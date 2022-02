–

¿Recuerdas el final de El retorno del Jedi? Es algo a lo que me he referido varias veces porque es un significante cultural muy útil para una determinada idea.

Para los que no lo sepan, esto es lo esencial: Darth Vader está muerto. El Imperio ha caído. ¡Los Rebeldes han ganado! ¡Hora de la fiesta! Corte a un montaje de los Ewoks bailando alrededor de la pira funeraria de Darth Vader y las alegres festividades que se celebran en toda la galaxia.

. . . Pero los espectadores sabemos que este no es realmente el final de la historia. La batalla se ha ganado, pero la guerra entre el bien y el mal no se ha decidido para siempre. Sería demasiado ingenuo por nuestra parte creer eso.

De hecho, es difícil no acordarse de aquella fiesta fúnebre de Darth Vader cuando se observan los recientes indicios de que la narrativa de la estafa de la pandemia se está desmoronando:

Si lo buscas, las buenas noticias están por todas partes ahora mismo. Así que, es hora de la fiesta de baile de los Ewoks, ¿verdad?

Bueno, agarra tu sable de luz, joven padawan. Esta batalla aún no ha terminado. Verás, los aspirantes a controladores de la sociedad aún no han abandonado la lucha, y parte del retroceso de las restricciones de la estafa que está ocurriendo ahora mismo podría ser parte de un engaño que, de hecho, está promoviendo su agenda de control.

Diferentes personas tienen diferentes nombres para este engaño. Dave Cullen, de Computing Forever, lo llama “Dos pasos adelante y uno atrás“. En Revelations Radio News, Tim y Andrew han intentado advertir a sus oyentes sobre “El tirón estratégico de la alfombra”. Se llame como se llame, el concepto no es difícil de entender si se conoce el funcionamiento de los que están (pero no deberían estar) en el Poder.

En pocas palabras, el peligro es que si las “autoridades” empiezan a relajar los controles draconianos que se han puesto en marcha en nombre de la estafa COVID-1984, la población podría creer que ha ganado. Que todo ha terminado. Que pueden dejar de preocuparse por el descenso a la tiranía. Mientras tanto, el verdadero trabajo de cableado de la infraestructura del estado de bioseguridad puede continuar entre bastidores, sin que la oposición de los antiguos activistas de la libertad lo impida.

En la edición más reciente del New World Next Week repasé un caso de este mismo fenómeno. Como ya sabrán los estadounidenses, hay motivos para celebrar: el Tribunal Supremo ha derribado el mandato ilegal e inconstitucional que obligaba a las empresas con más de 100 empleados a obligar a sus empleados a vacunarse (o a someterse a pruebas semanales). Y, en otro seguimiento aparentemente positivo, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de EE.UU. ha retirado la “norma temporal de emergencia” (ETS) que codificaba ese mandato.

¡Sí! ¡Hora de la fiesta de los Ewoks!

. . . Hasta que se lee la letra pequeña, es decir. Habría que persistir más allá del titular y de la cháchara inicial de la cobertura de los medios de comunicación de la historia para descubrir que esto no es el final de la guerra. Como señalé en New World Next Week, el comunicado de prensa de la OSHA sobre la retirada de la ETS (emergency temporary standard) admite explícitamente que, aunque retiran la norma temporal, sólo lo hacen para preparar una norma permanente:

Aunque la OSHA está retirando la ETS de vacunación y pruebas como norma temporal de emergencia aplicable, la agencia no está retirando la ETS como norma propuesta. La agencia está priorizando sus recursos para centrarse en la finalización de una norma permanente de COVID-19 para la atención sanitaria.

¿Qué? ¿Están finalizando un “estándar sanitario” permanente para COVID-19? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso?

Qué pena para ti si quieres más información al respecto. Desde luego, no encontrarás respuesta a esas preguntas en el propio comunicado de prensa.

