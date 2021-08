–

La Cadena SER accede a la conversaci贸n de un ciudadano con la Consejer铆a de Sanidad para citarlo para la vacunaci贸n. La grabaci贸n, realizada por 茅l mismo, revela que el adelanto de la vacuna para los que han pasado el COVID en Madrid no ha pasado a煤n de los titulares, aunque el gobierno regional asegura que ya se aplica.

Este viernes se cumple una semana desde que la Consejer铆a de Sanidad anunci贸 en rueda de prensa que acortaba la espera de la vacuna para los madrile帽os que ya han pasado la enfermedad, pero esta grabaci贸n a la que ha tenido acceso la SER demuestra que a煤n no ha informado ni siquiera a los operadores del tel茅fono COVID.

鈥淟a Comunidad de Madrid va adelantar el periodo de tiempo establecido para la administraci贸n de la vacuna en las personas menores de 65 a帽os, con antecedentes de infecci贸n, pasando de seis meses a un mes鈥. Son las palabras con las que el viceconsejero de Salud P煤blica, Antonio Zapatero, hizo con solemnidad el anuncio el pasado viernes, cuando sum贸 a Madrid a la lista de Comunidades Aut贸nomas que han reducido la espera -entre otras, Arag贸n, Canarias, Pa铆s Vasco o Catalu帽a-. Seis d铆as despu茅s parece que hab铆a m谩s prisa por hacer el anuncio, que por poner en marcha la medida de forma efectiva.

Miguel 鈥搉ombre ficticio- se puso la primera dosis a comienzos de julio, pero se infect贸 mientras esperaba la segunda fuera de Madrid. Eso ocurri贸 el d铆a 23 y 茅l ya se hab铆a resignado a esperar medio a帽o para recibir ese segundo pinchazo. Es lo que marcaban los protocolos hasta el anuncio de Zapatero, que con una frase cambi贸 las expectativas de 120.000 ciudadanos, seg煤n las cifras facilitadas por la propia Consejer铆a de Sanidad.

A Miguel lo han llamado desde entonces media docena de veces para citarlo para la segunda dosis. 鈥淣o s茅 si es porque di positivo fuera de Madrid, debe de ser que no hablan entre ellos鈥, dice en referencia a los distintos servicios auton贸micos de salud. La conversaci贸n es siempre la misma: 茅l les cuenta a los operadores que ha dado positivo recientemente; ellos le responden que entonces debe esperar seis meses; y proceden a aplazar su cita. A los tres o cuatro d铆as el tel茅fono vuelve a sonar.

El pasado viernes este madrile帽o escuch贸 el cambio de criterio y pens贸 que ser铆a el final a su particular 鈥榙铆a de la marmota鈥. Intent贸 pedir cita, 谩vido por verse ya con la pauta completa, pero para su sorpresa los operadores del tel茅fono COVID no sab铆an a煤n nada. Decidi贸 esperar, pero las llamadas siguen produci茅ndose en los mismos t茅rminos, la 煤ltima este mi茅rcoles:

– 鈥淟lam茅 yo mismo para informarme y no s茅 si me puedo vacunar ya o no, la verdad鈥, le dijo Miguel a su interlocutora despu茅s de explicarle su situaci贸n.

– 鈥淟a informaci贸n que tenemos es que debe esperar los seis meses鈥, le respondi贸 ella al otro lado de la l铆nea. 鈥淵o lo que hago es que le pospongan la cita鈥.

– 鈥淧ero me van a llamar ustedes otra vez pasado ma帽ana鈥.

– 鈥淢e imagino que no. Yo estoy poniendo en observaciones que ha pasado el COVID y que debe esperar seis meses鈥.

– 鈥淓s que lo han puesto ya tres o cuatro compa帽eras tuyas. Ponlo, pero s茅 que es una p茅rdida de tiempo y que me volver茅is a llamar鈥, zanj贸 Miguel, que recibi贸 por respuesta una ligera risa de complicidad de la operadora.

La Consejer铆a niega que su anuncio no se est茅 aplicando. Fuentes del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero aseguran que el adelanto es efectivo desde el lunes de esta semana y que el caso de Miguel 鈥渆s puntual鈥. 脡l insiste en que no es la primera operadora con la que habla que no est谩 informada de que los madrile帽os que han pasado la infecci贸n ya no tienen que esperar seis meses para recibir la vacuna. De hecho, no ha conseguido a煤n hablar con alguien que le diga lo mismo que escucho al viceconsejero Zapatero el pasado viernes. Quejas como las de Miguel abundan tambi茅n en redes sociales.

