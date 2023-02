–

De parte de La Peste February 15, 2023

Un escritor franc茅s, simpatizante del anarquismo, escribi贸 en la d茅cada de 1890 que 鈥渓os anarquistas tienen espaldas anchas: al igual que el papel, lo aguantan todo鈥, incluso aquellos cuyos actos son tales que 鈥渦n enemigo mortal del anarquismo no podr铆a haber ejecutado mejor鈥 (O. Mirbeau). Ha habido muchas l铆neas de pensamiento y acci贸n que han sido calificadas de 鈥渁narquistas鈥. Ser铆a vano tratar de encuadrar todas esas divergentes tendencias en el marco de una ideolog铆a o teor铆a general. E incluso si procedi茅ramos a extraer a partir de la historia del pensamiento libertario una tradici贸n viva, en evoluci贸n, tal como hace Daniel Gu茅rin en El anarquismo, sigue siendo dif铆cil formular sus doctrinas en la forma de una concreta y espec铆fica teor铆a de la sociedad y de los cambios sociales. El historiador anarquista Rudolf Rocker, que presenta una concepci贸n sistem谩tica del desarrollo del pensamiento anarquista hacia el anarcosindicalismo, siguiendo una orientaci贸n semejante a la de la obra de Gu茅rin, pone las cosas en su sitio cuando dice que el anarquismo no es:

un sistema social fijo, cerrado, sino una tendencia definida del desarrollo hist贸rico de la humanidad, que, a diferencia de la tutela intelectual de toda instituci贸n clerical y gubernamental, aspira a que todas las fuerzas individuales y sociales se desenvuelvan libremente en la vida. Ni siquiera la libertad es un concepto absoluto, sino s贸lo relativo, ya que constantemente trata de ensancharse y de afectar a c铆rculos m谩s amplios, de las m谩s variadas formas. Para el anarquista, la libertad no es un concepto filos贸fico abstracto, sino la posibilidad concreta de que todo ser humano pueda desarrollar plenamente en la vida las facultades, capacidades y talentos de que la naturaleza lo ha dotado, y ponerlas al servicio de la sociedad. Cuanto menos se vea influido este desarrollo natural del hombre por la tutela eclesi谩stica o pol铆tica, m谩s eficiente y armoniosa se volver谩 la personalidad humana, dando as铆 buena muestra de la cultura intelectual de la sociedad en que ha crecido.

Uno podr铆a preguntarse qu茅 inter茅s puede tener estudiar 鈥渦na tendencia definida en el desarrollo hist贸rico de la humanidad鈥 que no da lugar a una teor铆a social espec铆fica y pormenorizada. Ciertamente, muchos comentaristas desde帽an el anarquismo por ut贸pico, informe, primitivo o, en todo caso, incompatible con las realidades de una sociedad compleja. Sin embargo, podr铆a argumentarse de manera muy diferente: aduciendo que en cada estadio de la historia nuestra preocupaci贸n ha de ser la de desmantelar aquellas formas de autoridad y opresi贸n que han sobrevivido a su 茅poca y que, si bien en alg煤n momento pudieron haber tenido una justificaci贸n por motivos de seguridad, supervivencia o desarrollo econ贸mico, ahora acrecientan m谩s que alivian la penuria material y cultural. De ser as铆, no existir谩 ninguna doctrina del cambio social fija, v谩lida para el presente y el futuro; ni siquiera, como no podr铆a ser de otro modo, una idea concreta e inalterable de los objetivos hacia los que los cambios sociales deber铆an tender. Sin duda, nuestra comprensi贸n de la naturaleza del hombre o de la gama de formas viables de sociedad es tan rudimentaria que cualquier doctrina con pretensiones de dar raz贸n de todo ha de observarse con gran escepticismo, el mismo que debemos aplicar cuando o铆mos que 鈥渓a naturaleza humana鈥 o 鈥渋mperativos de eficacia鈥 o 鈥渓a complejidad de la vida moderna鈥 exigen esta o aquella forma de opresi贸n y un man- do autocr谩tico.

No obstante, en cada 茅poca particular, existen sobradas razones para desarrollar, en tanto el alcance de nuestra comprensi贸n lo permita, el descubrimiento espec铆fico de esta tendencia definida en el desarrollo hist贸rico de la humanidad, apropiada a los objetivos del momento.

Para Rocker,

el problema de nuestro tiempo es la liberaci贸n del hombre de la condena de la explotaci贸n econ贸mica y la esclavitud pol铆tica y social;

y el m茅todo no es la conquista y el ejercicio del poder del Estado, ni el estupidizante parlamentarismo, sino 鈥渓a reconstrucci贸n de la vida econ贸mica de los pueblos desde la base, edific谩ndola en el esp铆ritu del socialismo鈥.

Mas s贸lo los productores mismos pueden llevar a cabo esta tarea, ya que son el 煤nico factor de la sociedad creador de valor a partir del cual puede surgir un futuro distinto. Suya ha de ser la tarea de liberar al trabajo de las cadenas con que la explotaci贸n econ贸mica lo aprisiona, la tarea de liberar a la sociedad de todas las instituciones y mecanismos del poder pol铆tico y de abrir el camino para una alianza de grupos de hombres y mujeres libres, basada en el trabajo cooperativo y en una administraci贸n planificada de las cosas en inter茅s de la comunidad. Preparar a las masas trabajadoras del campo y la ciudad para este gran objetivo y unirlas para hacer de ellas una fuerza militante es el objetivo del anarcosindicalismo moderno; en 茅l se agotan todos sus prop贸sitos.

