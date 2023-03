No inició el ciclo lectivo 2023 en 15 provincias

Bolet铆n de informaciones educativas actualizado al 5.3.2023

No inici贸 el ciclo lectivo 2023 en 15 provincias

Mario Hernandez

En distintas seccionales de la provincia de Buenos Aires la jornada por el no inicio fue fuerte. La iniciativa votada por m谩s de 400 compa帽eros de distintas seccionales en el plenario Multicolor, y que cont贸 con cientos de mandatos de escuela de m谩s de 17 distritos, fue un punto de apoyo para que miles de docentes de la provincia de Buenos Aires pudieran expresar su bronca. La principal moci贸n votada en dicho plenario provincial fue 鈥渃onvocar el 1掳 de marzo a una jornada provincial de lucha en el marco del no inicio, con paros, movilizaciones y acciones distritales y en las escuelas鈥.

Mientras Alberto Fern谩ndez declar贸 desde Chaco que la preocupaci贸n de la docencia ahora era el impuesto a las ganancias, buscando deslegitimar el reclamo de aumento salarial; su par el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo una oferta a tono con el tope salarial de Massa y el FMI, de un 40% que lleva el salario inicial de una maestra a 140.000 pesos, y reci茅n en agosto cobrar铆a 163.000 que es lo que hoy cuesta la canasta familiar.

Esto fue rechazado por las asambleas de Suteba Tigre, Bah铆a Blanca, Marcos Paz y Berazategui y por 42 seccionales de la FEB, mostrando un extendido descontento en la docencia que es obligada a trabajar dos o tres cargos para llegar a fin de mes. A pesar de las maniobras burocr谩ticas de la conducci贸n celeste de Baradel y el FUDB, el paro creci贸 desde abajo contra la sobrecarga laboral, por la falta de condiciones edilicias, la situaci贸n de los estudiantes golpeados por la pobreza y los recortes de becas y servicio alimentario escolar.

El lunes 27 las seccionales y la militancia Multicolor de m谩s de 15 distritos convocaron a un Encuentro Provincial en el que se resolvi贸 impulsar el paro y convocar a acciones contra el ajuste y por un salario igual a la canasta familiar.

La adhesi贸n al paro comenz贸 a crecer, incluso en distritos conducidos por la Celeste, como La Plata, Ensenada y La Matanza.

Ante esto el gobierno de Kicillof circul贸 un comunicado diciendo que el paro era ilegal para intentar amedrentar a la docencia. La conducci贸n de Baradel lejos de repudiar este accionar antidemocr谩tico y pr谩ctica antisindical, milit贸 contra la medida y en el Plenario de Secretarios Generales amenaz贸 a las Seccionales de Conducci贸n Multicolor. Como denunci贸 SUTEBA Tigre y el resto de la oposici贸n Multicolor.

En Tigre m谩s del 75% de las escuelas se adhirieron a la medida, mientras las primarias n潞1, 36, 47, 50 y 51, no iniciaron por falta de condiciones de infraestructura. Se realiz贸 movilizaci贸n a la Jefatura Regional llevando los reclamos de las escuelas.

En Bah铆a Blanca, m谩s de 300 docentes participaron de la movilizaci贸n convocada por el SUTEBA local, que termin贸 frente al Concejo Deliberante para hacer entrega del proyecto por la canasta escolar, tomando de referencia el proyecto del FITU presentado en La Matanza.

En Ensenada el paro fue muy importante en las escuelas primarias, algunas de ellas con un acatamiento total, mientras que La Matanza la adhesi贸n super贸 el 80% en las escuelas relevadas por la oposici贸n Multicolor que convoc贸 a una radio abierta en San Justo. Preparan una movilizaci贸n con reclamos de infraestructura.

En La Plata, a pesar de las amenazas de la propia conducci贸n de la Lista Celeste y Directivos diciendo que el paro era ilegal, la medida fue fuerte con escuelas muy importantes como la Secundaria n潞12, Normal n潞3 y Primaria n潞8.

Docentes argentinos a Paro en rechazo a la propuesta salarial insuficiente que no cubre Canasta B谩sica

A continuaci贸n aporrea.org pone a disposici贸n este art铆culo escrito por Francisco Torres, docente, miembro de Alternativa Docente y del MST en el FIT-Unidad.

No Inicio 2023. Con la Multicolor de SUTEBA, 15 provincias con paros docentes

Este lunes 27 protagonizamos un importante y masivo plenario docente, convocado por la Multicolor de SUTEBA. En el que se expresaron cantidad de mandatos, votaciones y debates en las escuelas. Luego del arduo intercambio democr谩tico de las distintas mociones, resolvimos convocar este mi茅rcoles 1潞 de marzo a paro con la Multicolor, en el marco de una jornada de lucha y no inicio de clases, con paro, movilizaciones y acciones distritales y en las escuelas.

As铆 alcanzan ya a 15 las provincias donde la docencia suma su fuerza y determinaci贸n en este No Inicio de clases 2023 de extensi贸n nacional. [鈥 debido a las preocupaciones, bronca y reclamos, as铆 como los debates en las escuelas y la necesidad de resolver acciones de lucha, el Encuentro que se sostuvo por varias horas. Con una alta presencia de m谩s de 400 delegades y docentes, representando a gran cantidad de localidades.

Este masivo plenario confirm贸 lo acertado de la orientaci贸n que planteamos al arrancar febrero de impulsar la coordinaci贸n en una jornada nacional con paro el 1潞 de marzo y continuidad el 8M, en el D铆a internacional de la mujer y la diversidad. Este masivo encuentro, los mandatos y votaciones en las escuelas, en plenas jornadas institucionales, mostraron que hab铆a fuerza para luchar.

Un proceso nacional: 15 provincias por el No Inicio 2023

Tambi茅n lo confirmaba el marco nacional, con otras 14 provincias con medidas ya anunciadas de No Inicio, ante el ajuste de Massa, Cristina y el PJ, junto a Larreta, Kicillof y dem谩s gobernadores, el FMI y las patronales. Esa realidad de lucha resolvi贸 la discusi贸n que recorri贸 a la Multicolor estos d铆as, a favor de qui茅nes insist铆amos con que s铆 hab铆a condiciones en las bases docentes. Y el problema era el acuerdo de los gobiernos y la burocracia Celeste y de los gremios de la CGT para iniciar como fuera en este a帽o electoral. Lo que equivocadamente acompa帽aron algunos sectores, haci茅ndose eco o correa de transmisi贸n de esas posturas, en vez de postular una alternativa como mostr贸 el plenario.

