Por George Eaton

Fue a los diez años cuando Noam Chomsky se enfrentó por primera vez a los peligros de la agresión extranjera. “El primer artículo que escribí para el periódico de la escuela primaria fue sobre la caída de Barcelona [en 1939]”, recordó Chomsky cuando hablamos recientemente por videollamada.

Trazó el avance de la “sombría nube del fascismo” en todo el mundo. “No he cambiado mi opinión desde entonces, solo ha empeorado”, comentó con sarcasmo. Debido a la crisis climática y la amenaza de una guerra nuclear, me dijo Chomsky, “nos estamos acercando al punto más peligroso de la historia de la humanidad… Ahora nos enfrentamos a la perspectiva de la destrucción de la vida humana organizada en la Tierra”.

A la edad de 93 años, como quizás el erudito vivo más citado del mundo, se podría perdonar a Chomsky por retirarse de la esfera pública. Pero en una era de crisis permanente, conserva el fervor moral de un joven radical, más preocupado por la mortalidad del mundo que por la suya propia. Es un anuncio ambulante del mandato de Dylan Thomas: “No entres con cuidado en esas buenas noches”, o de lo que Chomsky llama “la teoría de la bicicleta: si sigues yendo rápido, no te caigas”.

La ocasión de nuestra conversación es la publicación de Chronicles of Dissent, una colección de entrevistas entre Chomsky y el periodista radical David Barsamian entre 1984 y 1996. Pero el telón de fondo es la guerra en Ucrania, un tema sobre el que Chomsky es sorprendentemente voluble.

“Es monstruoso para Ucrania”, dijo. Al igual que muchos judíos, Chomsky tiene una conexión familiar con la región: su padre nació en la actual Ucrania y emigró a Estados Unidos en 1913 para evitar servir en el ejército zarista; su madre nació en Bielorrusia. Chomsky, a quien los críticos acusan a menudo de negarse a condenar a cualquier gobierno antioccidental, denunció sin vacilar la “agresión criminal” de Vladimir Putin.

Pero agregó: “¿Por qué lo hizo? Hay dos formas de ver esta pregunta. Una forma, la forma de moda en Occidente, es sondear los recovecos de la mente retorcida de Putin y tratar de determinar qué está sucediendo en su psique profunda.

“La otra forma sería mirar los hechos: por ejemplo, que en septiembre de 2021 Estados Unidos emitió una fuerte declaración de política, pidiendo una mayor cooperación militar con Ucrania, más envío de armas militares avanzadas, todo parte de la mejora. programa de incorporación de Ucrania a la OTAN. Puede elegir, no sabemos cuál es la correcta. Lo que sí sabemos es que Ucrania quedará aún más devastada. Y podemos pasar a una guerra nuclear terminal si no aprovechamos las oportunidades que existen para un acuerdo negociado”.

¿Cómo responde al argumento de que el mayor temor de Putin no es el cerco de la OTAN sino la expansión de la democracia liberal en Ucrania y el “exterior cercano” de Rusia?

“Putin está tan preocupado por la democracia como nosotros. Si es posible salir de la burbuja propagandística por unos minutos, Estados Unidos tiene un largo historial de socavar y destruir la democracia. ¿Tengo que atravesarlo? Irán en 1953, Guatemala en 1954, Chile en 1973, y así sucesivamente… Pero ahora se supone que debemos honrar y admirar el enorme compromiso de Washington con la soberanía y la democracia. Lo que pasó en la historia no importa. Eso es para otras personas.

OTAN

“¿Qué pasa con la expansión de la OTAN? Hubo una promesa explícita e inequívoca del [secretario de Estado de EE. UU.] James Baker y el presidente George HW Bush a Gorbachov de que si aceptaba permitir que una Alemania unificada se reincorporara a la OTAN, EE. este. Ahora se está mintiendo mucho sobre esto”.

Chomsky, quien observó en 1990 que “si se aplicaran las leyes de Nuremberg, todos los presidentes estadounidenses de la posguerra habrían sido ahorcados”, habló fulminantemente de Joe Biden.

