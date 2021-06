鈥淣o son suicidios, son asesinatos.鈥 Con esta consigna se realiz贸 una manifestaci贸n en Barcelona para denunciar el suicidio de Segundo Fuentes, un vecino del barrio de Sants de Barcelona que iba a ser desahuciado el pasado lunes 14 de junio.

Segundo, de 58 a帽os, se lanz贸 al vac铆o por el patio de luces cuando la comitiva judicial llam贸 al timbre para cumplir una orden de desahucio. El juzgado de primera instancia n煤mero 3 de Barcelona desestim贸 un informe municipal de vulnerabilidad de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona para la suspensi贸n del lanzamiento porque seg煤n dec铆a no cumpl铆a con las exigencias que requiere la ley (sic).

El vecino de Sants llevaba tres a帽os en el desempleo y cobraba una prestaci贸n insuficiente para pagar el alquiler de 800 euros. Llevaba un a帽o sin poder pagar el alquiler y fue denunciado por la propiedad. El Ayuntamiento emiti贸 un informe e intent贸 mediar con la propiedad sin 茅xito.

Posteriormente, ha trascendido que se hab铆a presentado a ocho ofertas de empleo y no logr贸 ning煤n empleo. Fue tambi茅n un usuario de C谩ritas, la entidad caritativa ligada a la Iglesia cat贸lica del reino de Espa帽a.

No ha sido el 煤nico caso o un 鈥渃aso aislado鈥 como algunos pueden interesadamente decir. En los 煤ltimos a帽os hemos tenido decenas de suicidios por desahucios y esto a煤n no se ha acabado.

Barcelona es la ciudad del Estado con m谩s ejecuciones hipotecarias y Catalunya lidera el ranquin de desahucios de todo el reino de Espa帽a. El a帽o pasado fueron desahuciadas 5.737 familias, la mayor铆a de ellas por no poder pagar el alquiler.

Un reconocido psic贸logo catal谩n dec铆a hace pocos d铆as en relaci贸n a este suceso que: 鈥淣o se trata de establecer una relaci贸n autom谩tica entre desahucio y suicidio, pero es evidente que la exposici贸n a situaciones de desamparo es un factor de alto riesgo, como lo prueba el hecho de que en muchos sujetos la perdida de la casa por el motivo que sea, suele ser uno de los primeros pasos de un proceso de desinserci贸n social.鈥

A la configuraci贸n del sistema de vivienda que padecemos en nuestro pa铆s, junto a las consecuencias que tuvo para millones de personas la gran crisis del 2008, habr谩 que sumarle ahora la crisis derivada de la Covid19. Todo ello se ha traducido en los 煤ltimos a帽os en un aumento en Catalunya de los desahucios y de la exclusi贸n residencial por motivos econ贸micos.

El impacto de un desahucio en la salud puede ser muy considerable. Los problemas para pagar la vivienda se relacionan con un deterioro de la salud mental que se expresa en s铆ntomas como el estr茅s cr贸nico, la ansiedad, la depresi贸n que afectan la calidad de vida de los miembros del hogar. Hay estudios que muestran que los ni帽os y ni帽as de familias en riesgo de exclusi贸n residencial padecen una mayor proporci贸n de enfermedades de salud mental. La situaci贸n que padece una parte importante de la sociedad en el paro y las dificultades que esto supone para afrontar el pago de las hipotecas es uno de los factores que generan problemas m谩s considerables de salud. Esta doble situaci贸n provoca un efecto combinado y 鈥渁lrededor de un tercio de los problemas de salud mental en la poblaci贸n atendida por estos des贸rdenes puede deberse al riesgo combinado del desempleo y las dificultades para pagar la hipoteca鈥 afirmaba Martin Mackee el a帽o 2013, en plena crisis.