La mayor evidencia de la disposici贸n de la docencia a luchar, la dio Santa Fe donde se consult贸 en todas las escuelas la oferta y las mociones de lucha, con lo que decenas de miles rechazaron y votaron un fuerte plan de lucha. Por eso se niegan a consultar en SUTEBA y el FUDB, porque si lo hacen, centenares de miles votar铆an rechazar esta nueva oferta insuficiente de Kicillof (ver aqu铆) y medidas de lucha y paro provincial.

Ante la integraci贸n de la Celeste al gobierno, eso qued贸 en manos de las Seccionales de conducci贸n Multicolor, minor铆as, congresales y delegades de la Multicolor Provincial. En relaci贸n a lo nacional, actuaron tambi茅n las conducciones combativas de ATECh en Chubut, Chaco, Misiones y otros distritos. Y volvieron a incidir las autoconvocatorias en San Juan y Tucum谩n, adem谩s de presionar en La Rioja a la AMP a llamar a paro por 48 horas. La docencia del pa铆s muestra su disposici贸n a luchar y resuelve los debates.

Debates y balance. Impulsemos a fondo el paro el 1潞 y su continuidad

Este plenario y su resultado, junto a la realidad de las provincias en lucha, grafican el error de quienes no impulsaron a fondo la lucha. [鈥 La votaci贸n resolvi贸 estos debates, leg铆timos, por cierto. La unidad en la diversidad y f贸rmulas de consenso como las votadas, dan el marco para luchar este 1潞 con la Multicolor y su continuidad el 8M.

En ese marco, buscamos analizar la realidad con todas sus complejidades, sin unilateralidades y sin ceder a las presiones del gobierno y la burocracia. Eso nos permiti贸 ir ajustando la pol铆tica que mejor empalmara con la realidad, al ver que el proceso a impulsar era nacionalizar la lucha, que la acci贸n era una jornada de lucha con paro el 1掳 y su continuidad el 8M. Y que, donde la Multicolor y los dem谩s sectores combativos logramos postularnos, podemos avanzar.

Un programa integral y salida pol铆tica ante el ajuste

Ante la campa帽a de la Celeste, con Baradel, Sonia Alesso o Yasky, poniendo a CTERA, la CTA y los gremios a favor de la reelecci贸n del gobierno, de Kicillof, Cristina y el PJ, entendemos que solo con luchar no alcanza. El reclamo no es sindical, sino tambi茅n educativo por un Congreso Pedag贸gico, tanto nacional como provincial para decidir la docencia, con estudiantes y las familias, frente a las reformas anti educativas que nos quieren imponer.

Y que el proceso es tambi茅n pol铆tico, por lo que demanda poner en pie una fuerte alternativa pol铆tica de trabajadores y la izquierda con el MST y el Frente de Izquierda Unidad. En ese sentido insistimos tambi茅n en levantar, desde la Multicolor, el programa integral que permite dar respuesta a los reclamos. Porque el gobierno dice que no hay plata y la Celeste repite que 鈥渆sto es lo posible鈥. Por eso es clave decir que plata hay.

Es muy correcto pedir plata para educaci贸n, no para la deuda y el FMI. Pero tambi茅n plantear que se eliminen los subsidios que Kicillof destina a la Iglesia Cat贸lica, a otras confesiones y dem谩s patrones de la ense帽anza privada. En este Presupuesto 2023 aument贸 esos subsidios un 117% respecto al 2022, al sumar $ 209.545 millones este a帽o.

Eso implica otorgar $ 690.000 en el a帽o por cada une de 303.304 docentes bonaerenses de las escuelas p煤blicas ($ 57.500 m谩s al mes). Y reclamar verdaderos impuestos progresivos a los ricos, no al salario. Los parches que pide la burocracia Celeste no eliminan ese injusto impuesto, ya que el salario no es ganancia y por eso luchamos. Con estas propuestas convocamos en cada distrito a impulsar a fondo el paro este mi茅rcoles 1潞 con la Multicolor. Al final, puedes ver completas las 13 resoluciones que aprobamos en este plenario.

Alternativa Docente en SUTEBA Multicolor

ANCLA, Agrupaci贸n Nacional Clasista Antiburocr谩tica

MST en el Frente de Izquierda Unidad

RESOLUCIONES DEL ENCUENTRO PROVINCIAL con la MULTICOLOR del 27/2/23

Con la presencia de casi 400 compa帽eres, el Encuentro resolvi贸:

Convocar el 1掳 de marzo a una jornada provincial de lucha en el marco del no inicio, con paros, movilizaciones y acciones distritales y en las escuelas. Denunciar que por los incumplimientos de los gobiernos no est谩n dadas las condiciones de inicio 2023. Rechazar la propuesta salarial por ser a la baja, no contemplar la recomposici贸n del sueldo ni la necesaria actualizaci贸n por inflaci贸n. Reclamar un salario igual a la canasta familiar por cargo con indexaci贸n mensual por inflaci贸n, refacci贸n y construcci贸n de escuelas, creaci贸n de cargos, respeto del Estatuto, basta de precarizaci贸n laboral, rechazo a las reformas anti-educativas, no al cierre de las Fobas y a las reformas curriculares precarizadoras en Superior, medidas efectivas de resguardo y que IOMA cumpla con las prestaciones. Basta de actos p煤blicos virtuales que avasallan derechos estatutarios. Eliminaci贸n del impuesto a las ganancias a los salarios. Exigir el aumento en cantidad y calidad del SAE, de becas y de la AUH, provisi贸n de canastas escolares y todas las medidas necesarias para paliar la crisis, rechazar los recortes en planes sociales y becas. Por un plan de construcci贸n y refacci贸n de escuelas que d茅 trabajo a las familias desocupadas de las comunidades educativas. Plata para educaci贸n, salud, trabajo y vivienda, no para la deuda y el FMI. Impulsar asambleas por escuela para organizar las demandas docentes junto a las comunidades educativas y familias. Continuidad de las acciones con el Paro Internacional de Mujeres el 8/3 y movilizaci贸n el pr贸ximo 24 de marzo ante un nuevo aniversario del golpe genocida junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Expresar nuestra solidaridad con la lucha docente en las distintas provincias que no inician actividades. Promover acciones en unidad. Reclamar a la CTERA Paro Nacional y Plan de Lucha. Exigir justicia completa por Carlos Fuentealba, Sandra y Rub茅n y las v铆ctimas de la explosi贸n de la Escuela de Aguada San Roque, Neuqu茅n. Repudiar los dichos de Alberto Fern谩ndez sobre el salario docente. Rechazar las amenazas sobre las medidas de lucha convocadas desde esta instancia, realizadas por la conducci贸n provincial de SUTEBA. Solidaridad con el pueblo de Per煤, rechazo al golpe de Boluarte. Absoluci贸n de C茅sar Arakaki y Daniel Ruiz. Consensuar una nueva instancia de coordinaci贸n.

