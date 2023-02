–

De parte de ANRed February 2, 2023 243 puntos de vista

La presentación de un festival de poesía en la cúpula del Centro Cultural Kirchner se corresponde con un momento histórico que, hasta el momento, no habíamos vivido. ¿Será eso lo que nos pone predecibles para que en lugar de sentir lo que viene, como sea, elijamos hacer de cuenta que toda experiencia es de lo más habitual? Tan bien sobreadaptados, aprendimos a guardar formas ante la sorpresa. Somos personas con suerte, sí, pero no todos los días estamos frente a algo que nace. Todo origen requiere tiempo: será por eso que, a medida que el público termina de acomodarse en el auditorio, mientras hay quienes se hacen selfies en las terrazas que dan hacia la costanera sur y el río, están los que deambulan por las que asoman a las azoteas de Paseo Colón. Manejamos un cuidado casi sanitario para que parezca de lo más común lo que está ocurriendo; aunque lo que estemos viviendo sea una apuesta sostenida por decisiones, esfuerzos, y una política pública que pone una ficha en la poesía, género bastardo si los hay. Y en una idea federal de poesía que, para colmo, no se contenta con los límites nacionales, sino que aspira a la Patria Grande para darse en toda Latinoamérica. Será que al fin la apuesta tiene algo del Pasillo Negro, el poema que Javier Roldán eligió de Mateo Diosque para compartir: “vacilando me voy con la Pola/ por el pasillo negro de la veintiséis/ sin oportunidades/ dispuestos a perder.” Por Andrés Manrique, para ANRed.

Entre el 03 y el 12 de febrero, más de 100 eventos en torno a la poesía van a celebrarse durante diez días consecutivos en cuatro Centros Culturales del centro porteño. Poesía Ya! cumple el tercer año de festival y trascendió lo nacional para abrir el juego a la poesía de toda América.

Naila Beltrán abrió el evento con décimas que siguieron el pulso de su emoción, sobre la base de milongas. Gabriela Borelli Azara, la directora del Festival, sostuvo que parte del plan es atraer a nuevos lectores. Expresó la alegría de contar con la fuerza de cuatro Centros Culturales, entre el Centro Cultural Kirchner, el Centro Cultural Borges, la Casa Patria Grande y el Museo Nacional del Cabildo, “con una programación diversa, centrada tanto en el que lee poesía como en quienes aún no. En una comunidad que lee, recorre las calles, edita y escribe poesía, porque tal como le escuché decir a Diana Bellesi: ´a los lectores de poesía hay que cuidarlos como si fueran un bonsái.´ Y concluyó diciendo: “Encontrar al poeta o al lector para que tantos que no se encontraron lo hagan a través de este Festival, de representación federal.”

Breve y clara, luego le cedió la palabra a Tristan Bauer, Ministro de Cultura, que sostuvo: “la poesía es esencial para nuestra gestión, para nuestro Ministerio. Es el tercer festival y sabemos de la importancia de la palabra escrita.” Acto seguido, leyó Arte poética, de Juan Gelman, “un poeta que tuve la suerte de conocer y con quien nos quisimos mucho: ´Entre tantos oficios ejerzo este que no es mío/ como un amo implacable/ me obliga a trabajar de día, de noche,/ con dolor, con amor,/ bajo la lluvia, en la catástrofe,/ cuando se abren los brazos de la ternura o del alma,/ cuando la enfermedad hunde las manos.´” Y, palabra por palabra, nos llevó hasta el final del poema. “Hemos convocado a poetas de todo el país y de afuera, para seguir ampliando hacia la Patria Grande este festival, para llevarlo a toda America.” Y cerró con Final, otro poema de Gelman, que comienza: “La poesía no es un pájaro./ Y es./ No es un plumón al aire, mi camisa,/ no, nada de eso. Y todo eso./ Sí./ He roto un violín contra el crepúsculo/ para ver qué pasaba,/ me fui a la piedra y pregunté qué pasa…” Y continuó leyéndolo como si hubiéramos sido invitados a su ceremonia secreta. Suele oler feo hablar bien de la autoridad, pero no me importa porque si con Gelman no hubiera bastado, luego pasó a comentar el trabajo que vienen haciendo entre el Ministerio de Cultura y el Municipio de Morón para recuperar la casa de infancia de María Elena Walsh. Dato con el que terminó de alegrar la tarde. No sólo las infancias son mejores por María Elena, que además de componer y cantar la Marcha de Osías y tantas otras canciones de nuestro ADN, y de haber escrito la maravillosa Dailan Kifki, también fue autora de En el país de no me acuerdo, y de Argentina-País-de-Infantes.

Después de las palabras del Ministro, el maestro de ceremonias convocó a cuatro poetas con otra decisión interesante, porque además de los textos propios, Carolina Lesta, Javier Roldán, Gaita Nihil y Juan Fernando García compartieron lecturas de Juana Bignozzi, Macky Corbalán, Cristina Villalba y Mateo Diosque.

El Festival comienza este 03 de febrero con una fiesta en la explanada del Centro Cultural Kirchner. Hasta el 12 habrá lecturas, clases magistrales, recorridos poéticos, talleres, música, danza, performances, muestras, ferias de fanzines, clases abiertas, cine. Cuenta con la participación de artistas consagrados internacionales y nacionales, como Anne Boyer, Ellen Bass, Leo Masliah, Humberto Tortonose, Beatriz Vignoli, Alicia Genovese, Osvaldo Bossi, Ivonne Bordelois, Jorge Boccanera, Naty Menstrual, Liliana Herrero, Walter Lezcano, Claudia Schvartz, Irma Verolín, Silvia Castro, Marina Mariasch, Maruja Bustamante, entre otrxs. Y con una generación de nuevas y nuevos poetas.

Las actividades son todas con entrada gratuita, solo habrá que reservar antes para algunos eventos, también gratuitos.

Apenas una hora después de haber comenzado, Naila Beltrán nos fue llevando por distintas zonas de América, para cerrar el evento y la tarde con algunas más de sus rigurosas décimas.

Aquí, día por día, enlace a toda la programación:

https://bit.ly/3HLCp2e