August 29, 2021

Drones con forma de abeja, cultivos modificados que no necesitan polinizaci贸n, s煤per insectos resistentes a los agrot贸xicos鈥 La industria busca sin 茅xito soluciones t茅cnicas a la extinci贸n de las abejas y otros insectos clave para la vida en el planeta. Por Mart铆n C煤neo (El Salto).

Picadura mortal, El enjambre, Invasi贸n, El enjambre del infierno, Abejas asesinas, Mi chica鈥 El cine ha imaginado una y otra vez ficciones en las que abejas se rebelan y matan humanos. A nadie se le ocurri贸 producir una pel铆cula o una serie en la que los seres humanos estaban exterminando a las abejas de forma masiva. Al menos hasta que diversos estudios alertaron a principios del siglo XXI de que eso era exactamente lo que estaba ocurriendo.

Documentales aparte, la serie Black Mirror fue una de las primeras producciones en hablar de ello. En el 煤ltimo cap铆tulo de la tercera temporada, emitido en 2016, las abejas asesinas tambi茅n son las protagonistas. Pero no las abejas de verdad, porque estas ya desaparecieron, sino unos drones con forma de abeja programados para realizar sus funciones polinizadoras a gran escala tras el colapso de las colmenas.

El cap铆tulo, al igual que el resto de los episodios, apenas pone un pie en la ciencia ficci贸n. Lleva un poco m谩s all谩 lo que ya est谩 pasando y le da algo de dramatismo e inter茅s a procesos tecnol贸gicos que llevan a帽os en desarrollo y aplicaci贸n.

El fin de las abejas no tiene nada de ciencia ficci贸n. Tampoco tiene nada de ficci贸n 鈥攁unque s铆 mucho de ciencia鈥 las piruetas para sustituir la funci贸n polinizadora de las abejas y otros insectos por todo tipo de inventos con mayor o menor inversi贸n y proyecciones de 茅xito. Todas comparten una premisa: en vez de abordar las causas, insisten en remedios que comparten 鈥渓a misma filosof铆a que ha estado en la base del problema y que, por lo tanto, no pueden ser la soluci贸n鈥, dice a El Salto Luis Ferreirim, responsable de Agricultura en Greenpeace.

Los abejas robots y otros drones

La idea de los drones que hacen de abejas tampoco es propia de Black Mirror. Varias universidades e institutos de investigaci贸n llevaban a帽os trabajando en ello cuando se emiti贸 el cap铆tulo.

Quien m谩s lejos ha llegado hasta ahora es el qu铆mico Eijiro Miyako, del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnolog铆a de Jap贸n. Despu茅s de a帽os de trabajo, en 2017 el instituto anunci贸 que el primer dron-abeja polinizador estaba listo. Seg煤n sus datos, consegu铆a la polinizaci贸n en el 90% de los casos. Con una combinaci贸n de c谩maras, GPS e inteligencia artificial, el mini dron de Miyako, recubierto de pelo de caballo y un gel cargado de electricidad, es un serio aspirante a encabezar las soluciones t茅cnicas a la extinci贸n de las abejas mel铆feras.

El otro gran aspirante es el RoboBee, un mini dron desarrollado por la Universidad de Harvard del tama帽o de una moneda, alimentado con energ铆a solar y con cuatro alas que le permiten levantar hasta cuatro veces su propio peso. El gigante de los supermercados Walmart tambi茅n patent贸 en 2018 su propia abeja-dron, equipada de peque帽as c谩maras para detectar las plantas que necesitan polinizaci贸n y sensores que aseguran, seg煤n dicen, una operaci贸n exitosa. Fuera de los laboratorios, la empresa estadounidense Dropcopter lleva a帽os polinizando manzanas, almendras, cerezas y peras con grandes drones multirrotores.

A pesar de los avances en la investigaci贸n, a corto y medio plazo ninguno de estos drones puede hacer el trabajo que realizan las abejas, ni siquiera una m铆nima parte. No est谩n resueltos los problemas que se derivan de un vuelo aut贸nomo prolongado, de la energ铆a sin recurrir a cables o de la estabilidad de vuelo necesaria para que se produzca la polinizaci贸n. Para entender la dificultad de una alternativa rob贸tica a las abejas, el experto en tecnolog铆a de polinizaci贸n Jeff Ollerton calculaba el n煤mero de 鈥渧isitas鈥 que estos insectos realizaron en 2020 para polinizar un solo cultivo, el del caf茅: nada menos que 25 billones.

