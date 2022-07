Joan Pinyana Mormeneo

Han passat vuitanta-sis anys des d鈥檃quella fat铆dica data, era dissabte el 18 de juliol de 1936, i la conspiraci贸 dels militars colpistes contra el govern legal de la 2a Rep煤blica es va consumar a Melilla, si b茅 entre el 16 i el 17 de juliol, ja va haver-hi guarnicions revoltades al Marroc, Tetuan i la Gomera. Aquest dia, els oficials revoltats van declarar l鈥檈stat de guerra i el b脿ndol de guerra es va proclamar en nom del general Francisco Franco, amb el t铆tol de general cap superior de les forces del Marroc, i van ocupar tots els edificis p煤blics de Melilla.

El cop d鈥檈stat havia comen莽at i amb ell comen莽ava el conflicte armat que sumiria a les nostres gents i pobles en una llarga nit de penes i dolor, de mort i repressi贸, seguida d鈥檜na dictadura llarga i atro莽. Molt s鈥檋a escrit sobre l鈥檕corregut, m茅s al moviment llibertari, principal actor en els primers dies per a parar als carrers dels nostres pobles i ciutats l鈥檃ixecament militar, sempre se li intenta silenciar, discriminar i oblidar. I justament va ser la seua sang i suor, el seu esfor莽 i tenacitat, la qual cosa va impedir l鈥櫭▁it immediat del cop d鈥檈stat, en la majoria del territori peninsular.

Si el poble obrer i les bases llibert脿ries, tant de la CNT, la FAI i les Joventuts Llibert脿ries, en unitat d鈥檃cci贸 amb forces d鈥檈squerres afins, hagueren estat armats la historia pogu茅s haver tingut un altre final. Veritablement, la Rep煤blica, o m茅s b茅 els seus c脿rrecs pol铆tics, van impedir en molts casos donar armes al poble, tant per la por burgesa a la Revoluci贸 Social, com per considerar a l鈥檃narcosindicalisme enemic de l鈥檈stat establert, ja que en temps anteriors i molt pr貌xims, les forces i aparells de l鈥檈stat havien reprimit durament al moviment llibertari amb pres贸, repressi贸 i, fins i tot, la mort dels seus militants. Per tant, la lluita desigual i sense armes contra un ex猫rcit professional, va ser dura, encara aix铆, les nostres avantpassades i avantpassats, van guanyar la batalla en multitud de pobles i ciutats als colpistes. Aquesta 茅s l鈥櫭簄ica i innegable veritat.

No oblidem, elles i ells viuen en nosaltres, la seua sang corre dins dels nostres cossos, som el fruit d鈥檃quella llavor llibert脿ria. Eixirem sempre als carrers a parar i frenar, com elles van fer, qualsevol cop de l鈥檃utoritarisme i el feixisme, perqu猫 ja ho diu el vers: 鈥滶l bien m谩s preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor鈥.

Publicat en Rojo y Negro 369