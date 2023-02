Normal

1. Con o

sin elecciones, la esclavitud asalariada y la tiran铆a estatal existen. Con o

sin elecciones, la lucha de clases existe. Los pol铆ticos cambian, la

explotaci贸n y la opresi贸n siguen. Los pol铆ticos cambian, la lucha entre

burgueses y proletarios sigue. A los revolucionarios no nos interesa lo

parcial, lo superficial, lo pasajero ni los falsos debates o trampas pol铆ticas

de la clase dominante y sus falsos opositores. Nos interesa transformar todo lo

existente desde la ra铆z. No nos interesa cambiar de amos, sino dejar de

tenerlos. Nos interesa apropiarnos de nuestras vidas y decidir sobre ellas en

com煤n, apropi谩ndonos de las condiciones materiales que las hacen posibles.

2. La pol铆tica es el poder separado y

alienado/alienante de la gente sobre su vida, dentro de una sociedad basada en

la separaci贸n y la alienaci贸n de todo y de todos: el capitalismo. Por lo tanto,

la pol铆tica no es parte de la soluci贸n. Es parte del problema: la reproducci贸n

de la sociedad capitalista, con o sin elecciones.

3. S贸lo lo que est谩 separado y alienado, puede ser

representado. De all铆 la existencia de los representantes pol铆ticos. Quien

delega el poder sobre su vida a un representante pol铆tico cualquiera 鈥攏o

importa si es de derecha o de izquierda鈥, lo pierde. Esto es la enajenaci贸n o

alienaci贸n pol铆tica.

4. En tiempo de elecciones, la gente en realidad no

elige. Las elecciones son un espect谩culo de la decisi贸n: eso es el circo

electoral. Quienes ponen a 鈥渄ecidir鈥 al resto de la poblaci贸n cada tantos a帽os,

son quienes realmente ejercen el poder o poseen el monopolio de la decisi贸n

sobre toda la sociedad: eso es el Estado. De la misma manera, quienes realmente

ejercen el poder no son quienes responden las preguntas (ej. consulta popular),

sino quienes las formulan o plantean: eso es la dominaci贸n pol铆tica de los

propietarios sobre los despose铆dos, de los patrones sobre los trabajadores, de

la burgues铆a sobre el proletariado, de los amos de la sociedad sobre los

esclavos modernos. El circo electoral cumple la funci贸n de legitimar esta dominaci贸n

de clase cada tantos a帽os. Es el 鈥渃ambio de aceite鈥 o el engrasamiento de esta

m谩quina capitalista de alienaci贸n pol铆tica.

5. La democracia es la dictadura social,

invisibilizada, normalizada y legitimada de la burgues铆a sobre el proletariado.

Y la “ciudadan铆a” es el membrete ideol贸gico tambi茅n normalizado 鈥攑or

los pol铆ticos, los medios de comunicaci贸n y la academia鈥 para ocultar la

existencia, diferencia y antagonismo de clases. No en vano el voto es

obligatorio, y las elecciones son vigiladas por los militares y los polic铆as.

Pero, la democracia va m谩s all谩 de las elecciones: la democracia es tener la

“libertad” y la 鈥渋gualdad鈥 mercantiles de ser explotados trabajando

de lo que sea 贸 morir de hambre, deudas y depresi贸n, todos los d铆as en todo el

mundo.

6. La experiencia hist贸rico-mundial contempor谩nea

demuestra que, despu茅s de elecciones y de nuevas autoridades pol铆ticas electas

鈥攄e derecha y de izquierda, al final resulta igual鈥, las condiciones materiales

de existencia de la mayor铆a de la poblaci贸n que los “elige” no

mejora. Al contrario, empeora.

7. El empeoramiento de las condiciones materiales

de existencia de la mayor铆a de la poblaci贸n (ej. desempleo, inflaci贸n,

inseguridad, etc.) se debe a la actual crisis econ贸mica, hist贸rica e

internacional del capitalismo o de las relaciones de producci贸n 鈥攜 de

reproducci贸n social鈥 capitalistas en todo el mundo, no a tales o cuales

pol铆ticas p煤blicas, no a tales o cuales gobiernos, ni mucho menos a tales o

cuales gobernantes, pol铆ticos o caudillos de tal o cual pa铆s ni de tal o cual

ciudad. La sociedad capitalista no funciona as铆, sino al rev茅s. Las relaciones

sociales son impersonales, y los cambios sociales son procesos hist贸ricos

protagonizados por masas an贸nimas.

