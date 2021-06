–

En la segunda parte de la entrevista con Stêrk TV, Murat Karayılan, comandante del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), critica el papel del Partido Democrático de Kurdistán (PDK) en la escalada de enfrentamientos en Bashur (Kurdistán del Sur). También advirtió sobre una posible guerra interna kurda.

Karayılan, que también es el comandante en jefe del Cuartel General de las Fuerzas de Defensa Populares (HPG), advirtió de los intentos de Turquía por expandir su política de ocupaciones ilegales de territorio.

Para leer la primera parte de la extensa entrevista, click aquí.

-Usted ha indicado que las fuerzas del PDK quieren entrar en la región de Metina. ¿Dónde se encuentran actualmente y cuál es su objetivo al hacerlo?

-Hay una zona en Metina que divide la región por la mitad. Se han asentado allí, en siete lugares. Son lugares que se encuentran en la proximidad directa de nuestras fuerzas. Hoy hemos recibido mensajes en ese sentido. Están a 200 o 300 metros de nuestras fuerzas. Por supuesto, los compañeros preguntaron qué hacer. Les hemos dicho que esperen y observen lo que hacen. Es una situación realmente delicada.

-¿Significa eso que están montando posiciones fortificadas allí?

-Por supuesto, construyen posiciones. Trabajan con excavadoras, niveladoras y demás. Estas posiciones se están construyendo en dirección a nuestras fuerzas. También hemos recibido información de que han llegado a un acuerdo con el gobierno iraquí. No sabemos a qué nivel se hizo este acuerdo, pero quieren llevar a cabo una operación junto con las fuerzas iraquíes contra la colina de Çarçela.

-¿Esta colina está bajo el control de la guerrilla?

-Sí, la guerrilla lleva años allí. Los guerrilleros no retroceden por la fuerza militar ni por las amenazas. Esa no es nuestra actitud. Queremos que nuestra gente lo sepa. En todo caso, es un derecho natural de los guerrilleros defenderse cuando son atacados. En este sentido, es una cuestión muy delicada. ¿De qué le servirá al pueblo kurdo que se abra un segundo frente contra nosotros? Nadie se beneficiará de ello, salvo el Estado turco. Ahora nos preguntan qué tenemos que hacer aquí. Llevamos 40 años aquí, y ¿nos lo preguntan ahora? ¿Por qué no nos lo han preguntado antes? Masoud Barzani también desempeñó un papel en el acuerdo de alto el fuego de 2013. En ese momento, nos retiramos al sur con el conocimiento y el consentimiento de todos. ¿Y qué hizo entonces el Estado turco? Puso fin al proceso de paz y trató de eliminarnos mediante la guerra.

Nos atacaron en el norte, en el sur y en todas partes. Hay una dialéctica en Kurdistán. Nosotros no dividimos Kurdistán en cuatro partes, eso lo hizo el enemigo. ¿Qué zonas utilizaron los Peshmerga cuando lucharon en los años 60 y 70? Sobre todo el norte. Utilizaron Çukurca, Şemdinli, el monte Cudi y muchas otras zonas. Se trata de esta dialéctica. Llevamos 40 años aquí. Ahora les parece que deberían poder gobernar aquí e ir a todas partes libremente. Aceptamos que, de acuerdo, son la fuerza dominante aquí. No decimos nada al respecto. Pero actualmente ya es una situación extraordinaria. Estas acciones militares en una situación así no sirven a la causa kurda. Al contrario, conducen a consecuencias muy peligrosas.

Como he dicho antes, no queremos que los kurdos utilicen las armas entre sí. Creemos que una guerra interna kurda es un error. Eso no puede redundar en beneficio del pueblo kurdo. Por eso, les decimos que se alejen un poco de nosotros en esta fase actual. Estas zonas son importantes para nosotros. La situación en Metina es muy peligrosa. Puede haber consecuencias problemáticas en cualquier momento, debido a las tensiones. A este respecto, apelo sobre todo al KNK (Congreso Nacional de Kurdistán). El KNK ha hecho considerables esfuerzos por la unidad interna de los kurdos. En este sentido, quiero expresarle mi gratitud y felicitación. Hago un llamamiento a todos los partidos políticos de Kurdistán: la situación es grave. No queremos que se convierta en un problema. En este momento, las unidades del PDK están al lado de nuestros compañeros. En cualquier momento puede haber consecuencias que nosotros, nuestro pueblo y los compañeros no queremos. Por lo tanto, pido a todos los partidos y a las fuerzas kurdas que no se callen y que intervengan en este asunto.

