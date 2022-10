–

Mientras las manifestaciones masivas en Irán entran en su cuarta semana tras el asesinato de Jina Amini por la “policía de la moral” iraní, las ciudades kurdas siguen siendo el centro de actividad de las protestas. Como resultado, han sido objeto de algunas de las más duras medidas de represión.

El 8 de octubre, grandes manifestaciones en Sanandaj (Sine, en kurdo), la capital de la provincia del Kurdistán, se encontraron con una violenta respuesta estatal. Las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes, matando e hiriendo a varios civiles. El acceso a Internet ha estado muy restringido, lo que ha dificultado el flujo de información sobre el alcance total de la represión. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su extrema preocupación por la situación, e informan de que las protestas y la represión continúan hasta la fecha.

Para proporcionar antecedentes y contexto sobre esta situación en desarrollo, el Instituto Kurdo para la Paz se puso en contacto con un periodista independiente en Sine, que ha proporcionado este informe sobre la dinámica de las protestas, la respuesta del régimen y la situación actual sobre el terreno en ese lugar. Por motivos de seguridad, el periodista permanecerá en el anonimato.

Las primeras ciudades en las que la gente empezó a protestar tras la muerte de Jina (Mahsa) Amini fueron Saqqez, su lugar de nacimiento, y Sine (Sanandaj), el centro de la provincia del Kurdistán, donde yo vivo.

Las protestas eran pacíficas. La gente pedía justicia para Jina. Utilizaban lemas como “Jin, Jiyan, Azadi”. Pero la policía intentó detener a la gente inmediatamente. Cuando se dieron cuenta de que la gente no iba a retroceder, empezaron a detenerla, a amenazarla y a acosarla para irritarla. Querían provocar una respuesta desde el principio, para encontrar una excusa para reprimir.

Estas protestas tienen dos aspectos: el primero es la dimensión nacional (iraní), y el segundo es la dimensión kurda.

En el conjunto de Irán, estas protestas son el resultado del extremismo islámico, las limitaciones sociales, la injusticia integral y un Estado que ignora las necesidades de la gente. Muchos investigadores sociales creen que el empeoramiento de la economía, la transformación de una parte de la clase media en clase pobre, y el aumento de la desigualdad son también algunas de las razones del levantamiento, que amplían las demás quejas.

La presión del Estado sobre la cuestión del hiyab obligatorio también ha enfurecido a la población. Incluso, antes de que Jina fuera asesinada y de que comenzaran las protestas, la policía de la moral había sido más activa a la hora de detener a las mujeres en las calles. Incluso tienen fuerzas ocultas que vigilan los coches en la calle para ver si las mujeres que van en ellos llevan pañuelos en la cabeza o no, y luego envían mensajes de advertencia a los propietarios de los coches. En general, este trágico incidente fue la gota que colmó el vaso.

En cuanto a la dimensión kurda, los kurdos son uno de los mayores grupos minoritarios de Irán. Kurdistán, Kermanshah e Ilam son las tres provincias de mayoría kurda. Muchos kurdos viven también en parte de la provincia de Azerbaiyán Occidental. No voy a alargar este informe ahondando en la historia de la cuestión kurda en Irán, por ahora. Todo el mundo sabe que la injusticia social es aún peor para los kurdos en Irán y que somos ciudadanos de segunda clase desde hace décadas.

Además de la etnia, hay otra diferencia entre la República Islámica y la población de la provincia del Kurdistán y otras provincias kurdas: la mayoría de los kurdos aquí son musulmanes suníes, mientras que la religión del Estado es el islam chiíta. Esto hace que las protestas en las regiones kurdas sean un asunto más sensible para la República Islámica. (Nota: Algunas fuentes afirman que la mayoría de los kurdos de Irán son suníes, mientras que otras afirman que los kurdos chiíes son la mayoría. Tanto los kurdos suníes como los chiíes son discriminados por su origen étnico. También hay minorías kurdas no musulmanas, como los yarsaníes, que son especialmente perseguidos por ser no persas y no musulmanes).

