April 25, 2021

Mientras las jugadoras de baloncesto, balonmano, waterpolo y hockey brillaban en todas las competiciones mundiales, las futbolistas de Espa√Īa odiaban el deporte que practicaban. Por Daniel H√©ctor Saban

‚ÄúNo las llames chicas, ll√°malas futbolistas‚ÄĚ, cuenta las problem√°ticas que debieron sobrellevar en la √©poca en que √Āngel Mar√≠a Villar ejerci√≥ c√≥mo presidente de Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF) y su selecci√≥n femenina era dirigida por Ignacio Quereda

A las mujeres les cost√≥ mucho tiempo poder demostrar que les atrae el f√ļtbol, lo entienden y lo pueden jugar. Las futbolistas sufrieron en Espa√Īa la marginaci√≥n de la dictadura y el machismo de la sociedad. Se debe pasar del maltrato al f√ļtbol practicado por mujeres a la dignificaci√≥n del oficio.

El f√ļtbol femenino vive una √©poca de expansi√≥n en Espa√Īa, pero a√ļn mantiene una realidad muy distinta cuando lo practica un hombre a cuando lo hace una mujer. ‚ÄúLa generaci√≥n de jugadoras que encabezan Jennifer Hermoso, Alexia Putellas o Irene Paredes ya son las referentes de muchas ni√Īas que no quieren solo jugar al f√ļtbol, sino que desean vivir de √©l‚ÄĚ, sostiene la presentadora a trav√©s de sus p√°ginas.

Hoy sus selecciones est√°n en la √©lite, con mujeres profesionales que se dedican solo a empujar una pelota, pero el trayecto ha sido largo y pedregoso. A principios de la d√©cada del setenta, las espa√Īolas no pod√≠an efectuar la apertura de una cuenta bancaria sin el permiso de su marido, que una adolescente pateara una pelota era mirado casi c√≥mo un acto de subversi√≥n.

En febrero de 1971, pudieron celebrar al fin, el encuentro inaugural de la selecci√≥n femenina espa√Īola en el estadio de la Condomina, en Murcia, ante unas 3.000 personas en el cual empataron con el seleccionado de Portugal.

Ignacio Quereda, ha quedado al descubierto en el libro en el que se muestra tal como si fuera una radiograf√≠a, el f√ļtbol femenino en Espa√Īa, durante el periodo en el cual fue su entrenador. Transcurr√≠a en el a√Īo 2015, cuando las jugadoras internacionales solicitaron la dimisi√≥n de su seleccionador.

El entrenador de f√ļtbol femenino, estuvo en su cargo desde el a√Īo 1988 hasta el 2015, y pudo lograr que jugadoras con un talento descomunal llegaran a odiar el bal√≥n. Esto es lo que relatan ellas mismas en el libro No las llames chicas, llamalas futbolistas. Durante ese lapso, Espa√Īa coleccion√≥ todo tipo de medallas con sus jugadoras de baloncesto, balonmano y otros deportes. Brillaron en los mundiales europeos y en los Juegos Ol√≠mpicos, en todos los deportes en los cuales compitieron salvo en el balompi√©.

El primer √©xito de la selecci√≥n no lleg√≥ hasta la Eurocopa de 1997, con Quereda en el banquillo, que no conoc√≠a el f√ļtbol femenino cuando fue nombrado. En esa Euro, disputada en Suecia y Noruega se logr√≥ una medalla de bronce, aunque de los cuatro partidos solo se gan√≥ uno. Recuerda el entrenador que ‚Äúhab√≠amos incorporado a jugadoras que estaban fuera de Espa√Īa‚ÄĚ.

Ya en 1996, la plantilla hab√≠a publicado un comunicado en el que acusaban a Quereda de menospreciar al f√ļtbol femenino, de tratar mal a las deportistas y de abusar de su autoridad. El presidente de la federaci√≥n √Āngel Mar√≠a Villar lo guard√≥ en la papelera del olvido.

De la mano de Jorge Vilda, la selecci√≥n espa√Īola ha subido pelda√Īo a tras pelda√Īo y se ubica en el top ten del ranking FIFA. El cuerpo t√©cnico se ha profesionalizado, con especialistas en nutrici√≥n, fisioterapia, psicolog√≠a, etc.

