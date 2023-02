El neoliberalismo ha reinado como filosofía económica durante casi medio siglo. Pero las políticas neoliberales han causado estragos en todo el mundo, revirtiendo la mayoría de los logros obtenidos bajo el capitalismo administrado después del final de la Segunda Guerra Mundial. El neoliberalismo funciona solo para los ricos y las grandes corporaciones. Pero los fracasos del neoliberalismo se extienden más allá de la economía. Se extienden a la política a medida que los procesos de colapso social ponen en juego fuerzas amenazantes con promesas de un retorno a la gloria perdida. Este es el impulso básico de los movimientos y partidos neofascistas en el mundo actual, y es el neoliberalismo el que ha creado las condiciones para el resurgimiento del extremismo de derecha, como explica Noam Chomsky en la entrevista exclusiva a continuación para Truthout.

Mientras tanto, las protestas se han generalizado mucho más en la era del capitalismo tardío, ¡así que la lucha por un mundo alternativo está muy viva!

Chomsky es profesor emérito de instituto en el Departamento de Lingüística y Filosofía del MIT y profesor laureado de lingüística y titular de la Cátedra Agnese Nelms Haury en el Programa de Medio Ambiente y Justicia Social de la Universidad de Arizona. Uno de los académicos más citados del mundo y un intelectual público considerado por millones de personas como un tesoro nacional e internacional, Chomsky ha publicado más de 150 libros sobre lingüística, pensamiento político y social, economía política, estudios de medios, política exterior de EE. UU. y mundo. asuntos. Sus últimos libros son Illegitimate Authority: Facing the Challenges of Our Time (de próxima publicación; con CJ Polychroniou), The Secrets of Words (con Andrea Moro; MIT Press, 2022); La retirada: Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder estadounidense (con Vijay Prashad; The New Press, 2022); y The Precipice: Neoliberalism, the Pandemic and the Urgent Need for Social Change (con CJ Polychroniou; Haymarket Books, 2021).

CJ Polychroniou: Noam, desde que se implementaron las políticas neoliberales hace más de 40 años, estas han sido responsables de aumentar los índices de desigualdad, destruir la infraestructura social y causar desesperanza y malestar social. Sin embargo, también se ha hecho evidente que las políticas sociales y económicas neoliberales son caldo de cultivo para la radicalización de la derecha y el resurgimiento del autoritarismo político. Por supuesto, sabemos que existe un choque inherente entre la democracia y el capitalismo, pero hay alguna evidencia clara de que el neofascismo emerge del capitalismo neoliberal. Suponiendo que esté de acuerdo con esta afirmación, ¿cuál es la conexión real entre el neoliberalismo y el neofascismo?

Noam Chomsky : La conexión se establece claramente en las dos primeras oraciones de la pregunta. Una consecuencia de las políticas socioeconómicas neoliberales es el colapso del orden social, lo que genera un caldo de cultivo para el extremismo, la violencia, el odio, la búsqueda de chivos expiatorios y un terreno fértil para figuras autoritarias que pueden presentarse como el salvador. Y estamos en el camino hacia una forma de neofascismo.

The Britannica define el neoliberalismo como un “modelo de ideología y política que enfatiza el valor de la competencia de libre mercado”, con una “intervención estatal mínima”. Esa es la imagen convencional. La realidad es diferente. El modelo de política actual abrió las puertas para que los amos de la economía, que también dominan el estado, busquen ganancias y poder con pocas restricciones. En resumen, una guerra de clases sin restricciones.

Un componente de las políticas fue una forma de globalización que combina el proteccionismo extremo para los amos con la búsqueda de la mano de obra más barata y las peores condiciones laborales para maximizar las ganancias, dejando en casa los cinturones de óxido en descomposición. Estas son opciones de política, no una necesidad económica. El movimiento laboral, junto con la ya desaparecida oficina de investigación del Congreso, propuso alternativas que podrían haber beneficiado a los trabajadores aquí y en el extranjero, pero fueron descartadas sin discusión cuando Clinton atacó la forma de globalización preferida por quienes dirigían la guerra de clases.

Una consecuencia relacionada del “neoliberalismo realmente existente” fue la rápida financiarización de la economía que permitió estafas sin riesgo para obtener ganancias rápidas, sin riesgo porque el Estado poderoso que interviene radicalmente en el mercado para proporcionar protecciones extremas en los acuerdos comerciales hace lo mismo para rescatar a los amos si algo sale bien. equivocado. El resultado, comenzando con Reagan, es lo que los economistas Robert Pollin y Gerald Epstein llaman una “economía de rescate”, lo que permite que la guerra de clases neoliberal continúe sin el riesgo de un castigo del mercado por el fracaso.