En cuanto socialista, Rocker dar铆a por hecho, como lo expresa Bakunin:

que la aut茅ntica, final y completa liberaci贸n de los trabajadores s贸lo es posible bajo una condici贸n: la apropiaci贸n del capital, esto es, de las materias primas y de las herramientas de trabajo, incluida la tierra, por el conj unto de los trabaj adores.

En cuanto anarcosindicalista, insiste adem谩s en que, en el per铆odo prerrevolucionario, las organizaciones de los trabajadores crean 鈥渘o s贸lo las ideas, sino tambi茅n los hechos del futuro鈥, encarnando ellos mismos la estructura de la sociedad futura, y aguarda esperanzado la revoluci贸n social que acabar谩 con el aparato del Estado y expropiar谩 a los expropiadores.

Lo que ponemos en lugar del gobierno es la organizaci贸n industrial (鈥) Los anarcosindicalistas tienen la convicci贸n de que un orden econ贸mico socialista no puede crearse a trav茅s de los decretos y leyes de un gobierno, sino s贸lo mediante la colaboraci贸n solidaria de los trabajadores que con sus manos y su inteligencia operan en cada particular ramo de la producci贸n; esto es, mediante la asunci贸n de la direcci贸n de todas las plantas por los trabajadores mismos, de tal forma que los diferentes grupos, plantas y ramos de la industria sean miembros independientes del organismo econ贸mico general y se encarguen sistem谩ticamente de la producci贸n y distribuci贸n de los bienes en inter茅s de la comunidad, bas谩ndose en libres acuerdos mutuos.

Rocker escrib铆a esto en el momento en el que tales ideas hab铆an sido llevadas a la pr谩ctica en la Revoluci贸n Espa帽ola. Justo antes del estallido de la revoluci贸n, el economista anarcosindicalista Diego Abad de Santill谩n hab铆a escrito:

鈥l afrontar el problema de la transformaci贸n social la revoluci贸n no puede considerar al Estado como un medio, sino que ha de apoyarse en la organizaci贸n de los productores.

Nosotros hemos seguido esta norma y no vemos necesidad alguna de que, con el fin de establecer un nuevo orden de cosas, hayamos de suponer la existencia de un poder superior al trabajo organizado. Agradecer铆amos que se nos indicara qu茅 funci贸n, si acaso hubiera alguna, podr铆a desempe帽ar el Estado en una organizaci贸n econ贸mica en la que la propiedad privada ha sido abolida y en la que no hay lugar para el parasitismo y los privilegios especiales. La supresi贸n del Estado no puede producirse esperando a su languidecimiento; debe ser tarea de la revoluci贸n acabar con el Estado. O bien la revoluci贸n pone la riqueza social en manos de los productores, en cuyo caso los productores se organizan por s铆 mismos con vistas a la distribuci贸n colectiva, y entonces el Estado no tiene nada que hacer, o bien la revoluci贸n no pone la riqueza social en manos de los productores, en cuyo caso la revoluci贸n ha sido un enga帽o y el Estado continuar谩 existiendo.

Nuestro consejo federal de econom铆a no es un poder pol铆tico, sino un poder regulador econ贸mico y administrativo. Su orientaci贸n viene determinada desde abajo y opera de acuerdo con las resoluciones de las asambleas regionales y nacionales. Es un 贸rgano de enlace y nada m谩s.

Engels, en una carta escrita en 1883, expresaba su desacuerdo con esta idea del modo siguiente:

Los anarquistas plantean las cosas al rev茅s. Afirman que la revoluci贸n proletaria debe comenzar echando abajo la organizaci贸n pol铆tica del Estado (鈥) Pero destruirla en ese momento significar铆a la destrucci贸n del 煤nico 贸rgano mediante el cual el proletariado victorioso puede afianzar su reci茅n conquistado poder, mantener a raya a sus adversarios capitalistas y llevar a cabo la revoluci贸n econ贸mica de la sociedad, sin la cual esa victoria acabar谩 inevitablemente en una nueva derrota y en una masacre de los trabajadores, tal y como sucedi贸 en la comuna de Par铆s.

Por el contrario, los anarquistas 鈥搚 con particular elocuencia, Bakunin鈥 advirtieron del peligro de la 鈥渂urocracia roja鈥, que se mostrar铆a como 鈥渓a mentira m谩s vil y terrible que ha sido urdida en nuestro siglo鈥. El anarcosindicalista Fernand Pelloutier preguntaba:

驴Acaso el Estado transitorio al que hemos de someternos ha de ser necesaria y fatalmente una c谩rcel colectivista? 驴No puede consistir en una organizaci贸n libre, limitada exclusivamente por las necesidades de la producci贸n y el consumo, desaparecidas ya todas las instituciones pol铆ticas?