8. La base material del poder pol铆tico es el poder

econ贸mico: las relaciones de propiedad y de producci贸n entre las clases

sociales. Por lo tanto, el poder de clase radica y se juega realmente en el

terreno de la producci贸n social, no en el terreno de la pol铆tica.

9. La pol铆tica cambia lo aparente para que lo

fundamental no cambie: las relaciones de explotaci贸n y dominaci贸n capitalistas.

Si “todos los pol铆ticos son ladrones” o “todos los pol铆ticos

roban” es porque son representantes del robo diario, invisibilizado,

normalizado y legalizado que comete la clase capitalista contra la clase

trabajadora: el trabajo no remunerado que se disfraza de trabajo remunerado

bajo la forma salario. Sin trabajo asalariado no hay Capital. Y el Estado, con

los pol铆ticos y los polic铆as en primera l铆nea, es el Estado del Capital. Por lo

tanto, la acumulaci贸n de capital es inseparable de la acumulaci贸n de poder, y

viceversa. Todo esto, mediante la explotaci贸n del proletariado. En pocas

palabras: los pol铆ticos cambian, la explotaci贸n y la miseria siguen.

10. La pol铆tica es la representaci贸n y la gesti贸n de

los diferentes intereses materiales de clase. Quien diga lo contrario, o no

entiende lo que realmente es la pol铆tica o esconde sus intereses econ贸micos. La

competencia entre diferentes partidos pol铆ticos en realidad es una competencia

entre diferentes fracciones de la clase capitalista: son pugnas interburguesas

o peleas entre patrones. Peleas por la repartici贸n del bot铆n de la econom铆a y

del Estado (hoy en d铆a, incluido el narcotr谩fico), donde hacen pasar sus

intereses particulares como si fuesen intereses generales o de toda la

poblaci贸n; pero, en realidad no lo son, porque s贸lo son intereses capitalistas

en competencia, para la cual utilizan a los proletarios con y sin trabajo como

carne de urna y de ca帽贸n.

11. La sociedad no se transforma desde arriba, con

otra gesti贸n o administraci贸n del Estado y sus instituciones; es decir, no se

transforma desde la pol铆tica. La sociedad se transforma desde abajo, desde sus

bases o sus ra铆ces. Transformando las relaciones de propiedad y de producci贸n.

Creando y desarrollando nuevas relaciones sociales entre los individuos,

relaciones no mercantiles y no jer谩rquicas, relaciones entre iguales sin jefes

ni vanguardias, en todos los aspectos de la vida. En una palabra: mediante la

revoluci贸n social. Esto no es “la verdadera democracia”

(鈥減articipativa, directa, popular, socialista鈥, etc.), ya que la democracia es

y s贸lo puede ser la dictadura de las relaciones mercantiles-capitalistas, la

dictadura social del mercado y del Estado, la dictadura de la burgues铆a sobre

el proletariado. Por el contrario, las nuevas relaciones humanas entre los

individuos son un poder social revolucionario, que es la 煤nica palanca real

para transformar la sociedad, como lo demuestra la experiencia hist贸rico-mundial

de la lucha de clases.

12. Creer que la sociedad se transforma desde la

pol铆tica es como creer que un drogadicto se recupera consumiendo drogas

diferentes o cambiando de 鈥渂rujo鈥. La pol铆tica no es parte de la soluci贸n. Es

parte del problema. Y los pol铆ticos, todos los pol铆ticos o 鈥渂rujos鈥 de la

pol铆tica sin excepci贸n, tambi茅n.

13. Los electores que dicen sobre los pol铆ticos

“que roben, pero que hagan obra”, es porque se resignan a recibir

migajas de la clase explotadora y dominante, a seguir siendo explotados y

oprimidos, representados y pastoreados鈥 en fin, faenados como ganado. El

clientelismo pol铆tico es una relaci贸n enferma de doble v铆a: no s贸lo es de

arriba-abajo, sino tambi茅n de abajo-arriba, porque es una forma de s铆ndrome de

Estocolmo (simpat铆a y hasta enamoramiento con el secuestrador) y de masoquismo

(gozar con el dolor infligido por el maltratador) de los esclavos modernos con

respecto a sus amos capitalistas. Los electores no son v铆ctimas. Tambi茅n tienen

su parte de responsabilidad en el problema de la dominaci贸n pol铆tica. Pero,

cuando la miseria y la opresi贸n apremien a煤n m谩s, tambi茅n pueden tener su parte

de responsabilidad en la soluci贸n: rebelarse contra sus pastores pol铆ticos y

autoorganizarse para apropiarse de sus vidas.