SUTEBA Tigre, SUTEBA Marcos Paz. Multicolor SUTEBA Matanza. Congresales y delegades. Lista Multicolor Provincial.

Santa Fe: paro docente en escuelas p煤blicas y privadas

El gremio de los docentes p煤blicos, Amsafe, y de los privados, Sadop, marcharon este mi茅rcoles en la ciudad de Santa Fe, en lo que fue la primera jornada de una medida de fuerza de 48 horas. Reclaman que la oferta del 33,5% en tres tramos qued贸 corta y piden que, de base, supere a la inflaci贸n. As铆 lo explic贸 Mart铆n Lucero, secretario general de Sadop, quien asegur贸 que la medida de fuerza 鈥渇ue muy contundente tanto en el 谩mbito p煤blico como en el privado鈥 y que los trabajadores y trabajadoras del sector 鈥渆st谩n muy molestos con la oferta salarial que tiene como gran defecto que es menos que la inflaci贸n鈥.

鈥淐reo que la masividad del acto de hoy en las puertas del ministerio de Educaci贸n es un reflejo de eso. Si en el primer cuatrimestre te come la inflaci贸n no tiene sentido que continuemos adelante esta discusi贸n鈥, expres贸.

En tanto, desde el gobierno provincial pidieron a los gremios que suspendan la medida de fuerza planteada para esta semana, aunque no oficializaron ninguna convocatoria para discutir una nueva oferta.

鈥淟o que se tiene que hacer si quieren suspender la medida fuerza es presentar una propuesta concreta鈥, sentenci贸 Lucero, y a su vez defendi贸 que la acci贸n 鈥渟e decide en asamblea鈥 por lo que 鈥渘o puedo levantar una medida de fuerza porque se me antoja鈥.

CABA: paro y movilizaci贸n contra el techo salarial de Larreta y Massa

Denuncian que el techo salarial de 60% anual en 6 c贸modas cuotas naturaliza el doble o triple cargo para llegar a fin de mes y proponen pelear por una educaci贸n contraria a las reformas educativas del gobierno que lleva a una educaci贸n cada vez m谩s mercantil y meritocr谩tica.

La medida fue definida en la 煤ltima asamblea unificada de la docencia porte帽a, convocada por el sindicato docente Ademys. All铆 se vot贸 por unanimidad lanzar un plan de lucha que comenz贸 con un paro el lunes 27, primer d铆a de inicio de clases en la Ciudad, con una movilizaci贸n a las 12:00 hacia la Jefatura de gobierno porte帽o en Parque Patricios. Con continuidad hacia el 8 de marzo, culminando una primera etapa con un gran paro de mujeres.

Este paro, se une a las peleas que vienen llevando adelante diferentes provincias. La conducci贸n de CTERA nuevamente est谩 dejando aisladas a las provincias, mientras su paritaria nacional fija un techo, y no un piso, dejando en soledad a cada provincia durante la discusi贸n salarial, sin convocar de conjunto a un no inicio nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, la medida se resolvi贸 en rechazo al techo salarial de un 60% en 6 cuotas que Rodr铆guez Larreta est谩 cerrando con otras burocracias sindicales como Ate, UPCN y Sutecba y Sergio Massa est谩 queriendo imponer en todo el pa铆s.

Con esta propuesta, una docente de jornada simple sin antig眉edad, sost茅n de hogar y que alquila (como la gran mayor铆a en la docencia) pasar铆a a cobrar $131.000 por cargo. Es decir que se ve obligada a trabajar, de m铆nima, dos jornadas simples (y algunas horas en otro nivel como adultos y media o dando clases particulares) comenzando el turno ma帽ana a las 7:30 y terminando el turno tarde a las 19:30 ante cursos que van de 20 a 36 chicos y chicas con m煤ltiples problem谩ticas que atender. A su vez, el trabajo pedag贸gico de planificaci贸n y preparaci贸n de las clases, la evaluaci贸n, el seguimiento personalizado de cada estudiante y una gran parte del trabajo administrativo (que cada vez es mayor, como el presentismo, informes por estudiante, informes de reuniones con familias, derivaciones a equipos interdisciplinarios, etc.) se sigue realizando en los domicilios de la docencia, sin reconocimiento ni remuneraci贸n como parte del r茅gimen laboral. Ni hablar de la formaci贸n que, la mayor铆a de las veces es costeada con los bolsillos de las y los propios docentes y por fuera del horario laboral.

Por eso, crece la adhesi贸n a la exigencia de un 100% de aumento salarial por cargo, que se indexe autom谩ticamente en relaci贸n a la inflaci贸n, para conquistar un salario que iguale a la canasta b谩sica familiar (hoy estipulada en $250.000 por ATE INDEC, incluyendo el costo de los alquileres que aumentaron un 86%) y que todas las sumas se incluyan al b谩sico para terminar con un recibo de sueldo con decenas de 铆tems en negro. A su vez, hay decenas de problem谩ticas sin abordar como es nuestra obra social Obsba completamente vaciada, un r茅gimen virtual y autoritario de salud laboral de la mano de la aplicaci贸n MIA, cientos de denuncias e irregularidades en los actos p煤blicos y concursos, entre otras cuestiones.

Este gobierno quiere iniciar las clases con escuelas que no tuvieron luz (como sucedi贸 en muchas escuelas de Lugano), jardines donde hay desborde de cloacas, tienen ratas y asisten familias que perdieron lo poco que ten铆an por la falta de electricidad. Por eso, los y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires se suman a la exigencia de los vecinos para que todos los afectados por los cortes de Edesur recuperen lo perdido y que se inicien las obras y arreglos urgentes en todas las escuelas afectadas. Son muchas las escuelas donde a un d铆a del inicio del ciclo lectivo, no est谩n dadas las condiciones para iniciar este a帽o, tal como ocurre con la Escuela Especial N掳 7 de Soldati.

