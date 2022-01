–

January 12, 2022

Un recorrido por lo que vienen alertando los pescadores sobre los impactos de la exploraci贸n s铆smica. Ya sea en el Golfo San Jorge, en Noruega, en Terranova y Labrador, en Guyana o Sud谩frica, por tomar apenas algunos ejemplos, los testimonios de pescadores coinciden: la prospecci贸n s铆smica 鈥攅tapa inicial en las actividades de exploraci贸n petrolera mar铆tima鈥 afecta a los peces y, por ende, a la pesca y la subsistencia de los que dependen de ella. Por Nancy Pi帽eiro (Opsur).

En Noruega, hogar de la empresa Equinor, la exploraci贸n y explotaci贸n petrolera mar铆tima comenz贸 en los a帽os sesenta. Un informe de 2012 que recoge testimonios de pescadores noruegos entre 2007 y 2009, durante prospecciones s铆smicas en la zona del 脕rtico noruego conocida como LoVeSe (Lofoten, Vesteraalen y Senja), coincide: 鈥淐uando los pescadores de la costa avisaron por primera vez a los medios [sobre los impactos], muchas personas y muchos pol铆ticos se enteraron de los da帽os que ocasionan las explosiones s铆smicas y las descargas en las zonas pesqueras y en los h谩bitats conectados con el mar. Hasta ese entonces, no hab铆a informaci贸n sobre las prospecciones y sus consecuencias鈥 (1). Un art铆culo cient铆fico del prestigioso Journal of Marine Science and Engineering publicado en abril de 2021, coincide en que las primeras investigaciones sobre los efectos del sonido generado por fuentes s铆smicas en peces se iniciaron en ese pa铆s en respuesta a las preocupaciones de los propios pescadores tras observar la ausencia de card煤menes en 谩reas de pesca (2). El primer pozo mar adentro se construy贸 en 1966; las primeras investigaciones cient铆ficas en el pa铆s datan de 1973.

En Canad谩, en el a帽o 2019, la Federaci贸n de Cosechadores Independientes del Mar (FISH-NL) en Terranova y Labrador exigi贸 la suspensi贸n de las pruebas s铆smicas en las aguas de esa provincia costera luego de que el Departamento de Pesca y Oc茅anos (DFO) detectara una merma sustancial, mayor al 50%, en el n煤mero de plancton y zooplancton a lo largo de los 煤ltimos cinco a帽os (3). La responsable de la s铆smica era la compa帽铆a noruega PGS. Un peri贸dico canadiense inform贸 que 鈥渦na ca铆da precipitosa del n煤mero de plancton en las aguas de Terranova y Labrador reaviv贸 los pedidos para frenar las pruebas s铆smicas que lleva a cabo la industria petrolera鈥. Ryan Cleary, presidente de la Federaci贸n, dijo que ellos no necesitan otro estudio m谩s para confirmar su experiencia cotidiana en el mar: 鈥淐ada vez que pasa un buque s铆smico y arrojamos nuestros elementos de pesca, los peces no est谩n鈥. Y agreg贸: 鈥淐ualquier pescador digno de ese nombre te va a decir que eso es un impacto. Lo ven de primera mano鈥 (4).

En la misma provincia, el sindicato Fish, Food and Allied Workers (FFAW), que nuclea principalmente a los trabajadores de la pesca, incluy贸 en un informe de 2020 una secci贸n que alerta sobre la necesidad de realizar m谩s estudios que permitan comprender mejor los impactos de la prospecci贸n s铆smica. 鈥淎l tiempo que se ampl铆a la exploraci贸n petrolera mar铆tima en Terranova y Labrador, algunas de las preocupaciones m谩s importantes que tienen los cosechadores de peces siguen siendo los impactos potenciales de las ondas sonoras en nuestro ecosistema oce谩nico鈥 (5). El sindicato viene exigiendo hace a帽os que se detengan las prospecciones en los caladeros m谩s importantes y que se realicen m谩s investigaciones sobre las posibles repercusiones. El informe detalla que 鈥渓a pesca contribuye 1.500 millones de d贸lares canadienses a la econom铆a provincial cada a帽o y permite que prosperen cientos de comunidades rurales, mientras que la explotaci贸n petrolera, la actividad s铆smica y las zonas de exclusi贸n alejan a los trabajadores de sus zonas de pesca tradicionales鈥.

