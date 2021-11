–

El día viernes 29 de Octubre, las familias de la recuperación de tierras de Guernica cortaron el Puente Pueyrredón en Avellaneda para exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos que se lograron luego de meses de negociación y sobre todo a raíz de la presión generada por decenas de acciones colectivas y callejeras, como movilizaciones y manifestaciones en varias dependencias gubernamentales, cortes de ruta y de diferentes accesos a la capital. Las actas de los acuerdos fueron firmadas por funcionarios del gobierno de Axel Kicillof y avalados por el ministro de Desarrollo Andrés Larroque. En ellos se comprometen a entregar lotes con servicios en un plazo de 180 días. De más está decir que estos plazos están vencidos desde hace meses y la situación de las cientos de familias sigue empeorando.

Después de un año del desproporcionado operativo comandado por el sanguinario Sergio Berni, los vecinos y vecinas desalojadas siguen viviendo en condiciones precarias, hacinades, en casas prestadas o directamente en situación de calle. “No podemos sostener la escolaridad de nuestros hijos. Las mujeres y disidencias víctimas de violencia de género seguimos en grave riesgo sin tener ninguna respuesta”, denuncian en un comunicado público.

En el acto de cierre del corte del puente, la intervención de las vecinas de la Recuperación de Tierras de Guernica apuntó contra las políticas de ajuste que atentan contra la clase trabajadora ocupada y desocupada, y a favor de seguir consolidando la organización para acciones conjuntas que trasciendan los límites del territorio.

Vanina del MTR Votamos Luchar, manifestó al respecto: “Vamos a seguir organizados, vamos a seguir en unidad de acción, no nos conformamos con la promesa de que en una semana nos estarían adjudicando lotes a cada una de las familias que venimos sosteniendo las luchas. Como no les creemos, vamos a seguir en asambleas permanentes, en asambleas en cada uno de nuestros lugares, para profundizar el plan de lucha si no nos dan la respuesta concreta de la tierra para vivir“. Con respecto a la avanzada represiva hace un año, agregó: “Entendemos que ese desalojo violento que se dio en Guernica, no fue solo para sacarnos de las tierras, porque lo que vinieron a atacar en ese momento fue la gran organización y todos los acuerdos que se habían logrado tomar entre todas las organizaciones y sobre todo entre todos los vecines que hacían asambleas todos los días para ver cómo iban a dirigir el barrio y qué tipo de barrio queríamos construir, un barrio comunitario, un barrio que abrazaba a cada una de las compañeras que habían llegado ahí porque venían sufriendo violencia de género”.

Mariana, otra de las vecinas organizadas, disparó: “Basta de pagarle al fondo monetario ¿Dónde están esos millones que pidieron? En los trabajadores se nota que no, porque cada vez hay más despidos y más precariedad en todos los sectores. El estado se encarga de pagar al fondo monetario cuando (con esa plata) podría resolver el tema de las viviendas”. En la misma línea de las intervenciones que la precedieron, destacó la capacidad de organización de la clase para la construcción de una sociedad distinta: “Defendemos el barrio comunitario que ponga por delante la solidaridad, eso es lo que vamos a seguir construyendo. Nosotros los trabajadores y trabajadoras nos bancamos el sol radiante, el frío y el hambre dentro del territorio. Hicimos ollas populares, conseguimos donaciones, eso lo hicimos nosotros los vecinos, las compañeras y compañeros organizados, no el estado. Siempre el estado como perro faldero, cuidando los intereses de los capitalistas. De eso el pueblo nunca se tiene que olvidar“. Finalizó reafirmando: “Queremos tierra para vivir, tierra para producir, es nuestro derecho que no se nos borre de la cabeza. Vamos a seguir en las calles, nos pueden tirar balas de goma ¿y qué vamos a hacer? Se la vamos a devolver. A nosotros no nos callan más“.

A la acción además se acercaron en solidaridad vecinas y vecinos de diferentes tomas, tanto de CABA como del conurbano bonaerense. Desde Fuerza de Mujeres de la Villa 31 exigieron que “Larreta se haga cargo” y que abra de una vez por todas una mesa de negociación para dar respuesta a las problemáticas habitacionales. Marcela del Barrio Unión de Rafael Castillo, La Matanza denunció la situación de total precariedad en la que viven las familias “Somos trabajadores y no es justo que no nos alcance el sueldo para comprar comida, para pagar el alquiler y los servicios”. Desde el Barrio Rincón de La Plata, apuntaron también contra los negociados entre el gobierno y las iglesias “En nuestro barrio, los del Pro y los peronistas le cedieron a la iglesia por noventa y nueve años nuestros terrenos, que estaban destinados a una salita de salud y a un jardín maternal. A la gente le falta la tierra para vivir y el poder, el estado y el capitalismo, se las regala a la iglesia. Y por palabras de los propios concejales peronistas, porque el gobierno nacional tiene una alianza estratégica con la iglesia y el vaticano. ¡Basta de regalar nuestras tierras!”.

Para el cierre del acto, una rapera y militante de la Juventud Guevarista de Mar del Plata, compartió sus rimas explosivas:

“El arte no debería ser un privilegio / por eso digo lo que digo / en estos versos

Seguro que a los de arriba molesto / a todos los enfrento

Se que no dudan / se que no piensan / tiran sus balas al que tiene conciencia

Ay que cagazo / obreros y estudiantes como en el Cordobazo

Con el pueblo cada vez más organizado / les tiembla el culo a más de un empresario

Tenés que dejar de mirar solo lo tuyo / y empezar a luchar por un mundo más justo

para seguir tejiendo nuestros sueños / para que el rap retumbe en todo el pueblo.

¡Arriba la lucha! ¡Tierra para vivir ya!”.

