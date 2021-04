–

Este miércoles en Fiske Menuko (general Roca, Río Negro), se llevó adelante una audiencia indagatoria contra militantes del Frente de Organizaciones en Lucha y la Corriente Clasista y Combativa. Lxs acusan de extorsión, asociación ilícita, defraudación de la administración pública e instigación a cometer delitos.

El 19 de febrero de 2020 fueron allanadas las viviendas de dos militantxs del FOL: con la policía federal rodeando la zona se llevaron anotaciones, cuadernillos de formación, banderas, elementos de trabajo personal, celulares, computadoras y hasta un documento de identidad.

Ese día se enteraron que eran investigadxs desde el año 2017 con tareas de inteligencia de escuchas telefónicas e infiltraciones de policías federales en los barrios. En un comunicado, dijeron que “la clara persecución política se evidencia en una reconstrucción de los hechos que niega el proceso de organización colectiva, las instancias asamblearias de resolución, para adjudicar la responsabilidad del funcionamiento de la organización en un par de compañeres” y aseguraron que “enmarcar como delitos nuestro hacer, nuestras sensibilidades solidarias, la estructuración que nos permite sostenernos cotidianamente no merece más que un profundo repudio, la demostración de toda nuestra bronca organizada”.

Hoy, lxs militantxs son investigadxs por extorsión, asociación ilícita, defraudación de la administración pública e instigación a cometer delitos, nada más lejos del rol que cumplen en los barrios, esos donde el estado que está absolutamente presente para perseguir también lo está para hambrear.

Elizabeth, del FOL, contó a El Zumbido que “la jornada de lucha comenzó a las 9 horas, concentramos en avenida roca y Tucumán y nos movilizamos hasta el Juzgado Federal junto a la Corriente Clasista y Combativa”, además “participaron sumando su apoyo y solidaridad el PTS, el Partido Obrero, la Asamblea Socio ambiental por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco, la Corriente Social y Política Marabunta, el Frente Popular Darío Santillán, el PTP, Dignidad Rebelde y Barrios de Pie” y “hubo manifestaciones en Cipolletti, donde les compañeres del FOL y de la CCC estuvieron concentrando desde las 9hs en la Plaza San Martin y simultáneamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo una radio abierta frente al Ministerio Público Fiscal y en Viedma se realizó la presentación de un petitorio para exigir el cese de la criminalización de nuestres compañeres”.

Desde las 10 de la mañana se realizaron las indagatorias de manera virtual. “Mientras trascurrieron las indagatorias estuvimos afuera del Juzgado Federal, compartiendo un desayuno y dándole la palabra a las organizaciones allí presentes”, contó Elizabeth: “al finalizar, realizamos una conferencia y les compañeres acusades pudieron manifestar el agradecimiento de todes les que se hicieron presente y el repudio al proceso de criminalización y a una causa que los nombra como acusades de graves delitos, pero que en realidad atenta contra nuestra forma de organizarnos”.

“El abogado (acusador) Suárez Colman, el Fiscal (Alejandro) Moldes y el Juez (Hugo) Greca deben saber que no vamos a permitir que se vincule nuestra forma de organizarnos con lo delictivo”, aseguró la militante de FOL: “buscar una alternativa colectiva ante un contexto de crisis sanitaria, social y económica no es un delito; solidarizarnos entre vecinxs no es un delito; construir espacios de resistencia para luchar por un mundo justo, donde se respeten todos nuestros derechos, no es delito” y concluyó: “mientras sigan sometiéndonos a políticas de ajuste y miseria, seguiremos en las calles con más lucha y organización”.