En Trinidad y Tobago, la organizaci贸n Pescadores y Amigos del Mar (FFOS) lleva 20 a帽os informando sobre las consecuencias de la s铆smica que realiza la industria petrolera y denunciando m煤ltiples derrames, no solo en la etapa de producci贸n ni 煤nicamente del tipo que estamos acostumbrados a ver en los medios, esos de proporciones cinematogr谩ficas, sino derrames vinculados a infraestructura y transporte mar铆timo, de consecuencias igualmente graves, que no cubren los medios y que suceden con demasiada frecuencia. Adem谩s, denuncian que en el pa铆s sudamericano el Gobierno no exige a las empresas presentar un estudio de impacto ambiental (6).

En el vecino pa铆s de Guyana, donde ExxonMobil inici贸 las primeras prospecciones en 2008, y cuyas perforaciones mar铆timas van en estrepitoso aumento (7), en mayo del a帽o pasado se ha iniciado la primera demanda penal del Caribe que impugna la extracci贸n de combustibles f贸siles por consideraciones constitucionales, alegando que su ampliaci贸n viola el derecho a un ambiente sano y los derechos de las generaciones futuras. La causa fue presentada por el cient铆fico y profesor de la Universidad de Guyana Troy Thomas y por Quadad de Freitas, gu铆a tur铆stico del pueblo ind铆gena wapichan (8). Desde CIEL, Centro por el Derecho Internacional Ambiental, comentaron: 鈥淓ste caso resalta la incompatibilidad entre la aprobaci贸n de nuevos desarrollos de petr贸leo y gas, que inevitablemente supone un aumento de las emisiones, y la protecci贸n del ambiente y los derechos de las generaciones futuras鈥 (9). Tambi茅n en este caso los pescadores alertan sobre los efectos que ya se hacen sentir sobre el mar y los peces: 鈥渃uesta m谩s capturar algunas especies鈥. Seg煤n un informe reciente de la Sociedad de Conservaci贸n Marina de Guyana (GMCS), se registraron niveles 鈥渆xtremadamente bajos鈥 de salinidad en el r铆o y 鈥渁lgunas 谩reas cercanas al Oc茅ano Atl谩ntico presentaron un aumento en la conductividad el茅ctrica, lo que indica una mayor salinidad鈥. Y concluy贸 que 鈥渃uando la pesca requiere de mayores esfuerzos significa que hay cambios en los h谩bitats debido a un aumento de las actividades antropog茅nicas en el r铆o y en mar abierto鈥 (10).

Lo cierto es que seg煤n una investigaci贸n period铆stica publicada el a帽o pasado, las petroleras por ley deben tratar el agua de producci贸n, un l铆quido de alto contenido salino que emerge con el petr贸leo y el gas natural que se extrae a millas de profundidad bajo el lecho marino de Guyana. Sin embargo, distintos informes sobre la salinidad del agua hacen suponer que estas regulaciones no se est谩n respetando. La investigaci贸n concluye: 鈥淨ueda por descubrir cu谩l ser谩 el impacto generalizado que tendr谩 el vertido de estos qu铆micos t贸xicos, dado que no existen estudios locales que permitan trazar un v铆nculo entre la merma de peces y la exploraci贸n y extracci贸n de petr贸leo en el mar鈥 (11). Siete a帽os han pasado desde el primer descubrimiento offshore; los pescadores del puerto de Georgetown han visto sus capturas reducidas a la mitad en los 煤ltimos dos a帽os: 鈥淟a econom铆a pesquera est谩 en ca铆da y no podemos hacer nada (鈥). Hasta ahora el petr贸leo no hizo nada bueno por nosotros鈥, dijo un pescador de la zona (12).

En Sud谩frica, el pasado diciembre unas 1.000 personas se manifestaron contra la actividad s铆smica que lleva a cabo la empresa Shell en la costa sudeste, conocida como Wild Coast. Una de las organizadoras de la movilizaci贸n, que cont贸 con la presencia de comunidades ind铆genas y pesqueras de la zona, el Comit茅 de Crisis de Amadiba (ACC), coment贸: 鈥淭enemos much铆simos pescadores cuyo ingreso depende del oc茅ano. Si se lo afecta negativamente, van a perder sus puestos de trabajo. Y sabemos que cuando perforan, no hay trabajo para nuestra gente鈥. La protesta ten铆a un mensaje claro: 鈥淓l oc茅ano es del pueblo鈥.

