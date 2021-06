–

De parte de CNT June 3, 2021 6 puntos de vista

La ciencia m茅dica nace sesgada debido a su androcentrismo, parte de la base de que al estudiar al var贸n estudia tambi茅n a la mujer, invisibilizando as铆 a las mujeres o sesgando su aproximaci贸n diagn贸stica y terap茅utica. El hecho de que las mujeres sean invisibles en lo referente al diagn贸stico, tratamiento de enfermedades, rehabilitaci贸n y promoci贸n de programas de salud, que sus s铆ntomas sean confundidos, minimizados o mal diagnosticados y que sus quejas sean siempre relegadas a quejas psicol贸gicas o psicosom谩ticas, pone en cuesti贸n las bases que ha empleado la ciencia para reconocer los problemas de salud de hombres y mujeres. La ciencia m茅dica, no es ajena a los estereotipos influenciados por intereses pol铆ticos, econ贸micos, ideol贸gicos y sociales.

Adem谩s, no podemos limitarnos a la biolog铆a, hay que tener en cuenta el entorno social, la clase social, las creencias, las condiciones de vida y de trabajo, y los recursos sociales para hacer m谩s llevaderas las tareas de cuidado, al no hacerlo, limitan las posibilidades de investigar de una forma clara los factores de riesgo que condicionan la salud de forma diferencial, por lo que hay que exigir estrategias de promoci贸n de la salud diferenciadas.

La investigaci贸n m茅dica, la docencia y la asistencia sanitaria han mirado a las mujeres como si fuesen hombres, no han tenido en cuenta sus problemas y enfermedades espec铆ficos, el 煤nico enfoque estudiado y valorado de la salud de las mujeres ha sido la salud reproductiva.

La formaci贸n m茅dica no ha tenido en cuenta que pod铆a haber diferencias en el modo de enfermar de mujeres y hombres, que los m茅todos de diagn贸stico pod铆an ser diferentes o que las terapias y los f谩rmacos pod铆an actuar de un modo distinto en los hombres y en las mujeres.

En cuanto a la salud laboral de las mujeres, existen tres razones particulares por las que es necesario abordarla de forma espec铆fica:

La mayor铆a de las mujeres trabajan en profesiones segregadas en funci贸n del sexo, con trabajos peor pagados y precariedad. No existen conocimientos espec铆ficos sobre los efectos en la salud de las mujeres de la exposici贸n a riesgos laborales. Soportan doble carga, empleo y cuidados.

Invisibilidad de las mujeres en los ensayos cl铆nicos

La falta de representaci贸n de las mujeres en los ensayos cl铆nicos tienen como consecuencia que los datos que se derivan de ellos para el tratamiento de los pacientes se han basado sobre todo en poblaci贸n masculina y as铆 se utiliza el mismo tratamiento para las mujeres en las que muchos de los f谩rmacos utilizados se metabolizan distinto que a los hombres o provocando distintos efectos.

Para corregir los resultados que se obtienen de los ensayos cl铆nicos, se publicaron unas gu铆as de trabajo que promov铆an la inclusi贸n de mujeres y minor铆as en los estudios, sin embargo a帽os despu茅s de la difusi贸n de estas gu铆as, se ha demostrado que tanto en el reclutamiento de mujeres como en el uso de an谩lisis espec铆ficos se ha avanzado muy poco. Una quinta parte de los estudios no inclu铆a mujeres como sujetos de investigaci贸n y esta cifra no mejor贸 de forma significativa en los a帽os siguientes. Por otro lado, donde s铆 se incluyen mujeres, en la mayor铆a de los casos, los resultados no son analizados por sexo ni por g茅nero.

驴Por qu茅 existe este vac铆o en la participaci贸n de mujeres?

Se dise帽an los an谩lisis cl铆nicos reclutando muestras uniformes de participantes para reducir la variabilidad y mejorar el alcance de los resultados. Adem谩s, cuanto mayor es una muestra, m谩s presupuesto se necesita.

Existe el miedo a incluir mujeres debido a los posibles riesgos que puedan comportar para ellas y su vida reproductiva.

Tambi茅n existen factores socioecon贸micos, muchas mujeres colocan su salud y su cuidado personal en el lugar m谩s bajo de su lista de prioridades. Adem谩s, el hecho de que no gocen de independencia econ贸mica, que no se tenga en cuenta el coste que genere participar en el ensayo y la falta de asistencia de hijas e hijos mientras est谩 ausente, hace que muchas mujeres ni se lo planteen.

Algunos resultados de la falta de estudios analizados por sexo.

La ausencia de investigaci贸n sobre c贸mo se manifiestan las enfermedades entre mujeres consigue que la informaci贸n que haya recogida no valore las diferentes manifestaciones de s铆ntomas y como resultado refleja que las mujeres representan la mayor铆a de los s铆ntomas sin diagn贸stico y que se enfoquen los diagn贸sticos err贸neamente, etiquetando con rapidez determinados s铆ntomas como problemas psicol贸gicos.

La valoraci贸n de las diferencias entre hombres y mujeres como una minusval铆a, es decir partir de una igualdad completa entre los organismos, confunde lo frecuente en un sexo con lo normal para todos.

Si las actitudes de m茅dicos y de profesionales sanitarios hacia sus pacientes ya est谩n sesgadas en un inicio, dif铆cilmente las estad铆sticas de prevalencia de enfermedades podr谩n ser objetivas.

Promover la salud en libertad

芦Los objetivos de salud, y en particular las preocupaciones para evitar riesgos para la salud de la poblaci贸n, disminuyen la libertad personal y se pueden convertir en una nueva forma de fascismo en la salud.禄

James McCormick

Entre un modelo positivista y un modelo biom茅dico el primero pensado en el bienestar y el segundo se refiere a evitar enfermedades F. Peter sugiere que no est谩n implicados con la equidad, recoge elementos del modelo positivista y del modelo biom茅dico, pero les a帽ade una dimensi贸n nueva: nuestra capacidad para decidir nuestro bienestar.

La falta de formaci贸n y de informaci贸n sobre la salud de las mujeres limita la libertad de decidir sobre un diagn贸stico que est茅 adaptado a las condiciones f铆sicas, medioambientales y psicosociales acorde a cada una.

Creer en el origen de la propia libertad, puede dar la seguridad de que se sabr谩 reproducir las condiciones para tenerla, incluso en condiciones desfavorables.

La promoci贸n de la salud y la prevenci贸n de enfermedades en las mujeres incluyen actividades de acompa帽amiento y de mejora de la autoestima, t茅cnicas de pedagog铆a feminista, actividades en grupo y formaci贸n de redes de ayuda mutua basadas en los apoyos naturales, por lo que se precisan intervenciones diferenciadas.

SALUD PARA TODAS