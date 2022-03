No lo han titulado así –No pasarán– pero podrían haberlo hecho perfectamente. Ya, total. El título estremece: “La legitimidad de las armas”. Y está ilustrado en la web del periódico de Prisa con una fotografía de Claudio Álvarez en la que Yolanda Díaz toca cariñosamente a Pedro Sánchez en el banco azul.

Permítanme que les copie aquí el párrafo más vibrante del editorial: “Hoy las armas para la defensa de Ucrania son las armas que no tuvo la Segunda República española hace 80 años por la lealtad interesada de las democracias europeas a un acuerdo de No Intervención en la Guerra Civil. Esa inacción propició la inequívoca superioridad armamentística del bando sublevado y facilitó el trasiego de armas, aviación y munición suministrados por la Italia fascista y la Alemania nazi. Ucrania podría quedar en la memoria de los españoles como una segunda república abandonada por las democracias liberales y sus presuntas aliadas”. Al leerlo, casi me levanto y me pongo a cantar puño en alto el Quinto Regimiento: Con Lister y campesino / Con Galán y con modesto / Con el comandante Carlos / No hay miliciano con miedo / Anda jaleo, jaleo / Ya se acabó el alboroto / Y vamos, al tiroteo / Y vamos, al tiroteo. Y creo que no soy el único que casi se levanta. Sospecho que los muertos antifascistas de las cunetas casi se levantan de sus tumbas y se ponen a cantar puño en alto. Y no solo ellos. También los 30.000 desaparecidos argentinos y también los palestinos masacrados en Sabra y Shatila y también los yemeníes víctimas de los bombardeos de Arabia Saudí y también las víctimas del método Yakarta en Indonesia. Se levantan también de su tumba, puño en alto, Salvador Allende, el Che Guevara y Patrice Lumumba. Por fin, toda la indecencia de la realpolitik de los últimos 100 años va a ser vengada en nombre de la paz y la democracia.

Hoy es Ucrania, pero mañana las armas de Borrell y de la UE les llegarán a los palestinos para enfrentarse a Israel. Hoy es Ucrania, pero mañana las armas españolas les llegarán a los trabajadores que mueren en Qatar construyendo las instalaciones del mundial; así podrán enfrentarse a sus tiranos. Hoy es Ucrania, pero mañana los saharauis de la antigua colonia española recibirán a los caballeros de la Legión y a la Patrulla Águila con Margarita Robles al frente para dejar claro a Marruecos que las armas españolas protegerán el derecho del pueblo saharaui a su libre autodeterminación.

A ver si se entera Belarra (que no ha sido comunista en su vida pero parece más comunista que los ministros comunistas) de que lo de Ucrania no tiene nada que ver con el control de los recursos gasísticos que se disputan Rusia y los EE.UU. A ver si se entera esta pacifista de mierda de que la diplomacia es una cosa de cobardes y que a la Unión Europea y a Borrell solo les mueve el amor por la democracia y el odio a los tiranos. A ver si se entera de que es preferible una guerra nuclear antes que negociar sobre la base de las reglas de la geopolítica. A ver si se entera de que lo de la realpolitik y los acuerdos internacionales (de mierda pero preferibles a una guerra) son una cosa del pasado. Que ahora está Borrell para luchar por la democracia. A ver si se entera de que si al final se negocia es porque el envío de armas, y unos millares más de civiles ucranianos muertos en heroico combate contra un ejército profesional, pueden ayudar un poquito a los negociadores de Zelenski. Que no os enteráis, rojos, que lo de mandar armas no nos pone en riesgo de una guerra mundial. Que es mentira que suban en bolsa las empresas armamentísticas y si suben pues que suban, como las farmacéuticas. Tampoco pasa nada ¿no? A ver si os enteráis de que lo único que mueve a la UE es defender el derecho de los ucranianos a defenderse. Y por eso los admite como refugiados. Pero no penséis mal. Mañana a los africanos que huyen de sus guerras también se les llamará refugiados. Se van a ocupar de ello Borrell y Margarita Robles y Ferreras hará un especial en el que no faltará Antonio Maestre.

Perdonen mi amarga ironía. Crecí y me formé políticamente leyendo sobre el crimen de la no intervención y el editorial me ha producido náuseas por encima de mis posibilidades. Pero les confieso que siento un enorme orgullo al ver que, con la práctica totalidad de los poderes mediáticos en contra y recibiendo la más cobarde agresividad de los opinadores “progresistas”, todavía hay líderes políticos y miembros del Gobierno que dicen la verdad sobre esta guerra. Hoy Ione Belarra y Jean-Luc Mélenchon, una ministra de la UE y el candidato de la izquierda a presidir Francia, son los dos líderes de la izquierda europea más importantes que se atreven a alzar la voz por la sensatez, la defensa de la paz y la diplomacia frente al nuevo espíritu del 14 que disparan todas las televisiones. Hoy parece que están muy solos (y eso que el papa argentino ha dicho hoy algo parecido), pero quizá el deseo de paz y la decencia muy pronto se abrirán paso político en Europa.