La ciencia, a la saga

La actividad pesquera emplea a 120 millones de personas en todo el mundo. De ese total, el 97% vive en pa铆ses 鈥渆n v铆as de desarrollo鈥 y el 90% trabaja en la pesca de peque帽a escala. Cientos de millones m谩s dependen en alg煤n momento de la pesca estacionaria, ocasional u oportunista (13) (14). Adem谩s de ser fuente de empleo y subsistencia, y parte de la cultura de los pueblos, la pesca de peque帽a escala supone un aporte clave a la econom铆a mar铆tima global: representa aproximadamente el 50% de la captura global.15 Si bien los Pescadores artesanales reciben una porci贸n mucho menor de los subsidios mundiales a la pesca,16 son uno de los contribuidores principales a las ganancias netas nacionales provenientes de la actividad.17 Por otra parte, la captura artesanal suele destinarse casi en su totalidad al consumo humano y, por ende, afecta de manera directa la seguridad alimentaria local y nacional.18 Como es de esperar, a pesar de esto, las comunidades pesqueras quedan al margen de la toma de decisiones y la planificaci贸n mar铆tima. Por no mencionar que la gran cantidad de comunidades ind铆genas dedicadas a la pesca artesanal pr谩cticamente no figuran en los estudios y las estad铆sticas oficiales (19).

A pesar de la importancia de estas actividades, la mayor铆a de los estudios sobre impactos de la prospecci贸n s铆smica en el mar se han abocado a los mam铆feros marinos porque estos se valen del sonido para comunicarse, alimentarse y navegar. Sin embargo, los peces, reptiles e invertebrados que tambi茅n pueblan los oc茅anos son igualmente vulnerables al ruido, y de maneras muy particulares y diversas. Por otra parte, no se trata solamente de la capacidad de algunas especies de 鈥渙铆r鈥 estos ruidos sino que incluso aquellas que no pueden hacerlo s铆 pueden verse afectadas por los cambios bruscos en la presi贸n sonora, que da帽a cavidades y tejidos contenedores de gas (20).

En 2018, la organizaci贸n Ocean Care (entidad con car谩cter consultivo especial ante la ONU) junto con la Universidad Dalhousie (Nueva Escocia, Canad谩) publicaron una revisi贸n de 115 estudios primarios que investigaron varias fuentes de sonido antropog茅nicas subacu谩ticas, 66 especies de peces y 36 especies de invertebrados. Los impactos registrados incluyen: malformaciones; mayor mortalidad de huevos y peces inmaduros; retrasos en el desarrollo; en la metamorfosis y la etapa de asentamiento; y tasas de crecimiento m谩s lentas (21). Es clave tener en cuenta que el ruido antropog茅nico en los mares ha aumentado en un periodo de tiempo muy corto en t茅rminos evolutivos (entre 50 y 100 a帽os) y que la mayor铆a de los animales acu谩ticos no ha tenido tiempo de adaptarse a estos cambios bruscos (22).

Entender los impactos en todos los h谩bitats afectados y en la ecolog铆a general de los oc茅anos es importante; se tiende a dejar de lado a especies que a煤n no tienen el mismo grado de protecci贸n legal que los mam铆feros marinos. Si el fitoplancton es el pasto del oc茅ano, los saltamontes ser铆an el zooplancton que provee de alimento, no solo a las ballenas (como todes recordamos de los manuales de la primaria), sino a todo el ecosistema oce谩nico, desde los peces hasta los invertebrados mayores (ostras, mejillones, cangrejos y camarones) y aves marinas. Las investigaciones referidas en el informe de Ocean Care muestran que los disparos de una sola pistola de aire pueden matar incluso a los zooplancton peque帽os o microsc贸picos. Si se afectan las zonas de desove, tambi茅n se afectar谩 la poblaci贸n de peces. Lo mismo sucede con los impactos en organismos menores de la cadena.

