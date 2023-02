–

De parte de CGT Fesi Bac February 11, 2023 300 puntos de vista

La histeria contin煤a en el caso Villarejo, y cada vez m谩s personas del 谩mbito de BBVA est谩n siendo llamadas a declarar. FRANCISCO GONZALEZ ha negado ante el juez que ordenara contratar a Villarejo, seg煤n dec铆a el peri贸dico Cinco D铆as. Ni corto ni perezoso, el expresidente alega un 鈥渆rror lamentable鈥 del Banco el atribuirle la responsabilidad de una investigaci贸n. Tras dos horas y media de estar declarando ante el juez, FG insist铆a en que no tuvo ninguna responsabilidad en la contrataci贸n del Comisario Villarejo.

FG se ha desvinculado por completo de todos los encargos que durante m谩s de 10 a帽os el BBVA hizo al grupo Cenyt y por los que recibi贸 m谩s de 10,3 millones de euros. El que fuera todopoderoso del banco culpa ahora de toda la trama a Corrochano y B茅jar. Resulta dif铆cil creer que 茅l no supiera nada cuando, si por algo fue destacado FG, fue por imponer un control f茅rreo en todas las 谩reas. 脡l fue un presidente ejecutivo, de esos que no se esconden tras la barrera, sino que est谩n muy activos en toda toma de decisiones. 驴Casualidad que en este tema no supiera nada? A estas alturas, ya nadie cree en las casualidades. Por cierto, la Audiencia Nacional ha exigido al BBVA que aporte 17.000 documentos.

Ver resto de art铆culos

AL D脥A N潞 1 鈥 2023 (BBVA)