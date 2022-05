No puedo vivir del pan de mañana.

Por Vijay Prashad

El 19 de abril, el Fondo Monetario Internacional (FMI) public贸 su informe anual Perspectivas de la econom铆a mundial, en el que pronostica una grave desaceleraci贸n del crecimiento mundial junto con un aumento de los precios. 芦Para 2022, se prev茅 una inflaci贸n del 5,7% en las econom铆as avanzadas y del 8,7% en las econom铆as emergentes y en desarrollo, es decir, 1,8 y 2,8 puntos porcentuales m谩s de lo previsto en enero禄, se帽al贸 el informe. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ofreci贸 una reflexi贸n preocupante sobre los datos: 鈥淟a inflaci贸n est谩 alcanzando los niveles m谩s altos de las 煤ltimas d茅cadas. La fuerte subida de los precios de los alimentos y los fertilizantes presiona a los hogares de todo el mundo, especialmente a los m谩s pobres. Y sabemos que las crisis alimentarias pueden desencadenar disturbios sociales禄.

驴Cu谩l es la causa fundamental de esta extraordinaria ola de inflaci贸n? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culp贸 a la guerra de Rusia en Ucrania: 芦Lo que la gente no sabe es que el 70% del aumento de la inflaci贸n fue consecuencia de la subida de precios de [el presidente ruso Vladimir] Putin por el impacto de los precios del petr贸leo禄. Sin embargo, incluso el consejo editorial de The Wall Street Journal se帽al贸 que 芦esta no es la inflaci贸n de Putin禄. Georgieva, del FMI, trat贸 de encontrar un punto intermedio, afirmando que 芦la invasi贸n rusa de Ucrania ha producido una crisis sobre otra crisis禄. Su punto de vista refleja el de Perspectivas Econ贸micas Mundiales, que se帽ala que 芦la crisis se desarroll贸 mientras la econom铆a mundial estaba en v铆as de recuperaci贸n, pero a煤n no se hab铆a recuperado del todo de la pandemia del COVID-19禄.

La plataforma No Cold War (鈥楴o a la Guerra Fr铆a鈥), con la que el Instituto Tricontinental de Investigaci贸n Social mantiene una estrecha relaci贸n de trabajo, ha elaborado una intervenci贸n muy importante en este debate. El Bolet铆n n潞 2: Estados Unidos ha desestabilizado la econom铆a mundial, que aparece a continuaci贸n, argumenta que un factor que gobierna la actual crisis de inflaci贸n es el impacto desmesurado de Estados Unidos en la econom铆a mundial; aqu铆, el gasto militar estadounidense, su peso en el consumo mundial, el papel del r茅gimen Wall Street-D贸lar-FMI, y otros factores juegan un papel clave. Esperamos que el informe no. 2 sea 煤til y lo difundan ampliamente.

El Fondo Monetario Internacional ha anunciado que la econom铆a mundial est谩 entrando en una importante desaceleraci贸n, rebajando las perspectivas de crecimiento de 143 pa铆ses. Al mismo tiempo, las tasas de inflaci贸n han alcanzado niveles hist贸ricos. En todo el mundo, cientos de millones de personas est谩n cayendo en la pobreza, especialmente en el Sur Global. Oxfam ha dado la voz de alarma de que estamos 芦asistiendo al colapso m谩s profundo de la humanidad en la pobreza extrema y el sufrimiento que se recuerda禄. 驴Qu茅 est谩 produciendo este inmenso sufrimiento humano?

Una crisis econ贸mica 鈥渉echa en Washington鈥

El 13 de abril, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, afirm贸 que este deterioro econ贸mico mundial se deb铆a a la guerra rusa en Ucrania. Esto es objetivamente incorrecto. Aunque el conflicto ha empeorado la situaci贸n, el motor clave que ha desestabilizado la econom铆a mundial es la enorme ola inflacionaria que ya se hab铆a acumulado en Estados Unidos y que ahora ha comenzado a desbordarse en el mundo. Antes de la guerra en Ucrania, la inflaci贸n estadounidense ya se hab铆a triplicado en los 煤ltimos a帽os, pasando del 2,5% (enero de 2020) al 7,5% (enero de 2022), antes de acelerarse a煤n m谩s hasta el 8,5% (marzo de 2022) tras el estallido de la guerra.

