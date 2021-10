–

Los co-presidentes de la Uni贸n de Comunidades de Kurdist谩n (KCK), Bes锚 Hozat y Cemil Bayik, hablaron sobre la importancia de la liberaci贸n de la mujer, en esta cuarta parte de una extensa entrevista brindada al portal online Libyajamahiriya.

La primera parte de la entrevista trat贸 sobre el concepto de independencia en la modernidad capitalista y el entendimiento de la autonom铆a democr谩tica en un sistema confederal, que fue configurado por Abdullah 脰calan. En la segunda parte, los co-presidentes de la KCK respondieron a preguntas sobre el modelo econ贸mico y la evoluci贸n socioecon贸mica en Rojava. La tercera parte de la conversaci贸n vers贸 sobre los 茅xitos del PKK en el Kurdist谩n.

A continuaci贸n, publicamos las reflexiones de Hozat y Bayik sobre las mujeres kurdas en el marco del Movimiento de Liberaci贸n de Kurdist谩n:

R锚ber Apo (Abdullah 脰calan) habla de que la sociedad no puede liberarse si no se libera a las mujeres. Pero la visi贸n de R锚ber Apo sobre las mujeres va mucho m谩s all谩. Mientras la sociedad en su conjunto no desarrolle una vida social, cultural y pol铆tica basada en la libertad de la mujer -la l铆nea y el esp铆ritu vinculados a ella-, la mujer no podr谩 ser verdaderamente libre. Esto se debe a que la mujer se ha convertido en un g茅nero esclavizado, oprimido, explotado y marginado como parte de la realidad social. Por lo tanto, toda la sociedad debe configurarse seg煤n la l铆nea que apunta a la libertad de la mujer. S贸lo entonces podr谩n ser libres tanto la sociedad como las mujeres. La libertad de la mujer es la madre de todas las libertades. Una vez que d茅 forma a toda la vida, es decir, a todas las formas de libertad, entonces las mujeres y la sociedad ser谩n completamente libres. Para facilitar la comprensi贸n de la enorme importancia de la libertad de la mujer, R锚ber Apo ha hablado de la libertad de la mujer como anterior a la libertad de la naci贸n y de la clase. Porque la primera forma de opresi贸n, esclavitud y explotaci贸n se produjo a costa de la libertad de la mujer. Por lo tanto, s贸lo a trav茅s de la libertad de la mujer podemos llegar a la ra铆z de la esclavitud y la explotaci贸n. As铆, lograremos destruir la base de todas las formas de esclavitud y alcanzar la libertad en todas las esferas de la vida.

En Kurdist谩n, fueron las mujeres las que estuvieron al frente de los levantamientos populares. Es la primera vez en Oriente Medio que las mujeres est谩n al frente de un movimiento social de este nivel. Todo esto ha cambiado no s贸lo a las mujeres, sino tambi茅n a la sociedad en su conjunto, y a los hombres. Porque mientras los hombres no cambien, no se podr谩 alcanzar la libertad social en sentido real. Todos los sistemas de explotaci贸n y opresi贸n, incluida la modernidad capitalista, se basan en la mentalidad del hombre hegem贸nico. Por eso, para superar todos estos sistemas explotadores y opresores, y su representante actual -la modernidad capitalista- es muy importante que los hombres tambi茅n se transformen. Porque todos ellos son sistemas sociales basados en la mentalidad del hombre hegem贸nico. As铆 que, en el sentido real, la mujer juega su papel de madre cambiando al hombre, y cambiando toda la sociedad en consecuencia. El hecho de que las mujeres desempe帽en el papel principal o el papel de madre en todos los acontecimientos de Kurdist谩n, expresa muy claramente esta realidad de las mujeres. Las mujeres que salieron a la calle en Kurdist谩n y dirigieron los levantamientos populares, se trasladaron m谩s tarde a las monta帽as y as铆 se ha desarrollado el poder de las mujeres en la guerrilla. Se han creado unidades de mujeres, hay comandantas y el ej茅rcito femenino. Se ha fundado un partido de mujeres. As铆, ha surgido una realidad de las mujeres en la que se organizan de forma completamente aut贸noma, se dirigen a s铆 mismas y hacen la guerra de forma independiente.

