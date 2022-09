–

La escena abismal del fallido magnicidio reabri贸 en la imaginaci贸n colectiva la idea nada fantasiosa de una violencia de derecha. No resulta f谩cil imaginar en las actuales circunstancias pol铆ticas qu茅 tipo de respuestas podr铆an desactivarla. Puestos a discernir los tipos de violencia que circulan por nuestra sociedad, puede ser 煤til volver sobre la querella del 鈥渘o matar谩s鈥, la pol茅mica que reuni贸 a fil贸sofos y militantes argentinos hace casi dos d茅cadas (2004/2006), y en particular a la filosof铆a de Le贸n Rozitchner 鈥搖no de sus participantes鈥, para quien la eficacia de la resistencia defensiva excluye al asesinato pol铆tico, propio del pensamiento reaccionario. La pol茅mica del 鈥渘o matar谩s鈥 se remonta a 2004, cuando la revista cordobesa Intemperie publica una magn铆fica 鈥淓ntrevista con H茅ctor Jouve, protagonista destacado del EGP鈥. All铆, el veterano sobreviviente de la guerrilla de Jorge Masetti 鈥搎ue a su vez respond铆a al Che Guevara鈥 narra la historia del foco revolucionario instalado en Or谩n, Salta, durante 1963-64. El de Jouve es un rico testimonio de aquella experiencia insurgente, que no elude un episodio extremo ocurrido al interior del grupo rebelde: el fusilamiento ordenado por el propio Masetti de dos j贸venes guerrilleros, 鈥淧upi鈥 (Adolfo Roblat) y 鈥淣ardo鈥 (Bernardo Groswald), que ya no estaban en condiciones de participar de los rigores de la guerrilla (鈥渟e 鈥渜uebraron 鈥揹ice Jouve鈥, perdieron toda posibilidad de pensar鈥) sin poner en peligro al grupo. Fueron fusilados, por tanto, sin haber cometido falta alguna al reglamento guerrillero. Jouve, que se hab铆a opuesto a los fusilamientos, ve en ellos la materializaci贸n de una p茅rdida del rumbo del colectivo, un anticipo de la derrota (el testimonio entero de Jouve fue publicado por Daniel Avalos en su libro La guerrilla del Che y Masetti en Salta, 1964).

Al leer el testimonio de Jouve, el fil贸sofo cordob茅s Oscar del Barco envi贸 una carta a la revista Intemperie, publicada en diciembre de ese mismo a帽o 2004, provocando una intensa pol茅mica, desarrollada en decenas de textos y cartas publicadas en diversas revistas de la 茅poca (luego reunidas en dos tomos editados por la Universidad de C贸rdoba bajo el t铆tulo No matar, sobre la responsabilidad, 2007). En su carta, Del Barco afirma que al leer sobre los fusilamientos llor贸 a 鈥淧upi鈥 y a 鈥淣ardo鈥 como si fueran sus propios hijos y pens贸 en 茅l mismo y en sus compa帽eros de entonces, quienes 鈥減or haber apoyado las actividades de ese grupo eran tan responsable como los que lo hab铆an asesinado鈥: quienes hab铆an simpatizado en su momento al EGP deb铆an ser por ende considerados como responsables de esas muertes, pues ya no es aceptable (y a煤n si lo hubiera sido en aquel tiempo, ya no lo ser铆a en este presente) recurrir a causas o ideales para 鈥渆ximirnos de la culpa鈥 que supone el matar a otros. La carta convocaba a asumir el 鈥渘o matar谩s鈥 como voz reguladora m谩s 铆ntima y a sostener este mandamiento como t茅rmino 煤ltimo y m谩s exigente en el plano pol铆tico frente a los otros hombres. En su carta, Del Barco extend铆a la responsabilidad por las acciones de las organizaciones armadas a todos aquellos que hubieran simpatizado con ellas y reafirmaba que todo aquel que mata es asesino sin derecho a justificarse en un 鈥減resunto derecho a matar鈥.

Entre las intervenciones de la querella del 鈥渘o matar谩s鈥 destaca un largo ensayo de Le贸n Rozitchner: 鈥淧rimero hay que saber vivir. Del vivir谩s materno al 鈥榥o matar谩s鈥 patriarcal鈥 (publicado en la revista El ojo mocho, 2006). En expl铆cita pol茅mica con Del Barco, con el tono teol贸gico de la culpa y el mandamiento, Rozitchner explora de un modo diferente la cuesti贸n de la violencia. La cuesti贸n planteada por Jouve abr铆a las puertas para una reflexi贸n de una 铆ndole completamente diferente, que lejos de unificar todas las formas de violencia en una, permit铆a m谩s bien operar distinciones 煤tiles para una cr铆tica m谩s aguda y menos despolitizada. En particular, Rozitchner ve en la discusi贸n entre Masetti y Jouve sobre el fusilamiento de sus compa帽eros la dramatizaci贸n de dos concepciones distintas de la violencia: una derechista, presente incluso en las militancias revolucionarias de izquierda, y otra que pretende producir otro tipo de coherencia excluyendo el asesinato.