鈥淟a cooperaci贸n entre plantas e insectos se remonta a m谩s de un mill贸n de a帽os. No hay forma de que podamos reemplazar ni siquiera una peque帽a fracci贸n de esto鈥, dice a El Salto la bi贸loga noruega Anne Sverdrup-Thygeson

Anne Sverdrup-Thygeson es profesora de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida y ha publicado recientemente Terra insecta: el mundo secreto de los insectos (Ariel, 2020). No cree que la tecnolog铆a pueda ayudarnos a salir de esta crisis: 鈥淟a cooperaci贸n entre plantas e insectos se remonta a m谩s de un mill贸n de a帽os, y est谩 finamente afinada y ajustada. No hay forma de que podamos construir drones para reemplazar ni siquiera una peque帽a fracci贸n de esto鈥, dice a El Salto.

Para esta bi贸loga noruega no hay un plan b frente a la extinci贸n de los polinizadores: resulta mucho m谩s 鈥渟encillo y barato鈥 conservar las soluciones que la naturaleza ha ido perfeccionando. La polinizaci贸n natural es mucho m谩s 鈥渃ompleja y refinada que cualquiera de nuestras imitaciones鈥, resume. La econom铆a mundial colapsar铆a antes de que podamos reemplazar con drones los billones de insectos necesarios para la supervivencia de los ecosistemas del planeta, dec铆a en una reciente entrevista.

M谩s de 20.000 especies contribuyen a la polinizaci贸n de las plantas del planeta, cuenta Sverdrup-Thygeson, y las investigaciones demuestran que la polinizaci贸n es m谩s efectiva 鈥渃uando hay una multitud, una variedad, de diferentes especies que participan鈥, indica a El Salto.

Aunque se solucionen la mayor parte de los obst谩culos t茅cnicos, explica Ferreirim, y una nube de mini drones salga diariamente, tambi茅n de noche, a polinizar cultivos, el principal problema seguir铆a ah铆. 鈥淓l 90% de las especies con flor del planeta necesitan de la polinizaci贸n animal y en particular de los insectos. Un ej茅rcito de drones, por muchos que sean, siempre tendr谩 que priorizar determinados cultivos, los m谩s rentables, dejando al margen el resto de plantas que tambi茅n necesitan polinizaci贸n鈥, argumenta. Y no se trata simplemente de una abstracta p茅rdida de biodiversidad, este desequilibrio gradual de los ecosistemas tiene 鈥渃onsecuencias directas no solo para la producci贸n de alimentos, tambi茅n para muchos otros sistemas ecosist茅micos vitales para la vida en el planeta tal como la conocemos鈥.

鈥淯n ej茅rcito de drones, por muchos que sean, siempre tendr谩 que priorizar determinados cultivos, los m谩s rentables, dejando al margen el resto de plantas que tambi茅n necesitan polinizaci贸n鈥, argumenta Luis Ferreirim, de Greenpeace

Para Ferreirim, no hay dudas sobre las causas de la desaparici贸n gradual de estas especies 鈥攅l modelo industrial de producci贸n agr铆cola y los agrot贸xicos鈥, y cualquier propuesta que ignore esto se convierte en una soluci贸n de 鈥渇inal de tuber铆a鈥. Dicho de otra forma: 鈥淪i no se va a la ra铆z del problema, este se va a agravar m谩s y va dar origen a otros problemas de mayores dimensiones鈥, advierte Ferreirim.

El tomate y la edici贸n gen茅tica

驴Y si en vez de construir abejas rob贸ticas generalizamos los cultivos que no tienen semillas, es decir, que no son f茅rtiles y no necesitan polinizaci贸n? Hace una d茅cada hubiera sonado a sue帽o poco realista de la industria biotecnol贸gica, pero las innovaciones t茅cnicas van r谩pido y esto es una realidad desde 2017 gracias a la edici贸n gen茅tica, una t茅cnica tambi茅n conocida como CRISPR/Cas9.

