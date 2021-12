–

por Brendan O’Neill

Cuando la libertad puede ser arrebatada en cualquier momento, deja de tener sentido

Estos expresiones metaf贸ricas en forma de mareas se est谩n desplegando, no por su precisi贸n, sino para aterrorizar a la poblaci贸n y hacerla creer que se enfrenta a una amenaza inminente y catastr贸fica. As铆 es el mundo pol铆tico que habitamos ahora. El miedo es ahora el 煤nico idioma que hablan nuestros pol铆ticos. Pronto habr谩 un “maremoto” de Omicron en el Reino Unido, ha dicho anoche Boris Johnson. Se hac铆a eco de la primer ministro de Escocia, Nicola Sturgeon, que ha advertido sobre un “tsunami de infecciones” . Estas met谩foras acu铆feras, estas profec铆as de olas de enfermedades que se estrellan en las costas del Reino Unido, reproducen hasta qu茅 punto las pol铆ticas del terror y perdici贸n han reemplazado al an谩lisis tranquilo. El Covid es un virus transmisible. No es un castigo que nos infligi贸 Poseid贸n. No es una avalancha infernal que arrasar谩 con pueblos enteros.

Proyecto aterrorizar avanza tambale谩ndose. Como Cualquier intento de relacionarse con nosotros como adultos racionales y razonables, capaces de comprender los virus y de tomar medidas voluntarias cuando sea necesario para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades, ha sido abandonado hace mucho tiempo. En cambio, estamos siendo tratados como ratas de laboratorio, somos empujados y sacudidos de esta forma por una burocracia que ahora depende completamente del miedo. Tenemos que empezar a hablar de c贸mo este terror convertido en un arma, esta politizaci贸n del p谩nico, est谩 empeque帽eci茅ndonos como ciudadanos y da帽ando a la sociedad. Elavanza tambale谩ndose. Como el Covid , ha mutado durante los 煤ltimos 21 meses. Ha alcanzado su punto m谩ximo y ha ca铆do. Ha habido cepas virulentas y cepas m谩s d茅biles. Peroel miedo ha sido una constante. Tanto la clase pol铆tica como los medios de comunicaci贸n han usado la sirena del miedo. Sal a la calle y podr铆as matar a alguien sin darte cuenta. Visita a tu abuela y podr铆a terminar en el hospital. Y ahora, vac煤nate o podr铆as ser arrastrado por ese tsunami que se ve en el horizonte, por la violenta ola de enfermedad que llegar谩 pronto a una calle cercana a ti., somos empujados y sacudidos de esta forma por una burocracia que ahora depende completamente del miedo. Tenemos que empezar a hablar de c贸mo este terror convertido en un arma, esta politizaci贸n del p谩nico, est谩 empeque帽eci茅ndonos como ciudadanos y da帽ando a la sociedad.

Mi opini贸n es que la pol铆tica del miedo nunca fue necesaria, ni siquiera en marzo de 2020, cuando el Covid-19 era nuevo, claramente virulento y afectaba a sectores de la poblaci贸n que no ten铆an protecci贸n contra 茅l: ni vacunas, ni inmunidad. Incluso entonces, bajarse al nivel de la poblaci贸n y animarnos a unirnos para enfrentar esta amenaza para la salud, hubiera sido preferible a la atomizaci贸n forzada y la cultura del miedo permanente por la que optaron las 茅lites pol铆ticas y medi谩ticas. Hoy, 21 meses despu茅s, el juego de la carta del miedo es a煤n m谩s absurdo. Omicron parece ser una variante m谩s suave que Delta. Adem谩s, el 95% de los brit谩nicos tienen alg煤n nivel de anticuerpos contra el Covid. La idea de que somos criaturas indefensas y desventuradas que se enfrentan a una enorme ola de fatalidad es simplemente insostenible. Es, a todos los efectos, una mentira.

Las 茅lites han perdido por completo la capacidad y la voluntad de razonar con nosotros. No se puede subestimar el impacto que esto tiene sobre el concepto y la pr谩ctica de la ciudadan铆a. Es un delito contra la democracia emitir advertencias apocal铆pticas para tratar de obligar a las masas a cumplir con las restricciones. Nos transforma, pasando de ser ciudadanos democr谩ticos que deber铆an participar en una discusi贸n f谩ctica sobre c贸mo deber铆an abordarse las crisis y deber铆a organizarse la sociedad, a convertirnos en ni帽os aberrantes cuyo comportamiento debe ser moldeado y controlado por amenazas y golosinas ocasionales (“Siga las reglas y salvar谩 la Navidad”). El vaciamiento no solo de la libertad civil sino tambi茅n de la democracia misma, transformando a la gente en una masa problem谩tica que ha de ser moldeada y reprendida por expertos en comportamiento, es quiz谩s el logro m谩s siniestro de la era Covid. Cualquiera que piense que estas consecuencias autoritarias no se prolongar谩n m谩s all谩 de la pandemia de Covid se est谩 enga帽ando a s铆 mismo. Deber铆an familiarizarse con la historia.

