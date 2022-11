No nos mires, ¡únete!

–

De parte de El Topo November 28, 2022 239 puntos de vista

芦Cuando yo uso una palabra 鈥攊nsisti贸 Humpty Dumpty con un tono de voz m谩s bien desde帽oso鈥, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni m谩s ni menos. La cuesti贸n 鈥攊nsisti贸 Alicia鈥 es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuesti贸n 鈥攝anj贸 Humpty Dumpty鈥 es saber qui茅n es el que manda, eso es todo.禄

Alicia a trav茅s del Espejo, Lewis Carrol

La relaci贸n del poder con el periodismo 鈥攐 con seg煤n qu茅 medios鈥 es un tema recurrente entre aquellos que nos planteamos la calidad de las noticias que nos llegan a trav茅s de los medios de comunicaci贸n masivos.

S茅 que muchas de vosotras me dir茅is que basta con no consumirlos, pero la realidad es que no podemos 鈥攏o deber铆amos鈥 obviar que es la informaci贸n que les llega a una gran mayor铆a en nuestro pa铆s. Una gran mayor铆a que creci贸 dando por hecho que, si en alguien se puede confiar a la hora de entender un conflicto o una situaci贸n sociopol铆tica, es en un periodista.

SPOILER: No.

Cuando escuchamos a Ferreras afirmar a Villarejo: 芦nosotros matamos a Monedero禄 a todas nos dieron escalofr铆os. Y es que las llamadas cloacas llegan a todas partes y siempre ha habido un tufo a mierda en los medios masivos de nuestro pa铆s. La misma sensaci贸n cuando escuchamos a una tal Susana Griso despachar un bulo sobre la ministra de Igualdad en prime time o cuando vemos colaboradores 芦expertos禄 quedarse tan anchos hablando sobre la okupaci贸n como si fuera el gran problema de nuestro siglo 鈥攅n lugar de la despiadada burbuja inmobiliaria y las personas sin casa de las que, por cierto, a煤n no les he o铆do hablar鈥.

Periodismo, poder. Poder, periodismo.

Pero 驴de qu茅 hablamos cuando hablamos de poder?

Dec铆a la fil贸sofa Hannah Arendt en La condici贸n humana que 芦el poder concierne al n煤mero de individuos capaces de organizarse y actuar en com煤n acuerdo para lograr llevar a cabo acciones y proyectos que den origen a algo nuevo en el mundo. Es decir, el poder nunca es propie颅dad de un solo individuo禄.

Tomando esta definici贸n como v谩lida, parece que otorgar el poder a unos pocos y el relato dominante a sus secuaces AKA periodistas de renombre es una visi贸n muy pesimista del sistema a la que nos negamos muchas.

Nos negamos al discurso imperante, a las fuentes oficiales, a las estrategias econ贸micas detr谩s de la mayor铆a de los medios. Nos negamos rotundamente a la falta de alternativas.

Escribir de forma independiente implica muchas veces quedarse fuera de la foto, trabajar por amor al arte 鈥攁 las historias鈥, implica poner la cara y el cuerpo al enfrentarse al supuesto poder pol铆tico o econ贸mico. Porque s铆. Porque alguien deber铆a poner el foco aqu铆 鈥攐 all铆鈥.

Esto es lo que intentamos desde espacios alternativos e independientes como El Topo y otros tantos que siguen surgiendo a lo largo y ancho del mundo: unirnos para ejercer nuestro poder, ofrecer nuestro trabajo. Para contar desde los m谩rgenes.

No nos mires, 隆煤nete!