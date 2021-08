El célebre pensador Noam Chomsky reapareció en una entrevista en Hill.TV, donde auguró tiempos grises y dio varias claves sobre lo que puede venir de aquí en adelante.

Noam Chomsky afirmó que en la actualidad nos encontramos en un momento al que no podemos buscarle similitudes en sus características a lo largo de la historia, ya que esta pandemia ha sido el «punto de confluencia de distintas crisis muy graves». Entre ellas, el pensador destaca, la creciente amenaza de una guerra nuclear, el cambio climático, una gran depresión económica, el racismo y una pandemia mundial.

“Este es un momento único en la historia de la humanidad, no solo en mi vida. Nunca ha habido un momento en el que haya surgido tal confluencia de crisis y las decisiones al respecto que deban tomarse muy pronto, no se pueden retrasar», afirmó Noam Chomsky.

El pensador estadounidense, como es costumbre, sitúa en el epicentro de la problemática la deriva, la vida política y los ideales de Norteamérica, que constantemente influyen alrededor del mundo.

De este modo criticó duramente al presidente Donald Trump por «desmantelar sistemáticamente las protecciones que ofrecían algún tipo de defensa contra la guerra nuclear».

No es la primera vez que el intelectual norteamericano se refiere al tema en estos términos, ya que en abril de este año advirtió que los gobiernos están siendo “el problema y no la solución” y sobre la situación puntual de Estados Unidos sostuvo que se ve agravada por la condición de “bufones sociópatas” que manejan la administración de ese país con Donald Trump a la cabeza.

Para Chomsky esto no son conspiraciones, si no hechos contrastados ya que “los principales expertos como William Perry, exsecretario de Defensa, una persona que no puede ser considerado un exagerado y que muy conservador y a la vez está muy bien informada sobre estos temas, argumenta que la amenaza nuclear hoy es todavía mayor que durante la Guerra Fría”.

En cuanto al contexto de la pandemia, y sus posibles salidas, Chomsky considera que traerá lo más oscuro de la humanidad. “Saldremos de alguna manera de la pandemia pero a un costo terrible, que tiene en su mayoría causas evitables”, dijo el autor. «No saldremos del derretimiento de las capas de hielo polar, eso es permanente», añadió.

Pero advierte que aún “tenemos tiempo por delante para decidir si la vida humana organizada sobrevivirá en la Tierra o sucumbirá a la amenaza de un desastre ambiental”.

Publicado por contrainformacion.es