“Ciertamente es correcto sentir indignación moral por las acciones de Putin en Ucrania”, dijo sobre la reciente declaración de Biden de que el presidente ruso “no puede permanecer en el poder”. “Pero sería un progreso aún mayor sentir indignación moral por otras horribles atrocidades… En Afganistán, literalmente, millones de personas se enfrentan a una hambruna inminente. ¿Por qué? Hay comida en los mercados. Pero la gente que tiene poco dinero tiene que ver morir de hambre a sus hijos porque no pueden ir al mercado a comprar comida. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, con el respaldo de Gran Bretaña, ha mantenido los fondos de Afganistán en los bancos de Nueva York y no los liberará”.

Trump

El desprecio de Chomsky por las hipocresías y contradicciones de la política exterior de Estados Unidos resultará familiar para cualquiera que haya leído alguno de sus muchos libros y panfletos (su primera obra política, American Power and the New Mandarins, publicada en 1969, presagiaba la derrota de Estados Unidos en Vietnam). Pero ahora quizás esté más animado cuando habla sobre el posible regreso de Donald Trump y la crisis climática.

“Soy lo suficientemente mayor para recordar los primeros años de la década de 1930. Y los recuerdos vienen a la mente”, dijo en un recuerdo inquietante. “Recuerdo escuchar los discursos de Hitler en la radio. No entendía las palabras, tenía seis años. Pero entendí el estado de ánimo. Y fue aterrador y aterrador. Y cuando ves uno de los mítines de Trump, eso no puede dejar de venir a tu mente. Eso es a lo que nos enfrentamos”.

Aunque se autoidentifica como anarcosindicalista o socialista libertario, Chomsky me reveló que había votado por los republicanos en el pasado (“les guste o no, eran un partido auténtico”). Pero ahora dijo que eran una insurgencia verdaderamente peligrosa.

“Debido al fanatismo de Trump, la base adoradora del Partido Republicano apenas considera el cambio climático como un problema serio. Esa es una sentencia de muerte para la especie”.

Enfrentado a tales amenazas existenciales, tal vez no sea sorprendente que Chomsky siga siendo un intelectual disidente, a la manera de uno de sus héroes, Bertrand Russell (que vivió hasta los 97 años y se mezcló de manera similar con la política y la filosofía). Pero también pasa horas al día respondiendo correos electrónicos de admiradores y críticos, y enseña lingüística en la Universidad de Arizona, el estado donde vive con su segunda esposa, Valeria Wasserman, una traductora brasileña.

Brexit

Chomsky también sigue comprometido con la política británica. “Brexit fue un error muy grave, significa que Gran Bretaña se verá obligada a derivar aún más hacia la subordinación a Estados Unidos”, me dijo. “Creo que es un desastre. ¿Qué significa para el Partido Conservador? Me imagino que pueden salirse con la suya mintiendo, están haciendo un buen trabajo al mentir sobre muchas cosas y salirse con la suya”.

De Keir Starmer, comentó con desdén: “Está devolviendo al Partido Laborista a un partido que es confiablemente obediente al poder, que será un Thatcher-lite al estilo de Tony Blair y que no alterará las plumas ni de los EE. UU. ni de nadie que esté importante en Gran Bretaña.

El marxista italiano Antonio Gramsci aconsejó a los radicales mantener “el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad”. ¿Qué, le pregunté a Chomsky al final de nuestra conversación, le da esperanza?

“Mucha gente joven; Extinction Rebellion en Inglaterra, jóvenes dedicados a intentar poner fin a la catástrofe. Desobediencia civil: no es una broma, he estado involucrado durante gran parte de mi vida. Soy demasiado viejo para eso ahora [Chomsky fue arrestado por primera vez en 1967 por protestar contra la guerra de Vietnam y compartió una celda con Norman Mailer]… No es agradable ser encarcelado y golpeado, pero están dispuestos a asumirlo.

“Hay muchos jóvenes que están horrorizados por el comportamiento de la generación anterior, con razón, y se dedican a tratar de detener esta locura antes de que nos consuma a todos. Bueno, esa es la esperanza para el futuro”.

Intervención de Noam Chomsky en el seminario ‘Ucrania: Solución Negociada. Seguridad Compartida’

Intervención a cargo del profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Noam Chomsky, durante el Seminario Internacional sobre Resolución de Conflictos en el marco del Derecho Internacional ante la invasión de Ucrania.

30 de marzo de 2022, Salón de Actos de la Universidad Carlos III de Madrid, Campus Puerta de Toledo.