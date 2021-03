–

De parte de CGT Telemarketing March 27, 2021 4 puntos de vista

En el d铆a de hoy hemos tenido conocimiento de la sentencia frente al despido colectivo firmado por CCCOO, UGT, USO y la direcci贸n de COMDATA.

LA AN dice que lo que se ha producido no es un despido colectivo sino un plan de bajas incentivadas, QUE ES LO QUE PROPUSO LA CGT DURANTE EL PERIODO DE CONSULTAS ante la inexistencia de causas.

Tal y como la CGT sostuvo, si no hay causas, no hay ERE y, en todo caso, las personas que se quieran ir de la empresa de manera voluntaria no deben acogerse a una modalidad prevista frente a unas causas organizativas, productivas y econ贸micas concretas, que en plena pandemia est谩n limitadas por la legislaci贸n extraordinaria frente al COVID 19.

La sentencia no dice si el ERE es procedente o no, tampoco dice si tenemos raz贸n en nuestras alegaciones, simplemente desestima nuestra capacidad de demandar a la empresa porque entiende que jam谩s hubo un despido colectivo.

Esta sentencia tiene consecuencias y habr谩 que pedir explicaciones a la Direcci贸n General de Trabajo, a COMDATA, a CCOO, a UGT y USO, que fomentaron que la gente se apuntara a un proceso que la Sala considera carente de su naturaleza de despido colectivo, y cuya valoraci贸n y realidad podr铆a suponer cuestionar la naturaleza de las indemnizaciones, su impacto fiscal e incluso las prestaciones p煤blicas, si bien esta sentencia no es firme, y, adem谩s, su contenido es meramente procesal, sin anular el expediente de regulaci贸n de empleo, por lo que tal declaraci贸n es s贸lo en cuanto al acceso al procedimiento y dichos efectos directos podr铆an o no producirse.

Si bien la Ley General de la Seguridad Social dice claramente qui茅n est谩 en situaci贸n legal de desempleo y, la baja voluntaria, no encaja en esta descripci贸n, las resoluciones judiciales dictadas al margen de esta sentencia, no establecen que la adscripci贸n voluntaria a un expediente deban considerar la inexistencia de 茅sta.

Lo que mal empieza, mal acaba. Y la chapuza de ere y su soluci贸n tiene efectos que los que, en su d铆a, firmaron el acuerdo, jam谩s explicaron.

La gente que se ha ido de DIGITEX ya no volver谩. Pero CGT seguir谩 defendiendo a la plantilla, el empleo y su futuro pese a quien pese y caiga quien caiga.

Seguiremos informando.