Hago un llamamiento al PDK, al KNK, a Gorran, a Yek-Girtû, a Komala, a Zahmetkeşan y a todos los demás partidos, intelectuales, artistas y organizaciones de la sociedad civil: deben ser sensibles a la situación actual y adoptar una actitud. Puede que algunas zonas no sean accesibles, pero Metina está abierta. Hay una carretera allí. Pueden venir y ver la situación. Que decidan por sí mismos quién tiene razón y quién no. Nunca hemos estado en contra del gobierno regional. Pero como he dicho, hay una dialéctica en Kurdistán. En este momento, se está produciendo una guerra extraordinaria. El enemigo nos ataca con todas sus fuerzas. Deben al menos escuchar un poco a su conciencia. Hago un llamamiento a todos los que tienen conciencia. Hago un llamamiento a todas las personas democráticas y patrióticas y a las que no quieren una guerra interna kurda. Esto no puede seguir así. Estamos luchando contra el enemigo. Estamos luchando contra la invasión turca. En esta etapa, una guerra entre kurdos no puede servir al pueblo. Pero aunque digamos eso, ellos afirman que “el PKK ha atacado”. ¿Dónde ha atacado el PKK? Hago un llamamiento a todos: todavía hay posibilidades. Todavía no se ha llegado a la guerra.

En este momento, todo el mundo debería decir “basta” a la situación actual. Nuestro partido y Rêber Apo (Abdullah Öcalan) nunca quisieron una guerra así. ¿Qué dice el Estado turco? Dice: “Son todas tribus, se matan entre sí, no son una nación”. Esta opinión se confirmaría con una guerra interna kurda. Sin embargo, estamos en el siglo XXI y hay formas de afrontar una situación así. Hay que reunirse, hablar y resolver los problemas. Si no podemos reunirnos, hay mediadores. No podemos tener esta situación. En este momento estamos luchando contra el Estado turco. Tenemos confianza y no tememos a la lucha. Sólo tememos una guerra interna entre los kurdos. Sostengo que derrotaremos a este enemigo. Los 46 días de guerra hasta ahora son una prueba de ello. El enemigo no puede avanzar y tomar posiciones como quiere. Ataca por todas partes con artillería y aviones, pero nosotros hemos hecho los preparativos necesarios. Conocemos sus puntos sensibles y lo hemos acorralado.

Me llegan noticias de las colinas donde están los soldados turcos. Allí reina el caos. Estamos luchando contra un enemigo así. De acuerdo, el PDK no nos apoya, pero no debe interponerse en nuestro camino ni colocarse en una posición que cree nuevos peligros. No ha hecho nada durante décadas, que espere un poco más. Cuando las cosas se calmen, entonces podrá venir y podremos hablar de lo que quiera. Cuando llegue el momento y si nos negamos, estarán en su derecho. Si no va a apoyarnos, al menos debería hacer lo mismo. También hago un llamamiento específico al pueblo de Behdinan. Son una población honorable que ha hecho sacrificios. Sabemos que muchos pueblos están siendo evacuados y bombardeados. Estamos tristes y enfadados por esto. Pero este enemigo quiere atacarnos y destruirnos. Piensen en qué otras atrocidades podría cometer ese enemigo en Kurdistán. Por lo tanto, los intelectuales del pueblo kurdo deben tomar la iniciativa en esta situación y evitar un conflicto interno kurdo.

-El secretario del Politburó del PDK, Fazil Mirani, ha insultado al PKK calificándolo de “organización a sueldo”. ¿Qué tiene que decir sobre este insulto?

-El PDK cree que la gente de Duhok se cree todo lo que le dice, pero la gente de allí es intelectual, lee, investiga y sigue las redes sociales. No puede hacer que la gente de allí esté de acuerdo con estas palabras. ¿Quién se supone que ha “contratado” al PKK? ¿Irán? Irán está matando a nuestros camaradas todos los días. Hace dos semanas, cuatro camaradas fueron asesinados en Selmas. La represión contra nosotros continúa. El Estado turco, como mayor potencia ocupante, nos ataca constantemente. ¿O es que se refieren a Irak? Entonces, ¿cómo puede ser que estén llevando a cabo una operación conjunta con Irak? ¿Quién debería habernos contratado? Cuando se dice una palabra, hay que saber lo que significa.

Nos sacrificamos por este país. No tenemos casa, ni propiedades, ni familia como ellos. Hemos atado nuestras vidas a este pueblo. Yo y todos mis compañeros hemos dejado atrás todo lo material. Lo asumimos todo por el futuro de este pueblo. Somos independientes. Nadie tiene derecho a decir esas cosas. Pero creo que todo nuestro pueblo y especialmente la gente de Behdinan sabe muy bien cuál es la verdad, quién es esta persona y quiénes somos nosotros. Se sabe cómo vivimos. Algunos dicen: “Están en contra de los kurdos”. ¿Y cómo puede ser eso? Esta lucha ha dado voluntad y fuerza al pueblo kurdo. Luchamos por la existencia del pueblo kurdo. Hablamos de paz al enemigo, pero no llega la paz, decimos que deben parar, pero no paran. Dicen: “Los mataremos. Vayan donde vayan, iremos a por ustedes”. Nos resistimos a esto. Cualquiera que tenga conciencia y dignidad, y quiera la democracia sólo puede llamar a esta afirmación “despiadada”.

