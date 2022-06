–

Vaya por delante que cada vez m谩s admiro a las parejas que llevan muchos a帽os juntas. Alguien de mi edad, en la treintena, que me dice que sale con su marido desde la universidad tiene todo mi respeto: pienso en sus recuerdos inmaculados de Google fotos y Facebook de hace una d茅cada y los comparo con los m铆os y el carrusel de exs que me asaltan de tanto en cuanto, y me imagino cu谩ntas calamidades me habr铆a ahorrado.

Ese es un caramelo que yo ya nunca catar茅. Presiento, sin embargo, que muchas de esas relaciones largas (y no tan largas) se asientan sobre el sufrimiento de muchas mujeres, y unos pocos hombres, que aguantan carros y carretas para que el barco siga a flote. P谩ginas y p谩ginas de calendario arrancadas esperando a que el otro cambie, o a cambiar a la otra por una que les d茅 una nueva ilusi贸n. Hay algo much铆simo peor que una mala relaci贸n corta y es una mala relaci贸n larga.

El problema, amigas, es cuando llegan los hijos. 脷ltimamente estoy en contacto con varias mujeres que desean divorciarse o que est谩n en proceso de hacerlo y consiguen separarse. En todos los casos, hay hijos de por medio, mucho dolor, violencias econ贸micas, y otras m谩s sutiles y mucho m谩s cotidianas como la falta de cooperaci贸n, conciliaci贸n y, en general, una falta sangrante de cuidados. Al preguntarles por qu茅 se quieren separar de sus maridos o parejas hay unanimidad en se帽alar que los tipos no pegan palo en casa, no atienden a sus demandas, ni tampoco a las de sus hijos. Se comportan de manera individualista y son ego铆stas. La carga mental se sobreentiende. Un interesante estudio del Gobierno de Navarra (Experiencias de mujeres en procesos de separacio虂n y divorcio) analiz贸 el proceso de separaci贸n de un grupo de mujeres de entre 35 y 47 a帽os con formaci贸n feminista donde los hombres, supuestamente, estaban comprometidos con los valores de igualdad a la hora de casarse/emparejarse.

Las conclusiones son las siguientes. En la actualidad, en nuestro contexto social, las mujeres son las que piden m谩s solicitudes de separaci贸n y divorcio. Solicitamos el divorcio en dos de cada tres casos. Aunque en el caso de Espa帽a la mayor parte de los divorcios se resuelven de mutuo acuerdo, siempre hay alguien que se acuerda primero. Esto es parad贸jico porque, por nuestra socializaci贸n de g茅nero, tambi茅n somos nosotras las que m谩s deseamos estar en pareja y/o casadas.

El estudio tambi茅n se帽ala que, tras el matrimonio, somos nosotras las que perdemos m谩s autonom铆a, m谩s posibilidades laborales y de promoci贸n que ellos. Tambi茅n se reducen nuestras relaciones sociales. Sin embargo, ellos pueden seguir centrados en si mismos e incluso logran prosperar tanto en formaci贸n, como laboralmente.

Adem谩s, se manifiestan ejercicios de poder dirigidos a mantener su posici贸n (el trabajo asalariado -el suyo- es lo m谩s importante y no dudan en usarlo como excusa para desentenderse de otras obligaciones y para controlar a sus parejas) y continuas resistencias a las demandas de las mujeres (siempre me pides algo, nunca est谩s contenta etc). Las dificultades de conciliaci贸n para estudiar o trabajar, cuando son femeninas, son vistas como necesidades particulares de ellas.

El cansancio, la p茅rdida de autonom铆a y la incapacidad para poner l铆mites o hacer valer su opini贸n, el desgaste y la frustraci贸n derivados de la no reciprocidad, las mentiras, el no cumplir su palabra, la pasividad, y el no reconocimiento crea un malestar que muchas mujeres intentan paliar con terapia psicol贸gica individual o animando tambi茅n a la terapia de pareja. Compruebo que casi ninguna sale bien parada de las relaciones con expertos en hacernos creer que no estamos bien de la cabeza: la luz de gas es deporte nacional.

Adem谩s, mujeres se帽alan sentirse solas en momentos cruciales de sus vidas (embarazo, parto, aborto, enfermedad duelo) y arrastran traumas derivados de esos abandonos.

Lejos de t贸picos machistas como que las mujeres “se quedan con todo: casa, pensi贸n de alimentos, hijos/as, etc.”, lo que se ha constatado en la mayori虂a de casos del estudio es que son ellas las que salen de casa, lo que supone una sobrecarga econo虂mica. Las mujeres, en general, tambi茅n muestran una mayor situacio虂n de vulnerabilidad y disponen de menos recursos econ贸micos por haber dedicado varios a帽os a la crianza con reducciones y excedencias. Por si fuera poco, a la hora de separarse, ellas ceden m谩s en las negociaciones por miedo y por evitar el conflicto en relaci贸n con las custodias.

Como cada vez m谩s hombres solicitan y obtienen las custodias compartidas, incluso cuando previamente no se han hecho cargo de las criaturas, muchas mujeres se ven obligadas a retrasar la separacio虂n lo ma虂ximo posible, incluso en situaciones de violencia, hasta que las criaturas crezcan, puesto que no confi虂an en ellos. Tambi茅n se ha constatado que las custodias son utilizadas por algunos de ellos como elemento de chantaje. Mi amiga Cynthia lo llama el S铆ndrome de paternidad sobrevenida: algunos solo se acuerdan de que tienen hijos cuando van a separarse.

Es incre铆ble, tambi茅n, el grado de obcecaci贸n que ciertos individuos alcanzan para impedir el divorcio a煤n cuando son ellos y sus actos (o la ausencia de ellos) los causantes de la ruptura. Una de las cosas que m谩s me perturba cuando escucho a mujeres que se quieren divorciar es la cantidad de trabas e impedimentos que sus parejas -recordemos que estamos hablando de hombres comprometidos- les ponen para dificultar el proceso. Desde eludir conversaciones importantes, hasta aislarlas de su entorno y amenazarlas econ贸micamente. Mujeres que se sienten obligadas a seguir conviviendo con un tipo hacia el que sienten asco y resentimiento.

Me siento profundamente afortunada por haberme podido ir siempre de donde no era feliz. Porque en el caso de las mujeres, especialmente, no se divorcia la que quiere, si no la que puede. El divorcio es tambi茅n una cuesti贸n de clase. En este art铆culo se explica que las que m谩s se divorcian son las mujeres con dinero: las jefas y ejecutivas. Aunque no solo el dinero importa a la hora de separarse. El feminismo ayuda pero es fundamental el apoyo familiar, emocional y social para conseguir salir de esas situaciones de arresto matrimonial. Porque para irse de un sitio lo primero que hay que tener es otro. La censura social en torno al divorcio y la separaci贸n tampoco beneficia para nada a quienes que viven estas situaciones en soledad e incomprensi贸n. Las mujeres divorciadas somos doblemente cuestionadas.

