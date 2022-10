–

De parte de A Las Barricadas October 26, 2022 259 puntos de vista

NO PERMITAMOS EL ASESINATO DE ALFREDO COSPITO EN HUELGA DE HAMBRE DESDE EL 20 DE OCTUBRE

LLAMADA PARA UNA MOVILIZACI脫N INTERNACIONAL

El pasado 20 de octubre el anarquista Alfredo Cospito, durante la audiencia que tuvo lugar en el Juzgado de vigilancia de Sassari, intent贸 leer una articulada declaraci贸n en la que anunciaba que ha empezado una huelga de hambre en contra del r茅gimen carcelario del 41 bis en el que se encuentra actualmente y contra la cadena perpetua sin posibilidad de ser revisada. Una batalla que Alfredo no tiene intenci贸n de parar, hasta su muerte. El compa帽ero, que se encuentra en 41 bis desde el pasado 5 de mayo por un decreto firmado por la que en aquel entonces era la ministra de justicia, Marta Cartabia, est谩 actualmente encarcelado en la c谩rcel de Bancali, Cerde帽a.

Alfredo Cospito es un anarquista que ha estado siempre en primera l铆nea de lucha, jam谩s dispuesto a pactar o rendirse. Un compa帽ero que lucha desde finales de los a帽os ochenta, periodo en el que fue encarcelado por insumisi贸n al servicio militar obligatorio y que, despu茅s de ser detenido en 2012, durante el juicio que sigui贸, reivindic贸 el disparo en la pierna contra el dirigente de Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi, acci贸n realizada por el N煤cleo Olga/Federaci贸n Anarquista Informal- Frente Revolucionario Internacional el 7 de mayo del mismo a帽o en G茅nova.

Alfredo siempre ha estado activo en la defensa de los compa帽eros golpeado por la represi贸n, en cada esquina del mundo. Su lucha afecta objetivamente a todos los presos, entre ellos y a quienes recordamos en particular modo, los tres militantes de las Brigadas Rojas por la construcci贸n del Partido Comunista Combatiente encerrados desde hace ya m谩s de 17 a帽os en r茅gimen de 41 bis (Nadia Lioce, Roberto Morandi, Marco Mezzasalma). En 2009 la compa帽era Diana Blefari, de la misma organizaci贸n, se quit贸 la vida, despu茅s de la permanencia en este duro r茅gimen carcelario.

Alfredo ha transcurrido ininterrumpidamente sus 煤ltimos 10 a帽os en la c谩rcel en las secciones de Alta Seguridad hasta su traslado al 41 bis. En 2016 estuvo envuelto en la operaci贸n Scripta Manent, acusado de asociaci贸n subversiva con finalidad de terrorismo y de m煤ltiples ataques explosivos. Despu茅s de la sentencia definitiva emitida por la Corte de Casaci贸n en julio del presente a帽o, se reformul贸 la condena para Alfredo y Anna Beniamino a 鈥渕asacre pol铆tica鈥, delito que prev茅 煤nicamente la pena de cadena perpetua. El Estado italiano, que siempre protegi贸 a los fascistas perpetradores de verdaderas matanzas (como las masacres de Bolo帽a o de Piazza Fontana ndt.), ahora quiere condenar por masacre a dos anarquistas por un ataque que no provoc贸 ni v铆ctimas ni heridos.

Alfredo desde hace a帽os contribuye con art铆culos, proyectos editoriales y propuestas al debate anarquista internacional. Por esta raz贸n, m谩s de una vez ha sido objeto de censura en su

correspondencia y se le ha prohibido la comunicaci贸n con el exterior, siendo condenado por la publicaci贸n del folio anarquista revolucionario 鈥淜NO3鈥 y la 煤ltima edici贸n de 鈥淐roce Nera Anarchica鈥 y estando actualmente investigado por la publicaci贸n del peri贸dico anarquista 鈥淰etriolo鈥. Despu茅s de estas disposiciones legislativas, durante el pasado mes de mayo se le aplic贸 el r茅gimen de 41 bis y fue sucesivamente trasladado desde la c谩rcel de Terni a la de Bancali, en Sassari. De esta manera se le ha negado cualquier tipo de contacto con el exterior.