Con el f√ļtbol femenino nadie contaba. Quereda su entrenador y Villar el Presidente de la RFEF, ignoraban a las futbolistas. El machismo y la homofobia estaban presentes en el d√≠a a d√≠a de las representantes femeninas.

Despu√©s de 27 a√Īos, el seleccionador de f√ļtbol femenino, fue destituido de su puesto, debido a la rebeli√≥n de sus propias dirigidas, al concluir el mundial de Canad√°. En este evento, las futbolistas espa√Īolas fueron eliminadas en la primera fase del campeonato sin lograr ganar ning√ļn partido.

Sus jugadoras, sosten√≠an que ‚Äúno sabe entrenar, nos coacciona y hasta los utileros le tienen miedo‚ÄĚ. Las futbolistas, afirmaban que no sab√≠a c√≥mo preparar los partidos, y eran ellas quienes se debieron abocar a conseguir los videos de sus rivales para poder estudiar las t√©cnicas de los equipos a los cuales deb√≠an enfrentar.

A partir de ese momento de rebeli√≥n, empez√≥ una nueva etapa en la selecci√≥n femenina de f√ļtbol, logrando sin ir mucho m√°s lejos, las seleccionadas de la sub-17 el t√≠tulo de campeonas de Europa en su categor√≠a. Ese trofeo fue obtenido bajo la conducci√≥n de la primera mujer seleccionadora de f√ļtbol en Espa√Īa.

Maria Antonia ‚ÄúTo√Īa‚ÄĚ Is Pi√Īera, logr√≥ dirigiendo el equipo espa√Īol femenino de f√ļtbol, aparte de la copa mundial sub 17, un oro y dos platas en la Eurocopa, adem√°s de un bronce mundial. Sin embargo To√Īa deja la RFEF sin que en el comunicado oficial se especifique el motivo de su adi√≥s. La veterana seleccionadora fue destituida de un d√≠a para otro, no para impulsar el f√ļtbol femenino, sino para no obstaculizar el poder concedido a Jorge Vilda, quien fue designado como seleccionador femenino del equipo de f√ļtbol de Espa√Īa tras el retiro de Quereda en 2015.

To√Īa fue incluida entre las diez candidaturas al premio ‚ÄúThe Best‚ÄĚ a la mejor entrenador/a de la temporada 2018-19 junto a la seleccionadora femenina italiana Milena Bertolini, Jill Ellis seleccionadora estadounidense, Joe Montemurro entrenadora del Arsenal y Sarina Wiegman seleccionadora de Holanda. A pesar de sus m√©ritos fue desplazada de su cargo.

Por ese motivo, se le anunci√≥, a Jorge Vilda su nuevo cargo por tel√©fono comunicando al nuevo seleccionador que ‚Äúma√Īana hablamos de todo, pero quiero que sepas que se va a hacer p√ļblico que eres el nuevo entrenador del equipo absoluto‚ÄĚ

‚ÄúNo las llames chicas, llamalas futbolistas‚ÄĚ

El libro fue escrito por la periodista Danae Boronat, y en el mismo destapa una √©poca con asombrosa falta de visibilidad de las jugadoras, frente a situaciones que se consideraban normales en aquellos tiempos. En su texto, ha sacado a la luz las permanentes vejaciones a que fueron sometidas las espa√Īolas durante casi tres d√©cadas.

Las actitudes machistas y hom√≥fobas que recopila el texto son mucho m√°s elocuentes que las opiniones que se hab√≠an vertido sobre el director t√©cnico hace seis a√Īos, cuando las deportistas espa√Īolas hab√≠an solicitado por carta su desvinculaci√≥n.

Hoy ha cambiado la mirada social, y ya no tienen temor a represalias y a experimentar verg√ľenza. En la actualidad existen muchos Queredas en el f√ļtbol, no constituyendo un caso aislado en el deporte.