鈥淓sta no es la inflaci贸n de Putin禄, se帽al贸 el consejo editorial del Wall Street Journal. 鈥淓sta inflaci贸n est谩 hecha en Washington禄.

El mercado de consumo estadounidense absorbe una quinta parte de los bienes y servicios del mundo; como la demanda de estos bienes supera la oferta mundial, la tendencia a que la inflaci贸n estadounidense se extienda por todo el mundo es muy alta. El 铆ndice medio de la Commodity Research Bureau (鈥極ficina de Investigaci贸n de Productos Primarios鈥), un indicador general de los mercados mundiales de commodities (鈥榩roductos primarios鈥), ha subido astron贸micamente: a partir del 25 de abril, los precios interanuales se han disparado para el petr贸leo (60%), el aceite de palma (60%), el caf茅 (56%), el trigo (45%), el gas natural (139%) y el carb贸n (253%). Estas subidas de precios han provocado una onda expansiva en la econom铆a mundial.

Esta inestabilidad est谩 inseparablemente conectada a la pol铆tica econ贸mica estadounidense. Desde 2020, Estados Unidos ha aumentado su presupuesto en 2,8 billones de d贸lares. Para financiar esta expansi贸n presupuestaria, el gobierno estadounidense aument贸 el endeudamiento hasta el 27% del producto interior bruto (PIB), y el Banco de la Reserva Federal increment贸 la oferta monetaria (la cantidad de dinero emitido) en un 27% interanual. Ambos aumentos son los m谩s altos de la historia del pa铆s en tiempos de paz.

Estos enormes paquetes econ贸micos de EE.UU. se generaron para poner dinero en manos de las y los consumidores. El gobierno se centr贸 en la demanda de la econom铆a poniendo dinero en circulaci贸n para el consumo, pero no aument贸 el gasto en la oferta de la econom铆a poniendo dinero en la inversi贸n. Entre 2019 y 21, el 98% del crecimiento del PIB estadounidense correspondi贸 al consumo, mientras que solo el 2% correspondi贸 a la inversi贸n neta. Con un gran aumento de la demanda por parte de los consumidores y un aumento casi nulo de la oferta, se produjo una enorme ola inflacionaria en Estados Unidos.

驴Invertir en armas o en las personas?

La inflaci贸n en Estados Unidos, que tiene implicaciones mundiales, es un subproducto de sus prioridades econ贸micas. Durante el 煤ltimo medio siglo, sus gobiernos no han utilizado la riqueza social del pa铆s para realizar importantes inversiones sociales en 谩reas como la educaci贸n, la sanidad y las infraestructuras, ni han invertido en el sector manufacturero para aumentar la oferta. En cambio, para gestionar la inflaci贸n, el gobierno ha optado por impulsar una agenda que recorta la demanda. Estos recortes de la demanda ya han reducido el nivel de vida; por ejemplo, los salarios reales en EE. UU. han ca铆do un 2,7% en el 煤ltimo a帽o.

En lugar de realizar inversiones sociales para prevenir estas crisis econ贸micas, el gobierno estadounidense ha dado prioridad a su ej茅rcito, que recibe un aumento de presupuesto cada a帽o. En 2022, la administraci贸n Biden propuso un presupuesto militar de 813.000 millones de d贸lares, lo que supone un aumento del 9,2% con respecto al presupuesto militar de 2021, mayor que la suma de los once siguientes pa铆ses que m谩s gastan. Para justificar este gasto masivo, la administraci贸n Biden, al igual que antes la administraci贸n Trump, ha invocado la necesidad de 芦combatir las amenazas禄 planteadas por China y Rusia.