Si persistes en indagar en el sitio web de la OSHA, encontrará una declaración del Secretario de Trabajo de los Estados Unidos, Marty Walsh, sobre el fallo del Tribunal Supremo de principios de este mes. En la declaración, Walsh confirma que está “decepcionado por la decisión del tribunal” y reafirma que “la OSHA apoya la Norma Temporal de Vacunación y Pruebas de Emergencia como la mejor manera de proteger a la fuerza de trabajo de la nación de un MacGuffin mortal que está infectando a más de 750.000 estadounidenses cada día y que ha cobrado la vida de casi un millón de estadounidenses”. (Vale, he cambiado una palabra en esa cita. Dejaré que sigan el enlace para que descubran cuál). La declaración termina con la amenaza de que “la OSHA hará todo lo que esté en su mano para hacer que las empresas sean responsables de la protección de los trabajadores”.

Sin embargo, si desea conocer las noticias realmente inquietantes, tendrá que abandonar por completo el sitio web de la OSHA y dirigirse a The National Law Review, que informa a sus lectores sobre la retirada de la ETS antes de añadir una información muy relevante:

“En el mismo anuncio, la OSHA aclaró que el texto de la ETS permanecerá en su lugar para solicitar comentarios adicionales del público en general para que, según la OSHA, la agencia pueda ‘priorizar sus recursos para centrarse en la finalización de una norma permanente de atención médica COVID-19’. Si la OSHA sigue este camino, la norma final se publicará a más tardar el 5 de mayo de 2022“. [Énfasis mío.]

Sí, amigos, la “retirada” de este ETS resulta ser una farsa después de todo. El texto “seguirá en vigor” mientras “solicitan comentarios adicionales del público en general” para poder finalizar la norma y promulgarla en mayo.

¿Si? No. Cancela la fiesta de baile.

Esta es la demostración por excelencia del tirón de la alfombra “un paso adelante, dos pasos atrás”.

Lamentablemente, no hace falta mucha imaginación para ver cómo este tipo exacto de operación de distracción puede utilizarse en cualquier número de situaciones para adormecer al público y hacer que baje la guardia en un tema clave de la agenda.

Para los duros de mollera, permítanme aclarar lo que estoy diciendo aquí: los éxitos, por pequeños y fugaces que sean, siguen siendo cosas buenas. Hay que celebrarlos y fomentarlos… pero no a costa de nuestra eterna vigilancia contra las fuerzas de control.

El convoy de la libertad en Canadá es algo bueno. ¿Puede ser corrompido y cooptado? Por supuesto. […]¿Consolidará todo el espectáculo en la mente de algunos que nuestras libertades fundamentales son del gobierno para darlas o quitarlas y que nuestra única opción es pedirles que nos devuelvan nuestros derechos? Por supuesto.

Pero los que controlan los medios de comunicación pueden hacer girar absolutamente cualquier movimiento, protesta o idea del mundo para presentar a los amantes de la libertad como personas violentas, peligrosas o tontas. La cuestión es que conocemos a personas que apoyan el convoy por las razones correctas. Sabemos que en Canadá se está produciendo un cambio radical en la opinión pública y que los títeres políticos se esfuerzan por demonizarlo (o huir de él) precisamente porque puede representar un momento de “asalto a la Bastilla” para un auténtico movimiento por la libertad. Y podemos eludir el control de los medios de comunicación de masas e influir directamente en la comprensión del público de estos acontecimientos por nosotros mismos.

Incluso el hecho de que la OSHA tenga que utilizar una táctica de retirada estratégica demuestra que saben que no tienen el apoyo del público en este asunto. Tienen que recurrir a subterfugios y tácticas solapadas porque si lo que están haciendo se conociera ampliamente, el público no lo soportaría.

Así que sí, estos son pasos en la dirección correcta y debemos alentar a los luchadores por la libertad y a los activistas en sus esfuerzos. . . .

. . . Pero dejemos de lado esa fiesta de baile por ahora. Todavía queda mucho trabajo por hacer.