El Estado turco está atacando masivamente, destruyendo pueblos, quemando bosques, pero no dicen ni una palabra sobre estos ataques. Ya es suficiente con cómo están “limpiando” el Estado turco. Este Estado es un régimen sucio y enemigo del pueblo kurdo. En Turquía, este gobierno ha forjado una alianza contra el pueblo kurdo. Sólo pueden unirse bajo el paradigma de la hostilidad a los kurdos. Esta afirmación tiene un aspecto muy peligroso. Parece que han decidido ir a la guerra. Les hago un llamamiento y les digo que es una decisión equivocada. Actualmente, hay una agitación mediática contra el PKK en el sur, preguntando de dónde viene el PKK y afirmando que el PKK es una carga para el sur.

Incluso antes del PKK, el Estado turco se negaba a reconocer el sur. El Acuerdo de Argel no se concluyó entre dos estados solamente. El Estado turco también estuvo entre bastidores e intervino en su momento. Existen documentos al respecto. En ellos, se legitima al Estado turco y se acusa al PKK de destruirlo todo y de llevar la guerra al sur. Nosotros no trajimos la guerra al sur, el enemigo vino aquí. Está luchando contra nosotros en Dersim, Amed y Botan, en todo el norte, pero no se detiene ahí y viene al sur. Ha decidido ir contra los kurdos en todas partes.

Es una vergüenza para la gente que piensa: “El Estado turco está atacando al PKK, el PKK está debilitado, así que vamos a dispararle por la espalda y liquidarlo”. El PKK no va a desaparecer. El PKK es un movimiento ideológico, fue fundado con la sangre de los jóvenes kurdos. Millones de personas simpatizan con el PKK. ¿Cree él (Fazil Mirani) que el pueblo kurdo le perdonaría semejante insulto?

Por otra parte, si el PKK desapareciera o recibiera un duro golpe, entonces la UPK (Unión Patriótica de Kurdistán) sería la siguiente en la lista, y finalmente el PDK. Que nadie se equivoque. Se ataca al PKK porque protege la identidad del pueblo kurdo. Se dice: “No destruimos la identidad kurda en Turquía y apareció Abdullah Öcalan. Como resultado, todo el mundo se levantó, así que él tiene la culpa de todo”. Y por eso Rêber Apo está siendo torturado. Todo el mundo sabe que vinimos aquí en virtud de un acuerdo y que llevamos aquí 40 años. En 1995, teníamos un acuerdo que decía que las zonas del PKK son Heftanin, Zap y Xakurke. En 2013, nos retiramos a estas zonas con permiso. Además, el PKK no viene de África.

El PKK estuvo en Behdinan durante el levantamiento de 1991, en las zonas de Begova y Batufa, donde se disparó la primera bala contra el régimen de Saddam Husein. El representante del gobierno de aquella época puede confirmarlo. No sólo defendimos Kirkuk, Maxhmur y Shengal contra ISIS. Esto ocurrió antes. El PKK también es kurdo. Es correcto cuando ellos (el PDK) dicen: “Somos responsables aquí”, y lo son. Pero hay algunas montañas donde el PKK ha estado presente durante 40 años. Si quieren venir, que lo hagan, pero ¿para qué? Es como si controlaran todo Kurdistán y lo único que quedara fueran estas montañas. No existe tal cosa. Por eso creemos que este asunto es importante. Intentamos detener esta guerra. Deben dejar de difamar al PKK. No les interesa chantajear al PKK, sino presentar al PKK como mercenarios y luchar contra ellos. Esto también es peligroso para el futuro del PDK. Deben abandonar esta política.

-Las HPG han hecho recientemente un llamamiento para que una delegación investigue el incidente de Metina. Se afirma que los Peshmergas fueron asesinados por el PKK. ¿Es esta afirmación cierta o no? ¿Qué ocurrió allí?

-Según los informes oficiales de nuestras fuerzas sobre el terreno y las imágenes, el incidente se describe como sigue: un pelotón de estas fuerzas (el PDK) se mueve en esta dirección desde Kani Masi, un pelotón desde Amadiya. Nuestros compañeros hacen disparos de advertencia para detenerlos. Pero no se detienen y continúan. Entonces explota un vehículo. Lo miramos e investigamos el incidente. Nuestras fuerzas no utilizaron ningún arma que pudiera destruir un vehículo blindado de este tipo y matar a aquellos. Nuestros compañeros de allí se sorprendieron ellos mismos de cómo ocurrió. Al mismo tiempo, cinco o seis aviones de reconocimiento estaban en el aire. No atacamos este vehículo. Ahora se dice que el PKK admitió haber disparado. Sí, hicimos disparos de advertencia, pero con armas de fuego individuales. No estamos hablando de armas que destruyen y penetran vehículos blindados. Parece que se utilizó un misil contra estas fuerzas.

