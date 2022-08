Este mes de julio de 2022 se cumplen diez años de la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia

animal. Un grupo de científicos de diferentes áreas firmaron un

manifiesto, en el año 2012, donde dejaban claro que los seres humanos no

somos los únicos capaces de disfrutar de nuestra vida y de sentir

dolor. Confirmaban que la mayoría de animales también son plenamente

conscientes de sus experiencias en la vida y tienen sus preferencias y

sus intereses personales.

No fue un descubrimiento, ya que a lo

largo de la historia de la humanidad hemos dejado constancia de

innumerables experiencias y observaciones de conductas de otros animales

que nos han hecho pensar que cada individuo tiene una personalidad

única. Estas interpretaciones despertaron el movimiento animalista.

Aunque no fue hasta principios del siglo XX cuando se reconoció

oficialmente la etología como ciencia que estudia el comportamiento de

los animales. Desde entonces tenemos a nuestro alcance publicadas más

investigaciones, libros y estudios que nunca y no dejan lugar a dudas.

Por lo tanto, la Declaración fue un acto simbólico con el que personas

de ciencia quisieron transmitir a la sociedad y poner de manifiesto la

evidencia científica sobre la capacidad de sentir de la mayoría de

animales.

Pasados diez años de esta confirmación oficial, quizá

la meta de cerrar los mataderos quede todavía muy lejos. Al ver lo que

sucede tras los muros de esos lugares en los que se matan a 900 millones

de animales al año solo en el Estado español, mucha gente exigiría su

cierre inmediatamente, aunque luego, al pensarlo, no estaría preparada

para eliminar los productos de origen animal de sus platos.

Falta

concienciación para dar ese paso definitivo. Vivimos inmersos en una

sociedad que acepta la mentira y el engaño como recursos publicitarios y

donde triunfa el marketing de quien puede pagar más para vender. Por

eso, en gran medida, mucha gente sigue creyendo que necesita comer

carne, lácteos, huevos y pescado para disfrutar de una buena salud. A

pesar del hecho de que siempre ha habido personas, a lo largo de la

historia, que decidieron no comer animales y hoy son millones las

personas antiespecistas que llevan décadas siguiendo una dieta 100%

vegetal sin ningún tipo de problema causado por ello.

También

vivimos en la era de la desinformación, aunque nos parece que lo sabemos

todo y nos es difícil cuestionar nuestra manera de pensar. Muchas

personas se apresuran a defender el confinamiento y el infierno de

millones de animales no humanos en laboratorios, como si fuese algo

imprescindible o justificable para avanzar en medicina. Ignoran que

existen alternativas a este modo de investigación en las que nadie sufre

y desconocen el hecho de que más del 90% de experimentos con resultados positivos en otros animales fracasa en seres humanos.

Nos

queda mucho por aprender o, mejor dicho, por admitir y actuar en

consecuencia de nuestros conocimientos. Pero me parece lamentable que ni

siquiera seamos capaces de condenar unas prácticas de tortura que se

siguen celebrando a la vista de todos y todas y se justifiquen por ser

consideradas una forma de entretenimiento. La tauromaquia, es decir, los

encierros, las corridas, las becerradas, los toros embolados, ensogados

o tirados al mar son prácticas de maltrato que siguen siendo legales y

aceptadas socialmente. Al ser actos públicos, cualquier persona que

asista puede ver el sufrimiento de cada animal y la crueldad de los

participantes al violentarlos.

Por este motivo, más que

cualquier otra forma de explotación, una esperaría haber visto la

abolición de este trato hacia los animales como un paso inmediato tras

la Declaración de Cambridge. Pero siguen sucediendo y miles de personas

siguen participando y yendo a ver sin rubor las barbaries que se

cometen. ¿Por qué? Pensemos por un instante ¿en qué nos convierte

disfrutar del sufrimiento de otros? ¿Qué tipo de persona hace daño a

alguien para divertirse? ¿Por qué causamos dolor a otro individuo cuando

este no representa ningún tipo de amenaza?

Y, a pesar de que

cada vez hay mayor rechazo hacia estas atrocidades, ¿por qué no se

prohíben? No podemos seguir normalizando el sadismo. Si queremos una

sociedad sin violencia hacia los demás, no podemos seguir permitiéndola

hacia algunos. No podemos tolerar ninguna forma de violencia ante un

individuo que solo quiere vivir su vida y que no representa ningún

peligro para la de nadie.

Estos días están teniendo lugar

en muchos pueblos de nuestro país muchos actos con toros. Les hacen

correr asustados entre seres humanos que los atosigan, les pegan, les

empujan y les molestan para provocar que se defiendan de alguna manera

violenta. Además del sufrimiento por el estrés y el dolor de las

agresiones, hay que tener en cuenta los accidentes que se producen. Solo

por mencionar algunos, este año en Valencia han muerto tres personas en 24 horas

debido a heridas en encierros. En Teruel, el 20 de julio, un toro cayó

al suelo y no podía levantarse. Se le acercaron varias personas para intentar ponerlo en pie tirándole del rabo y cogiéndole por los cuernos

hasta que desistieron al oír que alguien decía que tenía una pata rota.

Y no olvidemos lo que sucedió en un pueblo de Guadalajara en agosto de

2021. El toro Campanito se escapó de una plaza y una persona lo atropelló en la calle dándole golpes con el coche hasta matarlo.

Para

conocer detalles sobre estos y otros llamados festejos y celebraciones

en las que se hace sufrir a un animal, podemos ver el reportaje Gurean, dirigido por Linas Korta.

Un recorrido por 30 pueblos y ciudades que refleja lo que somos capaces

de hacer cuando no valoramos la vida de los demás animales.

Para ver lo que ocurre en los mataderos, tenemos a nuestra disposición el reportaje Matadero, de Aitor Garmendia,

que sirve de testimonio del presente que nos ha tocado vivir. Una época

que pasará a la historia como el pico de crueldad hacia quienes

consideramos inferiores. Un momento de máxima falta de ética y de

empatía que todavía podemos transformar en cualquier momento.

La

Declaración de Cambridge y la realidad de los animales usados y

explotados que matamos actualmente me hace pensar que es hora de admitir

que hay cuestiones que no deberían estar permitidas y ni siquiera

someterse a voto. La integridad de las personas y del resto de animales

con los que compartimos este mundo no es una opinión ni puede ser la

preferencia de una mayoría o de una minoría. El derecho a vivir es eso,

un derecho que nadie debería poder arrebatarle a nadie. Hay otras

maneras de generar empleo, de ganarse la vida y, sobre todo, de

relacionarnos con el resto de especies animales.

https://www.elsaltodiario.com