El “mercado libre” no falta en el panorama. El capital es “libre” de explotar y destruir con abandono, como lo ha venido haciendo, incluyendo —no lo olvidemos— destruyendo las perspectivas de vida humana organizada. Y los trabajadores son “libres” para tratar de sobrevivir de alguna manera con el estancamiento de los salarios reales, la disminución de los beneficios y la reconfiguración del trabajo para crear una creciente precariedad.

La guerra de clases estalló, muy naturalmente, con un ataque a los sindicatos, el principal medio de defensa de los trabajadores. Los primeros actos de Reagan y Thatcher fueron ataques enérgicos a los sindicatos, una invitación al sector empresarial a unirse y avanzar, a menudo de formas técnicamente ilegales, pero que no preocupan al estado neoliberal que dominan.

La ideología reinante fue expresada con lucidez por Margaret Thatcher cuando se lanzó la guerra de clases: No existe tal cosa como la sociedad, y la gente debería dejar de quejarse de que la “sociedad” viene a rescatarlos. En sus palabras inmortales, “’¡No tengo hogar, el gobierno debe albergarme!’ y por eso le echan sus problemas a la sociedad y ¿quién es la sociedad? ¡No existe tal cosa! Hay hombres y mujeres individuales y hay familias, y ningún gobierno puede hacer nada excepto a través de las personas y las personas se miran primero a sí mismas”.

Thatcher y sus socios seguramente sabían muy bien que existe una sociedad muy rica y poderosa para los amos, no solo el estado niñera que corre a su rescate cuando lo necesitan, sino también una elaborada red de asociaciones comerciales, cámaras de comercio, cabildeo. Organizaciones, think tanks y más. Pero los menos privilegiados deben “mirarse a sí mismos”.

La guerra de clases neoliberal ha sido un gran éxito para los diseñadores. Como hemos discutido, una indicación es la transferencia de unos 50 billones de dólares a los bolsillos del 1 por ciento superior, en su mayoría a una fracción de ellos. ninguna pequeña victoria.

Otros logros son “la desesperanza y el malestar social”, sin adónde acudir. Los demócratas abandonaron a la clase trabajadora en manos de su enemigo de clase en los años 70, convirtiéndose en un partido de profesionales adinerados y donantes de Wall Street. En Inglaterra, Jeremy Corbyn estuvo cerca de revertir el declive del Partido Laborista a la “Thatcher lite”. El establecimiento británico, en todos los ámbitos, se movilizó con fuerza y ​​se metió en las cunetas para aplastar su esfuerzo por crear un auténtico partido participativo dedicado a los intereses de los trabajadores y los pobres. Una intolerable afrenta al buen orden. En Estados Unidos, a Bernie Sanders le ha ido un poco mejor, pero no ha podido romper el dominio de la gestión del partido clintoniano. En Europa, los partidos tradicionales de izquierda prácticamente han desaparecido.

En las elecciones de mitad de período en los EE. UU., los demócratas perdieron incluso más miembros de la clase trabajadora blanca que antes, como consecuencia de la falta de voluntad de los líderes del partido para hacer campaña sobre cuestiones de clase que un partido de izquierda moderado podría haber sacado a la luz.

El terreno está bien preparado para que el surgimiento del neofascismo llene el vacío dejado por la incesante guerra de clases y la capitulación de las principales instituciones políticas que podrían haber combatido la plaga.

El término “guerra de clases” es ya insuficiente. Es cierto que los amos de la economía y sus sirvientes en el sistema político han estado involucrados en una forma particularmente salvaje de guerra de clases durante los últimos 40 años, pero los objetivos van más allá de las víctimas habituales y ahora se extienden incluso a los propios perpetradores. A medida que se intensifica la guerra de clases, la lógica básica del capitalismo se manifiesta con una claridad brutal: tenemos que maximizar las ganancias y el poder aunque sabemos que estamos corriendo hacia el suicidio al destruir el medio ambiente que sustenta la vida, sin salvarnos a nosotros mismos ni a nuestras familias.

Lo que está pasando me recuerda un cuento que se repite a menudo sobre cómo atrapar un mono. Haga un agujero en un coco del tamaño justo para que un mono inserte su pata y ponga un delicioso bocado dentro. El mono se acercará para agarrar la comida, pero luego no podrá liberar su pata apretada y morirá de hambre. Esos somos nosotros, al menos los que manejamos el triste espectáculo.

