–

De parte de El Topo May 30, 2022 298 puntos de vista

Quiz谩s si os cuesta tanto deber铆ais hacer el esfuerzo por entender; quiz谩s si tanto os sorprende podr铆ais hacer el esfuerzo por comprender, por leer, por saber qu茅 nos pasa, por saber por qu茅 lo pedimos.

No, hombres cishetero, no vengan a nuestros espacios maricas. Son necesarios para nosotras, para encontrarnos, para cuidarnos, para hacerlos seguros, para hablar de nuestras cosas, de nuestros dolores, de nuestras fantas铆as morbosas. No nos hace falta que vengan a sentirse fetiches de toda la masa, a sentirse atracci贸n de todo el ganado, por el simple hecho de ser cisheteros.

No vengan a nuestros espacios hombres cisheteros y d茅jennos construir nuestras historias de vida y reconocernos en todas nuestras parecidas experiencias. D茅jennos llorar el acoso del instituto y resarcirnos al grito de maric贸n, al grito de la libertad de la que ustedes fueron testigos cuando nos la arrebataban. No importa si no agredieron activamente o no, haberse callado tambi茅n fue violento.

No me hagan ahora tener que explicarles por qu茅 no quiero que vengan a nuestros espacios; no me hagan ahora perder el tiempo en atender su sentimiento de ofensa y v铆ctima. 驴Acaso no somos vuestros amigos? 驴Acaso no os sostenemos en vuestras torpezas? Y salimos con ustedes de fiesta y se hacen novios de nuestras amigas, y nos dan piquitos haci茅ndose les deconstruides, y hablan en femenino y se ponen camisas con estampados鈥 Y nosotras no decimos nada. Ah铆 estamos poniendo el cuerpo una vez m谩s. A pesar de saber que son ustedes los que nunca rompieron una lanza por nosotras y que en los espacios privados siguen cometiendo violencias, abandonos, irresponsabilidades afectivas 驴No es suficiente todo eso? 驴No es ya demasiado? Pregunto.

No vengan a nuestros espacios hombres cisheteros y d茅jennos construir nuestra propia identidad sin su mirada. Porque, por si a煤n no se han dado cuenta, les quisiera explicar que somos nosotras quienes estamos en una constante negociaci贸n en cada sitio que pisamos y que ustedes ocupan siempre, con sus voces altas y sus seguridades, con sus violencias cada vez m谩s sutiles. Son ustedes quienes est谩n en todos sitios, somos nosotras quienes vivimos cediendo todo el tiempo antes sus energ铆as de mierda 驴Es demasiado pedir que respeten este espacio solo nuestro? 驴Que nos dejen o铆r nuestras propias voces? 驴Es tan dif铆cil explicar que la lucha pol铆tica tambi茅n es nuestra? Que ese espacio es hist贸ricamente nuestro. No jodan, hombres cishetero, ni se ofendan m谩s porque les pidamos que no vengan. No vengan y punto.