No pretendo yo conocer la respuesta a esta pregunta. Pero parece claro que, a menos que de alguna manera la respuesta sea afirmativa, las oportunidades para una revoluci贸n verdaderamente democr谩tica, que alcance los ideales humanistas de la izquierda, no son muchas. Martin Buber expuso el problema de forma sucinta cuando escribi贸: 鈥淣adie puede razonablemente esperar que un arbolito, una vez transformado en un palo de golf, contin煤e echando hojas鈥. La cuesti贸n de la conquista o destrucci贸n del poder del Estado era para Bakunin el asunto primordial que lo separaba de Marx. De una u otra forma, desde entonces el problema ha surgido repetidas veces a lo largo del siglo, dividiendo a los socialistas en 鈥渓ibertarios鈥 y 鈥渁utoritarios鈥.

Pese a las advertencias de Bakunin en relaci贸n con la burocracia roja, y su cumplimiento bajo la dictadura de Stalin, obviamente cometer铆amos un grueso error al interpretar los debates de hace un siglo para relacionarlos con las reivindicaciones de los actuales movimientos sociales as铆 como con sus or铆genes hist贸ricos. Concretamente, es malicioso considerar al bolchevismo como 鈥渆l marxismo en los hechos鈥. Por el contrario, mucho m谩s atinada es la cr铆tica izquierdista al bolchevismo que toma en consideraci贸n las circunstancias hist贸ricas que rodearon la Revoluci贸n Rusa.

El movimiento obrero izquierdista antibolchevique se opuso a los leninistas porque 茅stos no aprovecharon suficientemente los levantamientos que tuvieron lugar en Rusia, con objetivos estrictamente proletarios. Quedaron prisioneros de su entorno y utilizaron al movimiento radical internacional para satisfacer necesidades espec铆ficamente rusas, que r谩pidamente vinieron a identificarse con las necesidades del PartidoEstado bolchevique. Los aspectos 鈥渂urgueses鈥 de la Revoluci贸n Rusa quedaron entonces al descubierto en el bolchevismo mismo: el leninismo fue considerado parte de la socialdemocracia internacional, distingui茅ndose de esta 煤ltima 煤nicamente por cuestiones t谩cticas.

Si trat谩ramos de buscar una sola idea rectora dentro de la tradici贸n anarquista, la hallar铆amos, a mi juicio, en lo expresado por Bakunin cuando, refiri茅ndose a la Comuna de Par铆s, se identific贸 a s铆 mismo como sigue:

Soy un amante fan谩tico de la libertad, considero que es la 煤nica condici贸n bajo la cual la inteligencia, la dignidad y la felicidad humana pueden desarrollarse y crecer; no la libertad puramente formal concedida, delimitada y regulada por el Estado, un eterno enga帽o que en realidad no representa otra cosa que el privilegio de algunos fundado en la esclavitud del resto; no la libertad individualista, ego铆sta, mezquina y ficticia ensalzada por la Escuela de J. J. Rousseau y otras escuelas del liberalismo burgu茅s, que entiende que el Estado, limitando los derechos de cada uno, representa la condici贸n de posibilidad de los derechos de todos, una idea que por necesidad conduce a la reducci贸n de los derechos de cada uno a cero. No, yo me refiero a la 煤nica clase de libertad que merece tal nombre, la libertad que consiste en el completo desarrollo de todas las capacidades materiales, intelectuales y morales que permanecen latentes en cada persona; libertad que no conoce m谩s restricciones que aquellas que vienen determinadas por las leyes de nuestra propia naturaleza individual, y que no pueden ser consideradas propiamente restricciones, puesto que no se trata de leyes impuestas por un legislador externo, ya se halle a la par o por encima de nosotros, sino que son inmanentes e inherentes a nosotros mismos, constituyendo la propia base de nuestro ser material, intelectual y moral: no nos limitan sino que son las condiciones reales e inmediatas de nuestra libertad.

Estas ideas tienen su origen en el Iluminismo; sus ra铆ces se encuentran en el Discurso acerca de la desigualdad de Rousseau, en las Ideas para un intento de determinar los l铆mites de la acci贸n del Estado de Humboldt, en la insistencia de Kant en la defensa de la Revoluci贸n Francesa, en que la libertad es condici贸n previa para adquirir madurez en relaci贸n con la libertad, y no un regalo que se obtiene una vez se ha alcanzado dicha madurez. Con el desarrollo del capitalismo industrial, ese nuevo e imprevisto sistema de injusticia, es el socialismo libertario el que ha preservado y difundido el mensaje humanista radical del Iluminismo y las ideas liberales cl谩sicas, luego pervertidas para servir de sustento a una ideolog铆a destinada a mantener el orden social emergente. En realidad, partiendo de los mismos supuestos que llevaron al liberalismo cl谩sico a oponerse a la intervenci贸n del Estado en la vida social, las relaciones sociales capitalistas son igualmente intolerables. Esto se ve con toda claridad, por ejemplo, en la cl谩sica obra de Humboldt Ideas para un intento de determinar los l铆mites de la acci贸n del Estado, precursora de Mill, al que quiz谩 sirvi贸 de inspiraci贸n. Esta obra cl谩sica del pensamiento liberal, concluida en 1792, es en su esencia, aunque de forma prematura, profundamente anticapitalista. Sus ideas hubieron de ser suavizadas, hasta volverse pr谩cticamente irreconocibles, a fin de transmutarlas en una ideolog铆a del capitalismo industrial.