Mientras tanto, en el nivel medio, contin煤an implementando medidas como las pasant铆as gratuitas y obligatorias como las ACAP en empresas como el Banco Santader, Rappi o Generaci贸n Zoe y la ense帽anza de educaci贸n financiera que fomenta la compra de Bitcoin y la utilidad de billeteras financieras. Al mismo tiempo, los 29 profesorados de formaci贸n docente cada vez cuentan con menos recursos y presupuesto y todo es desviado hacia la UNICABA, para que desde la formaci贸n docente se acompa帽e este tipo de educaci贸n.

Hay otro debate de importancia que es el corrimiento de los docentes del programa Maestro + Maestro, que son una gran ayuda para el proceso de lectoescritura de los chicos y chicas y que logran con mucho esfuerzo trabajar en equipo pedag贸gico donde est茅n (que son pocos lugares) por un nuevo programa y generaci贸n de docentes formados exclusivamente en el m茅todo de repetici贸n de la escritura.

Este paro por todas estas demandas es convocado s贸lo por Ademys. UTE CTERA ha decidido rechazar el acta, pero no convocar a ninguna medida de lucha.

En medio de la ola de calor m谩s de 450 escuelas porte帽as tienen problemas de ventilaci贸n

Por Mart铆n Su谩rez

En algunos edificios se suspendieron las clases por la falta de ventilaci贸n y en el resto continuaron pese a las altas temperaturas. Hay casos donde las cooperadoras compraron aires acondicionados pero el ministerio prohibi贸 su instalaci贸n.

Ya no resulta novedosa la situaci贸n cr铆tica por la que atraviesan cientos de edificios escolares de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de ellos necesitan de mantenimiento constante y mejoras urgentes en su infraestructura. Durante a帽os, la comunidad educativa reclama mayor inversi贸n en el sector, pero el gobierno de la Ciudad ignora esas reivindicaciones y cada ciclo lectivo recorta el presupuesto en mantenimiento e infraestructura escolar. Un relevamiento realizado por la Secretar铆a de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la UTE, deja en evidencia que, en medio de la ola de calor que atraviesa la Ciudad y otras jurisdicciones, la cartera que conduce la ministra Soledad Acu帽a, no dej贸 en condiciones los sistemas de ventilaci贸n y aires acondicionados de las escuelas porte帽as. Proyecta que son alrededor de 450 edificios escolares que tienen problemas en la ventilaci贸n. Ante la ausencia del Estado porte帽o, algunas cooperadoras decidieron comprar sus propios aires acondicionados, pero la cartera educativa les prohibi贸 instalarlos.

Luego de un relevamiento para conocer el estado de situaci贸n de los edificios escolares en cuanto a falta de ventilaci贸n o mal funcionamiento de los sistemas de aire acondicionados Pablo Francisco, secretario de la CyMAT: explica 鈥Nos preocupa la situaci贸n porque la mayor铆a de las escuelas que estamos recorriendo, ante la ola de calor, deja al descubierto el mal estado de los artefactos de ventilaci贸n. Varios edificios tienen ventiladores de techo que directamente no andan, o por el mal estado en que se encuentran andan en velocidades lentas o incluso algunos tienen las paletas deterioradas鈥.

El listado de escuelas porte帽as con los sistemas de ventilaci贸n en mal estado crece d铆a a d铆a: El edificio de la Escuela de Educaci贸n Especial 7 DE 19, no anda el aire acondicionado centralizado, no tiene ventiladores y son muy pocas las ventanas que permiten su apertura para que circule aire. 鈥淧or esa raz贸n y otros problemas edilicios, no tuvo clases lunes y martes. El Ministerio respondi贸 que durante esta semana y la que viene estar铆an reparando los ventiladores鈥, detalla Francisco y suma: 芦Hasta ahora relevamos m谩s de 50 edificios escolares y proyectamos que son alrededor de 450 escuelas de la Ciudad que tienen problemas de ventilaci贸n, esto representa m谩s del 50% de las instituciones educativas禄.

Otras de las escuelas es el Comercial 23, ubicado en Av. Rivadavia 5161. Tiene sus ventiladores de techo en mal funcionamiento y, adem谩s, en algunas aulas no hay cortina. 鈥淓sto provoca que el sol les da de lleno a los chicos durante gran parte del d铆a sobre un ala del edificio, raz贸n por la cual es impresionante el calor que hace en las aulas ubicadas en ese sector鈥, detalla. En la misma situaci贸n se encuentran las escuelas del Polo de Lugano, que tienen un problema en la instalaci贸n el茅ctrica y por este motivo hay ventiladores de techo que no andan y otros que andan a baja velocidad. Ocurre lo mismo en el Colegio 10 DE 8 de Almagro, tiene aulas chicas y ventiladores que no andan y tampoco son reparados. 鈥淓n estos 煤ltimos d铆as tambi茅n recorrimos el Normal 5, el colegio Normal 11; la escuela N掳 12 DE 5, el Colegio 19 DE 17; y la primaria N掳 6 DE 7, donde presentan situaciones similares鈥, agrega Francisco.

Proh铆ben la instalaci贸n de aires acondicionados

鈥淧or medio de la presente, cumplimos en hacer saber que, por cuestiones de precauci贸n y debido cuidado de las instalaciones de los establecimientos educativos, las escuelas y cooperadoras no pueden instalar en los establecimientos, artefactos o equipos el茅ctricos, sin aprobaci贸n t茅cnica del equipo de DGMESC鈥, advierte la Direcci贸n General Mantenimiento Escolar de la Ciudad, al mando de Marcelo Pasquini, en un documento enviado a las escuelas. 鈥淎simismo鈥, sigue el escrito, 鈥渘ing煤n personal no perteneciente a DGMESC, puede llevar elementos, equipos o artefactos que no se encuentren inventariados (caloventor, pava el茅ctrica, ventilador de pie, etc.). Las escuelas y cooperadoras no podr谩n realizar obras de ning煤n tipo dentro del establecimiento, que no se encuentren autorizadas por el equipo de DGMESC. En ambos casos, la conducci贸n de la escuela deber谩 notificar por Comunicaci贸n Oficial a esta Direcci贸n General鈥. Por este tema, el secretario de la CyMAT, se帽ala que: 鈥渃on gran esfuerzo algunas cooperadoras pudieron comprar sus propios aires acondicionados y a muchos no se los dejan instalar. Es m谩s, en muchas en las que el gobierno se hizo cargo de la instalaci贸n cuando prenden el aire salta la t茅rmica, por lo cual no los pueden utilizar鈥. Otro de los problemas se da en los edificios escolares nuevos, donde muchos de ellos tienen el sistema de ventilaci贸n centralizado, 鈥測 en muchas escuelas est谩 fallando, y a partir de esos sistemas de ventilaciones se hicieron aulas sin ventanas, por lo tanto, no circula el aire de ninguna manera鈥, termina Francisco.

