Resumen Latinoamericano, 3 de junio de 2021.

A seis años del primer #NiUnaMenos, el Frente Cultural Che Adelita y el área de géneros de la OLP Resistir y Luchar «Domitila Chúngara» realizaron una actividad frente a Congreso, este jueves a las 15hs, para seguir denunciando las múltiples violencias patriarcales sobre los cuerpos y los territorios, construyendo memoria y alternativas para vidas libres de violencia.

Las rejas del Congreso de la Nación se cubrieron de banderas y pancartas que expresaban las luchas de las mujeres trabajadoras de la salud, las asesinadas en el taller textil clandestino Luis Viale, las niñas asesinadas en Paraguay y la lucha por la aparición de Lichita, las de la primera línea colombiana, las de la resistencia palestina, las de referentes como Marielle Franco y las guerrilleras argentinas y latinoamericanas de todas las épocas, entre otras. La actividad contó con una ceremonia mística por todas las que no están, por las luchadoras de los territorios, por las que desapareció la Trata para prostituirlas o asesinarlas. En todas las intervenciones artísticas (mónologos, canto, murales) se abogó por un mundo sin violencia sexista, además de vertirse críticas al Estado «ineficiente y cómplice por lo que está ocurriendo con los femicidios y seguir mirando hacia otro lado».

Además, se realizó un sentido homenaje al fotógrafo Reinaldo Ortega, recientemente fallecido y militante social que abrazó con su lente la lucha antipatriarcal.

Carina homenajea a Domitila

Monólogo de Eliana

Canción colectiva; no parimos madres para ser asesinadas

Julia lee comunicado

Documento del Espacio de Género Domitila Chúngara (OLP-Resistir y Luchar)

El 3 de junio de 2015, miles de mujeres y disidencias salimos a movilizarnos a la calle en distintos puntos de la Argentina. La famosa consigna: NI UNA MENOS, que se hizo escuchar como un himno en nuestro país. Hoy se cumplen 6 años de esa lucha por los derechos de las mujeres y disidencias que convocó a abrir puertas de esperanza.

La fuerza cobró relevancia y se apropió de una masiva oleada, reuniendo mujeres de diferentes lugares de la Argentina para tejer un hilo infinito de símbolos e identidad: ¡ni una menos!.

La lucha nos sigue convocando y fortaleciendo día tras día, buscando ser escuchadas, ser amadas y respetadas. #NiUnaMenos visibilizó datos, estadísticas, nombres de víctimas y victimarios, historias, acciones, inacciones, complicidades, indiferencia. Instaló de modo tajante la idea de que no se mata por amor: un femicidio es un asesinato. Pues se enseñó a desnaturalizar lo que tomábamos por «natural» o cotidiano de nuestras vidas.

Hoy podemos decir que somos muchísimxs lxs que formamos parte de esta insignia porque decidimos decir basta, porque no queremos que haya #NiUnaMenos, porque no queremos más violencia contra las mujeres. Pero son muchxs también lxs que trajeron su propia causa, su propia tristeza, la foto de su amiga, de su hermana, de su hija, de su madre… Son muchas las que trajeron su propio cuerpo de víctima de la violencia, para sentirse acompañadas. Para ver, oír y sentir cuántas otras sufren esa violencia que les quita a diario la sonrisa.

Juntarse como rompecabezas, buscando reconstruirse de aquello que alguna vez las hizo pedazos. Porque vinieron a juntar cada pedazo de ellas mismas, cada historia y ponerle fin a esos destrozos que tal vez perduran en sus retinas. Este acontecimiento logró construir derechos, fortaleza, esperanza y un espacio donde se pudiera tejer las multitudes de voces.