Nuestros líderes, con sus patas igualmente apretadas, persiguen sin descanso su vocación suicida. A nivel estatal, los republicanos están introduciendo una legislación de “Eliminación de la discriminación energética” para prohibir incluso la divulgación de información sobre inversiones en empresas de combustibles fósiles. Esa es una persecución injusta de la gente decente que solo intenta sacar provecho destruyendo las perspectivas de vida humana, adoptando una buena lógica capitalista.

Para tomar un ejemplo reciente, los fiscales generales republicanos han pedido a la Comisión Reguladora de Energía Federal que evite que los administradores de activos compren acciones en empresas de servicios públicos de EE. UU. si las empresas están involucradas en programas para reducir las emisiones, es decir, para salvarnos a todos de la destrucción.

El campeón del lote, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, pide que se invierta en combustibles fósiles durante muchos años, al tiempo que demuestra que es un buen ciudadano al acoger las oportunidades de invertir en formas todavía extravagantes de deshacerse de los venenos que se producen e incluso en energía verde, siempre y cuando se garantice que las ganancias serán altas.

En resumen, en lugar de dedicar recursos para escapar de la catástrofe, debemos sobornar a los muy ricos para inducirlos a que echen una mano para hacerlo.

Las lecciones, crudas y claras, están ayudando a vigorizar los movimientos populares que buscan escapar de los escombros de la lógica capitalista que brillan con brillante claridad a medida que la guerra neoliberal contra todos alcanza sus últimas etapas de tragicomedia.

Ese es el lado brillante y esperanzador del orden social emergente.

Con el ascenso de Donald Trump al poder, la supremacía blanca y el autoritarismo volvieron a la política dominante. ¿Pero no es cierto que Estados Unidos nunca fue inmune al fascismo?

¿Qué entendemos por “fascismo”? Hay que distinguir lo que pasa en las calles, muy visiblemente, de la ideología y la política, más alejadas de la inspección inmediata. El fascismo en las calles son los Camisas Negras de Mussolini y los Camisas Pardas de Hitler: violentos, brutales, destructivos. Seguramente, Estados Unidos nunca ha sido inmune a eso. El sórdido historial de “expulsión de indios” y esclavitud que se transformó en Jim Crow no necesita ser relatado aquí.

Un período pico de “fascismo callejero” en este sentido precedió a la Marcha de Mussolini sobre Roma. El “temor rojo” de la posguerra Wilson-Palmer y de la posguerra fue el período más cruel de represión violenta en la historia de Estados Unidos, aparte de los dos pecados originales. La impactante historia se relata con vívidos detalles en el penetrante estudio American Midnight de Adam Hochschild .

Como de costumbre, los negros fueron los que más sufrieron, incluidas grandes masacres (Tulsa y otras) y un espantoso historial de linchamientos y otras atrocidades. Los inmigrantes fueron otro objetivo en una ola de “americanismo” fanático y miedo al bolchevismo. Cientos de “subversivos” fueron deportados. El animado Partido Socialista quedó virtualmente destruido y nunca se recuperó. Los trabajadores fueron diezmados, no solo los wobblies sino mucho más allá, incluso rompiendo huelgas despiadadas en nombre del patriotismo y la defensa contra los “rojos”.

El nivel de locura finalmente se volvió tan extravagante que se autodestruyó. El Fiscal General Palmer y su compinche J. Edgar Hoover predijeron una insurrección liderada por los bolcheviques el Primero de Mayo de 1920, con febriles advertencias y movilización de la policía, el ejército y los vigilantes. El día transcurrió con algunos picnics. El ridículo generalizado y el deseo de “normalidad” pusieron fin a la locura.

No sin un residuo. Como observa Hochschild, las opciones progresistas de la sociedad estadounidense sufrieron un duro golpe. Podría haber surgido un país muy diferente. Lo que ocurrió fue un fascismo callejero con venganza.

Volviendo a la ideología y la política, el gran economista político de Veblenite, Robert Brady, argumentó hace 80 años que todo el mundo capitalista industrial se estaba moviendo hacia una u otra forma de fascismo, con un poderoso control estatal de la economía y la vida social. En una dimensión separada, los sistemas diferían marcadamente con respecto a la influencia pública sobre las políticas (democracia política funcional).

Tales temas no eran infrecuentes en esos años, y en una medida limitada más allá de los círculos de izquierda y derecha.

El tema se vuelve mayormente discutible con el cambio del capitalismo regulado de las décadas de la posguerra al asalto neoliberal, que restablece con fuerza la concepción de Adam Smith de que los amos de la economía son los principales arquitectos de la política gubernamental y la diseñan para proteger sus intereses. Cada vez más en el curso de la guerra de clases neoliberal, concentraciones inexplicables de poder privado controlan tanto la economía como el dominio político.