El 41 bis sirve para aislar completamente al preso. Esta medida se aplica y renueva cada 4 a帽os, pero de hecho la 煤nica manera para poder salir de esta situaci贸n es la de arrepentirse y colaborar con las fuerzas represivas. En otras palabras, el 41 bis es tortura, en cuanto est谩 planeado para inducir sufrimiento con la intencionalidad de extorsionar confesiones o declaraciones.

Este r茅gimen carcelario conlleva una hora de visita al mes a trav茅s de un cristal, con vigilancia electr贸nica y la grabaci贸n de audio y v铆deo. Si los familiares no tienen la posibilidad de asistir a la visita mensual, como posibilidad alternativa est谩 prevista una llamada mensual de 10 minutos, pero para efectuarla el familiar del preso tiene que desplazarse a una comisaria de los carabinieri o al interior de una c谩rcel. Adem谩s, solo est谩 permitida una hora de patio y otra sola hora de socialidad al interno del m贸dulo, que se hacen en grupo de un m铆nimo de dos a un m谩ximo de cuatro presos: la divisi贸n de los grupos de presos que est谩n juntos durante esta hora se decide directamente desde las oficinas de los bur贸cratas en Roma y tarda algunos meses.

El 41 bis es un r茅gimen carcelario destinado a la aniquilaci贸n del preso, en cuanto est谩 estudiado para provocar da帽os f铆sicos y mentales a trav茅s de la t茅cnica de privaci贸n sensorial; se trata de una condena a la muerte pol铆tica y social, que busca romper cada forma de contacto con el exterior. El trato reservado para Alfredo nos recuerda las palabras atribuidas a Benito Mussolini sobre Gramsci: es necesario impedir funcionar este celebro por veinte a帽os.

Ejemplo del agujero negro en el que se termina una vez se entra al 41 bis es justo lo que ocurri贸 el pasado 20 de octubre durante la audiencia en el Juzgado de Vigilancia de Sassari. Se impidi贸 la entrada en el aula de los solidarios, el compa帽ero estaba conectado en videoconferencia desde la c谩rcel como prev茅 la normativa del 41 bis y cuando intent贸 leer su propia declaraci贸n le quitaron la voz apretando un bot贸n. La declaraci贸n est谩 sellada por los jueces y no puede ser publicada, si los abogados la difundieran se arriesgar铆an a una pesada condena penal.

Lo que est谩 pasando con el compa帽ero Alfredo Cospito se entrelaza con un clima represivo siempre m谩s oscuro en este pa铆s. M谩s all谩 del movimiento anarquista, asistimos a una represi贸n siempre m谩s opresiva contra obreros, estudiantes y movimientos sociales. Mencionamos el caso m谩s llamativo: este verano la fiscal铆a de Piacenza abri贸 una investigaci贸n contra algunos sindicalistas acus谩ndoles de 鈥渆xtorsi贸n鈥 porque ped铆an, mediante una lucha 鈥渞adical鈥 (piquetes y cortes de carreteras), un aumento de sueldo al jefe.

Queremos que se entienda tambi茅n en el extranjero que el avance represivo que est谩 tomando el Estado italiano afecta a todo el mundo en primera persona, ya que un precedente de esta magnitud en el coraz贸n de Europa podr铆a ser el presagio de nuevos saltos represivos en otras latitudes. Todo esto ocurre mientras la crisis social y la crisis militar internacional se agravan d铆a a d铆a. Sabemos que estos son los contextos ideales para los giros autoritarios de los gobiernos. Tenemos unas semanas para salvar la vida de Alfredo Cospito, para evitar su asesinato, pero sobre todo para dar una se帽al de contraataque a lo que est谩 ocurriendo. Hacemos responsable al Estado de la vida y la salud de nuestro compa帽ero. Movilic茅monos en todo el mundo, presionemos al Estado italiano para que Alfredo pueda salir del 41 bis.

