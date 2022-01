Entrevista con Rogelio Mayta, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Dispar贸 contra Luis Almagro, a quien defini贸 como un defensor de intereses estadounidenses

En su discurso de la Sesi贸n Plenaria de la XXII Asamblea de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe帽os (Celac), el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, llam贸 a los 32 pa铆ses miembros del mecanismo regional a “no ser simples instrumentos de los centros de poder que hace muy poco todav铆a nos despreciaban”. M谩s tarde, en un extenso di谩logo, Mayta profundiz贸 ese rumbo y llam贸 a buscar soluciones creativas para superar los problemas que enfrenta la regi贸n y evitar caer en el “veneno” del neoliberalismo.

Mayta recibi贸 a este diario en la embajada de Bolivia en Argentina y reiter贸 su confianza en potenciar el rol de la Celac. En contrapartida, llam贸 a remover de la Organizaci贸n de Estados Americanos (OEA) a Luis Almagro, a quien defini贸 como un “agente de discordia” y un defensor de intereses estadounidenses. El ministro de Relaciones Exteriores rechaz贸 una “injerencia flagrante en la pol铆tica interna de Bolivia” por parte del gobierno de Mauricio Macri en el caso del env铆o de armas, un proceso con “sabor a Plan C贸ndor”. Ante la oleada de gobiernos progresistas en la regi贸n, Mayta se mostr贸 cauto aunque remarc贸 que “probablemente este momento hist贸rico sea m谩s que nunca un terreno f茅rtil para lo popular y alternativo”.

Celac versus OEA

La Celac es el 煤nico mecanismo compuesto por todos los pa铆ses del continente americano menos EEUU y Canad谩. Su relevancia pol铆tica ha sido impulsada en los 煤ltimos a帽os por los presidentes de Argentina y M茅xico, Alberto Fern谩ndez y Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, especialmente luego del papel que desempe帽贸 la OEA en la denuncia de fraude contra Evo Morales en 2019. Mayta sostuvo que, a diferencia de lo que se pensaba a principios del siglo XXI, la globalizaci贸n “se est谩 haciendo a帽icos” y hay un resurgimiento de nacionalismos que “son m谩s simples de sostener cuando se trata de superpotencias”, porque 茅stas tienen la posibilidad de impulsar bloques regionales que de alguna manera buscan equilibrar las fuerzas.El desaf铆o, entonces, pasa por replicar esos procesos en la regi贸n.

Para presidir la Celac, Argentina contaba hasta el momento de la votaci贸n con el aval de 31 de los 32 pa铆ses miembros. Solo persist铆a la duda de Nicaragua, que el a帽o pasado se opuso a la candidatura argentina debido a la postura de la Casa Rosada frente a las detenciones de dirigentes pol铆ticos por parte del gobierno de Daniel Ortega. El pa铆s centroamericano no pas贸 desapercibido por las elecciones de noviembre de 2021, pero Mayta fue enf谩tico en defender el principio de no injerencia. “Creemos que si bien en algunos pa铆ses pueden existir divergencias y problemas, son los pueblos los que tienen que encontrar las soluciones. No creemos mucho en el tutelaje que algunos pa铆ses o potencias puedan pretender efectuar”, plante贸.

Para Mayta, en el caso de Latinoam茅rica y el Caribe hay cierta orfandad ante la posibilidad de estructurar bloques regionales de peso, y pone como ejemplo a la OEA: “No podemos decir que 茅sta sea un instrumento de articulaci贸n de un bloque regional ni mucho menos. Desde su concepci贸n misma ha sido pensada m谩s bien como un espacio de apoyo pol铆tico o a la pol铆tica exterior de EEUU”.

Hay gobiernos de la regi贸n que prefieren que la OEA siga como est谩, otros prefieren modificarla, otros directamente eliminarla y potenciar otros organismos como la propia Celac o Unasur. Mayta dijo que, si quiere persistir, la OEA tiene que cambiar de rumbo. Y ese cambio de rumbo pasa en buena medida por remover a su Secretario General. “Est谩 visto que Luis Almagro no es el articulador de los intereses de nuestra regi贸n. Se ha mostrado m谩s bien como un agente de discordia y un defensor de intereses de cierto pa铆s”, dispar贸.

