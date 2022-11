–

La Comunidad de Madrid reconoce hasta cinco meses de espera media para una primera consulta con especialistas en los principales hospitales.

Pilar tiene 60 a帽os. Desde el mes de mayo forma parte de la lista de espera de pr贸tesis de rodilla en el Hospital 12 de Octubre. Una ca铆da en el trabajo, por su falta de movilidad, hizo que desde agosto est茅 de baja. “No puedo trabajar, ni conducir, apenas puedo salir de casa. Me paso el d铆a andando por el piso, estoy muerta en vida porque me han parado en seco”. El traumat贸logo, se limita a decir que no puede hacer nada. “Me entiende, eso me dice, pero al parecer por estad铆stica tienen que sacar las operaciones de 2021”. Eso supone que como pronto “hasta febrero no pasar茅 por quir贸fano”.

Los m茅dicos de atenci贸n primaria de la Comunidad de Madrid llevan tiempo advirtiendo del “tap贸n” que se est谩 formando en la lista de espera de atenci贸n especializada. Llegar a una primera cita con el especialista supone de media, seg煤n reconoce la Consejer铆a de Sanidad, una espera de tres meses. Tiempo medio de espera, porque los datos publicados, nada dicen de los m谩ximos.

Seg煤n los datos publicados por la Consejer铆a de Sanidad, en el mes de octubre, alrededor de 643.000 pacientes est谩n en lista de espera para una primera consulta con el m茅dico especialista. Es aproximadamente el 10 % de la poblaci贸n de la Comunidad. De ellos cerca de 400.000, llevan m谩s de tres meses de demora.

En el Hospital de La Paz, por ejemplo, el servicio de oftalmolog铆a se sit煤a a la cabeza de esa espera media. Los pacientes tienen 142 d铆as por delante, cerca de cinco meses. Cuatro, si la cita es con el neur贸logo. En total ocho especialidades en este hospital superan de media los tres meses de espera para una primera consulta con su especialista, seg煤n reconoce la Comunidad.

No es el 煤nico. El Hospital Ram贸n y Cajal, soporta una espera media en dermatolog铆a de cuatro meses y medio, o el Hospital 12 de Octubre, donde Pediatr铆a o Endocrinolog铆a tienen una espera de tres meses. Esperas medias, porque en ning煤n caso aparece la horquilla con esperas m谩ximas. La presidenta de la Comunidad, Isabel D铆az Ayuso, anunci贸 el 12 de septiembre, durante el Debate sobre el Estado de la Regi贸n, un plan de choque para reducir a la mitad las listas de espera.