Compa帽eros y compa帽eras

25 octubre 2022

————————

Ocupada la sede italiana de Amnist铆a internacional en solidaridad con Alfredo C贸spito en huelga de hambre contra el r茅gimen 41bis (Roma, 25 octtubre 2022)

Hoy, 25/10/2022, hemos ocupado la sede italiana de Amnist铆a Internacional de Roma en solidaridad con el preso anarquista Alfredo Cospito que lleva 6 d铆as en huelga de hambre en la c谩rcel de Sassari contra el 41 bis y el ergastolo ostativo [cadena perpetua que excluye cualquier tipo de beneficio penitenciario – ndt]. El 41 bis es una forma de aniquilar al individuo, empleado por primera vez contra el movimiento anarquista. Alfredo ha sido transferido al 41 bis despu茅s de 10 a帽os en c谩rceles de Alta Seguridad con el objetivo declarado de callarle la boca, de silenciar su contribuci贸n al debate revolucionario.

Denunciamos lo ocurrido en la audiencia del 20 de octubre en el tribunal de vigilancia de Sassari como ejemplificaci贸n de la brutalidad del 41 bis: durante la audiencia, a puerta cerrada y con el compa帽ero conectado por videoconferencia a decisi贸n del juez, Alfredo a intentado leer una estructurada memoria defensiva a trav茅s de la cual exponer los motivos del comienzo de su lucha. El juez ha interrumpido al compa帽ero impidi茅ndole concluir su intervenci贸n en esta 煤nica 鈥搚 puede que la 煤ltima鈥 ocasi贸n de comunicarse con el resto del mundo desde que fuera trasladado al 41 bis, simplemente cortando el audio. Su intervenci贸n ha sido silenciada, como todo lo que proviene del agujero negro del 41 bis. Si los abogados decidieran hacerlo p煤blico, podr铆an enfrentarse a consecuencias penales [de 3 a 7 a帽os 鈥 ndt].

Una decisi贸n sin precedentes que indica claramente el miedo que tiene el Estado a las ideas anarquistas y a las pr谩cticas que inspiran. Todo esto es inaceptable. 隆Queremos leer inmediatamente las palabras de nuestro compa帽ero!

No tenemos nada que pedir a las asociaciones humanitarias como contra la que dirigimos la iniciativa de esta ma帽ana:

La iniciativa de esta ma帽ana est谩 dirigida a una de esas asociaciones humanitarias a las que no tenemos nada que pedir: sabemos que sus quejas de corriente alterna s贸lo denuncian las fechor铆as de alg煤n r茅gimen ex贸tico, preferiblemente adversario del imperialismo occidental. Esto no es una petici贸n para que dig谩is algo al respecto… 隆s贸lo quer铆amos escupiros a la cara vuestra falsa conciencia!

隆Cerrar el 41 bis! 隆Romper el silencio!

隆Solidarixs con Alfredo en huelga de hambre!

——————-

Alfredo Cospito fuera del 41 bis: Solidaridad desde Bure.

隆La solidaridad revolucionaria es un velero sin fronteras que abraza las olas de la tempestad!

Queremos enviar toda nuestra solidaridad, desde Bure, al compa帽ero Alfredo Cospito, actualmente detenido en el r茅gimen de aislamiento conocido como 芦41-bis禄, en la prisi贸n de Sassari, en Cerde帽a, por haber disparado en las piernas al administrador delegado de Ansaldo Nucleare, un creador y constructor de centrales nucleares, por haber reivindicado su acci贸n y por haber su amplia contribuci贸n, desde la c谩rcel, al debate sobre nuestros modos de acci贸n, la diversidad de las t谩cticas, el internacionalismo y la perspectiva revolucionaria del movimiento antinuclear.

