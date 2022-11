–

De parte de Indymedia Argentina November 2, 2022 3 puntos de vista

El pasado sábado se cumplieron dos años del violento desalojo de miles de familias el 29 de octubre de 2020, en plena pandemia, de una toma de tierras baldías e improductivas, que realizaron en la localidad bonaerense de Guernica para construir viviendas dignas. El operativo de desalojo, del que participaron 4 mil efectivos, fue ordenado por la justicia y ejecutado por el gobierno de Axel Kicillof, a través de su ministro de Seguridad Sergio Berni. En ese marco, este lunes 31 de octubre las familias y las organizaciones sociales que las acompañan, realizaron un corte y acto en la subida del Puente Pueyrredón, para visualizar que, a pesar de que el gobierno bonaerense y muchos medios hegemónicos sostienen que el conflicto ya está solucionado, aún siguen sufriendo la falta de vivienda y reclaman que el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, cumpla el acta acuerdo de entrega de lotes de tierra con el que se comprometió. Hoy sigue sin estar saldada la crisis habitacional. Continúan las tomas y los desalojos violentos. Al igual que la lucha por tierra para vivir y vivienda digna. Compartimos imágenes de la jornada.

Fotos: Germán Romeo Pena y Fernando Ruffa, ANRed.

Desde las 10, las familias desalojadas de Guernica y las organizaciones sociales que las acompañan en su reclamo de tierra para vivir y vivienda digna, comenzaron a concentrar en las inmediaciones de la subida del Puente Pueyrredón – uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires desde el sur del conurbano bonaerense.

Allí, al verse impedidas de poder subir al puente, que suele ser objeto histórico de reclamos y protetas, debido a la presencia de un fuerte operativo de la Policía Federal y de la Policía Federal, decidieron montar un escenario justo en el acceso sobre la avenida Mitre, para comenzar con sus intervenciones y demandas, al cumplirse dos años del violento desalojo de la toma de tierras que llevaron adelante en la localidad de Guernica y ante las promesas incumplidas del gobierno de Axel Kicillof de entrega de lotes y viviendas.

Sobre el escenario, diversos vecinos y vecinas de la toma de Guernica, junto con referentes de organizaciones sociales tomaron la palabra. “A dos años del desalojo de Guernica seguimos sin tierra para vivir. Las familias, que seguimos organizadas, exigimos al gobierno de Axel Kicillof, y a su ministro Andrés Larroque, que cumpla con lo acordado. Queremos nuestra tierra para vivir, ya que la situación sigue empeorando: la inflación que nos carcome el bolsillo, la suba de los alquileres, el crecimiento de la desocupación y las compañeras que están en situación de alta vulnerabilidad sufriendo violencia de género”, denunciaron en un comunicado conjunto leído desde el escenario.

“En las reuniones que tuvimos en el Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires solo recibimos promesas y nada concreto. No hay listado de las familias con sus lotes ni viviendas asignadas, como tampoco hay plazos de entrega. Esto es en el marco de que ya tenemos un acta vencida hace más de un año”, remarcaron.

“Este plan de vivienda que presentaron ahora para la supuesta solución, a quien sabe cuántos años, son los mismos terrenos de los que nos sacaron, es la misma tierra. ¿Cuál es la necesidad de agredir así a tantas familias, tantos chicos y mujeres que estaban buscando solo un lugar para poder vivir y hacer su propia casa?”, se preguntó indignado uno de los vecinos de la recuperación de tierras de Guernica.

En tanto, otra vecina que participó de la experiencia de Guernica, agregó: “nos vamos a plantar de ahora en más. Hasta que no nos den el lote no nos vamos a mover, porque nosotros y nosotras nos cansamos de sostener a los pibes, de decirles que no tienen dónde vivir ni qué comer. Cansados los vecinos de decidir si tenemos que comer una vez al día. Por más que laburemos, laburemos. Aunque nos rompamos bien el orto jamás vamos a poder acceder a un pedazo de tierra. No hay un laburo estable. Para no ser pobre tenés que ganar 130 mil pesos. Levante la mano acá, en este preciso momento, ¿quién gana esa guita?”, remarcó la referenta de unos de los barrios desalojados de Guernica.

Mirá el videoresumen con las intervenciones más destacadas del acto:

Fuente: https://www.anred.org/2022/11/01/no-queremos-lujos-queremos-un-pedazo-de-tierra-para-criar-a-nuestros-hijos-en-un-ambiente-sano/