La mayoría de los iraníes, de todas las etnias, son religiosos, sólo que no con la definición de “religioso” que impone el gobierno. Los musulmanes chiítas entienden aquí que el régimen utiliza su interpretación del islam para controlar a la gente y mantenerse en el poder.

Durante las últimas cuatro décadas, el régimen ha acusado a los kurdos de ser separatistas y enemigos del islam chiíta. Durante mucho tiempo, mucha gente les creyó. Sin embargo, dos acontecimientos están empezando a neutralizar esta campaña de desinformación.

En primer lugar, los iraníes están recibiendo más información sobre el pueblo kurdo y están abandonando algunas de las ideas incorrectas y prejuiciosas que podían tener antes. En segundo lugar, las herramientas de comunicación, especialmente las redes sociales, han roto el monopolio informativo del régimen. Ya no puede controlar las narrativas sobre los kurdos ni ninguna otra cuestión.

Aquí me gustaría mencionar un punto importante para los medios de comunicación y los analistas occidentales. Últimamente, muchos de sus informes sobre Irán han molestado a la población. Esto se debe a que algunos medios de comunicación vuelven a compartir información de los medios afiliados al Estado iraní.

Como periodista independiente, puedo decir que en Irán prácticamente no hay libertad de expresión. La mayoría de los medios de comunicación están controlados por el gobierno y sus simpatizantes. El 90% de los periodistas se autocensuran. Si no lo hacen, son detenidos. Hoy en día, muchos periodistas que trabajaban en marcos completamente legales están en la cárcel. No hay que confiar ni repetir las afirmaciones de los medios de comunicación oficiales iraníes.

Sus mentiras quedaron en evidencia recientemente, tras la masacre de manifestantes en Sistán y Baluchistán. Muchos medios de comunicación occidentales volvieron a publicar la falsa narrativa de la República Islámica sobre la situación allí creada para justificar el asesinato de civiles. Veo las noticias del Estado en la televisión todos los días y casi todos sus informes sobre la situación de las protestas son completamente opuestos a lo que ocurre en la realidad.

Otro punto importante: el pueblo iraní está muy feliz de ver la solidaridad de personas de todo el mundo, celebridades, políticos y otros. Les da esperanza y les motiva a seguir adelante. Los kurdos sienten lo mismo.

Sin embargo, como kurda, estoy molesta por la falta de reacciones y solidaridad del Kurdistán. El Primer Ministro del Gobierno Regional del Kurdistán, Masrour Barzani, fue al funeral de la Reina Isabel mientras los kurdos de Irán estábamos en una mala situación. Nosotros, como kurdos iraníes, apoyamos al Kurdistán iraquí cuando la IRGC (Guardia Revolucionaria iraní) bombardeó sus tierras en respuesta a nuestras protestas; incluso organizamos otra huelga pública. Nos gustaría ver más solidaridad por parte de los kurdos.

Las primeras protestas en Sine fueron en el centro de la ciudad, alrededor de la calle Ferdosi. La policía intentó reprimirlas desde el principio. Como en otras partes de Irán, fueron las fuerzas del régimen las que convirtieron nuestras protestas pacíficas en violentas. Como kurdo que vive en Sine, puedo decirles esto: aquí nadie tiene armas. Pero los medios de comunicación del régimen mienten a la opinión pública e intentan convencer al mundo de que la gente protesta con violencia.

Las protestas aquí han durado tres semanas, y aún continúan. Pero las cosas son diferentes debido a la fuerte represión.

Al principio, muchas ciudades kurdas de Irán estaban en huelga y completamente cerradas. Esto era lo que quería la opinión pública. Los partidos kurdos también apoyaron las convocatorias de huelga. Una vez que la gente comprendió que las fuerzas del régimen podían atacarlos fácilmente si protestaban en las calles principales y en las dos plazas principales, se fueron a otras calles y barrios.

A pesar de la brutal represión de las fuerzas de seguridad, en los últimos días han continuado las protestas no organizadas en los rincones de la ciudad de Sine, especialmente por la noche. Han sido organizadas por jóvenes, incluso adolescentes. Como en otras partes de Irán, las protestas aquí en el Kurdistán no tienen líderes. Las organiza el pueblo.