Adem谩s de la planificaci贸n, las acciones y el mando conjunto, las mujeres han desarrollado su propio ej茅rcito de guerrilla. Las mujeres comandantas est谩n siempre representadas en la comandancia general. Sin duda, existe un ej茅rcito guerrillero com煤n que lucha contra el enemigo. Esto se debe a que el 茅xito se consigue mediante la organizaci贸n, la planificaci贸n y la acci贸n conjuntas. Sin embargo, junto a esto existe la organizaci贸n propia de las mujeres y su propia vida. Ellas eligen a sus comandantas y determinan de forma independiente sus tareas, su zona de operaciones y su campo de trabajo. En todo caso, las decisiones que conciernen a las mujeres las toman los propios dirigentes y las estructuras femeninas. Este tipo de organizaci贸n de las mujeres es muy importante.

Adem谩s de la igualdad de derechos de las mujeres en el 谩mbito de la organizaci贸n social y pol铆tica, tambi茅n participan en la vida y la lucha, organizadas. A menudo, la mayor铆a de los miembros de una direcci贸n son compa帽eras. Debido a que las compa帽eras se organizan de forma aut贸noma, han ganado una importante influencia en la vida social y pol铆tica.

Es la primera vez que las mujeres, como miembros de un movimiento por la libertad, fundan su propio partido. De este modo, profundizan en los debates ideol贸gicos sobre la libertad de las mujeres. Tambi茅n analizan la situaci贸n pol铆tica en el marco de estas discusiones ideol贸gicas. Al mismo tiempo, a trav茅s de sus estructuras organizativas aut贸nomas, las estructuras de mujeres aumentan constantemente sus conocimientos y experiencia en aspectos como el liderazgo, la organizaci贸n y la resoluci贸n de problemas por s铆 mismas. La confianza de las mujeres en s铆 mismas aumenta por el hecho de que los problemas que surgen en el movimiento femenino se resuelven en el marco de la propia organizaci贸n y liderazgo de las mujeres. Esto desempe帽a un papel muy importante para ayudarlas a desarrollar su propia fuerza de voluntad en el sistema hegem贸nico masculino. El hecho de que el movimiento de mujeres kurdas se base en un partido de mujeres aut贸nomo, desempe帽a un papel muy importante al otorgarle una posici贸n muy influyente y de liderazgo en el movimiento mundial de mujeres actual. Un partido femenino de este tipo hace que las mujeres se conviertan en una fuerza, y tambi茅n aumenta la importancia y la influencia de las mujeres en las luchas ideol贸gicas y pol铆ticas generales. Este hecho demuestra que las mujeres no se convertir谩n en una fuerza real a menos que se organicen de forma aut贸noma. Garantizar la igualdad y la libertad de las mujeres s贸lo a nivel legal no asegura que las mujeres sean completamente libres, ni les permite desarrollar una voluntad propia. Cuando la igualdad y la libertad se basan en esa organizaci贸n y voluntad, tienen un significado real. Esto no s贸lo libera a las mujeres, sino que desempe帽a un papel crucial para que toda la sociedad sea libre y viva una vida democr谩tica. En este sentido, ser谩 crucial para la liberaci贸n de toda la humanidad y para hacer posible una vida democr谩tica entender el partido de las mujeres como la estructura ideol贸gica y pol铆tica m谩s importante para la liberaci贸n de la sociedad. Ser谩 igualmente importante seguir desarrollando el partido de las mujeres sobre esta base y ayudar a que esta comprensi贸n aut贸noma del partido prevalezca no s贸lo en Kurdist谩n sino en todo el mundo.

El sistema de las copresidencias, o el sistema de representaci贸n paritaria, ha causado una revoluci贸n en la esfera pol铆tica. Ha dado a la pol铆tica un car谩cter democr谩tico y libre, contribuyendo as铆 en gran medida a la democratizaci贸n de la sociedad. En particular, las mujeres, cuya mirada est谩 puesta en una vida libre y democr谩tica, defienden todos estos logros y libran una enorme lucha para que esto se perpet煤e y se extienda en la sociedad. Como la lucha por la libertad de las mujeres ha llegado a todas las esferas de la vida en Kurdist谩n, nuestra lucha por la libertad se ha vuelto invencible. Esto se debe a que la lucha de las mujeres por la libertad sigue ampliando y profundizando la lucha general por la libertad a nivel social.

