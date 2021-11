–

De parte de La Corda November 11, 2021 29 puntos de vista

Compartimos aquí parte de una carta de Mohamed Achraf, preso en aislamiento en la cárcel de Málaga II. La transcribimos con mucho retraso, aunque su contenido sigue teniendo exactamente el mismo vigor, y su situación es exactamente la misma.

Animamos a todxs a mandarle unas letras al compañero para romper un poco su soledad dentro del agujero, a pesar de que van a leerlo ya que tiene el correo intervenido. Debajo de su carta ponemos la dirección para escribirle.

Campo de concentración y exterminio. Málaga II. Aislamiento

Agosto 2021

Hola X, ¿como estás? Espero y deseo de corazón y alma que te encuentres bien, con mucho ánimo y moral alta. Me entristece no poder apoyarte y ayudar de alguna forma cuando tienes problemas y ser útil. He recibido tu carta y me ha alegrado mucho, tu respuesta tardaba y estaba preocupado.

No comunico con nadie. Tengo el apoyo de mi familia, pero está lejos. Como te puedes imaginar me acusan de terrorismo por ser musulmán, por expresarme libremente, por pensar, opinar y actuar diferente. Y por ser antisistema que planta cara y lucha por la libertad, la justicia social, los buenos valores, y contra el imperialismo, el colonialismo, el fascismo, el capitalismo.

Me tiene secuestrado el Tribunal de Inquisición en prisión preventiva desde hace casi tres años, después de cumplir una condena de 14 años por las mismas acusaciones falsas y montaje policial. Como bien sabes, los auténticos terroristas son los sistemas que cometen diariamente masacres, matanzas, crímenes de guerra… Cuando uno sale de la órbita de dichos sistemas esclavistas y decide ser libre le hacen la vida imposible, le señalan y le acusan de radicalismo.

El camino a la libertad, a la justicia social y a la dignidad es largo, difícil y está lleno de baches, espinas y obstáculos. Pero al final da sus frutos, solo se necesita mucha paciencia, voluntad, perseverancia, fe, optimismo y esperanza. No hay que pensar en los resultados, los resultados vendrán con el tiempo, lo importante es trabajar y resistir incansablemente.

Ahora están con el rollo del covid y de las vacunas. Quieren imponer las vacunas a todo el mundo, y están utilizando todos los medios de intimidación, coacciones y chantajes para lograr sus fines perversos. Intentan por todos los medios vacunar a la gente, sabiendo que dichas vacunas no tienen eficacia ni resultados, y sabiendo sus perjuicios. Para conseguirlo usan las mismas estrategias de toda la vida; meter miedo a la gente, tenerlos desinformados y bombardear con mentiras e informaciones manipuladas. Nos ocultan muchas informaciones sobre la ineficacia y efectos secundarios que provocan. Todas son vacunas exprés, por ello, son sospechosas por la rapidez de su investigación, ensayos y fabricación. A mi me ofrecieron la vacuna, y cuando les pedí que me informaran sobre sus componentes y riesgos, se negaron. Creo que la mejor manera de conservar la salud es cuidar la alimentación, hacer deporte, no estresarse, ser positivo y no comer nada que perjudique la salud, como alcohol, drogas y pastillas.

Por aquí sigo resistiendo y luchando contra el sistema y sus cloacas, que viven del negocio de lo que llaman terrorismo. Vivimos en un país racista, xenofobo, y sobretodo islamofobo. Las cloacas carcelarias de esta cárcel me han sancionado varias veces por denunciar abusos e injusticias. Se niegan a darme las videollamadas que me corresponden con la escusa del mal uso de las mismas. Se incumplen los protocolos sanitarios de prevención anti-covid. No desinfectan las instalaciones, y no nos dan productos higiénicos suficientes. Unicamente nos dan un rollo de papel higiénico a la semana, un bote de gel cada 33 días, y dos cuchillas de mala calidad cada 33 días. Servicio de lavandería cada 8 días y muchas veces cada 10 o 15, y solamente se nos permite lavar diez prendas. Las sabanas y la ropa de cama las cambian cada mes, mas o menos. Se niegan a proporcionarnos lejías para limpiar las celdas. No desinfectan las cabinas telefónicas, que son comunes. Y el personal no guarda ninguna distancia de seguridad. Aquí nos cachean con palpación pegando su cuerpo al nuestro diariamente, varias veces al día. Esos enemigos de la higiene y las medidas sanitarias, ahora quieren vacunarnos contra el covid.

Están aplicando cuarentenas de dos semanas a presos que no están contagiados y que ni siquiera han estado en contacto con una persona contagiada. Cada vez que un preso sale al juzgado, viene de otra cárcel, sale al hospital o regresa de permiso, le aplican una cuarentena preventiva de 15 días sin hacerle ningún test ni seguimiento. Dichas cuarentenas preventivas suponen situación de aislamiento total, y no permiten al preso tener ningún contacto físico con otro preso.

A pesar de estar preso en régimen cerrado en situación de aislamiento total, estoy siempre motivado, con mucho ánimo. Hago deporte cada día, salgo al patio, tomo el sol, practico yoga, cultivo mi mente. Gracias a dios estoy feliz a pesar de todo y sigo resistiendo.

Aquí me tienes para lo que necesites.

PD: Te recomiendo un libro: “La radicalización del racisomo: islamofobia del estado y prevención antiterrorista”.