Creemos que a pesar de los avances que pudimos hacer como sociedad a partir del NI UNA MENOS, eso no alcanza porque nos siguen matando día a día, queremos respuestas concretas a nuestros reclamos, queremos políticas públicas que erradiquen las violencias patriarcales y capitalistas a las que nuestros cuerpos son sometidos cotidianamente, Exigimos al estado nacional que se haga responsable de esta situación, porque sostenemos firmemente que el es cómplice y responsable de los femicidios, de las travesticidios, exigimos que programas como Acompañar contra las violencias hacia mujeres y disidencias funcione, que sea real.

NO MÁS TRATA. el estado y los gobiernos son responsables de cada piba que es desaparecida para la trata y las situaciones de prostitución de daños irreversibles para ellas, porque pensamos que la prostitución no es trabajo, es explotación sexual. El patriarcado prostituyente avanza, alerta compañeras.

Porque somos anticoloniales y antirracistas, nos sumamos al reclamo de las mujeres indígenas BASTA DE TERRICIDIO, el cual es negado por el Estado nación genocida de los pueblos originarios.

Nos acuerpamos con las luchas de Nuestramérica y el mundo: repudiamos la violencia sexual de las policías en Colombia y apoyamos su Paro Nacional, los feminicidios a las defensoras de los territorios, como nuestra Berta Cáceres, vibramos con la Revuelta chilena y sus bravas feministas, nos hermanamos con las palestinas y su pueblo en busca de su liberación.

Basta de precarización laboral para nuestras compañeras enfermeras que cumplen una tarea fundamental en esta crisis sanitaria por la cual atravesamos. Queremos vacunas para todas y todes

Exigimos trabajo digno para todas. Cupo laboral trans ya!

exigimos la aparición con vida de Tehuel

Justicia por Lilian y Maria Carmen- ERAN NIÑAS

Aparicion con vida de Lichita

Basta de terricidio

Ni una menos- Vivas y desendeudadas nos queremos.

Espacio de generos “DOMITILA CHUNGARA” OLP RESISTIR Y LUCHAR

Cantos, lecturas, homenajes y sentipensares se fueron trenzando alrededor de la mística feminista

Monólogo sumamente emotivo de Eliana Wassermann

Lectura de un fragmento el comunicado del Área de géneros de la OLP Resistir y Luchar «Domitila Chungara»

María y la Vasquita cautivaron con su canto

PEDIMOS JUSTICIA YA!

PARA TODAS LAS HERMANAS

Carina, de la «Domitila Chúngara» leyendo cartas de compañeras de barrios del Gran Buenos Aires

Madre de Romina Ruiz Díaz, víctima de femicidio.

Ignacio Liang – Artista (Muralista)

Texto completo de Eliana Wassermann

¿HOY ES ESE DIA DONDE LA POESIA NO ALCANZA?

DONDE LAS CONSIGNAS Y CARTELES CON FRASES DE DERECHOS RECLAMADOS PODRIAN CUBRIR TODA LA PLAZA

UN DIA

¿UN DIA COMUN?

UN DIA MÁS

COMO AQUEL DIA EL DEL AYER Y COMO SERA EL DE MAÑANA EN QUE ELLA YA NO ESTA

UN DIA DE POSTEOS EN REDES

DE BRONCA

DE IRA

UN DIA MAS DONDE EL MUNDO GIRA

DONDE EL UNIVERSO NOS MIRA CON CARA DE ASOMBRO

UN DIA QUE NO ES PARA RECORDAR COMO LA NUEVA HISTORIA QUE SE EMPEZO A ESCRIBIR

PORQUE EL PRESENTE NOS ARREBATA UNA COMPAÑERA MAS UNE COMPAÑERE MAS EN CUESTION DE HORAS.

