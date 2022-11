–

De parte de Kurdistan America Latina November 8, 2022 193 puntos de vista

El fil贸sofo y ling眉ista Noam Chomsky habl贸 con el periodista Selahattin I艧谋ldak, del canal de televisi贸n Medyahaber, sobre los ataques del Estado turco contra el territorio kurdo, y la represi贸n desplegada por Ankara en diferentes regiones de Kurdist谩n.

鈥淓l gobierno turco ha llevado a cabo muchas atrocidades graves. En la d茅cada de 1990, la guerra contra los kurdos de Turqu铆a fue un crimen horrendo. Decenas de miles asesinados, cientos de miles de refugiados y miles de pueblos destruidos en todas las formas imaginables de tortura鈥, advirti贸 el intelectual estadounidense.

Chomsky se帽al贸 que el uso de armas qu铆micas por parte de Turqu铆a marc贸 una nueva fase en sus atrocidades contra Kurdist谩n. 鈥淒esde entonces, hay muchos otros ejemplos de las atrocidades del gobierno turco. Entonces, esto (el uso de armas qu铆micas) podr铆a ser cierto, pero no tengo evidencia directa. Por lo que realmente no puedo decir nada sobre un caso en particular, pero los M茅dicos Internacionales para la Prevenci贸n de la Guerra Nuclear (IPPNW) es una organizaci贸n altamente confiable. El fundador era un compa帽ero cercano m铆o. Ciertamente, tendr铆a sentido enviar una investigaci贸n independiente. Si hay una manera de llevarlo a las Naciones Unidas (ONU), deber铆an hacerlo y actuar en consecuencia鈥, expres贸 el reconocido ling眉ista.

Noam Chomsky tambi茅n llam贸 la atenci贸n sobre los hallazgos de la IPPNW con respecto a los ataques qu铆micos. 鈥淪on cargos muy graves. Ellos (los doctores de IPPNW, Jan Van Aken y Josef Beppe Savary) provienen de una organizaci贸n que, de hecho, gan贸 el Premio Nobel de la Paz. Es una organizaci贸n muy apreciada y respetada, con investigadores altamente calificados. Entonces, este es ciertamente un caso leg铆timo para una investigaci贸n seria. Quiz谩s alg煤n gobierno nacional estar铆a dispuesto a patrocinar esta iniciativa. Quiz谩s sea el gobierno sueco, que entreg贸 el Premio Nobel a la IPPNW鈥.

El intelectual de izquierda adem谩s critic贸 al Gobierno Regional de Kurdist谩n (norte de Irak), dirigido por la familia Barzani: 鈥淣o creo que el gobierno regional tenga la credibilidad para iniciar una investigaci贸n seria. Volviendo a la masacre de Halabja, lamento decir eso, pero el pa铆s que impidi贸 una investigaci贸n fue Estados Unidos. De hecho, la administraci贸n Reagan se neg贸 a culpar a Saddam Hussein. Los que entonces apoyaban se negaron a culpar a la masacre y trataron de echarle la culpa a Ir谩n. El propio Reagan bloque贸 el esfuerzo del Congreso para protestar. No s茅 lo que dir铆an los Estados Unidos, hoy. Pero creo que el gobierno regional no est谩 en condiciones de hacer mucho. Tiene que ser uno de los principales estados que, tal vez, podr铆a acercarse a la ONU, que ser铆a una fuente de investigaci贸n. Ya sea la ONU o una de sus subsidiarias鈥.

En la entrevista, Chomsky se refiri贸 al arresto de 艦ebnem Korur Fincanc谋, titular de la Asociaci贸n M茅dica Turca, quien exigi贸 una investigaci贸n sobre los ataques qu铆micos de Turqu铆a en Kurdist谩n. 鈥淩ealmente, no necesitamos m谩s evidencia de que el turco es un gobierno altamente represivo y autoritario. Naturalmente, cualquier persona decente deber铆a protestar en茅rgicamente por esto. Pero una protesta efectiva tendr谩 que provenir de algunas organizaciones internacionales o estados con suficiente credibilidad para llegar al p煤blico en general. Puedo protestar, pero eso no significa nada. Entonces, creo que la posibilidad m谩s probable es que alg煤n Estado, tal vez Suecia, se acerque a la ONU y solicite una investigaci贸n de estos cargos extremadamente graves鈥.

El intelectual estadounidense coment贸 que nadie deber铆a esperar que los estados que violan los derechos humanos y los derechos b谩sicos, investiguen sus propios cr铆menes. 鈥淣o lo van a hacer. Tambi茅n deber铆an aceptar la investigaci贸n de los horribles cr铆menes que cometieron en la d茅cada de 1990, y los m谩s recientes y su invasi贸n de 谩reas kurdas en Siria 鈥搈anifest贸-. Un mont贸n de cosas que deber铆an hacer. Pero no se puede esperar que los estados criminales lleven a cabo investigaciones de sus propios cr铆menes. Estados Unidos no investiga sus propios delitos. Piden investigaciones de otros. Y el Estado turco no va a ser m谩s responsable que Estados Unidos, Francia o Inglaterra鈥 Desafortunadamente, esa no es la forma en que el mundo del poder opera bajo presi贸n. Hay mucho que los poderosos deber铆an hacer. Pero no lo har谩n a menos que est茅n bajo una fuerte presi贸n鈥.

鈥淟a comunidad internacional tiene la responsabilidad de llevar al p煤blico en general las violaciones graves de los derechos humanos, para organizar los esfuerzos p煤blicos para obligar a los poderes estatales a responder a ellos 鈥揺xplic贸 Chomsky-. A veces esto se puede lograr. A menudo es extremadamente dif铆cil. Sabemos cu谩les son las responsabilidades. Luego viene la tarea de tratar de cumplirlas, lo que requiere un esfuerzo extremo. Solo dar茅 un ejemplo: tomemos las atrocidades turcas contra los kurdos de Turqu铆a en la d茅cada de 1990. Todas fueron llevadas a cabo con un amplio apoyo del gobierno de Estados Unidos. De hecho, la administraci贸n de (Bill) Clinton dio m谩s ayuda a Turqu铆a, en el momento 谩lgido de los cr铆menes en 1998, m谩s que en todo el per铆odo al inicio de las operaciones de contrainsurgencia turca鈥.

El intelectual no s贸lo expres贸 su apoyo y solidaridad a Fincanc谋, sino que tambi茅n a los nueve periodistas kurdos que fueron arrestados recientemente. 鈥淟os apoyamos. Les deseamos valor para afrontar las duras circunstancias a las que han sido sometidos. Haremos todo lo que podamos para llamar la atenci贸n p煤blica sobre su tratamiento brutal y organizar esfuerzos para poner fin a estas atrocidades. Entonces, s茅 fuerte. Hay muchas personas que respetan mucho lo que est谩 haciendo y se dedican a tratar de brindarle toda la ayuda que puedan鈥.

FUENTE: Medyahaber / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

<!–

–>