La visi贸n de Humboldt de una sociedad en la que las ataduras sociales son sustituidas por v铆nculos sociales y el trabajo es asumido libremente, nos recuerda al joven Marx y sus reflexiones acerca de la 鈥alienaci贸n del trabajo cuando 茅ste es externo al trabajador (鈥) no es parte de su naturaleza (鈥) [de tal modo que] no se realiza en su trabajo, sino que se niega a s铆 mismo (鈥) se agota f铆sicamente y se degrada mentalmente 鈥, trabajo alienado que 鈥a unos trabajadores los hace regresar a un tipo de trabajo b谩rbaro y a otros los convierte en m谩quinas 鈥, despojando al hombre de algo 鈥caracter铆stico de su especie鈥 como es 鈥la actividad consciente y libre鈥 y la 鈥渧ida productiva鈥. Igualmente, Marx concibe 鈥una nueva clase de ser humano que necesita de sus cong茅neres鈥. [La asociaci贸n de los trabajadores viene a ser] 鈥el esfuerzo real y constructivo de crear el tejido social de las futuras relaciones humanas 鈥. No puede negarse que el pensamiento liberal cl谩sico, como consecuencia de premisas de hondo calado acerca de la necesidad humana de libertad, diversidad y libre asociaci贸n, se opone a la intervenci贸n del Estado en la vida social. Bajo esas mismas premisas, las relaciones capitalistas de producci贸n, el trabajo asalariado, la competitividad, la ideolog铆a del 鈥渋ndividualismo posesivo鈥, han de observarse como fundamentalmente inhumanas. El socialismo libertario ha de ser considerado con toda propiedad el heredero de los ideales liberales del Iluminismo.

Rudolf Rocker describe el anarquismo moderno como

la confluencia de las dos grandes corrientes que durante y des- de la Revoluci贸n Francesa han encontrado expresi贸n muy caracter铆stica en la vida intelectual de Europa: socialismo y liberalismo.

Los ideales liberales cl谩sicos, afirma Rocker, se fueron a pique bajo el peso de la realidad de las formas de la econom铆a capitalista. El anarquismo es necesariamente anticapitalista ya que 鈥rechaza la explotaci贸n del hombre por el hombre鈥. Pero el anarquismo tambi茅n rechaza 鈥la dominaci贸n del hombre sobre el hombre鈥. Insiste en que 鈥el socialismo ser谩 libre o no ser谩. En reconocer esto estriba la genuina y profunda justificaci贸n para la existencia del anarquismo鈥. Desde este punto de vista, puede decirse que el anarquismo es la rama libertaria del socialismo. 脡ste es el esp铆ritu de Daniel Gu茅rin al abordar el estudio del anarquismo en El anarquismo y en otras obras. Gu茅rin cita a Adolf Fischer, que dec铆a que 鈥todo anarquista es socialista, pero no todo socialista es necesariamente anarquista鈥. Del mismo modo, Bakunin, en su 鈥渕anifiesto anarquista鈥 de 1865, el programa de su proyectada fraternidad revolucionaria internacional, sent贸 el principio de que todo miembro debe ser, en primer lugar, socialista.

Un anarquista consecuente ha de oponerse a la propiedad privada de los medios de producci贸n y a la esclavitud salarial, propias de este sistema, como incompatibles con el principio de que el trabajo debe asumirse libremente y permanecer bajo el control del productor. Tal como Marx lo expresa en Cr铆tica al programa de Gotha, los socialistas persiguen una sociedad en la que el trabajo sea 鈥no s贸lo un medio de vida, sino tambi茅n la mayor necesidad vital鈥, algo imposible cuando el trabajador est谩 dirigido por una autoridad externa o precisa algo m谩s que su propio impulso. Afirma Marx en los Grundrisse, 鈥ninguna forma de trabajo asalariado, aun cuando haya alguna menos odiosa que otra, puede acabar con la miseria del trabajo asalariado mismo 鈥. Un anarquista consecuente se opondr谩 no s贸lo al trabajo alienado sino tambi茅n a la embrutecedora especializaci贸n del trabajo que tiene lugar, como se describe en El capital, cuando los medios para desarrollar la producci贸n

. ..mutilan al trabajador convirti茅ndolo en un fragmento de ser humano, lo degradan haciendo de 茅l un ap茅ndice de la m谩quina, transforman su trabajo en un tormento tal que su sentido esencial es destruido, lo separan de las potencialidades intelectuales del proceso de trabajo en la misma proporci贸n en que a 茅ste se le incorpora la ciencia como potencialidad independiente鈥

Marx no pens贸 que esto fuera algo inevitablemente unido a la industrializaci贸n, sino como una caracter铆stica de las relaciones capitalistas de producci贸n. La sociedad del futuro debe ocuparse de

reemplazar el trabajador especializado de hoy (鈥) reducido a un mero fragmento de ser humano, por un individuo completamente desarrollado, apto para una diversidad de trabajos (鈥), para el cual las diferentes funciones sociales (鈥) no son sino diversas maneras de dar rienda suelta a sus propias capacidades naturales.