El resultado es una sensación general, no equivocada, de que el gobierno no nos está sirviendo a nosotros, sino a alguien más. El sistema doctrinario, también en gran medida en manos de las mismas concentraciones de poder privado, desvía la atención del funcionamiento del poder, abriendo la puerta a lo que se denomina “teorías conspirativas”, generalmente fundadas en algunas partículas de evidencia: el Gran Reemplazo, élites liberales, judíos, otros brebajes familiares. Eso, a su vez, engendra “fascismo callejero”, aprovechando corrientes subterráneas venenosas que nunca han sido suprimidas y que pueden ser aprovechadas fácilmente por demagogos sin escrúpulos. La escala y el carácter ya no son una amenaza pequeña para lo que queda de la democracia en funcionamiento después de la paliza de la era actual.

Algunos argumentan que vivimos en una era histórica de protestas. De hecho, prácticamente todas las regiones del mundo han visto un fuerte aumento de los movimientos de protesta en los últimos 15 años. ¿Por qué las protestas políticas se han vuelto más generalizadas y frecuentes en la era del neoliberalismo tardío? Además, ¿cómo se comparan con los movimientos de protesta de la década de 1960?

Las protestas tienen muchas raíces diferentes. La huelga de camioneros que casi paralizó a Brasil en protesta por la derrota del neofascista Bolsonaro en las elecciones de octubre tuvo cierta semejanza con el 6 de enero en Washington, y puede recrearse, algunos temen, el día de la toma de posesión del presidente electo. Lula da Silva el 1 de enero.

Pero protestas como estas no tienen nada en común con el notable levantamiento en Irán instigado por la muerte bajo custodia policial de Jina Mahsa Amini. El levantamiento está liderado por jóvenes, en su mayoría mujeres jóvenes, aunque está atrayendo a sectores mucho más amplios. El objetivo inmediato es anular los rígidos controles sobre la vestimenta y el comportamiento de las mujeres, aunque los manifestantes han ido mucho más allá, a veces incluso pidiendo el derrocamiento del duro régimen clerical. Los manifestantes han obtenido algunas victorias. El régimen ha señalado que la Policía de la Moralidad será disuelta, aunque algunos dudan del fondo del anuncio, y apenas alcanza las exigencias de la valerosa resistencia. Otras protestas tienen sus propias particularidades.

En la medida en que existe un hilo conductor, es el desmoronamiento del orden social en general en las últimas décadas. Los puntos en común con los movimientos de protesta de los años 60 me parecen escasos.

Cualquiera que sea la conexión entre el neoliberalismo y el malestar social, no obstante, está claro que el socialismo todavía está luchando por ganar popularidad entre los ciudadanos en la mayor parte del mundo. ¿Porqué es eso? ¿Es el legado del “socialismo realmente existente” lo que obstaculiza el progreso hacia un futuro socialista?

Al igual que con el fascismo, la primera pregunta es qué entendemos por “socialismo”. En términos generales, el término se usa para referirse a la propiedad social de los medios de producción, con control obrero de las empresas. El “socialismo realmente existente” prácticamente no se parecía en nada a esos ideales. En el uso occidental, “socialismo” ha llegado a significar algo así como el capitalismo del estado de bienestar, que abarca una gama de opciones.

Tales iniciativas a menudo han sido reprimidas por la violencia. El susto rojo mencionado anteriormente es un ejemplo, con efectos duraderos. No mucho después, la Gran Depresión y la Guerra Mundial provocaron olas de democracia radical en gran parte del mundo. Una tarea principal de los vencedores fue reprimirlos, comenzando con la invasión de Italia por parte de EE. UU. y el Reino Unido, disolviendo las iniciativas socialistas de base obrera y campesina dirigidas por los partidos y restaurando el orden tradicional, incluidos los colaboradores fascistas. El patrón se siguió en otros lugares de varias maneras, a veces con extrema violencia. Rusia impuso su regla de hierro en sus propios dominios. En el Tercer Mundo, la represión de tendencias similares fue mucho más brutal, sin excluir las iniciativas eclesiásticas, aplastadas por la violencia estadounidense en América Latina, donde EE.UU.

¿Son impopulares las ideas básicas cuando se las separa de la imaginería de la propaganda hostil? Hay buenas razones para sospechar que apenas están bajo la superficie y pueden estallar cuando surgen oportunidades y se aprovechan.