Noam Chomsky : la escuela impide la difusión de verdades esenciales

A m铆 no me extra帽a, en absoluto. De hecho, lo que le sucedi贸 a David Spritzler es lo que se espera de las escuelas, que son centros de adoctrinamiento y obediencia impuesta. Lejos de favorecer el pensamiento independiente, la escuela, a lo largo de la historia, no ha dejado de interpretar un papel institucional dentro de un sistema de control y coerci贸n. Una vez que se te ha educado, se te ha socializado ya de una manera que respalda las estructuras de poder que, a su vez, te recompensan generosamente. Pensemos en Harvard, por ejemplo. En Harvard no aprendes solo matem谩ticas; aprendes, adem谩s, qu茅 se espera de ti por ser un graduado de Harvard, qu茅 conducta has de seguir y qu茅 preguntas no tienes que hacer jam谩s. Aprendes las goller铆as propias de un c贸ctel, c贸mo debes vestirle, c贸mo se imposta el acento de Harvard.

DONALDO MACEDO: Hace algunos a帽os, me sent铆 intrigado por el caso de David Spritzier, un estudiante de la Escuela Latina de Boston, de tan solo doce a帽os, quien tuvo que afrontar un expediente disciplinario por haberse negado a pronunciar el Juramento de Fidelidad . A Spritzier le parec铆a 芦una exhortaci贸n hip贸crita al patriotismo禄, puesto que no hay 芦libertad y justicia para todos禄. Quer铆a preguntarte por qu茅 crees que un ni帽o de doce a帽os pudo detectar la evidente hipocres铆a del Juramento y, en cambio, no lo hicieron sus maestros y administradores. Me deja pasmado que los maestros, que 鈥攑or la misma naturaleza de su trabajo鈥 deber铆an considerarse a s铆 mismos intelectuales, sean incapaces de ver lo que le resulta evidente a un ni帽o, o incluso se nieguen a aceptarlo.

Y tambi茅n c贸mo relacionarte con una determinada estructura de clase, y c贸mo conocer las metas, los objetivos y los intereses de esta clase, la clase dominante.

As铆 es. En este caso, hay una diferencia abrumadora entre Harvard y el MIT [Instituto de Tecnolog铆a de Massachusetts]. Aunque ser铆a razonable definir el MIT como una instituci贸n m谩s de derechas, es, en cambio, mucho m谩s abierto que Harvard. En Cambridge tienen un dicho que refleja bien esta diferencia: Harvard forma a la gente que gobierna el mundo; el MIT forma a los que lo hacen funcionar. Como consecuencia, en el MIT hay mucha menos preocupaci贸n por el control ideol贸gico y mucho m谩s espacio para el pensamiento independiente. Mi situaci贸n aqu铆 es una buena muestra de ello, pues nadie ha puesto obst谩culos a mi acci贸n pol铆tica ni mi activismo. Ahora bien, no pretendo decir con eso que el MIT sea un foco de activismo pol铆tico. No ha dejado de desarrollar la funci贸n institucional que le corresponde: ocultar la mayor parte de la verdad sobre nuestro mundo y nuestra sociedad. De no haber sido as铆, si se hubiera dedicado a ense帽ar la verdad, tampoco habr铆a podido sobrevivir demasiado.

Y precisamente porque no ense帽an la verdad sobre el mundo, las escuelas estadounidenses no tienen m谩s recurso que el bombardeo propagand铆stico constante a favor de la democracia. Si la escuela fuera en verdad democr谩tica, no ser铆a necesario machacar a los estudiantes con t贸picos sobre la democracia. Simplemente, la acci贸n y la conducta ser铆an democr谩ticas; pero sabemos que no es as铆. En principio, cuanto m谩s necesario resulte hablar sobre los ideales de la democracia, menos democr谩tico ser谩 el sistema.