Cada vez menos inversi贸n en Infraestructura Escolar

El presupuesto destinado a Infraestructura Escolar en 2023 es de apenas $8.795 millones. El documento aprobado no incluye la construcci贸n de nuevas escuelas hasta el a帽o 2025, y solo circunscribe obras menores dentro de los edificios escolares: refacci贸n, acondicionamiento, etc. Un relevamiento realizado por el equipo de la diputada porte帽a Maru Bielli, advierte que 鈥渄e 83 obras de refacci贸n en escuelas presupuestadas para el 2023, 51 ya figuraban en el presupuesto del 2022. Es decir, dos de cada tres obras, ya se encontraban previstas anteriormente鈥. En el mismo sentido 鈥渓a ejecuci贸n presupuestaria al segundo trimestre de 2022 da cuenta que apenas se ejecut贸 el 33% del presupuesto de infraestructura escolar lo cual es una proporci贸n demasiada baja para el nivel de urgencia que requieren los edificios escolares鈥, afirma el informe. 鈥淎l analizar el presupuesto sancionado desde 2022 se registra una ca铆da del 43% en t茅rminos reales entre 2012 y 2023鈥, concluye.

Asamblea de Cedems vot贸 paro y movilizaci贸n en Jujuy

El s谩bado 25 de febrero se realiz贸 la asamblea del CEDEMS en la cual se resolvi贸 rechazar la propuesta salarial del Gobierno provincial e impulsar un paro de 24 horas con movilizaci贸n para el mi茅rcoles 1掳 de marzo y que los d铆as lunes 27 y martes 28 de febrero, la medida de fuerza tomada sea debatida y discutida en cada escuela para fortalecer el paro desde cada instituci贸n con la participaci贸n de toda la docencia.

La asamblea consider贸 completamente insuficiente la propuesta gubernamental de un 20% en dos cuotas m谩s algunas sumas en 铆tems que no conforman el salario b谩sico, por lo que fue rechazada. En la misma reuni贸n se plante贸 el llamado a otros gremios que se sumen a un plan de lucha en unidad.

Por su parte, desde la Lista Celeste se opusieron al paro planteando que s贸lo hab铆a que esperar, no hacer ninguna medida y asistir a la reuni贸n informativa del 15 de marzo, que no ser谩 estrictamente una reuni贸n paritaria. Referentes de la Lista Celeste se帽alaron por distintos medios que no acatar谩n la resoluci贸n democr谩tica de la asamblea. Andr茅s Garc铆a, integrante de la Agrupaci贸n 9 de abril y parte de la Lista Morena, se帽al贸 que: 鈥淟os integrantes de la Lista Celeste si no quieren repetir los m茅todos de Jorge Montero deber铆an sumarse a acatar la resoluci贸n de asamblea y llevarla a cabo en com煤n y en unidad con todos los docentes鈥.

La situaci贸n del salario docente en Jujuy es de extrema gravedad y uno de los factores que causan mayor descontento y malestar entre los trabajadores. Son reiteradas las expresiones de bronca por considerar que no se reconoce el trabajo docente, se recargan cada vez m谩s tareas por menos remuneraci贸n, mientras hace a帽os que se pierde el poder adquisitivo frente a la elevada inflaci贸n.

En cuanto al salario b谩sico (sobre el b谩sico se suman adicionales e 铆tems que conforman el salario total), tanto para una maestra como para el cargo equivalente en nivel medio, se ubica alrededor de $23.000, estando en los puestos m谩s bajos de todo el pa铆s. En comparaci贸n a los valores de enero est谩 muy lejos del b谩sico de la vecina provincia de Salta, que se encuentra en $68.000, o Neuqu茅n alrededor de $66.000, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, $45.000, para dar algunos ejemplos.

En cuanto a la relaci贸n con respecto a la canasta b谩sica (que marca la l铆nea de pobreza) del salario inicial sin antig眉edad de una maestra y su equivalente a un cargo de 15 horas en nivel medio, tambi茅n los salarios docentes est谩n por el piso. De esta manera para el mes de enero quien inicia con un cargo cobraba $85.000, mientras que la Canasta B谩sica Total de la DIPEC para el mismo mes se ubicaba en $152.000. Es decir, poco m谩s de la mitad. Por eso la docencia viene denunciando que se cobran salarios de pobreza, mientras los funcionarios que deciden sobre el sueldo docente cobran altas sumas mensuales. El Gobernador provincial, de acuerdo a la Declaraci贸n Jurada presentada ante la Oficina Anticorrupci贸n, en junio de 2022, cobrar铆a $360.000.

Tambi茅n el salario pierde si se compara la actual oferta salarial con respecto a la inflaci贸n de enero y las estimaciones para los primeros cuatro meses del a帽o. La inflaci贸n de enero en Jujuy fue del 8,5% un verdadero ataque al bolsillo popular, por encima de la inflaci贸n nacional en un 2,5%. La inflaci贸n acumulada estimada a abril ronda el 30%, mientras que la propuesta salarial, alcanza el 21% al mismo mes.

