De parte de ANRed July 28, 2021 13 puntos de vista

En los 煤ltimos d铆as la violencia policial cobr贸 relevancia a partir del disparo que efectu贸 un polic铆a de la bonaerense contra el m煤sico Santiago Moreno Charpentier, m谩s conocido como 芦Chano禄 y ex l铆der de la banda Tan Bi贸nica, en medio de un episodio de excitaci贸n psicomotriz. Violencia, detenci贸n, muerte bajo custodia: recopilamos otros casos donde la polic铆a tambi茅n act煤a sin respetar protocolos de protecci贸n de la salud mental e integridad de las personas. La historia de una pol铆tica represiva de gatillo f谩cil contra las personas con padecimientos mentales. Por ANRed

鈥淟a atenci贸n inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones de urgencia, particularmente cuando la evaluaci贸n inicial permite sospechar que se est谩 frente a un riesgo inminente para s铆 o para terceros por intoxicaci贸n o abstinencia de sustancias, o bien la presencia de otros padecimientos f铆sicos o mentales鈥, dice el Anexo de la resoluci贸n 506/2013 sobre 鈥淐uerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad. Pautas de Intervenci贸n para determinadas situaciones鈥, que rige en Buenos Aires. Esto nunca se aplic贸 donde corresponde, ni en otros territorios. Al contrario, como veremos en los siguientes casos el modus operandi policial se aplica de la misma manera, criminalizando y provocando mayor padecimiento en las personas con padecimientos mentales, en algunos casos asociados al consumo problem谩tico de sustancias ilegalizadas.

鈥淟eg铆tima defensa鈥. La polic铆a de la Provincia de Buenos Aires lleg贸 a la casa de Chano Charpentier ubicada en el barrio privado en Exaltaci贸n de la Cruz. Uno de los efectivos dispar贸 contra el m煤sico ex l铆der de la banda de rock Tan Bi贸nica cuando estaba atravesando una crisis de salud mental acompa帽ado de su madre y personal de salud. Tuvo que ser hospitalizado y sometido a operaciones quir煤rgicas debido a las consecuencias en 贸rganos vitales. Mientras su madre aclara al medio TN y C5N que 鈥淓n ning煤n momento atac贸 ni intent贸 agredir a nadie, menos a una mujer. Fue todo mentira: un polic铆a de menos de 20 a帽os le dispar贸 a mi hijo sin motivo鈥; esos medios de comunicaci贸n social y otros zanjaban el episodio con que la polic铆a actu贸 en leg铆tima defensa. El foco est谩 en la peligrosidad de una persona que atraviesa y sufre una crisis de salud mental y no en la responsabilidad del sistema represivo estatal. Por su parte el ministro de seguridad provincial Sergio Berni no critic贸 el accionar policial, sino que sostuvo que 鈥渟e podr铆a haber evitado con el uso de las pistolas taser鈥.

La Coordinadora Contra la Represi贸n Policial e Institucional (Correpi) argument贸 que las taser son armas de tortura y destac贸: 芦Estos hechos son utilizados, en especial en per铆odos pre-electorales como el actual, para insistir en 鈥渁lternativas鈥 al arma de fuego, como las pistolas Taser. Sistem谩ticamente, estas situaciones, que debieran impulsar el debate sobre las formas correctas de actuaci贸n estatal para preservar la vida e integridad f铆sica de todas las personas, son utilizadas para promover el falso debate entre un disparo de 9 mil铆metros y una descarga el茅ctrica paralizante禄.

Una nota de la organizaci贸n anti represiva recuerda que tienen un archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal que registra muchos casos de quienes padecieron alg煤n tipo de trastorno, como cuadros de excitaci贸n psicomotriz, brotes psic贸ticos, estados confusionales y similares por causas diversas, que terminaron en su detenci贸n y muerte bajo custodia.

鈥淢uerte dudosa鈥. El mi茅rcoles 21 de julio Victoria Nu帽ez una travesti de 27 a帽os tuvo una crisis emocional. Ante una llamada al 911 seis polic铆as llegaron al domicilio y su familia presente en ese momento relatan que los seis agentes se le subieron en la espalda para reducirla. La mam谩 empieza a decir que la suelten y cuando la dejan, Victoria estaba muerta.

