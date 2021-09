–

Lo que Estados Unidos

ha hecho a Afganistán y a su gente no es consecuencia de una serie

de errores involuntarios, sino de crímenes intencionados. Y todavía

no se vislumbra un final.

El 31 de agosto, en la

Casa Blanca, el presidente Joe Biden mintió al pueblo de Estados

Unidos y al mundo: “Anoche en Kabul, Estados Unidos puso fin

a 20 años de guerra en Afganistán, la guerra más larga en la

historia de Estados Unidos”. La guerra de Estados Unidos

contra Afganistán no terminó, solo se ha adaptado a los avances

tecnológicos y se ha transformado en una guerra políticamente más

sostenible, encubierta y fácil de exportar.

Como admitió el

presidente, “Mantendremos la lucha contra el terrorismo en

Afganistán y en otros países. Simplemente no necesitamos una guerra

terrestre para hacerlo. Tenemos lo que se llama capacidades sobre el

horizonte, lo que significa que podemos atacar a terroristas y

objetivos sin tropas sobre el terreno o muy pocos, si fuese

necesario”.

Cinco días antes, en la

noche del jueves 26 de agosto, horas después de que una bomba

suicida fuera detonada en la puerta del aeropuerto internacional

Hamid Karzai de Kabul, matando e hiriendo a decenas de afganos que

intentaban huir de su país y a 18 soldados estadounidenses, el

presidente Biden dijo sentirse “indignado y desconsolado”.

Muchos de quienes escuchamos su discurso, pronunciado antes de que se

supiera el número de víctimas y con los escombros aún esparcidos,

no encontramos consuelo ni esperanza en sus palabras, por el

contrario nuestra angustia e indignación fueron a más cuando Joe

Biden aprovechó la tragedia para anunciar más guerra.

“Para aquellos que

llevaron a cabo este ataque, así como para cualquiera que desee

dañar a Estados Unidos, sepan esto: no perdonaremos. No olvidaremos.

Os perseguiremos y os haremos pagar”, amenazó. “También

he ordenado a mis comandantes que desarrollen planes operativos para

atacar a los medios, dirigentes e instalaciones de ISIS-K.

Responderemos con fuerza y precisión en su momento, en el lugar que

elijamos y en el momento que elijamos”.

El “momento de

nuestra elección” con que amenazó el presidente se produjo un

día después, el viernes 27 de agosto, cuando el ejército

estadounidense llevó a cabo un ataque con drones contra lo que dijo

era un “operativo” de ISIS-K en la provincia de Nangarhar,

en el este de Afganistán. La posterior declaración del ejército

estadounidense afirmando no tener conocimiento de “víctimas

civiles” tras dicho ataque se contradice con los informes sobre

el terreno.

“Rickshaws*

ardiendo”

“Vimos rickshaws

ardiendo”, dijo un testigo afgano. “Niños y mujeres

resultaron heridos y un hombre, un niño y una mujer murieron en el

acto”. El miedo a un contraataque de ISIS-K obstaculizó aún

más los esfuerzos de evacuación y la embajada de Estados Unidos

advirtió a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran el

aeropuerto. “Este ataque no ha sido el último”,

dijo Biden amenazante. El 29 de agosto, otro ataque con aviones no

tripulados de Estados Unidos mató a 10 personas de una misma familia

en Kabul.

El primer ataque letal de

la historia mediante un dron tuvo lugar en Afganistán el 7 de

octubre de 2001, cuando la CIA identificó al líder talibán Mullah

Omar, “con un 98% de probabilidad de que fuera él”, pero

el misil Hellfire lanzado por un dron Predator mató a dos hombres no

identificados y Mullah Omar escapó.

Estos dos ataques

recientes de “fuerza y precisión” ordenados por Biden 20 años

después han marcado el presunto final de la invasión de Afganistán

tal y como había comenzado. El historial no ha mejorado y, de hecho,

los documentos expuestos por el denunciante Daniel Hale demuestran

que el gobierno de los Estados Unidos es consciente de que el 90 por

ciento de las víctimas de los ataques con drones no forman parte de

los objetivos previstos.

Zemari Ahmadi, quien

murió en el ataque con aviones no tripulados del 29 de agosto en

Kabul junto con nueve miembros de su familia, siete de ellos niños

pequeños, había sido empleado de una organización humanitaria con

sede en California y había solicitado una visa para ir a Estados

Unidos, al igual que el sobrino de Ahmadi, Nasser, asesinado también

en el mismo ataque. Nasser había trabajado con las Fuerzas

Especiales de EEUU en la ciudad afgana de Herat, habiendo servido

también como guardia del consulado de EEUU en dicha ciudad.

Cualquier afinidad que

los miembros sobrevivientes de la familia y amigos de Ahmadi pudieran

haber tenido con Estados Unidos se esfumó ese día. “Estados

Unidos es el asesino de musulmanes en todo lugar y en todo momento”,

dijo un familiar que asistió al funeral, “espero que todos

los países islámicos se unan contra el criminal Estados Unidos”.

Otro doliente, un colega de Ahmadi, dijo: “Ahora tememos

mucho más a los drones que a los talibanes”.

El hecho de que

asesinatos como los perpetrados en Afganistán y otros lugares desde

2001 hasta el presente sean contrarios a los declarados objetivos de

derrotar al terrorismo, estabilizar la región y conquistar las

simpatías de la población es algo que, por lo menos desde 2009,

saben muy bien los arquitectos de la “guerra contra el terrorismo”.

Documentos de la CIA

Gracias a WikiLeaks,

tenemos acceso a un documento

de la CIA de ese mismo año: “Making High-Value Targeting

Operations an Effective Counterinsurgency Tool.”. Entre los

“hallazgos clave” del informe de la CIA, los analistas

advierten sobre las consecuencias negativas de asesinar a los

llamados objetivos de alto nivel (por sus siglas en inglés HLT). “El

posible efecto negativo de las operaciones de HLT incluye el aumento

del nivel de apoyo a la insurgencia…, el fortalecimiento de los

vínculos del grupo armado con la población, la radicalización de

los líderes de los demás grupos insurgentes, la creación de un

vacío en el que grupos más radicales aún entren en escena y la

escalada o intensificando del conflicto de forma favorable a la

insurgencia”.



* Un rickshaw es

un vehículo ligero de dos ruedas que se desplaza por tracción

humana, bien a pie o a pedales.



●