La caracter铆stica m谩s importante del desarrollo del movimiento femenino kurdo es que ha desarrollado una ciencia de la mujer sobre la base de la ideolog铆a de la liberaci贸n de la mujer y la l铆nea de libertad de R锚ber Apo. En otras palabras, la ciencia de la mujer -es decir, 鈥楯ineoloj卯鈥- garantiza que todas las actividades relacionadas con la mujer se lleven a cabo sobre una base correcta y cient铆fica. Es evidente que la historia de las distintas sociedades escrita hasta ahora es inadecuada y est谩 llena de deficiencias. La mayor铆a de los relatos hist贸ricos escritos sobre la sociedad y la humanidad son totalmente inadecuados. Jineoloj卯 corrige esta historia err贸nea, inadecuada y deficiente de la sociedad y la humanidad. Al hacerlo, permitir谩 a la humanidad y a las distintas sociedades conocer su propia historia, incluidos todos los errores y carencias, y configurar mejor su futuro. En este sentido, Jineoloj卯 es una de las mayores revoluciones mentales de la historia de la humanidad. A lo largo de la historia de la humanidad, ha habido muchas revoluciones mentales y desarrollos. Sin embargo, todas han sido defectuosas y han quedado incompletas. En consecuencia, todas son err贸neas e insuficientes. La Jineoloj卯 es una ciencia social que corrige todos estos errores e insuficiencias, colocando as铆 la historia de las ideas sobre una base firme. Para la ciencia social, esto representa la mayor revoluci贸n posible. Sin el desarrollo de la Jineoloj卯 y la plena divulgaci贸n de la historia de las mujeres, ning煤n registro social e hist贸rico puede ser correcto y completo. Para comprender correctamente las ciencias sociales y la historia de la humanidad, R锚ber Apo revel贸 en primer lugar la verdad de la mujer, es decir, la Jineoloj卯 o la ciencia de la mujer. Ha estudiado este tema m谩s que cualquier otra persona comprometida con la ciencia y con la libertad de la mujer. Aunque la Jineoloj卯 como ciencia est谩 todav铆a en los inicios de su desarrollo, ya ha creado nuevos y enormes horizontes en la mente de las personas. Por lo tanto, ha asegurado la liberaci贸n a nivel mental de las personas. Esto llevar谩 a los humanos a romper todas las cadenas que conforman sus vidas, y a que la humanidad se libere a s铆 misma. Si toda la humanidad quiere lograr una vida libre y democr谩tica, debe, en primer lugar, abrazar la Jineoloj卯, es decir, la ciencia de la mujer. De este modo, debe reconocer desde la perspectiva de la humanidad qu茅 desarrollos desde el principio de la historia de la humanidad fueron correctos y cu谩les fueron err贸neos. Una vez que lo consiga, se acelerar谩 la destrucci贸n de todo el atraso, la opresi贸n, la injusticia y todos los obst谩culos para la humanidad. Adem谩s, la libertad social y la vida democr谩tica, ambas basadas conjuntamente en la libertad de la mujer, se convertir谩n en el modo de vida fundamental de toda la humanidad.

Adem谩s, nuestro movimiento de mujeres tiene un gran impacto no s贸lo en las mujeres kurdas, sino en todas las mujeres de Oriente Medio. Las mujeres kurdas tienen una gran influencia en la lucha por la libertad de las mujeres en Turqu铆a, el mundo 谩rabe e Ir谩n. Las mujeres de Turqu铆a son hoy en d铆a muy din谩micas y exuberantes y, por tanto, influyen en las mujeres del mundo 谩rabe. Se convertir谩n cada vez m谩s en una fuerza que afectar谩 a todo Oriente Medio como motor de cambio.

Nuestra visi贸n del futuro de las mujeres es muy clara: el siglo XXI ser谩 el siglo de las mujeres. Las mujeres dar谩n forma significativa a toda la vida. La libertad y la democracia se profundizar谩n y ampliar谩n a trav茅s de las mujeres, adquiriendo as铆 su verdadero significado. Todo lo que no lleve la marca de la mujer y haga posible la libertad de la mujer quedar谩 incompleto. La humanidad actual es s贸lo una mitad de s铆 misma. A esta vida incompleta le faltan las cosas cruciales. La vida con mujeres libres ser谩 mucho m谩s emocionante, colorida y hermosa. En consecuencia, habr谩 enormes desarrollos en la vida pol铆tica, social y cultural. La econom铆a estar谩 completamente en armon铆a con la naturaleza. El mundo en el que se ha logrado la libertad de la mujer no conocer谩 guerras. Se caracterizar谩 por una vida libre, igualitaria y democr谩tica. La vida libre impregnar谩 cada lugar, cada palabra y cada paso. La relaci贸n de las mujeres y los hombres basada en una asociaci贸n libre ser谩 el fundamento de toda la vida social y de una vida libre y democr谩tica en todo el mundo.

FUENTE: Libyajamahiriya / ANF