Mientras que no hay aumento provincial en los meses de enero y febrero, p茅rdida que no se recupera en los meses subsiguientes. En el a帽o 2022 el aumento total fue de casi 81% mientras que la inflaci贸n nacional fue de casi 95% y provincial de 90%. Esa p茅rdida tampoco se recupera en la oferta oficial y suma el quinto a帽o consecutivo de ajuste sobre el salario docente y estatal. El bono por 煤nica vez y en 鈥渘egro鈥, no cubri贸 ni la mitad de esa p茅rdida, mostrando que la pol铆tica del gobierno es de ajuste al salario que no se soluciona mediante bonos de 鈥渇in de a帽o鈥. El resultado del ajuste sobre los miles de docentes y estatales es el tan mentado super谩vit que publicita el gobierno provincial. Seg煤n datos oficiales de septiembre del a帽o pasado el mismo rondaba los $21.000 millones. Es decir que plata hay, pero se usa para pagar deudas del gobierno que fueron contra铆das para favorecer el negocio de unos pocos grandes empresarios y multinacionales que saquean los recursos de la provincia y se la llevan en pala al exterior.

Por 煤ltimo, en cuanto al tema salarial se conoci贸 un reciente informe que muestra c贸mo Jujuy est谩 en el n煤mero 20 del ranking en cuanto a salarios medios m谩s bajos del pa铆s. Es decir, que el problema de los salarios bajos y de pobreza no afecta s贸lo a docentes y estatales sino al conjunto de la clase trabajadora juje帽a. De acuerdo al mencionado estudio para el mes de septiembre del 2022, el salario medio en Jujuy era de $60.000 mientras que la l铆nea de pobreza se ubicaba en $118.211, seg煤n datos del INDEC. Por tal motivo 1 de cada 4 (25%) juje帽os/as que trabajan se ven obligados a buscar otro empleo, superando el promedio nacional de 16%. Adem谩s, del avanzado estado de precarizaci贸n por el cual el 46,5% de los asalariados trabajan en negro.

Son datos y no relatos, los que sustentan la necesidad de emprender una fuerte campa帽a por un salario igual a la canasta familias, con actualizaci贸n mensual con cl谩usula gatillo. La docencia del Cedems est谩 dando el primer paso en denunciar esta situaci贸n profunda que vienen sufriendo por lo que exigen una recomposici贸n hist贸rica salarial y resolvieron medidas de lucha en asambleas. Se necesita un plan de lucha unitaria de todos los gremios con asambleas generales y por lugares de trabajo para poner en movimiento la fuerza de la clase trabajadora que, junto a la juventud y las familias, pueda cambiarlo todo.

Santa Cruz: Paro y movilizaci贸n para el 27 y 28 de febrero

El 26 de febrero, el congreso docente realizado por ADOSAC resolvi贸 un paro de 48 horas para el lunes 27 y martes 28 de febrero, con movilizaci贸n. Rechazan el 4% de aumento salarial ofrecido por con Concejo Provincial de Educaci贸n (CPE).

El comunicado emitido por el gremio docente ADOSAC destaca varios puntos:

Establecer el NO INICIO DEL CICLO LECTIVO al no tener respuestas favorables a todos nuestros reclamos tanto salariales, laborales y pedag贸gicos.

Determinar PARO POR 48 HORAS. Lunes 27 y martes 28 del corriente.

Ratificamos la aceptaci贸n de la cl谩usula gatillo, la cual debe ser autom谩tica y permanente: la misma no debe formar parte de pr贸ximas propuestas salariales por cuanto constituye una conquista de las negociaciones alcanzadas el a帽o pasado y rechazamos de forma un谩nime el 4% retroactivo al mes de enero, considerarla insuficiente y alejada absolutamente del costo de la canasta b谩sica total de la Patagonia, dejando a la docencia de Santa Cruz por debajo de la l铆nea de la pobreza.

Seguir denunciando la improvisaci贸n y la arbitrariedad en la implementaci贸n de la Jornada Extendida y Jornada Completa en el Nivel Primario.

La imposici贸n de esta jornada por parte del CPE, no hace m谩s que profundizar la distancia entre este organismo y la comunidad educativa hacia quien dirige su desconcierto. No tan solo violenta laboralmente a todo el nivel primario en nuestra provincia, sino tambi茅n a todas las familias que han visto modificadas sus din谩micas, sin explicaci贸n alguna.

Repudiamos la actitud de los representantes del CPE en cada ofrecimiento de cargos y horas c谩tedra bajo formato virtual llevado a cabo en toda la provincia, no solo porque evidenciaron una visible falta de conocimiento de la legislaci贸n que amerita esta instancia sino tambi茅n por la actitud beligerante y proscriptiva hacia los veedores gremiales, que constaban de irregularidades destacadas en las actas labradas a tal fin.

Seguimos exigiendo la presencialidad de las Comisiones de Ofrecimientos en cada localidad con el solo fin de dar trasparencia que le ha quitado bajo formato virtual.

Continuar demandando, que de cara al presente ciclo lectivo puedan volver a ponerse en funcionamiento los Boletines de Calificaciones en el Nivel Primario, documento que fue puesto en desuso de forma arbitraria por parte del CPE y que las diferentes instituciones de la provincia reclaman como imprescindible.

Denunciar la ineficiencia respecto del sistema de inscripciones que en algunos casos deja alumnos fuera de listados y en otros superpuebla determinadas instituciones generando inconvenientes en el armado y organizaci贸n de las jornadas escolares.

Derogaci贸n inmediata de la resoluci贸n 066/18 (presentismo encubierto).

Adem谩s, expresamos:

Juicio y castigo al femicida de nuestra compa帽era Jesica Minaglia.

Justicia para Facundo D铆az (prohibido olvidar).

Aparici贸n con vida de Marcela L贸pez.

Disoluci贸n del vergonzoso juicio en contra de nuestros compa帽eros Gabriela Ance, Diego Barrionuevo, Claudio Wasquin y Juan Manuel Valent铆n.

El pedido de derogaci贸n inmediata del aporte solidario para los compa帽eros jubilados.

El gobierno provincial intenta confundir a la opini贸n p煤blica con falsas noticias en los medios de prensa oficialistas, donde anuncia que la oferta de aumento salarial supera a la creciente inflaci贸n. Adem谩s, el ministerio de Trabajo dict贸 una conciliaci贸n obligatoria a ADOSAC y AMET, para impedir la medida de fuerza resuelta. El mi茅rcoles 1掳 de marzo, a las 13:00 habr谩 una nueva reuni贸n en la Direcci贸n General de Conciliaci贸n y Arbitraje del ministerio de Trabajo.

Neuqu茅n: negociaci贸n salarial de ATEN

Las asambleas de ATEN aceptaron la propuesta del gobierno provincial, con un total de 1.893 votos a favor y 1.475 en contra, es decir, con una diferencia de 418 votos a favor de la aceptaci贸n.

