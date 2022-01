–

Milei es solo parte del negocio, de la m谩quina de ruido, de la gilada de la pol铆tica. Parte necesaria de este juego de simulaciones, posteos urgentes y carteleo. C贸mo un agarrame que lo mat贸 siempre necesario en el r茅gimen asfixiante de la opini贸n. 驴Qu茅 har铆an el militante, la profesora, el funcionario, la tuitera sin Milei? 驴Mirar para adentro? 驴Escuchar el ruido en el pasillo? Siempre es mejor la derecha en el ojo ajeno. El progresismo que devino en burocrata agradece la existencia de Milei por como les facilita las cosas a la hora de argumentar y 茅l tambi茅n hace lo mismo. Comunista, fascista, par谩sito, libertonto. Memes del hombre ara帽a.

Siempre es mejor hablar de Milei que de Guernica, mejor denunciar sus formas brutales de defensa del capital que la desaparici贸n de Facundo, mejor hablar de est谩 derecha vigilante que de lo vigilante que se volvi贸 todo de un tiempo a est谩 parte. Mejor hablar de Milei y no de Kulfas. Cara y contracara de la misma moneda de este r茅gimen que nos deja sin aire, sin fuerzas, sin tiempo.

El r茅gimen de la opini贸n es lo contrario a la vitalidad, a la desobediencia, a pensarnos. Es el momento en que la imagen elegida por otro se vuelve nuestra 煤nica relaci贸n con el mundo. Ya nadie est谩 en una. Ya no hacemos ning煤n movimiento. Opinamos pero no podemos hablar, las palabras ni salen, el cuerpo no se inquieta, nadie nos escucha. Delegar el estado de 谩nimo nos deja sin territorio, sin fuerza, sin amigos. Milei es solo un reseteo novedoso y necesario en el negocio de la opini贸n.

