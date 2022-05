–

En un país con más de tres millones de personas desempleadas puede parecer paradójico que aumenten las plazas de trabajo sin cubrir. Unos 109.000 puestos vacantes que se están quedando desiertos en el país con la mayor tasa de paro de la UE, alrededor del 13,5%. Aunque las cifras de vacantes en España son muy inferiores a las de muchos vecinos europeos, también el paro aquí es bastante más elevado. Por tanto, ¿qué está pasando en España para que no se cubran estos puestos? El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y los empresarios se han propuesto dar una respuesta a esta pregunta mediante un diagnóstico conjunto. De momento, han despejado de la ecuación un motivo: en España no hay una ‘Gran Dimisión’ extendida como en EEUU.

Los términos ‘Gran Dimisión’ o ‘Gran Renuncia’ nombran la huida masiva de empleados en Estados Unidos de sus puestos de trabajo tras la pandemia, que ha llevado el nivel de puestos vacantes a cifras récord. Cada mes de la segunda mitad de 2021, unos cuatro millones de trabajadores abandonaba sus puestos, dejando las tasas de abandono en máximos de los últimos 20 años, cifra el Pew Research Center.

En España, hay un aumento de plazas vacantes, pero la situación no es equiparable a la estadounidense. No existe en estos momentos una huida masiva de empleados, sino algo mucho “más focalizado”, han coincidido este lunes el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las patronales mayoritarias tras mantener una reunión específica sobre el aumento de puestos sin cubrir. “No hay Gran Dimisión”, resumen a este medio fuentes patronales.

En España el dato de vacantes ronda los 109.000 puestos, algo por debajo del 1%, mientras que la media de la UE se sitúa en el “2,5%” y en el “3,8%” en Alemania, ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Según los últimos datos del INE, las actividades con más puestos sin cubrir son del sector público, entre las que destacan 31.521 vacantes en “Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria” y 12.903 puestos en “Actividades sanitarias y de servicios sociales”. La segunda actividad con más vacantes es el “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”, con 13.480 vacantes.

Trabajo adopta el “pagadles más” de Biden

A la espera del diagnóstico completo, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha comparecido ante los medios este lunes y ha adelantado algunas de las causas que ya dan cuenta de la escasez de trabajadores en algunas actividades. Si la Gran Renuncia o el Gran Abandono de EEUU no encaja en el contexto español, sí lo hace el famoso “pagadles más” del presidente Joe Biden, según Trabajo y los sindicatos.

“En el Ministerio de Trabajo estamos absolutamente convencidos de que estos problemas, concretos y focalizados, tienen que ver sobre todo con que no se está pagando, no hay las condiciones necesarias para que los trabajadores accedan a estos puestos, fundamentalmente en la hostelería”, ha advertido Joaquín Pérez Rey.

Los responsables sindicales, Mari Cruz Vicente (CCOO) y Mariano Hoya (UGT), han coincidido en que los bajos salarios son uno de los causantes de la escasez de personal en algunas actividades, como la hostelería y el comercio. Especialmente, en zonas urbanas y turísticas donde la vivienda y otros costes de vida son elevados.

En estos territorios, hay salarios que no dan para llegar a fin de mes, ni para alquilar un piso, indican los representantes de los trabajadores. Y en ocasiones el problema no solo reside en las bajas remuneraciones, sino en la baja intensidad de trabajo de los puestos ofertados, con mucho contrato temporal y jornadas parciales que no aseguran un “salario digno” al mes.

“No puede ser que en la hostelería de una zona costera los trabajadores no puedan pagarse la vivienda, no puedan conciliar su vida familiar, no tengan derecho a descansos”, ha advertido el ‘número dos’ de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo. “Este caldo de cultivo de malas condiciones de trabajo, o de condiciones no suficientemente atractivas, hace que estemos en presencia de estos problemas concretos”, ha valorado Joaquín Pérez Rey.

En cualquier caso, aunque las quejas de la falta de camareros están muy presentes en los medios y desde Trabajo han señalado directamente a la hostelería, los puestos sin cubrir en el sector solo representan una pequeña proporción de las vacantes de las que da cuenta el INE. “Solo el 4%”, ha cifrado Joaquín Pérez Rey.

Junto a los salarios, el foco está en la formación

El problema de vacantes radica además en un segundo motivo muy relevante: la falta de candidatos formados para determinados puestos. Es la segunda causa ya detectada por los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo, en la que más ponen el acento los empresarios. Las patronales advierten de que hay puestos para los que no encuentran personal cualificado en España y reclaman que se impulse la formación en estos campos.

Los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo se han propuesto detectar estos puestos específicos que enfrentan un déficit de cualificación, aunque ya sobresalen aquellos de las disciplinas STEM, marcados por la renovación constante de las nuevas tecnologías y la digitalización. “Puestos de más complejidad técnica, en informática, computación en la nube, análisis de sistemas, inteligencia artificial, realidad virtual, ciberseguridad y blockchain”, ha afirmado a modo de ejemplo el secretario de Estado de Empleo.

La construcción es otro sector donde se espera un gran déficit de personal en los próximos años, de unos 700.000 trabajadores, y que aúna tanto nuevas necesidades de formación como una falta de atracción de personal con menos exigencias de cualificación.

Trabajo se volverá a reunir con los agentes sociales “en dos semanas”, ha anunciado Joaquín Pérez Rey, con el objetivo de cerrar lo antes posible el diagnóstico sobre las causas de las vacantes y para pasar a discutir las medidas para cubrir estos puestos. Los agentes sociales cuentan con un gran despliegue sectorial y territorial, en el que confían en el Ministerio para detectar los focos de empleo sin cubrir y poder detectar necesidades territoriales específicas.