La gente también está participando en la desobediencia civil. Algunas mujeres han dejado de llevar el pañuelo en los últimos días. Los hombres las apoyan. La policía a veces ni siquiera se atreve a detener a las mujeres por este motivo: saben que si lo hacen, la gente se defenderá a pesar de los riesgos para sus propias vidas.

Las fuerzas del régimen están cansadas. Se han dado cuenta de que la gente no quiere volver atrás y no dejará de exigir la libertad. Así que han empezado a esconderse y a vestirse de civil para pasar desapercibidos.

Están disparando directamente a la gente. Muchos civiles han resultado heridos. Los heridos no pueden ir a los hospitales porque es probable que los detengan si lo hacen. Muchos manifestantes están ahora en la cárcel. Muchos activistas, entre ellos antiguos presos, feministas, activistas laborales, profesores y otras personas que el régimen considera que podrían liderar al pueblo, fueron encarcelados, incluso antes de que comenzaran las protestas.

Recientemente, como la gente sabe que puede ser atacada o detenida por salir a la calle, ha intentado mostrar su apoyo a las protestas formando atascos y tocando la bocina en sus autos. El sábado pasado, las fuerzas del régimen empezaron a disparar a la gente en sus coches por hacer esto.

Los informes dicen que cuatro personas murieron en las calles durante el fin de semana. Yo mismo puedo confirmar al menos dos. El sábado, las fuerzas de seguridad dispararon a todo el mundo, no sólo a los manifestantes: familias con niños, ancianos, peatones que simplemente hacían su vida. Tanto los agentes uniformados como los de paisano tienen armas.

El régimen está presionando a las familias de las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad. Algunos han sido coaccionados para que aparezcan en la televisión y digan que las “fuerzas antirrevolucionarias” (partidos de la oposición kurda) han matado a gente. Pero eso es completamente falso. Aquí nadie tiene armas. Tampoco está aquí nadie de ninguno de los partidos kurdos. Están ocupados con su resistencia en Irak. Incluso han declarado públicamente que no están desempeñando ningún papel en las protestas en Kurdistán, porque saben que el régimen quiere utilizar su participación como excusa para militarizar aún más su respuesta a las protestas y atacar a la gente en Kurdistán como si fuera una zona de guerra.

La situación empeoró anoche. Mucha gente cantaba desde sus ventanas por la noche, así que empezaron a disparar a las casas de la gente. Muchos barrios y edificios de apartamentos han sido atacados. La gente dice que una mujer fue asesinada en su apartamento frente a su ventana. Muchas personas fueron detenidas porque estaban filmando con sus teléfonos. Mientras teníamos Internet, un familiar nos escribió y dijo que habían disparado y roto sus ventanas. Si una persona hubiera estado cerca de la ventana, podría haber muerto fácilmente.

En nuestro barrio hay grandes edificios de apartamentos. Se oyen los ruidos de los disparos. También huele a gas, no a gas lacrimógeno sino a otra cosa, no estoy seguro de qué es. Los residentes de muchos barrios dicen que las fuerzas de seguridad están disparando incluso en apartamentos donde la gente está perfectamente tranquila.

El régimen quiere aterrorizar a la gente para que se detenga. Pero seguimos protestando porque no ha habido justicia para Jina Amini. El régimen ha matado incluso a más mujeres jóvenes y niñas. El régimen miente. No asume ninguna responsabilidad. Incluso acusa a la gente de matarse entre sí. Es absolutamente descarado. Hay una represión sistemática, sin límites.

El mundo debe escucharnos. No somos ningún tipo de oposición organizada. No representamos a ningún partido político. No tenemos armas. Sólo queremos nuestros derechos. Pero nos están matando como si fuéramos enemigos en guerra.

FUENTE: Kurdish Peace Institute / Traducción: Rojava Azadi Madrid / Fecha original de publicación: 11 de octubre de 2022

