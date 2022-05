–

Sole y Francisco ten铆an siete hermanos cuando nacieron del mismo parto, en abril de 1965; a Francisco le llevaron a la incubadora porque, dijo alguien, ten铆a que ganar peso. Durante dos semanas los padres se las arreglaban para verle sin dejar solos a los otros ocho, porque la ni帽a Sole y su madre ya estaban en casa; era una de esas familias super numerosas que tanto gustaban a la dictadura, obsesionada con llegar a los 40 millones. Todo iba bien hasta que un d铆a, cuando el padre fue a ver al hijo, le dicen que el ni帽o ha muerto y que no puede verle porque est谩 en el dep贸sito. La noticia deja rota a la madre que no puede creerlo, ni entenderlo ni asumirlo. Al d铆a siguiente, ella va al hospital (hablamos de la maternidad de O’Donnell, en Madrid) con el hijo mayor, de 21, para recoger el cuerpo de Francisco y enterrarle; el cad谩ver ya no est谩, le dicen los m茅dicos, porque lo han incinerado, y las cenizas tampoco est谩n porque han desaparecido; y que no protesten, porque menudo mal trago les han ahorrado, por no hablar del tema econ贸mico. Protestaron, s铆; les doli贸 la insensibilidad y el tono autoritario de los m茅dicos que les llamaron desagradecidos y les amenazaron con llamar a la guardia civil para sacarlos del hospital si segu铆an reclamando. Los hermanos mayores siempre vieron algo raro en la muerte de su hermano. Algo no encajaba.

Cuatro d茅cadas despu茅s. Esos casos de robos de beb茅s de los que tanto se est谩 hablando se parecen demasiado a lo que pas贸 con Francisco. La familia Luque, como otras tantas, se pone en marcha.

鈥淪on casos calcados, existe un patr贸n, el modus operandi, que es el mismo siempre鈥, expone Sole Luque, que ten铆a 47 a帽os cuando fue consciente de que su hermano segu铆a vivo. 鈥淢e cost贸 much铆simo asumir mi nueva realidad, pensar muy bien lo que estaba sucediendo para mantener los pies en la tierra; es algo com煤n en muchas personas que han pasado por esto鈥. Lo siguiente fue concebir que no eran casos aislados, que hab铆a que unirse para pelear. 鈥淓st谩bamos ante una causa social, pol铆tica y, obviamente, judicial鈥.

As铆, desde 2011 a 2019, se han abierto m谩s de 2.100 diligencias de investigaci贸n por robos de ni帽os en maternidades o en hospitales. Y de esas, solo han llegado a los juzgados unas 522. El resto se ha archivado por prescripci贸n o por ausencia de pruebas. En el caso de la familia Luque, la de Sole y Francisco, la denuncia ni siquiera lleg贸 al juzgado porque no hab铆a indicios de delito. Respecto al tipo penal, en el mejor de los casos estamos ante un delito de detenci贸n ilegal de car谩cter permanente.

El robo de ni帽os es uno de los episodios m谩s tristes, s贸rdidos, silenciados, impunes y sobre todo crueles que han sucedido en Espa帽a desde el principio de la dictadura franquista. Comenz贸 con la separaci贸n de los ni帽os nacidos en c谩rceles de madres presas por su compromiso con la Rep煤blica. Tres a帽os les daban de plazo para estar con ellas; despu茅s, una mano negra les agarraba del brazo y, con todo el descaro, se los llevaba, desafiando el dolor de la madre que sab铆a que no volver铆a a ver a esa hija o a ese hijo. A veces las obligaban a firmar una carta escrita a la fuerza: 鈥淨uerida hija, s茅 que no ser茅 buena madre y esto lo hago por ti鈥. El horror y la crueldad fue subiendo de tono; muy poco se ha hablado del maltrato y el ensa帽amiento contra las mujeres, que resulta especialmente sangrante cuando vemos qui茅nes eran las se帽oras que regentaban las instituciones del r茅gimen desde las que se perpetraba esta atrocidad. Hablamos de Carmen Polo, Pilar Primo de Rivera o Mercedes Sanz, viuda de On茅simo Redondo.