Ese a帽o, un equipo de cient铆ficos japoneses present贸 el primer tomate que no necesita polinizaci贸n. La edici贸n gen茅tica supone una aut茅ntica revoluci贸n en la tecnolog铆a de organismos modificados gen茅ticamente y ya se ha demostrado capaz de alterar y modificar el ADN de casi cualquier organismo, seleccionando rasgos deseados, desechando los indeseados o alterando sus caracter铆sticas. El CRISPR/Cas9 ha avanzado de la mano de la gen茅tica dirigida o 鈥渋mpulso gen茅tico鈥, que asegura que los cambios se transmiten a los descendientes garantizando una r谩pida expansi贸n a toda la especie.

Esto es exactamente lo que ha hecho un proyecto financiado por la Fundaci贸n Bill & Melinda Gates: editar mosquitos para que su descendencia muera antes de transmitir la malaria. 鈥淟a idea ya se ha probado en Brasil y ahora se suma Florida. Si funciona, demostrar谩 que pulverizar pesticidas es cosa del pasado鈥, dijo Bill Gates el pasado mayo en una presentaci贸n del plan. Inmediatamente despu茅s, Gates abri贸 un frasco lleno de mosquitos macho modificados gen茅ticamente. Otra mala idea de 鈥渃onsecuencias imprevisibles en los ecosistemas鈥 y en la vida en el planeta, se帽ala la ec贸loga Janet Fang en la revista Nature.

La secuencia de una pretendida soluci贸n exclusivamente t茅cnica que termina generando problemas a煤n mayores es una de las escenas m谩s repetidas en las 煤ltimas d茅cadas de historia humana

鈥溌縌u茅 pasar铆a si eliminamos una especie y otra termina por tomar su lugar como propagador de una enfermedad? Las cosas pueden haber empezado mal, pero podr铆an terminar mucho peor鈥, se帽ala Sverdrup-Thygeson en Terra Insecta.

A principios de 2020, otra iniciativa se sumaba al listado de soluciones de 鈥渇inal de tuber铆a鈥: la universidad de Texas anunci贸 que hab铆a desarrollado con 茅xito cepas de bacterias modificadas gen茅ticamente para proteger a las abejas mel铆feras de los 谩caros Varroa y del virus del ala deformada, otras de las causas reconocidas del exceso de mortalidad en las colmenas.

Cultivos modificados, bacterias editadas鈥 El siguiente paso de la tecnolog铆a CRISPR/Cas9 era inevitable: una superabeja resistente a las agresiones del cambio clim谩tico, las enfermedades y los plaguicidas. En esa l铆nea trabajan diversos laboratorios, desde Alemania a Jap贸n. Uno de los mayores investigadores sobre la gen茅tica de las abejas es el profesor Martin Beye. Su laboratorio en D眉sseldorf fue el primero en 2014 en crear una abeja de dise帽o. Sus intenciones al modificar el genoma de las abejas, al menos seg煤n sus declaraciones a The Guardian, se limitan a un mayor conocimiento de la especie. 鈥淓l mundo no necesita abejas resistentes a los qu铆micos. Necesita pr谩cticas agr铆colas que no da帽en a las abejas鈥, dijo el cient铆fico alem谩n. Pese a ello, la investigaci贸n para crear abejas resistentes a las amenazas humanas contin煤a en este y otros laboratorios.

Una historia repetida

No es la primera vez que ocurre. De hecho, la secuencia de una pretendida soluci贸n exclusivamente t茅cnica que termina generando problemas a煤n mayores es una de las escenas m谩s repetidas en las 煤ltimas d茅cadas de historia humana. Seg煤n el investigador de Greenpeace, el caso de los neonicotinoides 鈥攗n plaguicida鈥 es un buen ejemplo de esto.

Frente a los problemas que causaban ciertas plagas y las fumigaciones indiscriminadas de agrot贸xicos, la industria biotecnol贸gica 鈥擝ayer en concreto鈥 desarroll贸 un sistema para recubrir las semillas de neonicotinoides para que se trasladen directamente a la planta, minimizando en teor铆a el impacto en el medioambiente. Tal como se comprob贸 luego, el uso de los neonicotinoides en semillas no era tan seguro como defend铆a la industria y hoy se sabe que es una de las principales causas del colapso de las colmenas.