Para ello, hemos pedido que se forme una delegación de ambas partes o una delegación independiente que venga a esta región para realizar una investigación técnica. Nosotros no atacamos a esas personas. Sospechamos que el ataque fue una provocación planificada. Queremos que se investigue. No hay necesidad de negarlo. Sobre todo, para las personas que perdieron la vida en este incidente, también hay que aclarar lo sucedido. Se trata de personas inocentes. Nos dimos cuenta de que la mayoría de ellos no sabían a dónde ir. Por supuesto, estas personas que perdieron la vida son inocentes y deben ser consideradas como mártires. Mis condolencias van dirigidas a sus familias y allegados, y les deseo a los heridos una pronta recuperación. El incidente nos ha entristecido profundamente. No era lo que nadie quería. No queremos una guerra entre las fuerzas kurdas. Pero es lo que ha ocurrido en este caso. Por eso queremos que se investigue.

Los medios de comunicación cercanos al PDK informaron primero de que el vehículo había sido atacado desde un avión. Entonces dijimos: “Cierto, se hicieron disparos de advertencia, pero también hubo un incidente de este tipo”. Luego cambiaron inmediatamente la versión y afirmaron que el PKK había atacado. Esto es una injusticia para el PKK. La opinión pública y la población del Kurdistán del Sur deberían ser conscientes de ello. Nuestra forma de vida y nuestra posición son claras. Vivimos como kurdos y estamos ahí para los kurdos. Queremos que se aclare el incidente. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para ello. Queremos saber si este vehículo explotó o fue atacado desde el aire. Pero parece que hubo un ataque aéreo. Por eso hay que aclarar el caso.

-En conclusión, ¿hay algo que quiera agregar?

-Esta fase es una etapa muy importante en la lucha de nuestro pueblo. Es una cuestión de ser o no ser. Todo el mundo debería ser consciente de ello. El Estado turco ha decidido llevar a cabo un genocidio contra el pueblo kurdo. Este es el concepto del enemigo. No es un problema entre partes. Tenemos que resolver los problemas entre partidos ante el gran peligro. El fascismo turco pone en gran peligro la existencia y el futuro del pueblo kurdo. El Estado turco quiere destruir completamente todos los logros del pueblo kurdo. Creo que es importante crear ahora una base común. Aunque no se logre la unidad nacional, nunca debemos perjudicarnos unos a otros. Creemos que esto es muy importante.

No digo que seamos perfectos. También podemos tener deficiencias. También tengo algunas críticas en el sentido de que nuestros compañeros a menudo no están a la altura de lo que dicen o lo hacen demasiado tarde. Además, no podemos responder a algunas cosas con rotundidad. No decimos que seamos perfectos, pero seguimos una estrategia para liberar al pueblo kurdo. Quien tenga críticas contra nosotros puede expresarlas, pero es inaceptable luchar contra nosotros. En este contexto, quiero subrayar una vez más que todos los kurdos del norte, del sur, del oeste y del este están siguiendo con sensibilidad este proceso en nuestro país y en la política kurda, y están tomando posición. Que expresen sus críticas. Queremos que los kurdos sean una fuerza en la región. El pueblo kurdo tiene derecho a vivir libremente en este país. El Estado turco quiere destruir este derecho.

Pero nosotros queremos luchar contra los ataques del Estado turco y ganar a cualquier precio. Si rompemos la ola fascista del Estado turco, no sólo el Kurdistán sino también Turquía se liberará de las garras de estos fascistas. Cuando eso ocurra, se eliminará la actual amenaza para el pueblo árabe, sirio y todos los demás en la región. Estamos orgullosos de la actual resistencia a la ocupación turca.

Todo lo que se haga con este fin tiene sentido. Estamos decididos y ganaremos esta lucha por el pueblo kurdo y todas las fuerzas pro-democracia. Esta es nuestra esperanza y nuestra convicción.

Por supuesto, pedimos el apoyo de todos en este asunto. Queremos que todo el mundo se levante para crear unidad y unión en este asunto nacional. Pero a quienquiera que cometa una injusticia, el pueblo kurdo debe oponerse a él. En esta fase histórica, llevaremos la causa del pueblo kurdo al éxito. Aunque en este momento estamos sufriendo ataques hostiles y problemas, también tenemos la oportunidad de triunfar. Creemos que el futuro pertenece al Kurdistán.

FUENTE: Stêrk TV / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