Para ello, es requisito previo la abolici贸n de las categor铆as sociales de capital y trabajo asalariado (por no hablar de los ej茅rcitos industriales de los 鈥淓stados obreros鈥 o de las diversas formas de totalitarismo desde la aparici贸n del capitalismo). La reducci贸n del hombre a un ap茅ndice de la m谩quina, a una herramienta especializada de la producci贸n, podr铆a en principio superarse, en vez de agravarse, mediante un adecuado desarrollo y uso de la tecnolog铆a, pero no bajo las condiciones de un control autocr谩tico de la producci贸n por parte de aquellos que hacen del hombre un instrumento al servicio de sus fines particulares, prescindiendo 鈥損or utilizar la expresi贸n de Humboldt鈥 de los objetivos individuales de 茅ste.

Los anarcosindicalistas al decir de Pelloutier aspiraban a crear, incluso dentro del capitalismo, 鈥渁sociaciones libres de productores libres鈥 que se implicaran en la lucha militante y se prepararan para asumir la organizaci贸n de la producci贸n sobre bases democr谩ticas. Estas asociaciones servir铆an de 鈥渆scuela pr谩ctica de anarquismo鈥. Si la propiedad privada de los medios de producci贸n no es m谩s que, utilizando la conocida frase de Proudhon, una forma de 鈥渞obo鈥 o 鈥漧a explotaci贸n del d茅bil por el fuerte鈥, el control de la producci贸n por una burocracia estatal, por buenas que sean sus intenciones, tampoco crea las condiciones para que el trabajo 鈥搈anual e intelectual鈥 pueda convertirse en la mayor necesidad vital. Por consiguiente, ambas formas deben ser superadas.

En su ataque contra el derecho al control privado o burocr谩tico de los medios de producci贸n, el anarquista se posiciona junto a aquellos que luchan por alcanzar

la tercera y 煤ltima fase emancipatoria de la historia: la primera hizo de los esclavos siervos, la segunda hizo de los siervos asalariados y la tercera consiste en la abolici贸n del proletariado en un acto 煤ltimo de liberaci贸n que pone el control de la econom铆a en manos de asociaciones libres y voluntarias de productores (Fourier, 1848).

El peligro inminente para la 鈥渃ivilizaci贸n鈥 fue advertido, tambi茅n en 1848, por de Tocqueville:

Mientras el derecho de propiedad fue el origen y fundamento de muchos otros derechos, era f谩cil defenderlo, o, para ser m谩s precisos, no sufr铆a ning煤n ataque; entonces era la ciudadela de la sociedad, mientras que los otros derechos eran su fortificaci贸n: no se llevaba la peor parte en los ataques y, en realidad, no se produc铆an intentos serios de asalto. Pero hoy en d铆a, cuando se ve en el derecho de propiedad el 煤ltimo resto a煤n no destruido del mundo aristocr谩tico, cuando s贸lo 茅l queda en pie, cuando es el 煤nico privilegio en una sociedad cuyos miembros son ya en todo lo dem谩s iguales, la cosa cambia. Consideremos lo que est谩 ocurriendo en los corazones de las clases trabajadoras, aunque admito que a煤n est谩n silenciosas como tales. Es cierto que se encuentran menos inflamadas que antes por pasiones pol铆ticas propiamente dichas; pero 驴no veis que sus pasiones, lejos de ser pol铆ticas, se han convertido en sociales? 驴No veis que poco a poco se van extendiendo entre ellos opiniones e ideas que apuntan no a la derogaci贸n de tales o cuales otras leyes, de tal ministerio o tal gobierno, sino a la disoluci贸n de los fundamentos mismos de la propia sociedad?

Los trabajadores de Par铆s, en 1871, rompieron el silencio y procedieron a

鈥bolir la propiedad, base de toda civilizaci贸n. S铆, caballeros, la Comuna pretend铆a abolir esa propiedad de clase que convierte el trabajo de muchos en la riqueza de unos pocos. La Comuna aspiraba a la expropiaci贸n de los expropiadores. Quer铆a convertir la propiedad individual en una realidad, transformando los medios de producci贸n 鈥搇a tierra y el capital鈥 que hoy son fundamentalmente medios de esclavizaci贸n y de explotaci贸n del trabajo, en simples instrumentos de trabajo libre y asociado. (K. Marx, en La guerra civil en Francia.)

La Comuna, por supuesto, fue ahogada en un ba帽o de sangre. La verdadera naturaleza de la 鈥渃ivilizaci贸n鈥 que los trabajadores de Par铆s trataron de superar con su ataque contra 鈥渓os fundamentos mismos de la propia sociedad鈥 se mostr贸, una vez m谩s, cuando las tropas del gobierno de Versalles reconquistaron Par铆s arrebat谩ndoselo al pueblo. Como Marx escribi贸, con tanta amargura como acierto:

La civilizaci贸n y la justicia del orden burgu茅s aparecen en todo su siniestro esplendor dondequiera que los esclavos y los parias de este orden osan rebelarse contra sus se帽ores. En tales momentos, esa civilizaci贸n y esa justicia se muestran como lo que son: salvajismo descarado y venganza sin ley (鈥) las haza帽as infernales de la soldadesca reflejan el esp铆ritu innato de esa civilizaci贸n, de la que es el brazo vengador y mercenario (鈥) La burgues铆a del mundo entero, que mira complacida la matanza en masa despu茅s de la lucha, 隆se estremece de horror ante la profanaci贸n del ladrillo y la argamasa! [Ib铆d.]

