De parte de CGT-LKN Araba November 19, 2021 99 puntos de vista

Cuando en 2017 Querejeta, Ramiro Gonzalez, Gorka Urtaran y los directores de EUSES y ENTI anunciaron a bombo y platillo el proyecto de universidad Euneiz fuimos inmediatamente conscientes de lo que vendría. Está claro que Querejeta ha movido bien los hilos con diversos mandatarios políticos, como lo evidencia el hecho de que esta universidad con ánimo de lucro recibiera el respaldo público de las instituciones desde su gestación, conjuntamente con el anuncio de aportaciones de dinero público.

Como hemos denunciado en más de una ocasión, al carácter elitista de esta universidad (orientada en gran medida a alumnas/os de familias adineradas del extranjero) hay que sumarle el duplicar estudios que ya se están ofertando aquí. Dos de los grados que ofertará Euneiz se imparten ya en la UPV/EHU (uno de ellos también en la universidad privada de Deusto) y enseñanzas similares a los otros tres grados se ofertan en otros centros educativos vascos. Por otro lado, la UPV/EHU imparte dos másteres que comprenden los contenidos de dos másteres que ofertaría Euneiz. La demanda de la sociedad vasca no justifica, por tanto, la oferta de estas nuevas titulaciones. En cualquier caso, si se detectan nuevas necesidades formativas, habría que ofertar esos estudios a través de la universidad pública, aportando para ello la financiación necesaria. Además de las carencias que presenta el proyecto Euneiz reflejadas en diversos informes oficiales, tenemos una gran preocupación por el tratamiento que se vaya a dar al euskara (no está explicitado qué presencia tendrá en los estudios) y por las condiciones laborales de las y los trabajadores (no es de conocimiento público cuál será el régimen laboral, procesos de selección…).

Ante la competencia por fondos públicos y por alumnado que supone Euneiz para la UPV/EHU solicitamos a la dirección de la UPV/EHU una postura firme frente a este proyecto, la cual quedó en una tibia respuesta sin consecuencias. Al mismo tiempo, los sindicatos y diversas organizaciones estudiantiles nos pusimos en marcha para denunciar este proyecto y solicitar su paralización, con la exigencia expresa de que, en cualquier caso, no recibiera fondos públicos. Llevamos el tema al Consejo de gobierno de la UPV/EHU, buscando una declaración por parte de este órgano que, sin embargo, no llegó. Cuando se presentó la iniciativa Innovaraba (que tiene en Euneiz su principal cimiento) llevamos a cabo una concentración frente al Palacio Europa de Gasteiz, al igual que hicimos en el acto de apertura del curso 2021-22 de la UPV/EHU, aprovechando la presencia del Lehendakari y el Consejero de Educación. También hemos difundido comunicados y artículos de opinión alertando sobre esta amenaza, si bien es cierto que desde algunos medios todas estas iniciativas denunciando Euneiz han sido silenciadas.

Ayer llevamos a cabo otra concentración; en este caso, frente al Parlamento vasco para denunciar el gol que acaban de meter los intereses privados a la sociedad vasca. En efecto, PNV, PSE, PP-Ciudadanos y Vox han incluido a Euneiz en el Sistema Universitario Vasco, junto a la UPV/EHU y las universidades privadas Mondragon Unibertsitatea y Universidad de Deusto. Esta nueva universidad podrá solicitar y recibir dinero público a partir de ahora, con el total apoyo además de la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Gobierno Vasco. Un agente más en la competición por hacerse con el reparto de fondos públicos. Eso sí, para beneficio de unos/as pocos/as, aquellas/os que puedan costearse los 8.000 euros de media que costará la matrícula anual. Todo ello a la par que la partida de los presupuestos de la CAV destinada a la UPV/EHU es insuficiente para asegurar una enseñanza universitaria de calidad y unas condiciones de trabajo dignas a todo el personal. La decisión de hoy deja claro que, en lo relativo a la educación universitaria, la prioridad de PNV, PSE, PP-Ciudadanos y Vox está en la educación privada.

El único movimiento que han hecho desde un punto de vista jurídico ha sido para intentar dar esquinazo a las condiciones establecidas por el Real Decreto de creación de universidades que entró en vigor en agosto del 2021. Este decreto exige un mínimo de 10 grados, 6 máster y 2 programas de doctorado, en al menos 3 áreas de conocimiento. Como el proyecto Euneiz está lejos de cumplir estos requisitos, el PNV y el PSE presentaron enmiendas al anteproyecto para retirar las menciones concretas a estudios que aparecían en el mismo, con el fin de intentar evitar problemas de legalidad. Manifiestan que las clases en Euneiz comenzarán en otoño de 2022, pero es más que evidente que para ese momento no cumplirán lo establecido por la ley. Tienen mucha prisa y han hecho lo posible y lo imposible para que este proyecto elitista se ponga en marcha lo antes posible.