Una reducci贸n del gasto militar estadounidense liberar铆a fondos del gobierno para invertir en educaci贸n, sanidad, infraestructura y manufactura. Sin embargo, esto requerir铆a un cambio en la pol铆tica exterior estadounidense, que no parece estar en el horizonte. Hasta ese momento, los pueblos de Estados Unidos y de otros pa铆ses tendremos que soportar los costos de la nueva Guerra Fr铆a de Washington.

Frente a la afirmaci贸n superficial de que la inflaci贸n mundial est谩 causada por la guerra de Rusia contra Ucrania y las sanciones occidentales a Rusia, el segundo bolet铆n de No Cold War se帽ala la ra铆z de la crisis: las distorsiones producidas por el gasto militar de Estados Unidos y por el r茅gimen de Wall Street, el d贸lar y el FMI que dominan la econom铆a mundial.

En diciembre de 2021, Georgieva, del FMI, dijo que los gobiernos europeos no deben permitir que la recuperaci贸n econ贸mica se vea amenazada por la 芦fuerza asfixiante de la austeridad禄. Esto forma parte de la sorprendente doble moral de Occidente: al mismo tiempo, el FMI ha impuesto duras medidas de austeridad a los pa铆ses de 脕frica, Asia y Am茅rica Latina. Como se帽ala Oxfam en un nuevo an谩lisis, durante el segundo a帽o de la pandemia (de marzo de 2021 a marzo de 2022), el FMI aprob贸 23 pr茅stamos a 22 pa铆ses del Sur Global, todos los cuales fomentaron o exigieron medidas de austeridad. Por ejemplo, el acuerdo de pr茅stamo de 2.300 millones de d贸lares del FMI con Kenia exig铆a la congelaci贸n de los salarios del sector p煤blico durante cuatro a帽os, junto con el aumento de los impuestos sobre el gas y los alimentos, todo ello mientras el 63% de los hogares kenianos experimentan una pobreza multidimensional, seg煤n un informe del Instituto de Investigaci贸n y An谩lisis de Pol铆ticas P煤blicas de Kenia (KIPPRA, por sus siglas en ingl茅s).

Es necesario revertir las pol铆ticas de austeridad que afectan a la gran mayor铆a de la poblaci贸n de estos pa铆ses. Necesitamos que se gaste menos dinero en guerras y m谩s en resolver lo que Frantz Fanon llam贸 los hechos obstinados de la vida humana, como el hambre, el analfabetismo y la indignidad.

La poes铆a de Langston Hughes se centraba en el impacto de estos 芦hechos obstinados禄 en la vida de la gente de Estados Unidos, gente que luchaba contra una vida construida con salarios que equival铆an a 芦cinco centavos menos dos禄. En 1962, Estados Unidos gast贸 49.000 millones de d贸lares en su ej茅rcito (431.000 millones de d贸lares de 2022); en 2022, como se indica en el bolet铆n n潞 2, el gobierno estadounidense se propone gastar 813.000 millones de d贸lares en sus fuerzas armadas, lo que supera el gasto militar de los once pa铆ses siguientes juntos.

Disponemos de una inmensa riqueza social, pero se gasta en las partes de la vida humana que son m谩s destructivas que productivas. En 1962, cuando el presupuesto militar de Estados Unidos empez贸 a dispararse, Langston Hughes escribi贸:

Estoy cansado de escuchar a la gente decir,

Deja que las cosas sigan su curso.

Ma帽ana ser谩 otro d铆a.

No necesito mi libertad cuando est茅 muerto.

No puedo vivir del pan de ma帽ana.

Libertad

Es una semilla fuerte

Plantada

En una gran necesidad.

Yo tambi茅n vivo aqu铆

Quiero mi libertad

Igual que t煤.

Tenemos que avanzar hacia el objetivo de la emancipaci贸n humana ahora. Hoy y no ma帽ana.

Instituto Tricontinental de Investigaci贸n Social