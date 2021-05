–

De parte de EZLN May 7, 2021 13 puntos de vista

May072021

NO MAR.

<!–

22908

–>

NO MAR.

Maio de 2021.

Pensando em seus passageiros, como deve ser, o Capit茫o Ludwig recomendou sair na tarde do dia 2. A previs茫o da ondula莽茫o para o dia 3 ia fazer @s marinheir@s novat@s sofrerem mais do que deveriam. Por esta raz茫o, o capit茫o prop么s adiantar a partida para as 1600 horas no segundo dia do quinto m锚s.

O Subcomandante Insurgente Mois茅s escutou atentamente e concordou. Portanto, agora que 茅 costume usar a palavra 芦hist贸rico禄 para qualquer coisa, esta 茅 a primeira vez que o zapatismo fez algo programado antes do anunciado (normalmente ficamos enrolamos e come莽amos tarde). Portanto: 茅 algo hist贸rico no zapatismo.

Assim, o Esquadr茫o 421 saiu 脿s 16:11:30 do dia 2 de maio de 2021. Aqui est茫o dois relat贸rios diferentes sobre o mesmo trecho de navega莽茫o.

Informe do Esquadr茫o 421 para o Alto Comando Zapatista:

Itiner谩rio do navio La Monta帽a. As horas est茫o dadas com base na hora oficial da Cidade do M茅xico, M茅xico (UTC -5).

2 de maio de 2021. 脌s 16:11:30, La Monta帽a iniciou sua travessia a uma velocidade de aproximadamente 4 n贸s (1 n贸 = 1,852 km/h). 脌s 16:21:30, tomou rumo para o sudeste e 脿s 17:23:04, La Monta帽a come莽ou uma suave curva para o leste. 脌s 17:24:13 ela come莽ou a manobrar para desenrolar todas as suas velas. A tripula莽茫o, com o apoio do Esquadr茫o 421, estava i莽ando as velas. 脌s 17:34 continuou a curva e se dirigiu para o leste. Completou a curva 脿s 17:41, tendo ao norte a ponta sul da Isla Mujeres. Nessa hora rumou para o nordeste, na dire莽茫o do primeiro territ贸rio livre da Am茅rica: Cuba. Com o vento a seu favor, La Monta帽a manteve velocidades entre 8 e 9 n贸s. 脌s 23:01, ao entrar no chamado 芦Canal Yucatan禄, sua velocidade era de 6 n贸s.

3 de maio. Madrugada

脌s 01:42 com uma velocidade de 8 n贸s, La Monta帽a se aproxima da costa de Cuba. Refer锚ncia: Cabo San Antonio. 脌s 08:18:00, algumas milhas ao sul do Farol Roncali, ela tra莽ou um rumo para sudeste. Velocidade: 5 n贸s. 脌s 10:35:30 d谩 um giro para o norte-nordeste. A velocidade sobe para 7 e 8 n贸s e rajadas de vento batem as velas. Alguns quil么metros a sudoeste de Cabo Corrientes, o capit茫o decide entrar na ba铆a do mesmo nome. 脌s 13:55 bordeia Punta Caim谩n pela esquerda. Em 3 de maio, 脿s 14:25:15, o capit茫o decide ancorar em frente ao povoado cubano chamado 芦Mar铆a la Gorda禄; latitude 21,8225; longitude: 84,4987; para reparar as velas afetadas e esperar que o vento se dissipe.

Em 4 de maio de 2021, 脿s 16:55:30, La Monta帽a reiniciou a navega莽茫o, agora em dire莽茫o ao oeste-sudoeste, com uma velocidade de 6 n贸s. 脌s 17:45:30, na altura do Cabo Corrientes, vira para o Sul-Sudeste. 脌s 19:05:30 gira para o curso Leste-Nordeste.

脌s 00:16:15 do dia 5 de maio, La Monta帽a navega a 7-8 n贸s. 脌s 04:56:30, com Cayo Real e Cayo del Perro ao norte, o motoveleiro ruma para o sul-sudeste. Em frente 脿 costa ocidental da Isla de la Juventud, desenha dois 芦Z禄 sucessivos e 脿s 12:07:00 navega paralelamente 脿 costa sul da referida ilha, com 5 n贸s e na dire莽茫o leste. O 煤ltimo relat贸rio recebido foi 脿s 23:16:45 de 5 de maio: 6-7 n贸s rumo ao leste. Se dirige rumo 脿 cidade cubana e ao porto de Cienfuegos, para chegar l谩 no transcurso do dia 6 de maio.

Em Cienfuegos, La Monta帽a dever谩 reabastecer e estacionar por alguns dias, e depois continuar sua viagem. O Esquadr茫o 421, como um todo, 茅 reportado como estando bem e se adaptando. Sem 芦v么mitos禄 e apenas com leve mareado.

Isso 茅 tudo por enquanto.

