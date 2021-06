–

Yo soy macho y macho he nacido, no obstante, muchas hembras me han maltratado.

Yo no me arrepiento de ser macho y otros machos me han maltratado.

¿Quién me ha maltratado más?:

Pues, aunque suene curioso, las hembras.

¿Hay más maltratadoras hembras que machos?:

No.

Es todo lo contrario.

Hay más machos maltratadores que hembras.

En mi pensamiento siempre ha habido una cosa presente: el Patriarcado. Puede que no siempre le haya podido poner nombre, puede que no siempre le haya podido poner forma. Pero es el Patriarcado.

Siempre he pensado que el Patriarcado nos afecta a todos, pero también a todas.

Yo lo vuelvo a repetir: no soy macho, ni hembra. Soy macho y hembra a la vez. Pero soy macho. Y, a veces, hembra.

¿Todo el mundo se siente así?:

Por lo que he podido comprobar, no.

¿Es malo no sentirse así?:

Yo diría que sí. Aunque las hembras se sientan más hembras que machos.

¿Pero es así?:

No.

Yo soy macho y macho soy, y me siento muy bien con mi cuerpo y con mis glándulas masculinas.

¿Pero todo el mundo se siente así?:

No.

Yo lo que digo es: “¿es correcto sentirse así?”

Yo diría que sí.

¿Pero lo contrario?:

Yo diría que también.

Entonces… ¿Qué es malo?:

Yo diría que no sentirse con conocimiento para afrontar las relaciones con tu entorno y contigo mismo.

Yo hablo de mí. ¿Lo sabéis?

Siempre he hablado de mí. De mí y de mi propia experiencia.

Nunca he intentado hablar por los demás.

Por vosotras tampoco.

Hablo de mí por una cosa: porque yo debo saber como soy yo mismo y no soy los demás.

¿Sois los demás?

¿Sois las demás?

Yo sé que soy yo mismo.

Siempre he creído en mi mismo.

¿Y qué soy?:

una piedra.

¡Ah! ¿Qué no sabéis quién soy?

Me sobra con saber que soy yo mismo.

Y, si soy yo mismo, ¿qué me gusta?:

¿Me gustan las cosas buenas y bondadosas que me ofrece La Vida?

¿O me gustan las cosas malas y egoístas que me hacen daño a mí y a los demás?

Yo elijo las cosas buenas.

Y yo lo sé para mí mismo.

Quién diga lo contrario sobre mí se estará equivocando.

Pero… ¡Un momento!:

¿No hay gente que dice cosas que no son de otra gente?:

Yo diría que sí.

¿Y si ahora suelto que soy Richie punk?

Seguro que os ponéis a hablar a escondiditas sobre algo oscuro y tenebroso que parece que ha hecho cierta persona u otra.

¿Pero en serio sois vosotros?

¿Pero en serio sois vosotras?

Pues mirad, sinceramente, no lo sé.

No sé ni siquiera si habláis de cosas oscuras y tenebrosas cuando he dicho que era Richie punk.

Y, la verdad: me da igual.

Me sobra con saber cómo soy y que soy yo mismo.

Porque… ¿Quién tiene el problema? ¿Yo? ¿O vosotros?

Pues mira, vosotros.

Yo, mi problema, es saber como habéis llegado a la conclusión de que soy Richie punk.

De verdad, es un buen rompecabezas.

Y, la verdad, paso de ese rompecabezas.

Yo solo os digo:

¡Stop al maltrato!

¡Stop a la violencia de género!

¡Stop a la discriminación!

(Y una cosa: no eres más por ser más masculino o más femenina que las demás, en realidad no eres mejor ni peor que nadie. Si te sientes de otra forma, no eres una persona que yo quiera a mi lado).

Piedra Angular