La oferta aprobada contiene un bono no remunerativo ni bonificable (m谩s popularmente conocido como 鈥渟uma en negro鈥) y actualizaci贸n trimestral por IPC, en lugar del IPC mensual y el aumento al b谩sico, que reclamaban desde la oposici贸n. El 煤nico cambio que hubo en la propuesta, que era de actualizaci贸n trimestral por IPC y una suma fija en negro, es que esta 煤ltima, pas贸 a ser por cargo y no por trabajadora/a, lo cual implica, por la generalizaci贸n del doble turno, la duplicaci贸n del bono. Los aumentos de las partidas para refrigerios son irrisorios (de $17 a $ 27 por estudiante). La situaci贸n de crisis del ISSN producto del vaciamiento por parte del MPN perjudica a los/as trabajadores/as que sufren las consecuencias de la p茅rdida de prestaciones y pone en riesgo la caja previsional, y de esto nada dice el acuerdo del gobierno y la conducci贸n provincial de Aten.

Desde la oposici贸n, rechazaron esta propuesta.

Es importante destacar que el gobierno no pudo imponer su propuesta inicial sin m谩s. Esto muestra que, a pesar de todo lo que ha avanzado la conducci贸n TEP en su pol铆tica de integraci贸n al Estado por la v铆a de defender la pol铆tica del gobierno provincial de manera sistem谩tica, no ha logrado que las bases del sindicato acepten sin m谩s cualquier tipo de oferta, sobre todo cuando esta no responde a sus expectativas.

Aunque hay sectores nuevos que han sido educados en la concepci贸n de sindicato burocr谩tico que lleva adelante el TEP, por ejemplo, integrantes de ese espacio que p煤blicamente sostienen que el lugar de decisi贸n es el plenario de secretarios generales, en ATEN deciden las asambleas.

Si bien la conducci贸n actual ha dado importantes pasos en la burocratizaci贸n del sindicato, con el cambio de Estatuto que aumenta los poderes discrecionales de la conducci贸n provincial y con una pr谩ctica de colaboraci贸n permanente con el gobierno del MPN a trav茅s del CPE, lo cierto es que no puede liquidar el mecanismo asambleario, que sigue siendo un espacio genuino de expresi贸n y decisi贸n de las bases, que hay que reivindicar, defender y exigir su realizaci贸n cada vez que sea necesario.

Denunciando que el aumento 鈥渄el 60%鈥 para partidas de refrigerio, anunciado con bombos y platillos por gobierno y burocracia, implicaba 27 miserables pesos por estudiante, las seccionales y agrupaciones opositoras marcaron tambi茅n lo falso de qui茅nes se dicen partidarios de la 鈥渆ducaci贸n popular鈥 y llevan adelante una pol铆tica que es totalmente funcional a la degradaci贸n de la escuela p煤blica por parte del gobierno, que destina en su presupuesto de 2023 casi la misma plata a subsidios de la educaci贸n privada que a la construcci贸n de nuevas escuelas.

En las principales seccionales de la provincia, empezando por la asamblea de ATEN Capital (la m谩s grande de la provincia), y otras seccionales que dirige la oposici贸n como Plottier, Pic煤n, Cha帽ar, etc. Y en seccionales que conduce el TEP (como Zapala que la robaron con una maniobra) o Centenario -donde tienen cierta concentraci贸n de fuerza- gan贸 tambi茅n el rechazo.

Es necesario profundizar la organizaci贸n. La coordinaci贸n de las agrupaciones y seccionales opositoras y el trabajo que se viene haciendo con Jornadas unificadas, reuniones de delegadas/os y otras instancias de organizaci贸n, demuestra que es posible poner en pie el sindicato, ampliando este trabajo y buscando llegar con estas ideas a toda la provincia.

R铆o Negro: Primer d铆a de paro docente

El lunes 27 no iniciaron las clases en las escuelas p煤blicas de R铆o Negro. La medida, en el marco de una jornada de lucha de 72 horas, fue votada en el Congreso de UnTER el pasado 24/02 en rechazo a la propuesta paritaria provincial, que implica un aumento del 5,6% mensual, sumando un 87% en febrero del 2024, cont贸 con una adhesi贸n del 98%.

Los trabajadores del sector denuncian la insuficiencia de esta propuesta, siendo que ya se proyecta por debajo de la inflaci贸n y no contempla las exigencias del sector que tambi茅n involucran considerar la resoluci贸n de problemas edilicios y la situaci贸n de emergencia social de muchas familias de la comunidad educativa.

En R铆o Negro, el rechazo sali贸 a pesar de la posici贸n de la lista Azul Arancibia que promovi贸 aceptar la propuesta paritaria.

La bronca contin煤a con el gobierno de Carreras porque tampoco hay respuestas frente al vaciamiento del IPROSS: pocas prestaciones, especialidades que no tienen convenio, demora de meses en la espera de turnos y bonificantes que llegan a m谩s de $3.000. El sector denuncia que esto se debe a que el 70% del sueldo docente es en sumas no remunerativas, dando como resultado una inversi贸n estatal muy baja para garantizar el funcionamiento de la obra social.

Numerosas movilizaciones acompa帽aron en la provincia estos reclamos. Hubo tres jornadas regionales de movilizaci贸n: Bariloche junto a Bols贸n y Cinco Saltos, realizaron una volanteada por el centro de la ciudad y luego movilizaron al IPROSS donde se hizo un pronunciamiento para denunciar el vaciamiento de la obra social, a trav茅s de diferentes intervenciones en un micr贸fono abierto.

En la ciudad capital, moviliz贸 la seccional Viedma junto a San Antonio Oeste en una marcha que reuni贸 a centenares de docentes hacia la Casa de Gobierno. Por su parte, las seccionales de El Valle rionegrino se movilizaron en Villa Regina.

Al finalizar esta importante jornada el gobierno provincial convoc贸 a una nueva reuni贸n paritaria para el 6/3. El plan promovido por UnTER continu贸 con asambleas seccionales el martes 28 y finalmente un Congreso en la ciudad de Bariloche el mi茅rcoles 1潞 de marzo.

Chubut

En Chubut, el gremio docente ATECh convoc贸 a parar en el inicio de clases. Rechazan la oferta salarial del Gobierno ajustador de Mariano Arcioni, que propuso un 38 % en cuotas que implica una suba hasta agosto en cinco cuotas no acumulativas del 12% en febrero, 6% en marzo, 6% en mayo, 7% en junio y 7% en agosto.