-*-

Relat贸rio enviado por um ser extraordinariamente parecido com um besouro 鈥 que viaja clandestinamente em La Monta帽a -. Os membros da tripula莽茫o tentaram de tudo para captur谩-lo. N茫o tiveram sucesso. As vezes em que conseguiram encurral谩-lo, o bichinho os enfeiti莽a com contos e lendas de coisas terr铆veis e maravilhosas, hist贸rias que aconteceram e ainda est茫o por acontecer. Quando a tripula莽茫o sai do transe, o besouro volta para a coifa do navio e, de l谩, declama poemas em v谩rias l铆nguas, grita amea莽as e maldi莽玫es, e desafia a Hydra com um palito como lan莽a e uma tampa de pl谩stico de algum frasco como escudo. Aqui est谩 a narra莽茫o:

芦Mais do que navegar, La Monta帽a parece dan莽ar ao mar. Como num beijo longo e apaixonado, partiu do porto e se dirigiu para um destino incerto, cheio de obst谩culos, desafios, amea莽as e n茫o poucos contratempos.

Uma cumbia lhe acompanha, marcando o ritmo e a dist芒ncia. Um sol surpreendente se det茅m, para olhar melhor para os quadris pelo ritmo convocados. A lua, p谩lida de inveja e raiva, perde o passo com o 煤ltimo e sensual agitar de palmas.

Um vento lascivo, s谩tiro de nuvens e rajadas, perseguiu La Monta帽a, olhando para o balan莽ar da popa. A cumbia nada fazia para atenuar desejos e 芒nsias, e quanto mais ela os encorajava, mais crescia e aumentava. Desajeitado e apressado, como um amante novato, arriscou o vento, com a lux煤ria, um golpe. Assim, rasgou as velas, douradas pela for莽a do sal e 谩gua, com as quais o navio guardava sua preciosa carga.

La Monta帽a, envergonhada, procurou abrigo e discri莽茫o para consertar suas roupas. E assim ela refletiu: 芦O vento deve aprender que o apetite e os anseios, m煤tuos h茫o de ser, ou roubos ser茫o e n茫o amor, que assim chamam禄.

J谩 experiente, La Monta帽a retomou curso e miss茫o, n茫o sem antes repreender um vento que, entristecido, com furor e brevidade agora o segue, mas que, com a porfiria marinha, a enche de galanteios:

Que abandone o pudor, lhe roga. Que as velas desvane莽a e que nua se mostre embora sua luz o olhar fira, suplica. Que a nudez n茫o peca se com outra nudez se cubra, argumenta.

La Monta帽a, digna e altiva, n茫o cede. Firme e terna o recusa. 芦Nem mesmo se eu descansar no porto e no porto eu me refa莽a禄, disse La Monta帽a. E com sua proa aponta e diz: 芦Olhe aquela outra ilha que nossa esperan莽a e Cuba lhe chamam. A essas montanhas sa煤dam, desde esta Monta帽a, seres anacr么nicos cujo desafio presente, caminhos de mar andam禄.

E, irritada, a embarca莽茫o ao vento impertinente repreende. Que se deixe de bisbilhotar debaixo das an谩guas, que para desfazer o desejo as vezes uma olhada basta. O vento guardou recato, ent茫o, mas n茫o poupou suspiros que o andar do navio melhoravam.

E assim navega La Monta帽a, lhe segue o vento prometendo madrugadas.

Ao oriente, a espera cresce e, com ela, a esperan莽a禄.

Assina: Don Durito de La Lacandona, aka 芦Black Shield芦, aka 芦Durito芦, aka 芦Nabucodonosor芦, aka 芦Besouro Impertinente芦, aka 芦Desfazedor de Insultos芦, aka 芦o grande, que digo 鈥榞rande鈥, o gigante, o maravilhoso e superlativo, o hiper-mega-ultra, o supercalifragilisticexpialidoce, o 煤nico, o inigual谩vel, ele. ELE, Don Durito de La Lacandona!芦, aka 芦Don Durito de La Lacandona禄 (seguem v谩rios tomos da enciclop茅dia de atributos do 芦maior dos cavaleiros andantes禄 鈥 a maioria deles, elaborados pelo sobredito).

E acrescenta um long铆nquo p贸s-escrito do remoto e finado SupMarcos: 芦A esperan莽a 茅 como uma bolacha: 茅 in煤til se voc锚 n茫o a tem dentro de si.

-*-

De minha parte, dissocio-me de tudo o que foi dito acima. Especialmente do informe do bichinho.

Certo. Sa煤de e que embarca莽茫o e ventos da miss茫o se suavizem.

SupGaleano, dan莽ando cumbia como se navegasse.

Planeta Terra.

Maio de 2021.

芦Viento en espiral禄, composi莽茫o de Jes煤s G. Camacho Jurado. Interpretado por PsiqueSon.

鈥淐umbia sobre el mar鈥: letra e m煤sica de Rafael David Mej铆a Romani. Interpreta: Quantic, Flowering Inferno.

No hay comentarios todav铆a.