En 2020 el Ministerio de Energ铆a y el Ministerio de Pesca noruegos realizaron de manera conjunta un informe (23) en el que se afirma: 鈥淟a distancia que alcanzan las ondas sonoras depende de la salinidad y temperatura horizontal y vertical en determinado momento. Estas cambian durante el a帽o y de una regi贸n a otra. Por lo tanto, las autoridades no han determinado una distancia m铆nima general entre los buques s铆smicos y las actividades de pesca (鈥), pero las normativas indican que los buques que realizan las prospecciones s铆smicas deben mantener una distancia adecuada鈥. As铆 de vaga es la descripci贸n, y al mismo tiempo se reconoce que el mayor impacto se lo lleva la pesca de peque帽a escala. La ley de hidrocarburos noruega establece un r茅gimen compensatorio para pescadores por la potencial p茅rdida de ingresos, accidentes, etc. 驴Por qu茅 ser谩?

Lo que se lee entre l铆neas si observamos la cronolog铆a de las investigaciones y de la reacci贸n a las alertas emitidas por los pescadores, es que la ciencia ha ido a la saga de las denuncias de los trabajadores del mar, eso cuando efectivamente ha investigado las especies de mayor importancia para la actividad pesquera.

鈥淐uando comenzaron las prospecciones s铆smicas en el verano de 2007, todas las capturas de carbonero y abadejo se redujeron de inmediato. Solamente quedaban peces peque帽os; la explicaci贸n que dan los pescadores es que estos tienen una menor capacidad para escapar a las ondas sonoras y la presi贸n. Los peces m谩s grandes y de mayor valor para el pescador hu铆an鈥, dice el informe del sindicato de pescadores noruegos antes mencionado. Y agrega: 鈥淟os pescadores experimentados creen que las explosiones s铆smicas matan y esterilizan peces y otros organismos en grandes cantidades cada a帽o. En el momento en que comienzan las detonaciones (鈥) puede haber una mayor captura en 谩reas cercanas. Nuestra teor铆a es que los peces que escapan tienden a acumularse en un periodo de tiempo m谩s corto en 谩reas cercanas (鈥) por uno o dos d铆as鈥 (24). Luego de unos d铆as, las capturas vuelven a decrecer visiblemente. Seg煤n el informe, los pescadores del Mar del Norte vienen experimentando patrones similares hace 40 a帽os. Durante las exploraciones s铆smicas en LoVeSe, las capturas se redujeron entre un 50 y un 70%. Se detect贸 que la temporada de pesca del bacalao se acort贸 cada vez que se retomaron las prospecciones.

鈥淓n 2015, seis a帽os despu茅s de finalizadas las exploraciones, el carbonero volvi贸 a migrar de nuevo a nuestras zonas de pesca. Pero desde entonces, cada vez que hacen prospecciones en la zona de Troms y Finnmark (a cientos de millas n谩uticas), se altera la pesca del carbonero en nuestras 谩reas鈥.

Las noticias sobre reclamos de pescadores por la merma en su actividad tras las exploraciones s铆smicas mar铆timas se repiten en cada uno de estos pa铆ses. Las 煤nicas que parecen ir a la vanguardia 鈥攄estruir primero y averiguar despu茅s鈥 son las petroleras; la ciencia y los gobiernos van a remolque cuando se trata de destinar fondos y esfuerzos a confirmar la experiencia de los pescadores en todo el mundo.