Cualquier intento de aislar a uno de nuestros compa帽eros s贸lo conseguir谩 reavivar nuestra rabia y las chispas que nos empujan a actuar. La lucha de Alfredo Cospito es tambi茅n la nuestra: contra el nuclear y los tecn贸cratas que gobiernan el mundo.

Mientras la extracci贸n de uranio y de otras tierras raras sigue arrasando territorios y derribando cuerpos, mientras los ensayos nucleares, o las pruebas de bombas, han contaminado las regiones y lxs habitantes de Quirra, en Cerde帽a, del macizo del Ahaggar, en Argelia, de Mururoa y Fangatoufa, en Polinesia, mientras otros territorios son tomados en asalto por las potencias imperialistas, mientras, en su guerra contra Ucrania, Rusia utiliza las centrales nucleares como una espada de Damocles, Europa se pone de acuerdo para decir que la nuclear es una energ铆a 芦limpia禄, Francia avanza con la cabeza gacha en la fuga en adelante en la construcci贸n de nuevos reactores e Italia vuelve a cuestionar el final de su producci贸n (despu茅s de todo, no era un problema seguir construyendo centrales nucleares en otros pa铆ses, entonces 驴por qu茅 seguir fingiendo haber parado?) . Los proyectos de enterramiento de residuos radiactivos, en Bure y ahora tambi茅n en Italia, no son la b煤squeda de soluciones a la contaminaci贸n que el nuclear ha producido, sino herramientas para permitir que la energ铆a nuclear se desarrolle cada vez m谩s.

El Estado italiano, a la vanguardia en la represi贸n de nuestras luchas, adopta, sin sorpresas, la estrategia del aislamiento. Aislar cada vez m谩s: en una isla lejos de sus seres queridos, solo en prisi贸n, en una celda bajo tierra. Cerde帽a, una isla militarizada, campo de entrenamiento de fuerzas especiales, con sus bases OTAN, es un nodo de la guerra. Durante mucho tiempo ha sido utilizada como lugar de aislamiento para los prisioneros pol铆ticos m谩s problem谩ticos, como las Brigadas Rojas y los N煤cleos Armados Proletarios, encerrados en la prisi贸n de Fornelli, en Asinara [una peque帽a isla deshabitada, al norte de Cerde帽a], de los cuales deber铆amos contar la revuelta del 2 de octubre del 1979. La prisi贸n de Fornelli ahora se ha convertido en un museo, pero esto no ha hecho pasar a la historia al resto de c谩rceles, no ha puesto fin a las detenciones bajo el r茅gimen del 41-bis y por lo tanto no archivar谩 nuestras luchas. Hoy d铆a, Cerde帽a se sigue utilizando como tierra de deportaci贸n para los enemigos del orden del Estado.

A todo esto, nosotros respondemos que debemos llevar adelante una lucha antinuclear fuerte y decidida, diversificada y solidaria.

隆Movilic茅monos, en todas partes, contra la nuclear y su mundo capitalista, colonial y mort铆fero, por la organizaci贸n horizontal de sociedades solidarias y por la libertad de todxs!

隆Por una lucha revolucionaria e internacionalista en la pr谩ctica!

隆La solidaridad es el ataque, que esta traspase las fronteras, los mares y los barrotes!

Saquemos a Alfredo del 41-bis, con la fuerza de nuestra revuelta,

隆Libertad para Anna, Alfredo y Juan!

隆Solidaridad con Boris por haber incendiado 2repetidores telef贸nicos, contra el tecno-totalitarismo!

Viva la anarqu铆a.

Unxs compas de Bure

———————-

Juan Sorroche (al que recordemos le han metido “estragos terroristas” y 28 a帽os de talego por un artefacto en un local vac铆o de la Lega Norte) tambi茅n ha iniciado huelga de hambre desde medianoche del 24 al 25, en solidaridad con Alfredo. Seguir谩n actualizaciones que pod茅is ir encontrando en Il Rovescio.