–

De parte de AntiCapitalistas April 9, 2021 28 puntos de vista

Comunicado de Anticapitalistas

El pasado 8 de abril se aprob贸 en el Congreso la famosa y 鈥減rometedora鈥 Ley de Cambio Clim谩tico. La tramitaci贸n de esta ley arranc贸 con un sonado incremento en los objetivos. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que se han igualado los objetivos de la ley con el propio Plan Nacional Integrado de Energ铆a y Clima (PNIEC) del Ministerio para la Transici贸n Ecol贸gica aprobado hace un par de a帽os. En el PNIEC se fij贸 el objetivo de reducci贸n de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en el 23%, posteriormente en el proyecto de ley se baj贸 al 20%, y ahora se vuelve a incluir el 23% en la ley aprobada. Esto ha sido presentado como un gran 茅xito y un paso adelante tanto por el PSOE como por Unidas Podemos. Se presenta con entusiasmo lo que ha sido un mero juego de cifras que ha dejado plasmado, negro sobre blanco, lo que ya estaba recogido hace dos a帽os, antes del ciclo de movilizaciones clim谩ticas y la pandemia mundial del COVID-19.

No obstante, el problema principal no es este fuego de artificio, el problema 鈥搚 muy grave, adem谩s鈥 es el propio objetivo que se marca. Un 23% de reducci贸n de las emisiones en 2030 con respecto a 1990 no es que sea insuficiente, es que es rid铆culo, en comparaci贸n con lo que ha marcado la Uni贸n Europea y 鈥搉o digamos ya鈥 con lo que es necesario para frenar el calentamiento global.

En el acuerdo de Par铆s se fijaba como objetivo de m铆nimos que el aumento de la temperatura global se mantuviera por debajo de los 2 掳C con respecto a los niveles preindustriales, y como objetivo de m谩ximos, que este aumento no fuera superior a los 1,5 掳C, pues por encima de este valor las consecuencias ya ser谩n catastr贸ficas en muchos territorios. De hecho, el aumento de temperatura hoy en d铆a, ya nos deja ver estas nefastas consecuencias. Estamos viendo como crecen en n煤mero e intensidad los fen贸menos extremos con impacto negativo en la vida de las personas, por no hablar de las refugiadas clim谩ticas que para 2050 se estima ser谩n del orden de 1000 millones, la extinci贸n masiva de especies o el riesgo de que aumenten tambi茅n en n煤mero y frecuencia las pandemias.

Cada a帽o se baten nuevos r茅cords de concentraci贸n de CO 2 , el 煤ltimo se dio el pasado 3 de abril con 421,1 ppm de CO 2 , superando el umbral de las 420 ppm por primera vez en la historia. Debemos recordar que el margen considerado 鈥渟eguro鈥 se encuentra en las 350 ppm de CO 2 . Por tanto, el primer paso es parar la estufa en la que se est谩 convirtiendo la atm贸sfera como consecuencia del cambio clim谩tico; lo que significa no hacer el 鈥渋nvernadero鈥 cada vez m谩s potente, pero esto solo no es suficiente. Aunque dejemos de emitir la Tierra se seguir谩 calentando, y ya vamos por un aumento de temperatura cercano a 1,3 grados. Para conseguir quitarle el pl谩stico al invernadero necesitamos abandonar los combustibles f贸siles como fuente energ茅tica, logrando un abastecimiento 100% de fuentes renovables. Pero tambi茅n necesitamos frenar los procesos de deforestaci贸n y los cambios de uso del suelo que son impulsados por el modelo agroindustrial, la ganader铆a intensiva y los tratados de libre comercio. Es importante dejar de emitir, pero tambi茅n aumentar la capacidad de absorci贸n de carbono que nos aportan los valiosos ecosistemas naturales. Por eso las estrategias de reducci贸n de emisiones deben incluir procesos de reforestaci贸n que reviertan los da帽os causados en la masa forestal global. Todo ello acompa帽ado de dr谩sticas medidas de ahorro y eficiencia energ茅tica en la producci贸n, el transporte y el consumo, lo que debe implicar un decrecimiento radical de los requerimientos energ茅ticos.

Ante este panorama, el Consejo Europeo de la UE, del cual es parte Pedro S谩nchez como presidente de nuestro Gobierno, acord贸 en la cumbre de diciembre de 2020 reducir las emisiones en un 55% para 2030, en concordancia con lo anunciado un a帽o antes durante la COP25 celebrada en Madrid. 脡ste era un paso importante, pues asume las indicaciones cient铆ficas para lograr evitar un calentamiento mucho mayor. Sin embargo, la cifra el 55% de reducci贸n de emisiones para 2030 es el objetivo que se debe cumplir a nivel mundial. Aplicando el principio de justicia clim谩tica, al Norte Global nos toca reducir las emisiones mucho m谩s que ese 55%. Nuestra responsabilidad en este caos clim谩tico es mucho mayor, somos los pa铆ses del Norte global los que m谩s nos hemos beneficiado de la borrachera de combustibles f贸siles del 煤ltimo siglo.

Por estos motivos, decimos con fuerza que no hay m谩s excusas, que tenemos que reducir dr谩sticamente las emisiones desde ya. Lo contrario, andar mareando con un juego de cifras que se quedan muy lejos de lo realmente necesario, es otra forma de negacionismo clim谩tico, es condenarnos a un futuro inh贸spito. El gobierno del PSOE y Unidas Podemos quiere vender como una victoria una Ley de Cambio Clim谩tico que se deja por el camino 32 puntos de reducci贸n de emisiones con respecto al compromiso de la Uni贸n Europea. Esta ley no es que sea insuficiente, es sencillamente impresentable.

La situaci贸n es de emergencia extrema. Son millones las personas que en el mundo entero van a morir a causa del cambio clim谩tico y nuestro pa铆s no es precisamente de los que vayan a salir mejor parados. Necesitamos tirar ya, sin m谩s retrasos ni promesas incumplidas, del freno de emergencia ante el calentamiento global. Los fondos de recuperaci贸n deben ir destinados a lograr un escenario sustentable con el medio ambiente en lugar de ser el en茅simo rescate a las grandes empresas que, adem谩s, pagaremos nuevamente con m谩s austeridad y recortes en los servicios p煤blicos.

El Gobierno y sus dos componentes, PSOE y UP, hacen gala de su incapacidad para abordar m铆nimamente los compromisos derivados, no ya de los acuerdos institucionales, sino de su propia propuesta electoral. El flamante Ministerio de Transici贸n Ecol贸gica se limita a labores de contenci贸n para que la propuesta no desborde un PNIEC insuficiente y cortoplacista, mientras UP se traga el en茅simo ninguneo y sale a celebrar un objetivo que ni era el suyo ni puede ser el de nadie que est茅 comprometido con la transici贸n ecol贸gica. Por supuesto, esto se hace aprovechando el obligado reflujo del movimiento, que encuentra enormes dificultades para mantener la actividad de protesta en tiempos de pandemia. Se hace aprovechando la dificultad de la movilizaci贸n para avanzar con un plan que se parece demasiado al capitalismo verde de la derecha.

Por eso, desde Anticapitalistas hacemos un llamamiento al movimiento ecologista, al feminista y al sindicalismo y en general a toda la ciudadan铆a, a movilizarnos contra este proyecto de ley. Por nuestro bien y el de todas las especies del planeta en su conjunto, tenemos que reaccionar ante esta nueva tomadura de pelo. Necesitamos una Ley de Cambio Clim谩tico que est茅 a la altura de la situaci贸n hist贸rica. No nos podemos permitir m谩s d茅cadas perdidas. Hay que reaccionar ahora.