Rechazo colectivo

No es muy probable que los defensores locales del extractivismo petrolero en nuestro Mar Argentino traten de 鈥渁mbientalistas falopa鈥 a los ciudadanos y pol铆ticos estadounidenses que en 2017 lograron detener la exploraci贸n mar铆tima en la costa este del pa铆s que ellos consideran seguramente un modelo a seguir. En aquel entonces, m谩s de 390 municipios y m谩s 2.300 funcionarios locales, estaduales y federales se opusieron formalmente a la prospecci贸n s铆smica y la perforaci贸n petrolera mar adentro, incluidos los gobernadores 鈥攖anto dem贸cratas como republicanos鈥 de Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Georgia y Florida. C谩maras de comercio locales de toda la costa atl谩ntica, asociaciones tur铆sticas y de comercio, y una alianza que nucle贸 a m谩s de 42.000 negocios y 500.000 familias que viven de la pesca se sumaron al rechazo, adem谩s de distintos consejos estaduales de gesti贸n pesquera. Todo comenz贸 en 2014 cuando un pueblo tur铆stico de Carolina del Norte, Kure Beach, de tan solo 2000 habitantes, empez贸 a organizarse contra la exploraci贸n s铆smica (25). Setenta y cinco cient铆ficos marinos de los Estados Unidos coincidieron: 鈥渆s probable que la actividad s铆smica que se ha propuesto tenga impactos importantes, duraderos y generalizados sobre la reproducci贸n y supervivencia de peces y poblaciones de mam铆feros marinos en la regi贸n (鈥) Abrir la costa este de los Estados Unidos a la exploraci贸n s铆smica mediante ca帽ones de aire supone un riesgo inaceptable de da帽o marino grave鈥 (26). 驴Ser谩 que dem贸cratas y republicanos se oponen al supuesto desarrollo y progreso que trae consigo el offshore?

En Guyana se vienen escuchando argumentos similares de pronta bonanza: ahora s铆, dicen los defensores del petr贸leo mar adentro, esta es la enorme oportunidad que tiene el pa铆s sudamericano para salir de la profunda pobreza que lo aqueja. Van 7 a帽os de explotaci贸n petrolera mar铆tima. En uno de los pa铆ses m谩s pobres de Sudam茅rica, las ilusiones de desarrollo ligadas al boom petrolero parec铆an no tener techo. Sin embargo, la abogada que lleva adelante la demanda contra Guyana ha sido contundente. En una entrevista con una radio local afirm贸 que las grandes inversiones en offshore han hecho poco por mejorar la vida del ciudadano guayan茅s (27). Este a帽o, los peri贸dicos locales informaron que por primera vez Guyana ha comenzado a importar camarones y pescado de Florida y Jamaica. Los pescadores culpan a la industria petrolera (28).

La lucha y las demandas iniciadas contra la exploraci贸n s铆smica en Sud谩frica por parte de Shell dieron fruto el pasado 28 de diciembre, semanas despu茅s de la manifestaci贸n que describimos al comienzo de esta nota, cuando un tribunal sudafricano dio lugar al pedido de suspensi贸n de exploraci贸n s铆smica que interpuso la parte solicitante, compuesta por organizaciones sin fines de lucro, individuos (incluido un pescador tradicional de la zona) y una asociaci贸n comunal. Algunos medios en espa帽ol dieron cuenta del triunfo unas semanas despu茅s. Mencionaron a la tur铆stica zona 鈥淲ild Coast鈥 (donde se realizaron las protestas) y la participaci贸n de Extintion Rebeli贸n. Omitieron decir que la zona es tradicionalmente pesquera y que se cont贸 con amplia participaci贸n del mencionado Comit茅 de Crisis local, pueblos ind铆genas y pescadores. Luego de conocerse la decisi贸n del juez, uno de los demandantes, Nonhle Mbuthuma, del Comit茅 de Crisis de Amadiba, expres贸: 鈥淐omo comunidades costeras nos hemos valido del mar por siglos, y nos alegra que el juez haya reconocido que no se pueden sacrificar nuestros modos de vida por el lucro a corto plazo鈥 (29).

En 2019, los pescadores, activistas y ambientalistas de las islas noruegas de Lofoten lograron frenar el proyecto de explotaci贸n petrolera mar adentro. (Ref. Earth Justice Map) El partido laborista de Noruega finalmente retir贸 su apoyo a la explotaci贸n mar铆tima (30).

Como insisten en se帽alar los pescadores trinitenses, 鈥淟a carga de la prueba debe recaer en las empresas y, hasta el d铆a de hoy, ninguna ha comprobado que las prospecciones s铆smicas no tengan impacto alguno鈥 (31). M谩s all谩 del clamor 鈥攁certado鈥 por o铆r de una buena vez a los cient铆ficos (adalides de la sociedad occidental), urge mirar donde no estamos mirando: abajo, a las resistencias, a las alertas que repiten insistentemente trabajadores y comunidades en la primera l铆nea.