Esto es bien conocido por los que se dedican a la pol铆tica y, a veces, ni siquiera se molestan en ocultarlo. La Comisi贸n Trilateral se refer铆a a las escuelas como las 芦instituciones禄 responsables del 芦adoctrinamiento de los j贸venes禄. Este adoctrinamiento tendencioso es imprescindible, porque las escuelas fueron dise帽adas 鈥攈ablando a grandes rasgos鈥 para apoyar los intereses del sector social dominante, la gente de mayor riqueza y bienestar. Desde muy temprano, en la educaci贸n se nos socializa para que comprendamos la necesidad de prestar respaldo a las estructuras del poder, sobre todo a las grandes empresas, a los hombres de negocios. La lecci贸n que uno saca de esta educaci贸n socializadora es que, como no apoyes los intereses de los m谩s ricos y poderosos, lo tendr谩s crudo: sencillamente, se te expulsa del sistema o se te marginaliza. Y la escuela cumple con 茅xito este programa de 芦adoctrinamiento de los j贸venes禄 鈥攑or decirlo con las mismas palabras de la Trilateral鈥 gracias a que opera dentro de un marco de propaganda cuyo efecto es deformar o suprimir las ideas y la informaci贸n no deseadas.

驴C贸mo es posible que estos intelectuales, que propagan falsedades al servicio de los intereses de los m谩s poderosos, sin atreverse a salir de dentro del marco propagand铆stico, salgan impunes de su complicidad? Lo cierto es que no salen impunes de nada. De hecho, est谩n prestando el servicio que se espera de ellos; lo esperan as铆 las instituciones para las que trabajan, y ellos cumplen los requerimientos del sistema doctrinal, ya sea voluntaria o quiz谩 inconscientemente. Es como si contrataras a un carpintero y, una vez realizado el trabajo para el que lo contrataste, te preguntaras c贸mo ha podido hacerlo. Bueno, ha hecho lo que se esperaba de 茅l; y los intelectuales ofrecen un servicio muy parecido. Se comportan tal como se espera de ellos en la medida en que presentan una descripci贸n de la realidad m铆nimamente ajustada, pero sobre todo adecuada a los intereses de los que tienen m谩s poder y m谩s riqueza, es decir, de la gente que posee esas instituciones que solemos llamar escuelas y que, en el fondo, vienen a poseer la sociedad entera. Est谩 claro que, hist贸ricamente, los intelectuales han interpretado un papel vergonzoso con su apoyo al sistema doctrinal. Vista esta postura 鈥攏o demasiado honrosa鈥, 驴crees que pueden ser tenidos por intelectuales, en el sentido m谩s genuino del t茅rmino? En varias ocasiones te has referido a algunos profesores de la universidad de Harvard como 芦comisarios禄, al estilo sovi茅tico. Personalmente, creo que ese t茅rmino los describe mejor que el de 芦intelectuales禄, pues son c贸mplices de la estructura del poder; adem谩s, desarrollan un rol funcionarial, puesto que defienden los supuestos 芦valores de la civilizaci贸n禄, aun cuando estos, en muchos casos, han generado justamente el efecto contrario: miseria, genocidio, esclavitud y explotaci贸n en gran escala de la masa de trabajadores. A lo largo de la historia, efectivamente, esa es una imagen casi exacta de lo que ha sucedido. Si te retrotraes al tiempo de la Biblia, ver谩s que los intelectuales que m谩s tarde fueron denominados 芦falsos profetas禄 trabajaban en pro de los intereses de los poderosos. Sabemos que hab铆a intelectuales disidentes con una concepci贸n alternativa del mundo: los que despu茅s fueron llamados 芦profetas禄 (que es una traducci贸n dudosa de un t茅rmino confuso). Pues bien, estos fueron preteridos, torturados u obligados a exiliarse. Y las cosas no son muy diferentes en nuestros d铆as: la mayor铆a de las sociedades marginan a los intelectuales disidentes y, en lugares como El Salvador, se los quitan de en medio brutalmente. Eso es lo que les pas贸 al arzobispo Romero y los seis jesuitas: fueron asesinados por tropas de 茅lite, entrenadas y armadas por nosotros |los Estados Unidos] y costeadas con nuestros impuestos. Un jesuita salvadore帽o observ贸 acertadamente en su diario que, en su pa铆s, un V谩clav Havel, por poner un ejemplo (el antiguo prisionero pol铆tico que termin贸 siendo presidente de Checoslovaquia) no habr铆a ido a la prisi贸n, sino que lo hubieran destazado y abandonado en la vereda. Pero a V谩clav Havel, que se convirti贸 en el ojito derecho de Occidente, no se le puede acusar de cicatero, sino que agradeci贸 cumplidamente este apoyo, dirigi茅ndose al congreso de los Estados Unidos 鈥攎uy pocas semanas despu茅s del asesinato de los seis jesuitas en El Salvador鈥 sin mostrar ninguna solidaridad con sus compa帽eros de la disidencia salvadore帽a; antes al contrario, elogi贸 y bendijo al congreso como 芦el defensor de la libertad禄. El esc谩ndalo es tan may煤sculo que sobran los comentarios.