San Juan

El 1掳 de marzo la movilizaci贸n fue con un alto acatamiento al paro del 90%, pero sin respuesta por parte del gobierno. Adem谩s, se dio una situaci贸n muy compleja de una persona que se suicid贸 dentro del edificio del Centro C铆vico mientras est谩bamos ah铆 (se confirm贸 que es una docente universitaria) lo cual llev贸 en un par de horas a que se desmovilice, por la situaci贸n. A la tarde/noche se hicieron bocinazos y se instal贸 una sentada (una especie de acampe) frente al Centro C铆vico.

Hoy (2/3) la marcha fue muy buena con un alt铆simo acatamiento. Fuimos a Casa de Gobierno, pero sin respuesta. El gobernador U帽ac estaba en un departamento alejado, Rodeo, haciendo la inauguraci贸n de un barrio, all铆 fueron docentes de J谩chal con quienes dialog贸 planteando que no puede pagar m谩s, que tenemos la mejor paritaria, pero que va a recibir a los Autoconvocados, pero sin fecha, as铆 que el 3/3 continuamos con paro y movilizaci贸n.

Adem谩s, un dato fue que ATE sac贸 una solicitada diciendo que ellos no firmaron el acuerdo, que siguen negociando y en estado de alerta, porque los medios dijeron que todos hab铆an cerrado, docentes y estatales. Y despu茅s AMET y UDA tambi茅n salieron a decir que ellos no firmaron porque iban a bajar la propuesta a las bases. O sea, que el 煤nico que firm贸 es UDAP. Ellos tienen la mayor铆a de los votos paritarios, pero los dejaron solos.

Informe enviado por Laura Marrone, docente y ex legisladora del FITU

Tucum谩n: 鈥淪谩nchez y Caponio pertenecen a fuerzas pol铆ticas que desfinanciaron la Educaci贸n鈥

Estos d铆as se dio un cruce medi谩tico entre el precandidato a gobernador cambiemita, Roberto S谩nchez, y el funcionario manzurista, Marcelo Caponio. Mientras el diputado radical aseguraba que: 鈥淗ay que pensar en los chicos, garantizando que est茅n en las aulas, pero tambi茅n en que las escuelas est茅n en condiciones y en que los docentes ganen salarios acordes a la dignidad y responsabilidad que tienen鈥, el segundo le respond铆a que: 鈥淯na de las grandes preocupaciones del gobierno provincial era acordar con los representantes de los trabajadores para que el 1掳 de marzo comiencen las clases y se logr贸 exitosamente鈥.

En relaci贸n a este cruce se pronunci贸 Juan Luis V茅liz, delegado de la escuela El Puesto y referente de la Agrupaci贸n Marr贸n Docente (Frente de Izquierda), quien sostuvo que 鈥渆l macrista Roberto S谩nchez y el peronista Marcelo Caponio se llenan la boca hablando de educaci贸n con total impunidad y por puro c谩lculo electoral; que sepan que la docencia no come vidrio. Ambos pertenecen a fuerzas pol铆ticas que desfinanciaron la Educaci贸n y ajustaron al salario docente. Quisi茅ramos verlos a ellos viviendo con el sueldo de una maestra antes de hablarnos de Educaci贸n. El acuerdo que firm贸 Hugo Brito con el gobierno es un acuerdo traidor, que deja el salario por debajo de la l铆nea de pobreza, que adem谩s viola el mandato de las asambleas zonales y el Estatuto gremial. Por eso desde la asamblea de docentes independientes estamos impulsando el no inicio de clases para el pr贸ximo mi茅rcoles. Llamamos a toda la docencia a movilizar el lunes 27 a las 19:00 a la Plaza Independencia para discutir los pasos a seguir para repudiar este acuerdo鈥.

Quitan Obra Social a futuros jubilados y a docentes ad honorem de la UBA

En la sesi贸n del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires del d铆a 14/12/2022 se aprob贸 la resoluci贸n 1859 (RESCS-2022-1859-UBA-REC) que modifica el reglamento de DOSUBA, impidiendo la afiliaci贸n de todxs lxs trabajadorxs docentes y no docentes de la UBA que se jubilen a partir de esa fecha y de aquellxs docentes que desempe帽an su trabajo en condici贸n de 鈥渁d honorem鈥.

Este cambio de reglamento de afiliaci贸n impide a lxs trabajadorxs activxs seguir afiliadxs a DOSUBA luego de su jubilaci贸n, priv谩ndolxs de la obra social con la que han contado en sus a帽os de trabajo y aportes.

Adem谩s, le niega el derecho al acceso a la salud a trav茅s de DOSUBA a lxs trabajadores docentes ad honorem, que realizan sus tareas en condiciones de precariedad y carentes de derechos laborales y que el acceso a la Obra Social era, hasta ahora, una posibilidad para lxs miles de 鈥渁d honorem鈥 de la UBA y uno de los pocos derechos laborales que ten铆an.

Esta resoluci贸n ha sido tomada sin realizar ninguna consulta a la comunidad afectada. A espaldas de los miles de docentes y no docentes de la UBA.

Ya hay m谩s de 4.497 trabajadorxs docentes y no docentes, activxs y jubiladxs que se han pronunciado contra la resoluci贸n exigiendo su inmediata suspensi贸n y su derogaci贸n a trav茅s de este Petitorio.

La 煤ltima Asamblea General de la AGD 鈥 UBA vot贸 un谩nimemente el rechazo a la resoluci贸n y un plan de lucha junto a trabajadores no docentes (como la Comisi贸n Interna No docente de Sociales) para enfrentar la medida y el vaciamiento de la Obra Social de la Universidad. Tambi茅n la Junta de la carrera de Sociolog铆a se pronunci贸 contra la resoluci贸n del Rectorado.

Todxs tenemos que sumarnos al reclamo de lxs trabajadores docentes, no docentes, jubiladxs y docentes ad honorem de derogar la resoluci贸n que modifica el reglamento de DOSUBA y exigir al Consejo Superior de la UBA la derogaci贸n de la resoluci贸n.

Fuentes: Agencia FARCO, Resumen Latinoamericano, argentina.indymedia, La Izquierda Diario, aporrea.org, Tiempo Argentino