驴Qu茅 es un sujeto 鈥渄e derecha鈥 para Rozitchner? Todo aquel que dispone de una coherencia ya dada entre lo que siente y piensa, y 鈥渟abe de antemano que hay coincidencia鈥 entre su modo de ser y la realidad. La derecha parte de una aceptaci贸n de la propia coherencia como premisa desde la cual descubrir el mundo, siendo el otro un dato segundo de la experiencia. Mientras que 鈥渄e izquierda鈥 ser铆a, por el contrario, todo aquel que debe constituir la concordancia entre sus afectos y sus sentimientos, que parte de una adecuaci贸n con la realidad que desea transformar y que por tanto debe hallar no en s铆 mismo sino en su relaci贸n con los dem谩s el secreto de la fuerza capaz de realizar su prop贸sito transformador. De acuerdo a estas premisas, Rozitchner propone llamar violencia de derecha a aquella que no vacila en suprimir al otro. Esta ausencia de vacilaci贸n se desprende del car谩cter secundario del otro en la constituci贸n de su propia existencia, y en el sentimiento de adecuaci贸n al mundo que no demanda reunir fuerzas colosales para modificarlo. De all铆 que quepa decir que el asesinato es un tipo de ejercicio de la violencia que responde a las categor铆as de la derecha. Mientras que la violencia de izquierda supone, por el contrario, la presencia activa de los otros en la propia constituci贸n de su mundo, tanto como en la de la fuerza para reformarlo, por lo que el desarrollo de sus categor铆as presupone una dr谩stica exclusi贸n del asesinato.

El asunto se complica, sin embargo, cuando los modos de pensar de la derecha 鈥渋nfectan鈥 los modos de actuar de la izquierda, lo que habr铆a sucedido en los a帽os 鈥70 al menos en tres aspectos:

En el de la concepci贸n del militante combatiente como un sujeto cuya vida queda devaluada por el ingreso a la guerrilla (seg煤n relata Ciro Bustos, otro ex combatiente de la guerrilla del Che, las primeras palabras de Guevara en el encuentro inicial con el grupo del EGP fueron: 鈥淏ueno, aqu铆 est谩n, ustedes aceptaron unirse a esto y ahora tenemos que preparar todo, pero a partir de ahora consideren que ya est谩n muertos. Aqu铆 la 煤nica certeza es la muerte鈥); En el d茅ficit de distinci贸n entre la contra-violencia y la violencia, que ha cambiado de cualidad, y que por tanto ya no puede ser la misma violencia, con la mera salvedad de que ahora apuntar铆a en direcci贸n opuesta; y En la falta de reconocimiento sobre la 鈥渄isimetr铆a de las fuerzas鈥, que exig铆a contar con una actividad colectiva mayoritaria por parte de los rebeldes antes sometidos para imponerse y, sobre todo, que 鈥渓a vida es lo que debe preservarse para lograr incluirlos en un proyecto digno禄.

De la oposici贸n de Jouve a fusilar a sus compa帽eros, Rozitchner no deduce una condena de toda violencia, sino m谩s bien la imperiosa necesidad de discriminar la presencia de estos modos de ser y pensar, de derecha y de izquierda, y de la notable disminuci贸n de la eficacia pol铆tica que experimenta la izquierda cuando act煤a con categor铆as de derecha. El combatiente no es un ser adherido a la muerte 鈥揷omo se lo suele presentar desde la derecha鈥 y sus chances pol铆ticas provienen precisamente de su capacidad de preservar su existencia suscitando en otros una vitalidad que el sometimiento apaga.

Si algo reprocha Rozitchner a la izquierda armada de entonces, pero tambi茅n a los intelectuales de izquierda con los que discut铆a sobre estos temas, es el no haber comprendido que la contra-violencia no es sim茅trica con la violencia de los que aniquilan, sino que se caracteriza por una cualidad distintiva y contradictoria con ella, como experiencia de vida y no de muerte, que es lo que la vuelve temible para la derecha. Bajo ese prisma afirma 鈥渜ue la vida suprimida fr铆amente, aun la de Aramburu, no pod铆a ser utilizada como un triunfo simb贸lico revolucionario, aunque Aramburu fuera un enemigo鈥. Porque el matar por fuera de un situaci贸n defensiva es un acto que afecta a quien mata tanto como a quienes lo celebran, al involucrarlos en un movimiento de cancelaci贸n en el que se pierde la defensa de la vida como fuente de eficacia.

La pol茅mica con Del Barco tiene muchas aristas, pero hay una que guarda particular inter茅s para actualizar una cr铆tica de la violencia pol铆tica. Porque al plantear que el asesinato pol铆tico no es solamente un modo de acci贸n que hace del otro una abstracci贸n cuya vida podr铆a suprimirse, sino que adem谩s opera una destrucci贸n en aquel que mata del principio que deber铆a distinguirlo (destrucci贸n que se extiende a quienes adhieren a esa propuesta), Rozitchner va m谩s all谩 del mandamiento que advierte y proh铆be, y acude a razones que se apoyan en una comprensi贸n diferente del enfrentamiento, propio de las estrategias de tipo defensivas. Al incluir en la acci贸n pol铆tica la preservaci贸n de la vida de todo hombre (鈥渁unque sea un miserable y un asesino鈥), lo que se busca no es la conciliaci贸n, sino la activaci贸n de una fuerza de otra naturaleza, capaz de animarse desde el mundo popular masivo, inmovilizando en el enemigo 鈥渟u capacidad de producir la muerte鈥. Se trata de una forma no asesina de asumir el enfrentamiento, que permite que la vida contin煤e por fuera de la falsa creencia seg煤n la cual un 鈥渁sesino puede pagar con su vida el da帽o producido鈥. Y no tanto por creer que este enemigo 鈥損ongamos Aramburu鈥 merezca la existencia, sino porque 鈥渟i llegara a truncar su vida emputezco la m铆a鈥.

Para pensar todas estas cuestiones tan dif铆ciles de pensar, Rozitchner invoca un poema de Paco Urondo: 鈥淟as sombras, las sombras, las sombras, las sombras me molestan y no las puedo tolerar鈥. Sombras intolerables de aquello que no hemos aprendido a discriminar. Es contra ellas que el fil贸sofo lucha.