No podemos seguir as铆. No podemos seguir aumentando el terror en respuesta a cada brote de Covid. No podemos seguir paralizando la vida social y laboral cada vez que hay una ola de enfermedad. No podemos seguir apuntando con un arma a la cabeza de la industria hotelera y amenazando con hundir sus negocios y sus trabajadores en la confusi贸n, siempre que surja una variante preocupante. No podemos seguir volviendo al confinamiento, lo que podr铆amos hacer ahora en enero, en respuesta a los modelos notoriamente pesimistas y, a menudo, incorrectos de los epidemi贸logos, que conocen el n煤mero R de todo y el valor de nada. No podemos continuar en este limbo entre la normalidad y el confinamiento. De alguna manera, no son las restricciones actuales las que son particularmente onerosas. Por ahora son relativamente leves. No, es el saber que las restricciones pueden volverse a imponer en cualquier momento lo que corroe nuestros derechos de ciudadanos y estrangula nuestra libertad. Una libertad que puede ser eliminada en cualquier momento ha perdido su significado.

El sistema p煤blico de salud est谩 destinado a servirnos; ahora debemos servirlo. Se supone que los servicios p煤blicos facilitan la vida del p煤blico; ahora se le dice al p煤blico que haga sacrificios para ayudar a estos servicios. La salud del estado se ha convertido en una especie de dios que debemos apaciguar al aceptar la p茅rdida ocasional de nuestra libertad, de nuestra conexi贸n con otras personas y, en algunos casos, de nuestros trabajos. Una iron铆a terrible es que en el proceso de suspender la vida normal para salvar el servicio de salud, podemos terminar empeorando la salud de la naci贸n. Anoche, Boris dijo que “deber” con el sistema p煤blico de salud Este impulso en favor de la salud que suspende los diagn贸sticos y tratamientos de ciertos problemas de salud es muy extra帽o y perverso. Nuestra miop铆a Covid podr铆a resultar peligrosa. Pero tenemos que hacer todo esto, nos dicen, para proteger al sistema p煤blico de salud. Este ha sido el grito de las 茅lites durante toda la pandemia. Y lo sigue siendo. Expresa hasta que punto se ha reorganizado, para peor, la relaci贸n entre el individuo y el estado durante estos 煤ltimos 21 meses.. Una iron铆a terrible es que en el proceso de suspender la vida normal para salvar el servicio de salud, podemos terminar empeorando la salud de la naci贸n. Anoche, Boris dijo que las citas con el m茅dico deben posponerse para ayudar al lanzamiento de las vacunas de refuerzo. Queda por ver qu茅 consecuencias tendr谩 para los c谩nceres no diagnosticados o los problemas de salud mental tratados de manera insuficiente. El secretario de salud, Sajid Javid, dice que los test de c谩ncer tendr谩n prioridad esta vez, pero a煤n tenemos que hacer frente a que las personas eviten ponerse en contacto con los servicios de salud como parte de nuestrocon el sistema p煤blico de salud Este impulso en favor de la salud que suspende los diagn贸sticos y tratamientos de ciertos problemas de salud es muy extra帽o y perverso. Nuestra miop铆a Covid podr铆a resultar peligrosa.

Nadie en la burocracia parece capaz de sacarnos de esta espiral de terror Covid. Algo tiene que cambiar, en algo hay que ceder. Estamos vacunados, tenemos anticuerpos, nos est谩n revacunando, as铆 que vivamos ahora con este virus como lo hacemos con otros virus. En cuanto al sistema p煤blico de salud, un servicio de salud que requiere eliminar la normalidad y reprimir las libertades cada vez que surge un nuevo virus preocupante es evidente que no es el adecuado para su prop贸sito. Deber铆a ser una prioridad urgente del gobierno introducir suficiente elasticidad en el servicio de salud para garantizar que nunca m谩s tengamos que confinar a la sociedad en respuesta a ninguna enfermedad. La normalidad sol铆a ser una palabra bastante aburrida, pero es por lo que todos deber铆amos luchar ahora. Contra la 茅lite pol铆tica que no se f铆a de nosotros, contra los medios hist茅ricos y contra los modeladores de la fatalidad, necesitamos crear un clamor radical para que se restaure la vida normal.