Pese a la violenta destrucci贸n de la Comuna, Bakunin escribi贸 que Par铆s abr铆a una nueva 茅poca, 鈥渓a de la definitiva y completa emancipaci贸n de las masas populares y su futura aut茅ntica solidaridad por encima y a pesar de las ataduras del Estado鈥. 鈥淟a pr贸xima revoluci贸n, internacionalmente solidaria, ser谩 la resurrecci贸n de Par铆s鈥, una revoluci贸n que el mundo todav铆a espera.

As铆 pues, el anarquista consecuente debe ser socialista, pero socialista de una clase particular. No s贸lo se opondr谩 al trabajo alienado y especializado y aspirar谩 a la apropiaci贸n del capital por parte del conjunto de los trabajadores, sino que insistir谩, adem谩s, en que dicha apropiaci贸n sea directa y no ejercida por una elite que act煤e en nombre del proletariado. Se opondr谩, en suma, a

la organizaci贸n del trabajo por los gobernantes. Eso significa socialismo de Estado, el gobierno de los funcionarios del Estado sobre la producci贸n y el gobierno de los cient铆ficos, directivos y funcionarios sobre el comercio (鈥) El objetivo de la clase trabajadora es su liberaci贸n de la explotaci贸n. Este objetivo no se alcanza ni puede ser alcanzado por una nueva clase dirigente que se coloque a s铆 misma en el lugar que antes ocupaba la burgues铆a. 脷nicamente lo har谩n realidad los trabajadores, haci茅ndose cargo ellos mismos de la producci贸n.

Estas observaciones est谩n tomadas de 鈥Cinco tesis sobre la lucha de clases鈥, del marxista de izquierda Anton Pannekoek, uno de los te贸ricos m谩s destacados del movimiento comunista consejista. Y es que, de hecho, el marxismo radical se funde con las corrientes anarquistas.

A modo de ilustraci贸n adicional, consideremos la siguiente caracterizaci贸n del 鈥渟ocialismo revolucionario鈥:

El socialista revolucionario rechaza que la propiedad del Estado pueda terminar en algo distinto del despotismo burocr谩tico. Hemos visto por qu茅 el Estado no puede controlar democr谩ticamente la industria. La industria s贸lo puede ser democr谩ticamente pose铆da y controlada por los trabajadores cuando 茅stos eligen directamente los comit茅s administrativos industriales entre sus propias filas. El socialismo ser谩, fundamentalmente, un sistema industrial; su estructuraci贸n tendr谩 un car谩cter industrial. As铆, aquellos que se hagan cargo de las actividades sociales e industriales de la sociedad tendr谩n representaci贸n directa en los consejos locales y centrales de la administraci贸n. De este modo, el poder de dichos delegados emanar谩 de quienes llevan a cabo el trabajo y permanecer谩 atento a las necesidades de la comunidad. Cuando el comit茅 administrativo industrial central se re煤na, representar谩 a cada sector de la actividad social. Por tanto, el Estado 鈥損ol铆tico o geogr谩fico鈥 capitalista ser谩 sustituido por el comit茅 administrativo industrial del socialismo. La transici贸n de uno a otro sistema social ser谩 la revoluci贸n social. A lo largo de la historia el Estado pol铆tico ha significado el gobierno de los hombres por las clases dirigentes; la Rep煤blica del Socialismo ser谩 el gobierno de la industria administrada por toda la comunidad. El primero representa el sometimiento econ贸mico y pol铆tico de la mayor铆a; esta 煤ltima significa la libertad econ贸mica de todos y ser谩, por tanto, una verdadera democracia.

Esta declaraci贸n program谩tica aparece en la obra de William Paul El Estado. Sus or铆genes y funciones, escrita a comienzos de 1917 鈥損oco antes de la aparici贸n de El Estado y la revoluci贸n, de Lenin鈥 y que es quiz谩 su obra m谩s libertaria. Paul fue miembro del Partido Laborista Socialista Marxista-De Leonista, y m谩s adelante, uno de los fundadores del Partido Comunista Brit谩nico. Su cr铆tica al socialismo de Estado se asemeja a la doctrina libertaria de los anarquistas en su principio de que, puesto que la propiedad y direcci贸n del Estado conducir铆a a un despotismo burocr谩tico, la revoluci贸n social debe reemplazarlo por la organizaci贸n industrial de la sociedad bajo el control directo de los trabajadores. Podr铆amos citar multitud de afirmaciones similares.

Pero lo m谩s importante es que estas ideas han sido ya llevadas a la pr谩ctica en la acci贸n revolucionaria espont谩nea; por ejemplo, en Alemania e Italia tras la Primera Guerra Mundial, y en Espa帽a 鈥搉o s贸lo en el campo, sino tambi茅n en la Barcelona industrial鈥 en 1936. Bien podr铆a decirse que alguna suerte de comunismo consejista es la forma natural del socialismo revolucionario en una sociedad industrial. Ah铆 se plasma la certeza intuitiva de que la democracia se encuentra muy limitada cuando el sistema industrial est谩 controlado por alguna forma de elite autocr谩tica, ya se trate de los propietarios, los directivos y tecn贸cratas, por un partido de 鈥渧anguardia鈥 o por una burocracia estatal. Bajo esas condiciones de dominaci贸n autoritaria, los ideales libertarios cl谩sicos, desarrollados luego por Marx, Bakunin y otros aut茅nticos revolucionarios, no pueden hacerse realidad: el hombre no ser谩 libre para desarrollar al m谩ximo todas sus potencialidades, y el productor seguir谩 siendo 鈥渦n fragmento de ser humano鈥, un ser degradado, una herramienta de un proceso productivo dirigido desde arriba.