Por su parte, tras el intento de gatillo f谩cil contra Chano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirti贸: 鈥渆stos casos en los que los polic铆as parecen no tener otro recurso que el uso de la fuerza letal evidencian d茅ficits importantes en la formaci贸n policial y en las intervenciones en casos de salud mental鈥.

En el mismo mes de julio la Polic铆a de Salta retuvo en el Parque San Mart铆n de la ciudad salte帽a a Mat铆as Nicol谩s Ruiz, un peluquero tucumano de 27 a帽os que estaba desnudo en la v铆a p煤blica. Cuando lleg贸 la ambulancia despu茅s el personal de salud constat贸 que el hombre estaba sin vida, con marcas de moretones y borcegos en su cuerpo. La fiscal del caso imput贸 a cuatro polic铆as y a cuatro operadores del Samec. Las c谩maras de seguridad muestran que Mat铆as estuvo todo el tiempo esposado y pidi贸 porfavor que no le hagan nada.

Durante la pandemia de coronavirus, hay otros casos donde las fuerzas de seguridad actuaron a trav茅s del gatillo f谩cil fuera de la provincia de Buenos Aires. Hace dos meses, Mart铆n Alejandro John, conocido como Tino en la comarca andina, paraje las golondrinas. Un grupo de tareas GEOP entr贸 para hacer un allanamiento a su casa y detenerlo porque la polic铆a hab铆a recibido un llamado de disparos de esa chacra. Tino era bipolar y desde los incendios que afectaron su chacra hab铆a incrementado sus colapsos nerviosos. El grupo de fuerzas armadas ingres贸 a su domicilio, lanzaron gases y le dispararon en la cabeza. Su pareja hab铆a sido maniatada a una silla para impedir que lo defendiera. 芦Cuando el ministro de Seguridad, Federico Massoni, dice que se agotaron todas las instancias hasta llegar a entrar a la casa, eso tambi茅n es dudoso porque seg煤n lo que hay relatado en la causa entre que entr贸 la polic铆a a la chacra desde la tranquera y el final de todo lo que pas贸 hubo nueve minutos. Son un mont贸n de dudas que empiezan a aflorar ahora porque ha habido mucho hermetismo por parte de la justicia鈥, denunci贸 Nelson 脕valos, de la APDH local en di谩logo con la periodista Luciana Rosende.

芦Como Jorge Javier 鈥淭ito鈥 Ortega, de 33 a帽os, que el 11 de noviembre de 2013, en Olavarr铆a, decidi贸 ir al arroyo Tapalqu茅 para quitarse la vida con la vieja pistola heredada del padre, en pleno ataque de angustia porque hab铆a perdido su trabajo y lo estaban desalojando. Los vecinos llamaron a la polic铆a, que 鈥渘eutraliz贸鈥 la tentativa de suicidio peg谩ndole un tiro禄 dice el comunicado de Correpi.

La lista sigue, y causa estupor. En tiempos electorales la sociedad podr谩 analizar las perspectivas de cada candidatura en cuanto a las pol铆ticas represivas y de cuidado de la salud mental. 鈥淓st谩 demostrado que la pobreza es un factor de riesgo para la salud mental鈥 sostiene Hugo Cohen, Jefe del Departamento de Salud Mental de R铆o Negro entre 1985 y 2000 y ex-asesor subregional en salud mental para Sudam茅rica de la OPS/OMS y actual colaborador del equipo regional de salud mental en desastres.

Entrevistado por Melina Michniuk, en cuanto a qu茅 hacer frente a la pandemia de coronavirus, el m茅dico psiquiatra refiri贸 que la poblaci贸n con mayores problemas de salud mental es la carenciada econ贸micamente e indic贸 que lo primero que hay que hacer es brindar agua, abrigo y alimento. Aquellas personas que no reciben eso, es muy probable que entren un proceso de afectaci贸n y deterioro de su salud mental; lo cual claramente sostiene, debe ser acompa帽ado por el sistema de salud. En cuanto a las pol铆ticas de seguridad plante贸 que deben ser tomadas con la condici贸n de que se respeten los derechos humanos de las personas.