El anteproyecto de ley de Memoria Democr谩tica recoge estos casos como v铆ctimas del franquismo. No ha sido f谩cil, pero era necesario. Lo hablamos con dos personas muy implicadas en esta cuesti贸n: Ar谩nzazu Borrachero, profesora de Lenguas y Literaturas espa帽olas en Queensborough Community College, y directora del proyecto Mujer y Memoria; y con Soledad Luque, presidenta de la asociaci贸n Todos los ni帽os robados son tambi茅n mis ni帽os y portavoz de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los cr铆menes del franquismo.

Algunas veces se ha dicho que los beb茅s robados y sus familias no son v铆ctimas del franquismo.

Soledad Luque: Para nosotros esto es algo tr谩gico. Dentro de los memorialistas, hay personas que consideran que no existi贸 el robo de beb茅s y que si existi贸, solo afect贸 a mujeres republicanas. Eso es terrible, porque niega la enorme magnitud que tuvo la represi贸n franquista, que no solamente fue pol铆tica: fue ideol贸gica, fue social, fue econ贸mica, fue una represi贸n de g茅nero brutal y esto supone negar una represi贸n de g茅nero en la dictadura franquista; se normaliz贸 una violencia sist茅mica contra las mujeres. Son mujeres que tambi茅n perdieron la guerra.

Ar谩nzazu Borrachero: Ha hecho falta una revisi贸n bastante interesante del concepto de v铆ctima para que ahora ese relato haya cambiado. De hecho, en el proyecto de ley de Memoria Democr谩tica, las v铆ctimas de los beb茅s robados est谩n mencionadas; no con todo el detalle y el contexto que nos gustar铆a, pero est谩n, lo cual quiere decir que esa reivindicaci贸n se ha conseguido. El trabajo que se ha hecho de educaci贸n de la sociedad y de los pol铆ticos para que se las vea como v铆ctimas del franquismo ha sido muy exitoso.

驴Cu谩les son las ideas y objetivos principales de la Ley de beb茅s robados?

Soledad Luque: El objetivo principal es que el Estado asuma la responsabilidad de la b煤squeda de estos ni帽os y ni帽as, porque ahora somos las propias v铆ctimas las que hacemos de detectives; lo que pedimos es verdad, justicia, reparaci贸n y garant铆as de no repetici贸n. La Ley recoge muchas de las recomendaciones realizadas por organismos internacionales, muchas de ellas del Parlamento Europeo. B谩sicamente, y apoyada en esos cuatro pilares: el acceso a los archivos p煤blicos y privados; una fiscal铆a especializada; que los robos de ni帽os se traten como derechos de lesa humanidad; un banco de datos gen茅ticos; una comisi贸n nacional por el derecho a la identidad. Consideramos que son delitos que no tienen fecha de cierre, y por eso entendemos que la tipificaci贸n penal ha de ser la de desaparici贸n forzada. No pueden prescribir. Ahora mismo hay una oportunidad hist贸rica para que el Gobierno lo saque adelante.

Hay una corriente que niega la tragedia de los beb茅s robados. 驴Por qu茅?

Ar谩nzazu Borrachero: Tiene que ver con una falta de comprensi贸n del tipo de v铆ctima del que estamos hablando, que quiz谩 no se considera como v铆ctima pol铆tica. Las v铆ctimas de la desaparici贸n del robo de ni帽os no eran las que empu帽aban las armas, las que pertenec铆an a un sindicato o a un partido pol铆tico. Nosotros defendemos que las v铆ctimas de los beb茅s robados sufrieron una represi贸n de g茅nero, muy relacionado con el tema reproductivo, porque la reproducci贸n era fundamental para el franquismo y la demograf铆a. De ese tipo de represi贸n que sufrieron madres y ni帽as, que tiene que ver con los trabajos forzados de las ni帽as en las instituciones del Estado no se est谩 ocupando nadie. Los preventorios: 驴qu茅 pas贸 ah铆? Se experiment贸 con los ni帽os y ni帽as de los preventorios, se ha sabido que les pon铆an inyecciones, 驴de qu茅? Creo que es una falta de comprensi贸n de lo que es la represi贸n de g茅nero, que tambi茅n es una represi贸n pol铆tica, aunque haya gente que no lo vea como represi贸n pol铆tica.