Pero bastar谩 una simple prueba para demostrar su magnitud. Imagina, por ejemplo, lo siguiente: Un comunista estadounidense y de color se presenta en lo que entonces era la Uni贸n Sovi茅tica, poco despu茅s de que seis destacados intelectuales checos hayan sido asesinados por fuerzas entrenadas y armadas por los rusos. Se dirige a la Duma y la ensalza como 芦la defensora de la libertad禄. 驴Qu茅 reacci贸n se hubiera producido en los Estados Unidos, entre los pol铆ticos e intelectuales? Sin duda, habr铆a sido r谩pida y predecible: se le denunciar铆a por apoyar a un r茅gimen criminal. Los intelectuales estadounidenses deber铆an preguntarse por qu茅 se sintieron arrobados por la espl茅ndida actuaci贸n de Havel, que es equiparable a esta historia imaginaria. 驴Cu谩ntos intelectuales de nuestro pa铆s han le铆do algo 鈥攕iquiera una p谩gina鈥 de lo escrito por los intelectuales centroamericanos asesinados por los varios ej茅rcitos que act煤an como delegados nuestros? 驴Cu谩ntos saben de la existencia de Dom Helder C谩mara, el obispo brasile帽o que se distingui贸 en la defensa de los pobres de Brasil? La mayor铆a tendr铆an problemas incluso para dar el nombre de alg煤n disidente de las brutales tiran铆as latinoamericanas 鈥攐 de otras zonas鈥 a las que apoyamos, adem谩s de entrenar a sus ej茅rcitos; creo que solo eso ya basta para describir el estado de nuestra cultura intelectual. Los hechos que no convienen al sistema doctrinal se despachan con rapidez, como si no existieran; simplemente, se eliminan.

Esta construcci贸n intelectual del 芦no ver禄 caracteriza a algunos intelectuales, descritos por Paulo Freire como educadores que afirman adoptar un enfoque cient铆fico y 芦pueden estar intentando esconderse en lo que consideran la neutralidad de los objetivos cient铆ficos, sin atender al modo en que se vayan a usar sus descubrimientos, sin molestarse a pensar siquiera para qui茅n o para qu茅 intereses est谩n trabajando禄 . En el nombre de la objetividad, seg煤n Freire, estos intelectuales 芦parecen analizar la sociedad que estudian como si no participaran en ella. En su celebrada imparcialidad, [parecen] acercarse al mundo como si llevaran guantes y mascarilla, para no contaminarlo ni resultar contaminados禄 . Personalmente, a帽adir铆a que no solo llevan 芦guantes y mascarilla禄, sino anteojeras, que les impiden ver lo evidente.

Creo que no estoy demasiado de acuerdo con esa cr铆tica posmoderna en contra de la objetividad. No debemos desde帽ar la objetividad; al contrario, en nuestra persecuci贸n de la verdad tenemos que esforzarnos por ser objetivos.

Me parece razonable. Con mi cr铆tica no pretend铆a rechazar la objetividad. Lo que s铆 resulta imprescindible es analizar la cobertura de objetividad que utilizan numerosos intelectuales para no incorporar en sus an谩lisis una serie de factores poco convenientes, y que probablemente revela su complicidad con la eliminaci贸n de la verdad al servicio de la ideolog铆a dominante.