Recomponer los lazos con EEUU

Para el gobierno de Bolivia, EEUU ha tenido un rol clave en el golpe de Estado de Jeanine 脕帽ez. No es f谩cil cicatrizar las heridas, pero Bolivia y EEUU est谩n en un proceso de “reconstrucci贸n” luego del triunfo de Joe Biden.

“Nuestra premisa es que se respeten nuestra soberan铆a y nuestra autodeterminaci贸n. Y as铆 lo hemos venido haciendo durante este a帽o de gobierno del presidente Lucho Arce. Y en esa l铆nea tambi茅n hemos tratado de tener una relaci贸n positiva y constructiva con los EEUU. No somos los mejores amigos, no podemos mentir, pero es un vecino de nuestro continente, lo entendemos as铆 y procuramos llevar una relaci贸n que sea constructiva”, explic贸 Mayta, quien reconoci贸 que es bueno que Washington hoy apoye al pa铆s a trav茅s de la donaci贸n de vacunas y no “con otros elementos que tiendan a desestabilizar gobiernos”.

Rogelio Mayta, canciller de Bolivia, en Buenos Aires.

Enfrentar a la pandemia

Bolivia tuvo, al igual que otros pa铆ses, dificultades en el acceso a las vacunas, en parte por la avaricia y la especulaci贸n de las potencias mundiales y los grandes laboratorios. A eso se sum贸 el dram谩tico escenario sanitario al que se enfrent贸 Arce al asumir la presidencia.

“Somos un caso excepcional en la regi贸n, porque cuando estalla la pandemia nosotros tenemos un gobierno de facto, demagogo a m谩s no poder. Entonces su 煤nica medida fue declarar cuarentena y encerrar a los bolivianos y bolivianas en su casa no para resguardar su salud, sino para perpetuarse en el gobierno porque ten铆an que llamar a elecciones. Mientras hab铆a cuarentena y la pandemia estaba presente de forma muy dura, ellos ten铆an el pretexto ideal para prolongar y prolongar su gobierno de facto”, afirm贸 Mayta.

Esa estrategia tambi茅n incluy贸 casos de corrupci贸n como el de los respiradores. El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, inform贸 el jueves pasado que ya est谩n listas las acusaciones formales por los dos casos de compras de respiradores chinos y espa帽oles con presuntos sobreprecios. Uno de los principales acusados es Marcelo Navajas, fugaz ministro de Salud del gobierno de facto de 脕帽ez. “Ellos entraron a hacerse millonarios, no a resguardar la salud, la vida y los intereses del pueblo. Para colmo, el gobierno inconstitucional se hab铆a peleado con medio planeta. Ten铆a mal铆sima relaci贸n con la Federaci贸n Rusa, con la Rep煤blica Popular China, con Espa帽a, Con M茅xico, con Argentina, Con Cuba, con todo el que pudiese sugerir que el mando que hab铆an asumido no era constitucional o pod铆a ser cuanto menos cuestionable”, explic贸 el abogado de 50 a帽os.

Con la llegada al poder de Arce, Bolivia se vio forzado a reconstruir las relaciones con la comunidad internacional. “Los pocos recursos que ten铆a el Estado en medio de la crisis econ贸mica que ya estaba presente, los hemos destinado a comprar vacunas y medicamentos. Nosotros establecimos contacto directamente con los grandes proveedores de medicamentos tan buscados como el Remdesivir, las pruebas de PCR y dem谩s las hemos ido a buscar al mundo. As铆 nuestra canciller铆a se ha vuelto como el proveedor de estos insumos sanitarios”, sostuvo Mayta, quien remarc贸 con orgullo que gracias a esa din谩mica el Estado boliviano pudo ahorrar m谩s de 50 millones de d贸lares.

Env铆o de armas con sabor a Plan C贸ndor

Mayta se escandaliza con la compra de respiradores con sobreprecio, pero mucho m谩s por el env铆o de armas del gobierno de Mauricio Macri a Bolivia. El caso se encuentra en la etapa preparatoria de juicio oral, aunque ya hay varias imputaciones en el proceso investigativo que involucran a personal militar y diplom谩tico. “La conducta del gobierno de Macri fue una injerencia flagrante en la pol铆tica interna de Bolivia, adem谩s de que nos ha dejado un sabor a Plan C贸ndor, porque el gobierno de Len铆n Moreno, seg煤n la evidencia que se conoce hasta el momento, fue otro contribuyente de material represivo para consolidar al gobierno de 脕帽ez”, coment贸 Mayta a este diario.