14. Lo mismo aplica para el caudillismo, no importa

si es de derecha o de izquierda, blanco-mestizo o ind铆gena, de la costa o de la

sierra, hombre o mujer, viejo o joven, etc. El problema es creer en un caudillo

y delegarle el poder sobre la propia vida. El caudillismo y el clientelismo son

los dos lados de la misma moneda manchada de sudor y sangre. El populismo y la

demagogia son harina podrida del mismo costal.

15. Los partidos de izquierda que participan en

elecciones y las ganan 鈥攏o importa si solos o mediante alianzas oportunistas

con partidos de centro y de derecha鈥, son las vanguardias鈥 pero del

colaboracionismo de clases y de fortalecer el Estado burgu茅s, que es el poder

concentrado del Capital y el enemigo mortal del proletariado. Trabajan para el

enemigo, aunque digan lo contrario. Por lo tanto, no son fuerzas

revolucionarias, sino fuerzas contrarrevolucionarias disfrazadas de

revolucionarias. Es la izquierda del Capital o el tent谩culo izquierdo del

Estado capitalista. 鈥淚zquierda y derecha: la misma mierda鈥.

16. Votar nulo sigue siendo votar; es decir, sigue

siendo participar en el circo electoral o una forma de “protesta

ciudadana”, “voto protesta” o “voto castigo” a los

pol铆ticos. A lo sumo, puede ser un s铆ntoma del malestar social y nada m谩s. El

voto nulo no golpea a la dictadura burguesa llamada democracia. Ni siquiera le

hace cosquillas. El voto nulo es pol铆ticamente irrelevante o, mejor dicho,

inefectivo para fines revolucionarios reales. Votar nulo o votar por cualquier

partido 鈥攐 candidato鈥 pol铆tico es un falso debate o trampa pol铆tica de la clase

dominante y sus falsos opositores.

17. Lo mismo aplica para votar 鈥渟铆 o no鈥 en las

preguntas de la consulta popular, porque quienes realmente deciden no son

quienes responden las preguntas, sino quienes las formulan o plantean: la clase

de los capitalistas y sus pol铆ticos, mismos que seguir谩n lucrando y gobernando

en medio de la actual cat谩strofe.

18. No

votar tampoco es una opci贸n que beneficie a la clase trabajadora en la

coyuntura actual, porque si no votas te multan. De hecho, la mayor铆a de gente

vamos a votar para que no nos multen y nos den ese papel para poder hacer todo

tipo de tr谩mite. Es una obligaci贸n ciudadana de la dictadura democr谩tica del

Capital sobre el proletariado. Votes por quien votes, gane quien gane, respondas 鈥渟铆 o no鈥,

votes o no votes, nada fundamental cambiar谩, porque votando no se cambia la

sociedad; y, despu茅s de este circo electoral, todo seguir谩 de mal en peor.

Votar o no votar es otro falso debate o trampa pol铆tica de la clase dominante y

sus falsos opositores.

19. Abstenerse de participar en elecciones es

necesario, pero no es suficiente. Rechazar y boicotear la asquerosa campa帽a

electoral (arrancar pancartas de los candidatos, robarse la papeleta, etc.) es v谩lido, pero no es suficiente. Con o sin elecciones, hay que

luchar y organizarse como clase por fuera y en contra de las instituciones y

las l贸gicas del Capital, del Estado, de la naci贸n o la patria, del gremio y del

colaboracionismo de clases (todo lo cual incluye a partidos, sindicatos,

fundaciones, iglesias, etc.), para desarrollar y ejercer un poder social

revolucionario (autoorganizado masivamente en asambleas, comit茅s, consejos,

etc.), al calor de la profundizaci贸n y la extensi贸n del antagonismo de clases.