Vicky Losada, capitana del Barcelona, en el libro relata c√≥mo hab√≠a querido erradicar el ‚Äúlesbianismo y los malos h√°bitos‚ÄĚ del mundo del f√ļtbol. Es as√≠ como se recuerda expresiones machistas del entrenador c√≥mo cuando sosten√≠a que ‚Äúa ti lo que te falta es un buen macho‚ÄĚ, seg√ļn el recuerdo que aporta Veronica Boquete o c√≥mo cuando le levantaba la camiseta a Marta Corredera para ver si ten√≠a el piercing en el ombligo, que la obligaba a sac√°rselo por propia iniciativa al llegar a la concentraci√≥n para poder decirle‚ÄĚ, Ya no lo llevo, ya no me la levantes m√°s‚ÄĚ.

Roser Serra, arquera de la Roja en la Eurocopa 1997, sostuvo en aquel momento expresaron que el seleccionador las maltrataba psicol√≥gicamente, pero la denuncia pas√≥ desapercibida por las autoridades. Losada, a√Īos m√°s tarde declaraba al medio deportivo espa√Īol Marca:‚ÄĚnos trata como ni√Īas, no c√≥mo profesionales, qu√© es lo que somos. Ya no se trata de f√ļtbol, sino de educaci√≥n y respeto‚ÄĚ.

Parece ser que a la Federación le iba bien, tener alguien con esas características a pesar de los magros resultados deportivos obtenidos, para que las jugadoras no tuvieran exigencias desmedidas.

El terreno, que han ido ganando las futbolistas en busca de una igualdad tanto profesional como en derechos adquiridos por la mujer a trav√©s de todos los a√Īos transcurridos, permiten una exposici√≥n de la problem√°tica existente tiempo atr√°s.

Son las mismas jugadoras que han manifestado las duras experiencias que han debido sobrellevar para poder ser parte de un seleccionado femenino de f√ļtbol.

En el libro se encuentran exposiciones de grandes jugadoras espa√Īolas c√≥mo Jenni Hermoso, Irene Paredes, Alexia Putellas, Vero Boquete, Aitana Bonmati y Nahikari Garc√≠a.

La pandemia piensa, la autora, ha favorecido para crear el clima necesario de relajaci√≥n y de intimidad preciso para que las profesionales pudieran relatar situaciones que les hab√≠an ocasionado un da√Īo inmenso.

Sostiene Danae que ‚Äúcon la profesionalizaci√≥n del Atl√©tico y del Barcelona, con los primeros √©xitos de la selecci√≥n‚Ķ ellas se empiezan a sentir un poco m√°s respetadas, m√°s escuchadas‚ÄĚ.

Danae Boronat, también se quejó de nuestro Leo Messi

Es una periodista y presentadora especializada en deportes, de la televisi√≥n espa√Īola. Fue la primera mujer en narrar en TV un partido de la primera divisi√≥n. En su libro reclama a sus pares masculinos el compromiso por la igualdad de g√©nero.

La periodista remarc√≥ que lo que m√°s le impact√≥ de los testimonios brindados por las futbolistas, fue: ‚Äúla violencia verbal, humillaciones, falta de respeto, aludiendo al f√≠sico de las jugadoras o de su capacidad futbol√≠stica‚ÄĚ. Record√≥ el d√≠a que Alicia Fuentes, que ya est√° retirada y encontr√°ndose en un ascensor a solas con el entrenador, le pellizca el culo y le dice ‚Äú¬ŅT√ļ sabes c√≥mo fecundan los gallos a las gallinas?‚ÄĚ.

Boronat, ha dicho en un reportaje que: ‚Äúno entiendo, como por ejemplo, Leo Messi, formando parte de un club c√≥mo el Barcelona, no haya acudido a un partido a ver a las jugadoras. No me parece de buen compa√Īero, no me parece solidario, t√ļ tienes que apoyar a las jugadoras que son tus compa√Īeras y hacen lo mismo que t√ļ. El Barcelona femenino, desde que se profesionaliz√≥, ha conseguido cosas important√≠simas y ya es un referente en Europa‚ÄĚ

Es necesario el espaldarazo de un jugador de la talla de Leo Messi, remarcando que otros cómo Iker Casillas, Andrés Iniesta, Antoine Griezmann y Borja Iglesias ya se lo han brindado.