La expresi贸n 鈥渁cci贸n revolucionaria espont谩nea鈥 puede llevar a confusi贸n. Al menos los anarcosindicalistas toman buena nota de la observaci贸n de Bakunin de que las organizaciones de los trabajadores deben crear en el per铆odo prerrevolucionario 鈥渘o s贸lo las ideas, sino tambi茅n los hechos del futuro鈥. Los logros de la revoluci贸n popular, en Espa帽a en particular, se basaron en un paciente trabajo de a帽os de organizaci贸n y educaci贸n, elementos de una larga tradici贸n de compromiso y militancia. Las resoluciones de los Congresos de Madrid, en junio de 1931, y de Zaragoza, en mayo de 1936, prefiguraron de diversas maneras los actos de la revoluci贸n, tal y como sucedi贸 tambi茅n con las ideas, algo diferentes, esbozadas por Abad de Santill谩n en su puntual descripci贸n de la organizaci贸n social y econ贸mica que habr铆a de instaurar la revoluci贸n. Gu茅rin escribe que 鈥渓a Revoluci贸n Espa帽ola hab铆a alcanzado cierta madurez tanto en las mentes de los pensadores libertarios como en la conciencia popular鈥. Y cuando, con el golpe de Franco, la agitaci贸n de comienzos de 1936 llev贸 al estallido de la revoluci贸n social, las organizaciones de los trabaj adores contaban ya con la estructura, la experiencia y la conciencia para emprender la tarea de la reconstrucci贸n social. En su introducci贸n a una recopilaci贸n de documentos acerca de la colectivizaci贸n en Espa帽a, el anarquista Augustin Souchy escribe:

Durante muchos a帽os los anarquistas y sindicalistas espa帽oles consideraron que su tarea suprema era la transformaci贸n social de la sociedad. En sus asambleas de sindicatos y grupos, en sus diarios, en sus panfletos y libros, el problema de la revoluci贸n social se discut铆a sin cesar y de forma sistem谩tica.

Todo esto subyace tras los logros espont谩neos y la obra constructiva de la Revoluci贸n Espa帽ola.

Las ideas del socialismo libertario, en el sentido descripto, han quedado arrinconadas en las sociedades industriales del pasado medio siglo. Las ideolog铆as dominantes han sido el socialismo de Estado o el capitalismo de Estado (茅ste de car谩cter cada vez m谩s militarizado en los Estados Unidos, por razones f谩ciles de ver). Pero el inter茅s por el anarquismo se ha reavivado en estos 煤ltimos a帽os. Las tesis de Anton Pannekoek que he citado est谩n tomadas de un panfleto reciente de un grupo de trabajadores radicales franceses (Informations Correspondance Ouvri猫re). Las observaciones de William Paul en torno del socialismo revolucionario fueron citadas por Walter Kendall en un discurso pronunciado en el Congreso Nacional sobre Control Obrero, en Sheffield, Inglaterra, en marzo de 1969. En Inglaterra, el movimiento que lucha por el control obrero ha ido adquiriendo una fuerza significativa en los 煤ltimos a帽os. Ha organizado varios congresos, ha producido una considerable literatura relacionada y cuenta con el apoyo activo de algunos de los sindicatos m谩s importantes. La Amalgamated Engineering and Foundryworkers鈥 Union, por ejemplo, ha adoptado como pol铆tica oficial el programa de nacionalizaci贸n de las industrias b谩sicas bajo control 鈥渙brero鈥 en todos los niveles. En el continente ha habido progresos similares. Mayo del 68, por descontado, aceler贸 en Alemania y en Francia el creciente inter茅s por el comunismo consejista y por ideas que siguen esa misma l铆nea, tal y como sucedi贸 en Inglaterra.

Dado el car谩cter extremadamente conservador de nuestra muy ideologizada sociedad, no sorprende demasiado que los Estados Unidos hayan quedado relativamente al margen de esa evoluci贸n. Pero tambi茅n eso puede cambiar. La erosi贸n de la mitolog铆a que rodeaba a la guerra fr铆a permite al menos suscitar la discusi贸n sobre estas cuestiones en c铆rculos bastante amplios. Si consigui茅ramos refrenar la actual ola de represi贸n, si la izquierda fuera capaz de superar sus tendencias mas suicidas y construir sobre lo que se ha conseguido en la d茅cada pasada, entonces el problema de c贸mo organizar la sociedad industrial sobre bases verdaderamente democr谩ticas, con un control democr谩tico en el lugar de trabajo y en la comunidad, se convertir铆a en el principal tema de reflexi贸n para todos aquellos que son sensibles a los problemas de la sociedad contempor谩nea y, en la medida en que se fuera desarrollando un movimiento de masas en favor del socialismo libertario, la reflexi贸n habr铆a de ceder el paso a la acci贸n.