El canciller de Bolivia explic贸 que cuando 脕帽ez lleg贸 al gobierno ten铆a una estrategia para consolidarse que se fundaba en una “pol铆tica de terrorismo de Estado”: ten铆a las fuerzas militares y las fuerzas policiales a sus pies, pero necesitaba material para reprimir. “En ese 2019 hubo una articulaci贸n internacional para consolidar el gobierno de 脕帽ez, sabiendo que eso implicaba una represi贸n que iba a cobrarse vidas humanas e iba a significar graves violaciones de derechos humanos”, se帽al贸 Mayta, quien valor贸 positivamente el hecho de que, en el mismo avi贸n H茅rcules en el que el gobierno de Macri transport贸 material b茅lico, el gobierno de Fern谩ndez envi贸 al pa铆s del altiplano un mill贸n de vacunas Astrazeneca, lo que refleja “dos gobiernos argentinos que han mostrado una disposici贸n diametralmente diferente en relaci贸n al pueblo boliviano”.

La cuesti贸n del litio

Bolivia posee una de las mayores reservas de litio en el mundo, una formidable posibilidad de desarrollo pero tambi茅n un riesgo frente a la especulaci贸n de intereses extranjeros. “Hay que apuntar que en Bolivia estamos conscientes de que nuestra riqueza en recursos naturales tambi茅n ha sido nuestra maldici贸n desde los tiempos de la colonia”, afirm贸 Mayta al respecto.

El canciller cree que, en l铆nea con la historia, el golpe de Estado de 2019 parece haber estado motivado en la ambici贸n de este recurso estrat茅gico por lo menos para los pr贸ximos 20 a帽os. “Sabemos que es un riesgo y en este momento estamos buscando la mejor tecnolog铆a para poder llegar al momento ya de su explotaci贸n, pero no queremos explotarlo solamente como una materia prima, queremos llegar a cierto nivel de producci贸n, de manufactura. Y desde hace algunos meses atr谩s estamos llevando un proceso de selecci贸n de nuestra mejor opci贸n de sociedad en t茅rminos tecnol贸gicos y econ贸micos. Queremos aprovechar esta nueva tecnolog铆a que se llama extracci贸n directa de litio, que viene bien a las caracter铆sticas de nuestros salares”, explic贸 Mayta.

La salida al mar

A partir del renovador triunfo de Gabriel Boric en Chile, muchos analistas creen que podr铆a ser m谩s sencillo que Bolivia negocie su salida al mar, perdida hace m谩s de 100 a帽os en la Guerra del Pac铆fico. “Es una demanda hist贸rica del pueblo boliviano, pero tambi茅n somos cautos. Sabemos que los gobiernos tienen que responder tambi茅n en gran medida a lo que vaya pensando su pueblo. Son varios factores los que juegan para que los gobiernos vayan asumiendo decisiones. Nosotros somos creyentes de que es imperioso que llevemos un proceso de di谩logo con Chile en este aspecto sobre el que tenemos diferencias. Para nosotros es un tema que no est谩 resuelto y desde la perspectiva chilena es un caso cerrado”, dijo Mayta. Para el ministro, m谩s que nunca se imponen “soluciones creativas” en las que ambos pueblos puedan sentirse “ganadores”.

驴Una nueva oleada progresista?

A los gobiernos de tinte progresista de Arce, Fern谩ndez y L贸pez Obrador en la regi贸n, se acaba de sumar Boric y posiblemente se sumen este a帽o Lula en Brasil y Petro en Colombia. Las comparaciones con otros momentos hist贸ricos est谩n a la orden del d铆a, aunque Mayta advierte que hay diferencias.

“Es otro momento, pero probablemente este momento sea m谩s un terreno f茅rtil para lo popular, para lo alternativo. En Latinoam茅rica hasta hace unos cuatro o cinco a帽os se segu铆a sosteniendo que el neoliberalismo y todas esas premisas de la escuela de Chicago eran el camino para el desarrollo de los pueblos. En Latinoam茅rica no ha sucedido eso, y el alumno de excelencia que siempre se se帽alaba, que art铆culos de economistas siempre elogiaban como el caso de Chile, se les ha desportillado enormemente”, expres贸 el canciller boliviano, y agreg贸: “Sabemos que el neoliberalismo es mala medicina, es m谩s bien veneno. Ya lo sabemos y no lo queremos”.

