profesor laureado de la Universidad de Arizona y catedr谩tico em茅rito de Ling眉铆stica del Massachusetts Institute of Technology, es uno de los activistas sociales m谩s reconocidos internacionalmente por su magisterio y compromiso pol铆tico. Su libro m谩s reciente es 鈥淐limate Crisis and the Global Green New Deal: The Political Economy of Saving the Planet鈥.