En esas fechas cr铆ticas, en las que ya hubieron varios suicidios derivados de desahucios, el catedr谩tico de Psiquiatr铆a y coordinador cient铆fico de la Estrategia nacional de salud mental Manuel G贸mez-Beneyto, en una entrevista recomendable, manifestaba que: 鈥淗ay gente que estando en sus cabales toma decisiones racionales para quitarse la vida en circunstancias insostenibles y de gran sufrimiento, y esto es aplicable a los desahucios鈥.

El incremento de ejecuciones hipotecarias va asociado a una disminuci贸n de la salud mental y a un aumento de las frecuencias de los suicidios como han puesto de manifiesto en los 煤ltimos a帽os unas cuantas investigaciones.

La misma OMS, en un comunicado reciente este jueves 17 de junio dice textualmente: 鈥淐ada a帽o pierden la vida m谩s personas por suicidio que por VIH, paludismo o c谩ncer de mama, o incluso por guerras y homicidios. En 2019, se suicidaron m谩s de 700 000 personas, es decir 1 de cada 100 muertes. No podemos鈥搉i debemos鈥 dejar relegado el suicidio鈥, ha se帽alado el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organizaci贸n Mundial de la Salud. 鈥淐ada uno es una tragedia. Prestar atenci贸n al suicidio es incluso m谩s importante ahora, despu茅s de muchos meses inmersos en la pandemia de la COVID-19 y cuando muchos de los factores de riesgo del suicidio 鈥損茅rdida de empleo, apuros econ贸micos y aislamiento social鈥 siguen estando muy presentes.鈥

En otras ocasiones en estas p谩ginas he escrito algunos art铆culos sobre los suicidios aqu铆 y aqu铆 pues es un problema de salud p煤blica y especialmente lacerante entre la poblaci贸n joven y que considero desde hace a帽os que deber铆a merecer una especial atenci贸n pues es la principal causa de muerte externa en el reino de Espa帽a, seg煤n datos del Instituto Nacional de Estad铆stica del 2020.

En uno de estos art铆culos dec铆a:

鈥淪eg煤n datos de la Uni贸n Europea, el aumento del paro no hace crecer las cifras de suicidio cuando se gastan en programas sociales m谩s de 190 euros por persona y a帽o. La misma hip贸tesis en sentido inverso se ha encontrado al descubrirse una asociaci贸n entre el incremento del suicidio y la reducci贸n del gasto en pol铆ticas sociales. Estamos ante un problema de salud p煤blica de primer orden y que requiere de una intervenci贸n p煤blica masiva para mitigar y revertir la gravedad de la situaci贸n. Una seguridad econ贸mica para la poblaci贸n ser铆a un gran factor preventivo y contribuir铆a a un aumento de la libertad para elegir proyectos de vida que no tengan que girar entorno de una identidad relacionada con el empleo. La presi贸n tan dura a la que se ven sometidas muchas personas para 鈥渋ntegrarse鈥 en una sociedad que considera el empleo como el eje de nuestras vidas, sobre el que orbitan determinados derechos, y al que no pueden acceder, es otra buena raz贸n para plantearse una prestaci贸n que garantizar铆a de entrada la existencia material como la Renta B谩sica incondicional y sin la esclavitud a tiempo parcial que supone para muchos el escaso empleo (y precario) existente.鈥

Unas palabras que siguen siendo de plena actualidad. A帽adir铆a, por supuesto, las demandas que realizan la Plataforma de afectados por la hipoteca y el Sindicato de Inquilinos e inquilinas por la defensa del derecho a la vivienda y un alquiler asequible, estable, seguro y digno.

No tomar medidas al respecto ante estos graves problemas sociales, de vivienda y de salud p煤blica o seguir haciendo las mismas pol铆ticas fracasadas de protecci贸n social de siempre es de una grave irresponsabilidad pol铆tica, pues 鈥渘o son suicidios, son asesinatos鈥.

https://www.sinpermiso.info/textos/no-son-suicidios-son-asesinatos