Pilar de Rivera dirig铆a el Auxilio Social, Carmen Polo presid铆a el Patronato para la Protecci贸n de la Mujer, dos instituciones implicadas en el robo de beb茅s. 驴Hubo implicaci贸n del Estado, del franquismo, en el robo de ni帽os?

Ar谩nzazu Borrachero: Todo esto no lo tenemos muy investigado todav铆a, yo pienso que las personas que dirig铆an el Auxilio Social o el Patronato de Protecci贸n de la Mujer no eran ajenas. Sabemos que hab铆a pisos de mujeres solteras: tenemos mucha informaci贸n acerca de pisos regentados por mujeres de la alta sociedad en los que les quitaban los beb茅s a mujeres j贸venes, madres solteras embarazadas; esos pisos eran de personas muy conectadas con las 茅lites franquistas. Yo creo que lo sab铆an; que hab铆a todo un movimiento de reubicaci贸n de ni帽os que se produc铆a de forma completamente irregular. Todas las 茅lites estaban implicadas: la Iglesia, el ej茅rcito, el Gobierno y las clases altas. Tenemos claro que, como m铆nimo por omisi贸n, el Estado estaba implicado en esto. No tenemos m谩s documentaci贸n probatoria de momento.

Soledad Luque: Los ni帽os no solo desaparec铆an del Patronato, de las instituciones puramente franquistas; nosotros se帽alamos a todos los tent谩culos del poder. Cuando decimos que el franquismo triunf贸, es porque triunf贸 absolutamente hasta normalizar todo lo que suced铆a. Los ni帽os desaparec铆an en hospitales p煤blicos y privados. Aqu铆 estaban implicados instituciones sanitarias, religiosas, funcionariado p煤blico. Aqu铆 se mezclan varias cosas por las que es complicado abrir un mel贸n porque no se ha juzgado nunca ni al franquismo ni al continuismo del franquismo. El mel贸n, si se abre, es monumental, con este tema y con otros.

驴Se est谩 investigando la implicaci贸n del Estado franquista en la desaparici贸n o robo de ni帽os?

Ar谩nzazu Borrachero: No, nadie quiere meter la cabeza en ese asunto; y en el robo en los hospitales est谩 pasando lo mismo, porque en los documentos salen nombres, que no hemos publicado, pero son nombres de m茅dicos que presentan conexiones con el r茅gimen franquista; y, adem谩s, son m茅dicos condecorados.

Adem谩s de la parte ideol贸gica, 驴exist铆a tambi茅n la intenci贸n de lucrarse?

Soledad Luque: Eso es innegable, pero tambi茅n hay una gran carga ideol贸gica. A una mujer le quitaron a su hija por estar divorciada. Si adem谩s se enriquec铆an con ello, mejor. Todo se entrelaza: lo econ贸mico, lo social, lo pol铆tico y tambi茅n el factor g茅nero era determinante, mucho m谩s que cualquier otro. Una de las caracter铆sticas de los Estados totalitarios es enriquecerse con la opresi贸n y represi贸n a los sectores vulnerables y ah铆 se incluye el trabajo esclavo, el expolio generalizado y el robo de ni帽os y ni帽as.

Ar谩nzazu Borrachero: Seguro que hubo lucro, pero tambi茅n hubo lucro con los trabajos forzados y eso era ideol贸gico; no se puede separar la ideolog铆a del lucro en casos como los de presos a los que se obligaba a trabajar construyendo pantanos; ah铆 tambi茅n hab铆a una ideolog铆a que permit铆a que esas personas fueran explotadas, con los beb茅s sucedi贸 lo mismo.