PORQUE CADA VEZ QUE NOS SILENCIAN ESCRIBEN OTRA HISTORIA DE ATROPELLO

PORQUE AUN SEGUIMOS SIENDO ESTADISTICAS

PORQUE ESTO NO ES UNA CUESTION DE LEYES

26485 27499 27452 27206 DEC 123/2021 27501 27533 DECRETO 522 27363 27352 27234 27210 POR NOMBRAR SOLO ALGUNAS DE LAS LEYES QUE HAY EN TERRITORIO NACIONAL

Y AUN NO ALCANZA

Y AUN SEGUIMOS HACIENDO CARTELES Y PRENDIENDO VELAS CON VERDADES TAN ABSOLUTA QUE NOS DEJA EN SILENCIO

…

UN DIA SOCIAL

UN DIA COLECTIVO

PORQUE HOY ES UN DIA TRANSFEMINISTA

PORQUE EL LUGAR ES LA CALLE

LA CALLE DE PALESTINA, LA DE COLOMBIA, LA DE BOLIVIA LA DE CHILE, LA DE TODXS LOS PUEBLOS QUE SE ALZAN

PORQUE EL LUGAR ES EL ABRAZO

ES LA MIRADA COMPLICE CON LA HERMANA

EL LUGAR DEL GRITO PERO TAMBIEN DEL SUSURRO

DE DECIRNOS AL OIDO LA BELLEZA DE LA VIDA

QUE VALE LA PENA SALIR DEL SILENCIO

Y A RIESGO DE PONERNOS VETUSTAS Y OBVIAS DECIMOS

NO SERA CON EL CAPITALISMO COMO PAISAJE DE MODELO DE PRODUCCION

NO SERA CON EL INDIVIDUALISMO DE LAS REDES SOCIALES

NO SERA CON EL PATRIARCADO COMO HORIZONTE

NO SERA CON PANDEMIAS PRODUCIDAS POR UNA HUMANIDAD DE HACINAMIENTO Y EXPLOTACION DE OTRES SERES SINTIENTES

SI SERA CON NOSOTRAS, CON PACIENCIA, SIN CANCELAR A LA QUE SE EQUIVOCA, LEVANTANDO LA MIRADA, MILITANDO LA CONQUISTA DEL DESPERTAR, LLEVANDO NUESTRO GRITO A CADA RINCON DE LOS BARRIOS, A CADA HOGAR, A CADA PLAZA A CADA UNA DE NOSOTRAS MISMAS.

VIVA EL FEMINISMO!

VIVA Y SOCIALISTAS NOS QUERESMO!

CANCION 3 DE JUNIO

NO PARIMOS HIJAS , AY!

PARA SER ASESINADAS

PEDIMOS JUSTICIA YA!

PARA TODAS LAS HERMANAS

SI NO SOMOS LO QUE DICEN

NO SE MATA! , NO SE MATA!

PEDIMOS JUSTICIA YA!

PARA TODAS LAS HERMANAS

LUCHAR POR NUESTRO RESPETO

NO NOS CALLAMOS JAMAS

PEDIMOS JUSTICIA YA!

PARA TODAS LAS HERMANAS

BUSQUEMOS AYUDA JUNTAS

PARA SANAR Y LUCHAR

PEDIMOS JUSTICIA YA

PARA TODAS LAS HERMANAS

LA VIDA NO TIENE FUERZA

SIN SOÑAR Y SIN AMAR

PEDIMOS JUSTICIA YA!

PARA TODAS LAS HERMANAS

POR CADA VIDA PERDIDA

NUESTRA VOZ VAMOS A ALZAR

PEDIMOS JUSTICIA YA!

PARA TODAS LAS HERMANAS

INFANCIAS LIBRES QUEREMOS

DE VIOLENCIAS Y MALTRATOS

PEDIMOS JUSTICIA YA!

PARA TODAS LAS HERMANAS

NOS DICEN QUE ESTAN PERDIDAS

PERO SON PROSTITUIDAS

PEDIMOS JUSTICIA YA!

PARA TODAS LAS HERMANAS

GRITEMOS CON NUESTRA VOZ

POR AQUELAS QUE NO ESTÁN

PEDIMOS JUSTICIA YA!

PARA TODAS LAS HERMANAS

LE PEDIMOS AL ESTADO

QUE ASUMA NUESTRAS DEMANDAS

PEDIMOS JUSTICIA YA!

PARA TODAS LAS HERMANAS