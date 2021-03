No todo cambio en el sistema de dirección por objetivos constituye una msct

No toda modificaci贸n en el sistema de direcci贸n por objetivos para abonar un variable constituye una modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo (msct) (sent. de la AN de 4 marzo de 2021).

Si el pacto para abonar la retribuci贸n variable 煤nicamente establece que 鈥渆l variable se abonar谩 con los criterios establecidos en la pol铆tica global de incentivos de la Compa帽铆a y que ser谩n comunicados al inicio de cada ejercicio鈥, se est谩 otorgado por tanto a la empresa la fijaci贸n de los mismos.

Por ello, si se modifican los criterios para su abono (siempre y cuando los objetivos no sean inalcazables o atenten contra la dignidad o derechos fundamentales de los trabajadores) no cabe demandar por modificaci贸n sustancial de las condiciones de trabajo.

Contin煤a y conoce el caso planteado en: http://sincrogo.com/blog/tribunales/no-todo-cambio-en-el-sistema-de-direccion-por-objetivos-constituye-una-msct/