En su manifiesto de 1865, Bakunin predijo que un elemento de la revoluci贸n social ser铆a 鈥渆sa inteligente y verdaderamente noble parte de la juventud que, pese a pertenecer por nacimiento a las clases privilegiadas, es llevada por sus generosas convicciones y ardientes anhelos a hacer suya la causa del pueblo鈥. Quiz谩s en el surgimiento del movimiento estudiantil de los 60 pueda observarse alg煤n paso hacia el cumplimiento de esta profec铆a.

Daniel Gu茅rin ha emprendido lo que describe como un 鈥減roceso de rehabilitaci贸n del anarquismo鈥. Argumenta 鈥揷onvincentemente, a mi juicio鈥 que 鈥渓as ideas constructivas del anarquismo mantienen su vitalidad y que, examinadas y tamizadas, podr铆an ser de gran utilidad para que el pensamiento socialista contempor谩neo tomara un nuevo rumbo鈥 [y] para contribuir a enriquecer el marxismo鈥. De esas 鈥渁mplias espaldas鈥 del anarquismo 茅l ha seleccionado para examinarlas m谩s atentamente aquellas ideas y acciones que pueden calificarse de socialistas libertarias. Es lo natural y apropiado. Dentro de ese marco se encuadran los m谩s importantes portavoces del anarquismo as铆 como los movimientos populares que han estado inspirados por sentimientos e ideales anarquistas. Gu茅rin se ocupa no s贸lo del pensamiento anarquista, sino tambi茅n de las acciones espont谩neas de la lucha revolucionaria popular. Se ocupa tanto de la creatividad social como de la intelectual. Adem谩s, a partir de las realizaciones constructivas del pasado trata de extraer lecciones que enriquecen la teor铆a de la liberaci贸n social. Para aquellos que desean no s贸lo comprender el mundo sino tambi茅n cambiarlo, 茅sta es la forma apropiada de abordar el estudio de la historia del anarquismo.

Gu茅rin describe el anarquismo del siglo XIX como eminentemente doctrinal, mientras que sostiene que el siglo XX, para los anarquistas, ha sido una 茅poca de 鈥減r谩ctica revolucionaria鈥. En El anarquismo refleja esta opini贸n.

Arthur Rosenberg apunt贸 en una ocasi贸n que las revoluciones populares se caracterizan por tratar de sustituir 鈥渦na autoridad feudal o centralizada que gobierna por la fuerza鈥 por alguna suerte de sistema comunal que 鈥渋mplique la destrucci贸n y desaparici贸n de la vieja forma de Estado鈥. Dicho sistema ser谩 o bien socialista, o bien 鈥渦na forma extrema de democracia鈥 [la cual es] condici贸n previa para el socialismo, por cuanto el socialismo s贸lo puede hacerse realidad en un mundo en el que el individuo goce de la m谩xima libertad posible鈥. Este ideal, observa, era com煤n a Marx y a los anarquistas. Esta lucha natural por la liberaci贸n va en sentido opuesto a la predominante tendencia hacia la centralizaci贸n de la vida pol铆tica y econ贸mica.

Hace un siglo, en La guerra civil en Francia, Marx escribi贸 que los trabajadores de Par铆s 鈥渃omprendieron que no hab铆a m谩s alternativa que la Comuna o el imperio, fuera cual fuera el nombre bajo el que 茅ste reapareciese鈥.

El Imperio los hab铆a arruinado econ贸micamente con su dilapidaci贸n de la riqueza pimblica, con las grandes estafas financieras que foment贸 y con el apoyo prestado a la concentraci贸n artificialmente acelerada del capital, que supon铆a la expropiaci贸n de muchos de sus componentes. Los hab铆a oprimido pol铆ticamente, y los hab铆a irritado moralmente con sus org铆as; hab铆a herido su volterianismo al confiar la educaci贸n de sus hijos a los fr猫res ignorantins, y hab铆a sublevado su sentimiento nacional de franceses al lanzarlos precipitadamente a una guerra que s贸lo ofreci贸 una compensaci贸n para todos los desastres que hab铆a causado: la ca铆da del Imperio.

El miserable Segundo Imperio 鈥渆ra la imnica forma de gobierno posible en una 茅poca en que la burgues铆a ya hab铆a sido derrotada y la clase trabajadora aimn no hab铆a adquirido capacidad para gobernar la naci贸n鈥.

No resultar铆a muy dif铆cil parafrasear estas observaciones para adecuarlas a los sistemas imperiales de 1970. El problema de la 鈥渓iberaci贸n del hombre de la condena de la explotaci贸n econ贸mica y la esclavizaci贸n pol铆tica y social鈥 es tambi茅n hoy el problema de nuestro tiempo. Y mientras as铆 sea, las doctrinas y la pr谩ctica revolucionaria del socialismo libertario nos servir谩n de inspiraci贸n y gu铆a.

Noam Chomsky, 1970

* Este ensayo es una versi贸n revisada de la introducci贸n a Anarchism; from theory to practice. New York, Monthly Review Press. Daniel Gu茅rin (1970).