20. Anti-pol铆tica no significa desentenderse de la

pol铆tica, ser indiferentes ni mucho menos ser “neutrales”, porque en

la sociedad de clases nada ni nadie es “neutral”. Dial茅cticamente

hablando 鈥攅sto es, asumiendo la contradicci贸n viviente de todo lo existente

para su superaci贸n鈥, anti-pol铆tica significa que el 煤nico “programa

pol铆tico” de los revolucionarios es la abolici贸n de la pol铆tica, entendida

como el poder separado y alienado/alienante de la gente sobre su vida,

precisamente para que la gente se apropie de sus vidas o pueda decidir

realmente sobre ellas en com煤n. La base material de ello es la apropiaci贸n colectiva

de todos los medios de producci贸n, as铆 como de todos los bienes y servicios, en

todos los espacios sociales y territorios, ya no para producir y poner a

circular mercanc铆as con las cuales lucrar, sino para satisfacer las necesidades

colectivas directamente, sin intermediaci贸n del mercado ni del Estado. Esto es

desarrollar y ejercer un poder social revolucionario, porque 鈥攊nsistimos鈥 el

poder de clase radica y se juega realmente en el terreno de la producci贸n

social, no de la pol铆tica.

Proletarios:

21. Hasta que no aprendamos todo esto en la pr谩ctica

鈥攁 punta de golpes de realidad鈥 y actuemos en consecuencia, la historia seguir谩

repiti茅ndose y empeor谩ndose, obviamente para la clase de los despose铆dos,

explotados y oprimidos; porque, en cambio, la clase capitalista y sus pol铆ticos

de derecha y de izquierda seguir谩n acumulando capital y poder, cueste lo que

cueste y digan lo que digan.

22. Dejemos de creer y de confiar en el Estado, los

gobiernos, la democracia, su circo electoral y sus payasos los pol铆ticos tanto

de derecha como de izquierda. Trat茅moslos como lo que realmente son: enemigos

de clase, con todo el repudio que se merecen.

23. Confiemos solamente en nuestras propias fuerzas

para cambiar nuestras vidas. Al fin y al cabo, somos millones y somos mayor铆a

social鈥 No permitamos que los pol铆ticos, en especial los pol铆ticos de

izquierda, nos 鈥渞epresenten鈥 y se apropien de nuestras luchas (ej. los Paros

Nacionales del 2019 y del 2022) o que hagan de ellas parte de su “capital

pol铆tico”. Una vez que ganan y administran el Estado y la crisis

capitalistas, no son “traidores”: son representantes de las

relaciones y los intereses capitalistas contra el proletariado, son enemigos de

clase. Trat茅moslos como tales, y confiemos solamente en nosotros mismos.

24. No se trata de cambiar de amos, sino de dejar de tenerlos. Ni por la derecha ni

por la izquierda del Capital. La lucha es clase contra clase hasta apropiarnos

de nuestras vidas en Comunidad humana real.





25. Si con nuestras manos y nuestros cerebros

nosotros producimos todo lo que existe en este mundo, entonces todo deber铆a

pertenecernos en com煤n para vivir bien. Pero, como no nos pertenece, entonces

hay que apropi谩rnoslo.

26. Mediante la autoorganizaci贸n y la acci贸n directa

de masas, apropi茅monos de la producci贸n social para apropiarnos de la decisi贸n

sobre nuestras vidas. Esto es desarrollar y ejercer un poder social

revolucionario. La autoorganizaci贸n es el primer paso de la revoluci贸n.

27. Apropi茅monos de la producci贸n social para dejar

de ser proletarios e instaurar la sociedad sin clases, Estado ni mercado, donde

todo sea de todos y nadie sea patr贸n, jefe ni representante de otros y nadie

sea mercader o comerciante de nada: la Comunidad humana real, aqu铆 y en todas

partes, sin patrias o fronteras nacionales.

28. Hasta entonces, s贸lo puede y debe haber guerra

de clases, entendida como guerra social y no como guerra militar, en la cual la

solidaridad es y ser谩 nuestra mejor arma. Aunque en determinado momento de la

guerra social, tambi茅n ser谩 inevitable y necesaria la violencia revolucionaria

o la ruptura insurreccional.

29. Hasta entonces, que el malestar diario se

transforme en protesta, las protestas en revuelta, y las revueltas en

revoluci贸n social mundial.