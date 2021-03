–

March 22, 2021

Si el mar es infinito y tiene redes,

si su m煤sica sale de la ola,

si el alba es roja y el ocaso verde,

si la selva es lujuria y la luna caricia,

si la rosa se abre y perfuma la casa,

si la ni帽a se r铆e y perfuma la vida,

si el amor va y me besa y me deja temblando.

驴Qu茅 importancia tiene todo esto,

mientras haya en mi barrio una mesa sin patas,

un ni帽o sin zapatos o un contable tosiendo,

un banquete de c谩scaras,

un concierto de perros,

una 贸pera de sarna鈥

Debemos inquietarnos por curar las simientes,

por vendar corazones y escribir el poema

que a todos nos contagie.

Y crear esa frase que abrace todo el mundo;

los poetas debi茅ramos arrancar las espadas,

inventar m谩s colores y escribir padrenuestros.

Ir dejando las risas en la boca del t煤nel,

y no decir lo inti1no, sino cantar al corro;

no cantar a la luna, no cantar a la novia,

no escribir unas d茅cimas, no fabricar sonetos.

Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso,

gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo

debajo de las latas con lo puesto y aullando,

y madres que a sus hijos no peinan a diario,

y padres que madrugan y no van al teatro.

Adornar al humilde poni茅ndole en el hombro nuestro verso;

cantar al que no canta y ayudarle es lo sano.

Asediar usureros y con rara paciencia convencerles sin asco.

Trillar en la labranza, bajar a alguna mina;

ser buzo una semana, visitar los asilos,

las c谩rceles, las ruinas; jugar con los p谩rvulos,

danzar en las leproser铆as.

Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos,

que al coraz贸n le llega poca sangre.

Gloria Fuertes